Esenlikler. İlişkilerin, duyguların ve kişisel değerlerimizin oldukça ön planda olduğu bir haftaya giriyoruz. Haftanın önemli etkilerinden biri Venüs Plüton karesi. Bu sert açı ikili ilişkilerde güç mücadelelerini, kıskançlıkları ve kontrol etme isteğini artırabilir. Bir şeyleri olduğundan daha fazla büyütmek, karşı tarafın davranışlarının altında farklı anlamlar aramak mümkün. Maddi konularda da takıntılı kararlar vermemeye ve şartları zorlamamaya dikkat etmek gerekiyor.
Bunun yanında Güneş Venüs kavuşumu ilişkilerde uzlaşma isteğini, çekiciliği ve kendimizi daha sıcak ifade etme arzumuzu güçlendiriyor. Sevgi görmek, takdir edilmek ve değerli hissetmek isteyebiliriz. Fakat Venüs Plüton karesi nedeniyle bu güzel etkiyi beklentiye veya baskıya çevirmemek önemli. Sevgiyi büyütmek mümkün, ama karşılığını almak zorlayarak olmamalı.
Güneş’in Akrep burcuna geçişiyle birlikte daha derin, sezgisel ve sorgulayıcı bir döneme giriyoruz. Yüzeyde görünenle yetinmeyebilir, insanların gerçek niyetlerini ve olayların arka planını anlamak isteyebiliriz. Değişim, dönüşüm, krizleri yönetmek ve eski meseleleri geride bırakmak gündemimizde olabilir. Ancak kuşkuyu büyütmek yerine sezgilerimizi somut gerçeklerle desteklememiz gerekiyor.
Haftanın son gününde Venüs Terazi burcu’na geçiyor. Venüs kendi yönettiği bu burçta ilişkilerde dengeyi, zarafeti ve uzlaşmayı destekleyecek. Sosyal yaşam, estetik, güzellik ve ortak kararlar açısından daha verimli bir sürece girebiliriz. Bundan bir gün önce Merkür geri hareketine başlıyor. İletişimde karışıklıklar, unutulan işler, gecikmeler ve eski konuların yeniden açılması mümkün. Önemli mesajları, belgeleri ve planları iki kez kontrol etmekte fayda var.
Günlük etkilere geçecek olursak;
Pazartesi
Ay Kova burcunda ilerliyor. Plüton ile kavuşumu duyguları yoğunlaştırırken çevremiz, arkadaşlarımız ve gelecek planlarımız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyebiliriz. Ay’ın Neptün ile altmışlığı ve Uranüs ile üçgeni sezgileri, yaratıcılığı ve yenilikçi fikirleri destekleyen yumuşak etkiler. Fakat Venüs karesi ilişkilerde mesafeli tavırları veya değer çatışmalarını artırabilir. Hem özgür kalmak hem de ilgi görmek isteyebiliriz.
Salı
Ay Kova burcundaki hareketine devam ediyor. Merkür ile yaptığı kare açı iletişimde yanlış anlaşılmalara ve düşünmeden verilen tepkilere açık bir atmosfer oluşturabilir. Zihnimiz hızlı çalışsa da söylediklerimiz istediğimiz gibi anlaşılmayabilir. Özellikle mesajlaşmalarda, iş görüşmelerinde ve arkadaşlık ilişkilerinde kesin hükümler vermeden önce biraz beklemek faydalı olabilir.
Çarşamba
Ay sabah saatlerinde Kova burcunda ilerlerken akşam Balık burcuna geçiyor. Gün içinde Güneş ve Venüs ile oluşan üçgen açılar daha uyumlu, sosyal ve yapıcı bir ruh hali sağlayabilir. İnsanlarla anlaşmak, duygularımızı paylaşmak ve ilişkilerde ortak bir nokta bulmak daha kolay olabilir. Akşam saatlerinde ise tempo biraz düşebilir; sezgilerimiz ve hassasiyetimiz güçlenebilir.
Perşembe
Ay Balık burcunda ilerliyor ve önemli bir açı yapmıyor. Daha sakin, akışta ve iç dünyamıza dönük bir gün olabilir. Duygularımızı anlamak, dinlenmek, yaratıcı işlerle ilgilenmek ve biraz yalnız kalmak iyi gelebilir. Fakat dağılmaya ve işleri ertelemeye açık olabiliriz. Günün planını sade tutmak ve önceliklerimizi kaybetmemek gerekiyor.
Cuma
Ay Balık burcundaki hareketine devam ederken Merkür ile üçgen açı yapıyor. Bu yumuşak açı sezgilerimizle düşüncelerimiz arasında güçlü bir bağ kurabilir. Duygularımızı ifade etmek, önemli bir konuşma yapmak veya yaratıcı fikirleri yazıya dökmek açısından verimli bir gün. İnsanların ne söylemek istediğini kelimelerin ötesinde anlayabiliriz. Yine de varsayımlarla değil, açık iletişimle ilerlemek önemli.
Cumartesi
Ay sabah saatlerinde Koç burcuna geçiyor. Neptün ile kavuşumu günün ilk bölümünde kararsızlık, dalgınlık veya belirsizlik yaratabilir. Öğle saatlerinde Satürn kavuşumu sorumlulukları hatırlatırken üzerimizde biraz baskı hissettirebilir. Buna karşılık Uranüs ve Plüton ile gerçekleşen altmışlıklar değişim yapmak, yeni bir yöntem denemek ve irademizi doğru kullanmak açısından destekleyici. Acele etmek yerine önce yönümüzü belirlemek gerekiyor.
Pazar
Ay Koç burcundaki hareketine devam ediyor ve Jüpiter ile üçgen açı yapıyor. Cesaretimizi, motivasyonumuzu ve özgüvenimizi artıran oldukça olumlu bir etki. Yeni planlar yapmak, harekete geçmek, sporla ilgilenmek ve sosyal açıdan daha aktif olmak isteyebiliriz. Fakat heyecanın etkisiyle gereğinden fazla söz vermemeye veya kapasitemizi aşan işlere girişmemeye dikkat etmekte fayda var.
Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.
Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz;
Instagram: korhankilinckaya