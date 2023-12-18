Doğum haritamızda element eksikliklerini nasıl dengeleyebiliriz?

Hepimiz yeryüzüne belli bir doğada, bir mevsim kalitesinde, belli yetenek ve potansiyellere sahip olarak doğarız. Doğum haritamız tüm bunları keşfetmemizi ve kendimizi daha iyi anlamamızı sağlar. Bu keşif yolculuğunda en çok haritamızdaki element dengesine bakarız. Ateş, su, hava ve toprak elementlerinin dengesi; içsel dengemizi, karakter özelliklerimizi ve doğamızı bize anlatır. Bu elementler ne kadar dengeli ise o kadar dengeli hisseder, yaşamımızda da dengeli ve akışta bir yol haritası çizebiliriz.

Doğum haritamıza bakarak yüksek ve eksik element dengesini hesaplamamız mümkündür. Hangi elemente daha çok sahipsek, doğamız ve kişilik özelliklerimizde o element baskın olacaktır. Onu anlamak ve parlatmak, doğuştan var olan potansiyelimizi yükseltmemizi sağlayacaktır. Hangi element bizde daha eksikse, o element özelliklerine veya o elemente daha çok sahip olan kişilere çekiliriz. Çünkü ruh, kendinde eksik olana içgüdüsel olarak çekilmeye eğilimlidir. Böylece tamamlanmak ve dengelenmek isteriz.

Kendimizde eksik veya fazla olan elementi bulmak için, elementlerin doğasını okuyabilir ve kendimizi daha çok keşfedebiliriz.

Ateş elementi

Ateş, eril bir elementtir. Hareketi, eylemi, özgüveni, canlılığı, sınırsızlığı, arzuları, yaratımı anlatır. Hayatı başlatan ateşin icadı gibi, başlatıcıdır, hayat verendir. Tıpkı Güneş gibi; aydınlığı ve gücü temsil eder.

Ateş elementine sahip kişiler; hevesli, özgüvenli, güçlü, yaratıcı, spontane, enerjik, coşkulu, kendini harekete geçiren, dürtüsel, cesur, güvenli, iyimser, kendine yeterli, idealist olurlar. İnisiyatif alırlar, kendi kendilerine harekete geçerler. Bağımsız, önder, parlak, girişkendirler. Doğuştan liderlik özellikleri taşırlar. Çabuk parlayıp sönebilirler. Bazen de yakıcı, aşırı iyimser, sabırsız, hükmeden, az empatiye sahip olabilirler. Hayatlarının bir bölümünde, her şeyin sınırsız olmadığını keşfederek daha gerçekçi olurlar.

Ateş elementi eksik kişilerin; motivasyonu ve yaratıcılığı çok düşüktür. Sabahları yataktan kalkacak enerjileri yoktur. Melankolik ve depresif olabilirler. Durağan, sakin, temkinlidirler. Kendi kendilerini harekete geçiremez, rekabete girmek ve aksiyon almak istemezler.

Bu element dengesini sağlamak için; hareket halinde olmak, spor yapmak, mum yakmak, evde şömine veya görüntüsünü bulundurmak, tütsüler yakmak iyi gelecektir. Kıyafet ve takılarınızda; kırmızı, turuncu, sarı renkler bulundurabilirsiniz. Solar Pleksus ve kalp çakra çalışmaları yapabilirsiniz. Koç, Aslan ve Yay burçları ile zaman geçirebilirsiniz.

Hava elementi

Hava, eril bir elementtir. Gökyüzü ile yeryüzü arasındaki iletişim aracıdır. Soyut olanı, somut olana dönüştürür. Kokuyu, sesi, frekansı, ruhumuzu aktarır. Üst akılla ilişkilidir, kolektifle bağlantılıdır. Zekayla ve zihnimizle ilgilidir.

Hava elementine sahip kişiler; güçlü iletişim kuran, olaylara objektif bakan, zeki, entelektüel, araştıran, her şeye çok akılcı yaklaşan, sosyal, özgün, özgür, adil, vizyon sahibi, gelecek odaklı kişilerdir. Bazen; duygulardan yoksun, soğuk, donuk, isyankar, fazla marjinal, dediğim dedik olabilirler.

