Astroloji

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İkizler Burcu Günlük Yorumları

27.05.2019

Deneyimin doğasına düşkün İkizler bugün ilham ve yaratıcılık artıyor. Sabah saatlerinde bedensel yorgunluk olası. Gün boyu tembellik arzunuz sosyal ihtiyaçların önüne geçmesin.

Başımıza Neler Gelecek ? 27.05.2019

Ay Balıkta ilerlerken sabah saatlerinde Merkür ile görünümde. Öğleden sonra Neptün ile kavuşuma doğru ilerliyor. Hayal gücünün son derece aktif olduğu bir gündeyiz. Akşam üstü Kuzey Ay Düğümü ile olumlu açı içinde; kendimizi bir amaca adama arzumuz artıyor. Gün içinde şüphe, güvensizlik, aşırı hassasiyetler söz konusu olabilir. Gün boyu olaylara fazla iyimser yaklaşıp kolay kandiralabiliriz. Oğlak burcundaki zorlu görünümden kaçmak adına gereksiz riskler alabiliriz. Günü verimli geçirmek için; program dahilinde ilerlemek faydalı olur.

Günün rengi: Mor

BURÇLARIN AŞK UYUMU

Astroloji yaşamımızdaki birçok şeyi etkilediği gibi aşk hayatımızı da etkiliyor. Aşk hayatında burçların birbirleriyle etkileşimleri ve uyumları nasıl? Burcunuzun ve onun burcunun aşk hayatınıza etkisi ne olur? Kendi burcunuzla onunkini karşılaştırın...

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YÜKSELEN BURÇ

Görünüşünüzü ve sizin kendinizi nasıl gördüğünüzü etkileyen burç olan yükselen burcu doğum anınızda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Yükselen burç Ay ve yönetici gezegen ile bağlantılıdır. Yükselen burcunuz kendi burcunuz kadar önemli ve etkilidir. Peki yükselen burcunuzu nasıl öğrenirsiniz? Yükselen burç saat olarak ortalama iki saatte bir değişir. Cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğduğunuz yer ile doğrudan ilgilidir. Tüm bu bilgileri biliyorsanız yükselen burcunuzu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki kutudan burcunuzu seçin ve saate göre yükseleninizi öğrenin...

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İkizler Burcu Özellikleri

Element: Hava
Nitelik: Değişken
Arketipler: Öğretmen, gazeteci, hikayeci, öğrenci, geveze
Uğurlu günü: Çarşamba
Madeni: Cıva
Uygun taşı: Akik, sarı kehribar, inci, akuamarin
Uygun meslekler: Ticaret, gazetecilik, öğretmenlik, edebiyat, pazarlama, resim, müzik, bilim, satış, reklam, tanıtım, psikoloji, politika, danışmanlık, hukuk,matematik.

Aklını kullanan ve devamlı çalıştıran merkür çocuğunda sıra…Yavaşladığımız ve doğanın tadını çıkardığımız dönemi geride bırakıp, yavaş yavaş yazın gelmesiyle, canlanan ruhumuzun merak ihtiyaçlarını gidermeye başlıyoruz. Sıcağın verdiği canlılıkla ikizler insanı, tembellik yaptığı günlerin acısını çıkarmak için bir an önce kolları sıvar. İletişim onun  en büyük silahıdır. Konuşmazsa adeta çatlar, anlatmazsa derdinden ölür, paylaşmazsa hayattan zevk almaz. Hareketli olan ikizler insanı, yüzeysel yanıyla aldığı veya ele geçirdiği bilgiyi, diğer tarafa yaymak için inanılmaz bir istek duyar. Bütün her yeri dolaşır, bilgiyi taşırken, girdiği ortamlara çok çabuk uyum sağlar… Değişkenliği herşeyi daha rahat algılamasına neden olur. Diğer insanlar onun bu değişkenliğini anlamakta zorlanırlar ama bu ikizler burcunun çok da umrunda olmaz. Bir insanın ikizler burcu olduğunu ellerini kullanma şeklinden, hızlı ve küçük adımlarla yürümesinden, gözlerinin meraklı meraklı etrafa bakmasından anlayabilirsiniz. Duyuları çok açık olduğundan çabuk sinirlenmeye veya yorulmaya müsaittir. Güneş ikizlerde, sosyalliği ve becerikliliği ortaya çıkartırken, ay ikizler, duygusal anlamda değişikliği ve yeniliği temsil eder. Merkür ikizlerde, iletişimi güçlü bir şekilde ortaya koyar. Venüs ikizler, duygusal konularda yüzeyselliği yükseltir. Mars ikizlerde, hareketten çok düşüncelerle eyleme geçmek esastır, jüpiter ikizler kendini geliştiren, yetenekli yanlarımızı ortaya koyar. Satürn ikizler ise, sistemli, mantıklı ve adapte olan, problemleri çözerken kendini bulan insan profili çizebilir.

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