Esenlikler. Bu hafta pek hareketli sayılmaz. Haftanın başrolünde Merkür var ve Merkür biraz zorlu açılar yapıyor. Balık burcunda birbirine çok yakın duran Satürn ve Neptün bu hafta Merkür ile sert etkileşime girecek.

Hafta başında Merkür Satürn sert açısını yaşayacağız. Bu biraz iletişim sorumlulukları ve genel sorumluluklar anlamında zorlayıcı bizi biraz negatif düşüncelere sürükleyebilen bir noktada. Yılbaşında ise Merkür Neptün sert açısı var. Bu da tam tersi biraz kafa karışıklığı, dağınıklık, tembellik, akşamdan kalma olmak, zevklerin aşırı tüketimi gibi konulara götürecek. Bu dönemde kurduğunuz iletişimlere çok dikkat, yanlış anlamalar, ifade yanlışlıkları, hatta sakandal’a bile götürebilecek durumlar olabilir. Yılbaşında dikkat.

Ve hafta sonu ile birlikte Merkür çok daha düzenli disiplinli bir burca giriyor. Oğlak. Artık yeni yılla birlikte bir nevi pazartesi sendromu gibi tatilin bitmesi ve işlerin geri gelmesi hissi yaşanabilir.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Öğle saatlerinde kadar Koç burcunda ilerliyor. Sabah daha enerjik, daha girişken bir yapıdayız. Sonrasında ise Ay Boğa burcuna geçecek. Yani çok daha huzurlu, biraz tembel ve elindekilerle mutlu, sahip olduklarına ve finansa odaklanan bir yapıda olacağız.

Salı Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Oğlak burcundaki Güneş Mars ve Venüs ile uyumlu etkileşimde. Kendimizi ifademiz güçlü, karşı cinsle iyi anlaşıyoruz, enerjimiz ve cesaretimiz de yerinde. Bir o kadar da diplomatik ve iletişimi iyi bir noktadayız. Çarşamba Yılın son günü. Akşam yılbaşı eğlencesi kuvvetle muhtemel J Bugün Ay Uranüs ile kavuşumda, çok farklı bir gün geçirebiliriz. Gerçekten eğlenceli ve farklı bir şeyler yapacağımız bir gün. Ayrıca Satürn ve Neptün ile de uyumlu etkileşimde. Bu da kendimizi kontrollü bir durumda tutacağız anlamına da geliyor. Perşembe Yılın ilk günü. Ay İkizler burcuna geçiyor. Gün içerisinde bir açısı yok. Gün iletişim ve yolculuk trafiği yüksek geçebilir. Cuma Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ve Neptün ile sert etkileşime girecek. Bugün biraz yanlış anlaşılmalara dikkat, çünkü Merkür de Neptün ile sert etkileşimde. Ayrıca biraz engellenmişlik duygusu ve negatif düşüncelere girebiliriz.

Cumartesi Ay Yengeç burcuna geçiyor. Burada çok sevdiği bir yerde. Duygusal ve sevdikleri ile birlikte olmak istiyor. Ayrıca bugün dolunay günü. Güneş Mars ve Venüs ile karşıt etkileşimde. Hem enerjik, hem biraz tartışmalı ama bir o kadar da diplomatik bir dolunay olacak. Dolunay formasyonu bittikten sonra Jüpiter ile günün ilerleyen saatlerinde kavuşacak. Bu saatler de oldukça özgüvenli, iyimser ve kısmetli. Pazar Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Su gruplarında olduğu için bu sefer tekrar Satürn ve Neptün ile uyumlu etkileşimde. Güzel bir gün. Hem disiplinimiz yüksek, hem romantik, empati yeteneğimizin ve hayal gücümüzün yüksek olduğu, sevdiklerimizle geçirmek istediğimiz, ihtiyaçlarımızın karşılandığını düşündüğümüz bir gün. Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.