Hava elementi eksik kişiler; fikirler üretemeyen, sosyallikten uzak, kişisel gelişime önem vermeyen veya eğitim hayatında sorunlar yaşayan, içe dönük, odak sorunu yaşayan, iletişimde zorlanan, sosyal yetenekleri zayıf, yaşama objektif bakamayan kişiler olabilirler.

Bu element dengesini sağlamak için; kendinizi bilgiyle beslemek, araştırmalar yapmak, doğa havası almak, evi ve odanızı sürekli havalandırmak, nefes egzersizleri ve yürüyüşler yapmak, dış dünyada olmaya gönüllü olmak iyi gelecektir. Boğaz çakra ve taç çakra çalışmaları yapabilirsiniz. İkizler, Terazi ve Kova burçları ile zaman geçirebilirsiniz.

Toprak elementi

Toprak, dişil bir elementtir. Tabiat anadır, yaratım enerjisidir, üretkenliktir. Anne karnında güvende hissederiz, orası bizim sığınağımızdır. Doğduğumuzda da tabiat ananın koynunda güvende hissetmek isteriz. Ve toprak elementi güvende hissetme ile ilgili olduğundan emin adımlarla ilerleme, garantici olma enerjisidir. Aidiyet ve köklenme ihtiyacıdır.

Toprak elementine sahip kişiler; gerçekçi, temkinli, sabırlı, güven ve huzur arayışında olan, değişikliğe kapalı, metodik, üretken, düzenli, alçak gönüllü, tutarlı, yaratıcı, dayanlıklı, uygulamacı, ayakları yere sağlam basan kişilerdir. Onları dünyaya kökleyen şeyler için dünyevi şeylere (barınma, kazanç sağlama, beslenme) ihtiyaçları vardır. Sezgisellikten ve manevi dünyadan uzak olabilirler.

Toprak elementi eksik kişiler; dünyaya ait hissetmeyen, sabırsız, sürekli taşınan, uzun ilişkiler kuramayan, birikim yapamayan, spontane yaşayan, gerçekçilikten uzak, dürtüsel ve havai kişilerdir.

Bu element dengesini sağlamak için; doğada zaman geçirmek, toprağa ayak basmak, bitki yetiştirmek, yoga yapmak, yemek pişirmek, sokak canlılarını beslemek, evcil hayvan edinmek iyi gelecektir. Yeşil veya toprak tonlarında renkler giyebilir, takılar takabilirsiniz. Kök çakra çalışmaları yapabilirsiniz. Boğa, Başak ve Oğlak burçları ile zaman geçirebilirsiniz.

Su elementi

Su, dişil bir elementtir. Akıştır, teslimiyettir, arınmadır. Sezgiler, duygular, maneviyat ve duyarlılıktır. Yavaş, sessiz, biçim alarak ve biçim vererek akar gider.

Su elementine sahip kişiler; duygusal, maneviyatı yüksek, bilinçaltı güçlü, empatik, sezgisel, duyarlı, kolay incinen, ruh hali değişken olan, kol kanat geren, koruyucu, gizemli, uyumlu, subjektif, hayal gücü yoğun, akışa güvenen kişilerdir. Bazen aşırılıkları olan, kendini feda eden, aldanmaya meyilli kişiler olabilirler.

Su elementi eksik kişiler; katı, empatiden uzak, sezgilerini duyamayan, kontrolcü, duygularını baskılayan, fazla dünyevi ve somut kişiler olabilirler.

Bu element dengesini sağlamak için; su kenarlarında ve duşta zaman geçirmek, bol bol yüzmek, manevi ve ruhsal çalışmalar yapmak, mistik alanlarda bulunmak iyi gelecektir. Kıyafet ve takılarınızda mavi ve tonlarını taşıyabilirsiniz. Sakral çakra çalışmaları yapabilirsiniz. Yengeç, Balık ve Akrep burçları ile zaman geçirebilirsiniz.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi