Yılın 'yeni' olması bize bağlı

Her yıl sonunda yeni başlayacak olan seneye dair planlar yapılır, dilekler/beklentiler dile getirilir... Çok basit bir döngüye büyük anlamlar yükleriz; oysa alt tarafı 1 Ocak itibarı ile tarihin yıl hanesi bir sayı artacaktır, o kadar... Ancak bir gecede hayatımızda değişen/değişmeye başlayan bir şeyler olması, yılbaşına değil tamamen bize bağlıdır.

Yeni seneyi taze umutlarla ve pozitif bakış açısıyla karşılamak güzeldir ancak sadece ümit etmek veya olayları yorumlama şeklimizi pozitif tutmaya çalışmak, yaşamımızda gerçekleşmesini istediğimiz olumlu gelişmeler için yeterli olmaz. Yeni yılda bir şeylerin farklı olması için her şeyden önce kişisel bir çaba içinde olmamız gerekir. Ancak bu çabayı belirli bir çerçeve ve plan dahilinde göstermemiz gerekir; eğer kendimizi zorlayarak ve kapasitemizi gözetmeden çabalamaya kalkarsak yine hayal kırıklığı yaşamamız olasıdır. Peki hayatımızda gerçekleşmesini istediğimiz gelişmeler için 'verimli bir çaba' nasıl gösterilebilir?

Öncelikle bir girişimde bulunmadan önce genel olarak durumu geniş bir açıdan gözden geçirmeli ve yaşadıklarımızı/yaşamak istediklerimizi net bir biçimde tanımlamalıyız. Son günlerini yaşadığımız 2025 yılı boyunca acı-tatlı birçok olay yaşamış olabiliriz. Bütün bu olayları mümkün olduğunca objektif bir bakış açısıyla (kendimizi kayırarak değil, gerekiyorsa cesurca özeleştiri yaparak) değerlendirmeliyiz. Başımıza ne gelmiş olursa olsun, olayları değil bizim bu olaylara karşı duruşumuzu ve mücadele biçimimizi düşünmeliyiz. Çünkü yeni yılda değiştirebileceğimiz veya müdahale edebileceğimiz tek alan burasıdır. Tabii ki, olayların öncesinde negatif sonuçlar oluşmasını engellemek veya daha pozitif sonuçlar elde etmeye katkıda bulunmak adına yapabileceğimiz bir şeyler vardıysa, bunları da geriye dönük olarak bulup 'kendimize notlar' şeklinde kenara yazabiliriz.

Deneyimlerimize, duygu ve düşüncelerimize yakından bakmak, bizi yeni yılda yaşayacaklarımıza farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaya hazırlar. Belki geri dönüp hatırladığınızda "aslında o anda şunu söyleyebilirdim" veya "şöyle davranabilirdim" diyebileceğiniz anlar fark edersiniz ve tekrar benzer olaylar yaşadığınızda bu kez farklı bir yol izlersiniz. Farklı yaklaşımlar farklı sonuçlar getireceğinden, 2026'nın sizin için gerçekten yeni bir yıl olması mümkün olur.

Bu arada, öngöremeyeceğimiz ve öngörsek bile hiçbir şekilde müdahale edemeyeceğimiz olaylar bizi değişime en çok zorlayan faktörlerdir. Sınavda soruların hiç bilmediğimiz yerlerden gelmesi gibi, böyle anlarda gafil avlanırız ve ilk etapta şaşkınlıktan ne yapacağımızı bilemeyiz. Ancak zaman geçtikçe, bu durumlarla baş edebilmek için elimizdeki kaynakları bulmaya çalışırız. İşte bu aşamada, belki de o ana kadar farkında bile olmadığımız güçlü yönlerimiz ve bir köşede fark edilmeyi bekleyen gizli güç kaynaklarımız olduğunu görürüz; adeta kendimizi yeniden keşfederiz. Bu tür zor sınavlardan kesinlikle bambaşka biri olarak çıkarız. Bu açıdan bakıldığında bu deneyimler, planlı ve stratejik olmayan ancak çok kalıcı değişimlere vesile olurlar.

2026'nın sizin için farklı bir yıl olmasını istiyorsanız; (eğer sizde varsa) değiştirmenizi tavsiye edebileceğim en yaygın sağlıksız mücadele biçimlerinden birkaç örnek verebilirim: Derin kaygılar nedeniyle olayları/kişileri kontrol çabası, umutsuzluktan veya başarısızlık endişesinden beslenen eylemsizlik, yarayı kaşıma etkisi yapan ve iyileşmeye engel olan öfke duygusunu canlı tutma, hoşunuza gitmeyen sonuçlar yaşandığında sorumluluğu tamamen kendinizden başka aktörlere yükleme eğilimi, her insanın kendine has tercihleri/ihtiyaçları olabileceğini düşünmeyerek sadece kendi tarzını ideal kabul etme, vb... Yeni yılda "Ben neyi farklı yapabilirim?" sorusunu kendinize sormaya ve yaratıcı cevaplar üzerinde çalışmaya başlarsanız, çok farklı bir yıl yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz...

Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl dilerim!