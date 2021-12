Horary nedir?

Kelimen anlamıyla "saatler astolojisi" anlamına gelen Horary astroloji, kişinin sorusu sorulduğunda oluşturulan bir doğum çizelgesini kullanan haritalama yönteminidir. Astrolog soruyu ilk kez duyduğunda, sorunun 'doğum' anını işaretler ve o andaki gökyüzünün astrolojik resmini yansıtan bir çizelge oluşturur. Bir dizi basit, açık kuralın ardından, bir yanıt veya "karar"a varılır. Doğru bir saat çizelgesi için temel adımlar, astrologun soruyu ilk duyduğu ve anladığı anın ve konumun zamanını ve yerini kullanmayı içerir.

Horary astroloji, doğru ya da yanlış olduğu çabucak kanıtlanan net cevaplar veren pratik bir astroloji biçimidir. Özel olarak eğitilmiş bir astrolog, modern doğum astrolojisinde pek kullanılmayan resepsiyonlar gibi tekniklerle bir saat çizelgesi kullanarak herhangi bir durumu doğru bir şekilde analiz edebilir.

Horary, astrologların herhangi bir durumun gerçeğini ortaya çıkarmak için kullandıkları bir sanattır. Şu anda neyin gizlendiğini veya erişilemediğini veya bir durumda gerçekten neler olup bittiğini görmenizi sağlar. Bazen keşfettikleriniz sizi şaşırtabilir veya şok edebilir. Horary gelecekte veya geçmişte ne olacağını gösterebilir, ancak en iyi yaptığı şey, belirli bir durumdaki tüm kilit oyuncular için şu anda fiziksel, duygusal ve enerjik tüm seviyelerde neler olduğuna dair net bir resim çizmektir.

Doğum haritası astrolojisi oldukça karmaşıktır. Genel yaşam temalarını nitelemek yerine doğum haritasından gerçek zamanlı olaylara basit cevaplar vermek zaman alıcı olabilir. Özellikle doğum zamanı ve saati bilinmeyen kişiler tarafından tercih edildiği ve sorunun sorulduğu an üzerinden gidildiği için oldukça eskilere dayanan bir ilimdir. Doğum haritası astrolojisi, astrolojinin en kişisel biçimi olsa da, yokluğunda veya önemli bir konu hakkında net cevaplar isteniyorsa, saat astrolojisi tatmin edici olabilir.

Neden Horary?

Horary, iş, aşk, para, kayıp nesneler, aile, arkadaşlıklar gibi hayal edebileceğiniz her şey hakkında bilgi sağlayabilir. Tarih çizelgeleri belirli bir sorunla ilgilendiğinden, astrolojik sembolizm daha kesin ve net bir şekilde okunabilir. Doğum haritanız, hayatınızın tüm işleyişini içerir ve zaman içinde ayrıntılı çalışmayı ödüllendirir. Kişisel doğum haritası okumaları en iyi sonucu, sürekli bir süre boyunca işte haritanızın bir profilini oluşturabilen bir astrologla devam eden bir ilişki kurduğunuzda verir. Belirli ve zamanında bilgi almak istediğiniz herhangi bir acil soru veya sorun için, Horary astroloji yardımcı olabilir.

Soruyu yöneltmek

Horary astrolojinin en önemli kısmı, soruyu nasıl sorduğunuzdur. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var.

Genel bir kural olarak, geçmiş hakkında soru soramazsınız.

Belirli bir durumun cevabını zaten biliyorsanız, bunun hakkında soru soramazsınız.

Tavsiye istememelisiniz. Ne yapmanız gerektiğini değil ne yapacağınızı, ne olacağını sorgulayabilirsiniz.

Ölüm veya ölümden sonraki yaşam hakkında soru soramazsınız.

Sadece evet veya hayır cevabıyla cevaplanabilecek sorular sormayın. Horary çizelgeleri yorum gerektirir.

Üçüncü bir şahıs hakkında soru sormayın.

Hakkında bilgi edinmek istediğiniz bir soruyu, soruyu sorduğunuz andan üç ay sonrasına kadar sormalısınız. Horary çizelgeleri üç aya kadar sürer. Bu, soru başına yalnızca bir grafik kullanabileceğiniz anlamına gelir. İçinizdeki “asıl soruyu” düşünün ve bu soru aklınıza geldiğinde bir yere yazın ve zamanı kaydedin. Haritalandırma yaparken bu zamanı ve konumu kullanın.

Aynı soruyu üç ayda bir defadan fazla sormayın. Yanlış cevaplar alabilirsiniz. İlk haritaya sadık kalın.

Horary veya diğer adıyla saatler astrolojisi, özellikle doğum haritasına ulaşamayan ve genel, uzun vadeli bir kehanettense spesifik sorulara cevap arayanlar için yardımcı bir araç olabilir fakat sorularınızın net ve uygun olduğundan emin olmanız gerekiyor.

