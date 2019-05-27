İkizler Burcu Günlük Yorumları

İkizler Burcu Özellikleri

Element: Hava

Nitelik: Değişken

Arketipler: Öğretmen, gazeteci, hikayeci, öğrenci, geveze

Uğurlu günü: Çarşamba

Madeni: Cıva

Uygun taşı: Akik, sarı kehribar, inci, akuamarin

Uygun meslekler: Ticaret, gazetecilik, öğretmenlik, edebiyat, pazarlama, resim, müzik, bilim, satış, reklam, tanıtım, psikoloji, politika, danışmanlık, hukuk,matematik.



Aklını kullanan ve devamlı çalıştıran merkür çocuğunda sıra…Yavaşladığımız ve doğanın tadını çıkardığımız dönemi geride bırakıp, yavaş yavaş yazın gelmesiyle, canlanan ruhumuzun merak ihtiyaçlarını gidermeye başlıyoruz. Sıcağın verdiği canlılıkla ikizler insanı, tembellik yaptığı günlerin acısını çıkarmak için bir an önce kolları sıvar. İletişim onun en büyük silahıdır. Konuşmazsa adeta çatlar, anlatmazsa derdinden ölür, paylaşmazsa hayattan zevk almaz. Hareketli olan ikizler insanı, yüzeysel yanıyla aldığı veya ele geçirdiği bilgiyi, diğer tarafa yaymak için inanılmaz bir istek duyar. Bütün her yeri dolaşır, bilgiyi taşırken, girdiği ortamlara çok çabuk uyum sağlar… Değişkenliği herşeyi daha rahat algılamasına neden olur. Diğer insanlar onun bu değişkenliğini anlamakta zorlanırlar ama bu ikizler burcunun çok da umrunda olmaz. Bir insanın ikizler burcu olduğunu ellerini kullanma şeklinden, hızlı ve küçük adımlarla yürümesinden, gözlerinin meraklı meraklı etrafa bakmasından anlayabilirsiniz. Duyuları çok açık olduğundan çabuk sinirlenmeye veya yorulmaya müsaittir. Güneş ikizlerde, sosyalliği ve becerikliliği ortaya çıkartırken, ay ikizler, duygusal anlamda değişikliği ve yeniliği temsil eder. Merkür ikizlerde, iletişimi güçlü bir şekilde ortaya koyar. Venüs ikizler, duygusal konularda yüzeyselliği yükseltir. Mars ikizlerde, hareketten çok düşüncelerle eyleme geçmek esastır, jüpiter ikizler kendini geliştiren, yetenekli yanlarımızı ortaya koyar. Satürn ikizler ise, sistemli, mantıklı ve adapte olan, problemleri çözerken kendini bulan insan profili çizebilir.



