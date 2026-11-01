Esenlikler. Kasım ayı, yönümüzü yeniden belirlediğimiz, uzun süredir bekleyen konularda hareket alanı kazandığımız ve yılın sonuna yaklaşırken hedeflerimizi yeniden gözden geçirdiğimiz bir ay olacak gibi görünüyor.

Ayın ilk yarısında bir taraftan ilerlemek ve büyümek isterken diğer taraftan hayatın bizi çağırdığı yönü anlamaya çalışabiliriz. Bu nedenle zaman zaman gaz ve frene aynı anda basıyormuşuz gibi hissedebiliriz. Aceleyle sonuç almak yerine hangi hedefin gerçekten bize ait olduğunu anlamak ve enerjimizi doğru yere yönlendirmek daha faydalı olacaktır.

Ay ortasındaki Jüpiter Kuzey Ay Düğümü karşıtlığı, büyüme isteğimizle gitmemiz gereken yön arasında belirgin bir gerilim yaratabilir. Bildiğimiz ve rahat hissettiğimiz alanda daha fazla yer kaplamak isteyebiliriz fakat hayat bizi farklı bir gelişim yoluna çağırıyor olabilir. Aşırı iyimserlik, her şeyi bildiğimizi düşünmek veya yalnızca kolay olan seçeneğe yönelmek ilerlemeyi zorlaştırabilir. 15 Kasım’daki Mars Kuzey Ay Düğümü karşıtlığında ise bu gerilim davranışlarımıza yansıyabilir. Keskin kararlar, sert tartışmalar ve hedeflerimizi tehlikeye atabilecek ani çıkışlar konusunda dikkatli olmakta fayda var. Israrcı olmakla gereksiz mücadeleye girmek arasındaki dengeyi kurduğumuzda bu günleri daha verimli kullanabiliriz.

Yine ay ortasında Merkür ve Venüsün ileri harekete başlamasıyla bir süredir ağır ilerleyen iletişim, kararlar, ilişkiler ve maddi konular yeniden akış kazanmaya başlıyor. Yanlış anlaşılmış meseleleri açıklığa kavuşturmak, ertelenmiş konuşmaları yapmak ve ilişkilerde ne istediğimizi daha net görmek mümkün olabilir. Fakat gezegenlerin yön değiştirdiği günlerde hemen büyük kararlar almak yerine birkaç gün beklemek daha sağlıklı olacaktır. Eski defterler yeniden açılabilir; bu kez aynı döngüyü tekrarlamak yerine öğrendiklerimizle daha bilinçli bir sonuca ulaşabiliriz.

Mars Jüpiter kavuşumu cesaretimizi, motivasyonumuzu ve girişim isteğimizi oldukça büyütüyor. Rüzgârı arkamıza alabileceğimiz bu günlerde büyük hedeflere yönelmek isteyebiliriz. Ancak kontrol edilmediğinde aşırılık, fanatizm, kibir ve gereksiz riskler de gündeme gelebilir. Gücümüzü doğru hesaplamak ve yapabileceklerimizle yapmak istediklerimiz arasındaki farkı görmek önemli olacaktır. Ay sonuna doğru Güneşin Yay burcuna geçişiyle vizyonumuzu genişletmek, yeni şeyler öğrenmek, seyahat etmek ve farklı düşüncelerle karşılaşmak isteyeceğiz. Daha iyimser ve umutlu hissedebiliriz fakat ayrıntıları gözden kaçırmamaya dikkat etmeliyiz.

Ay sonunda Mars’ın Başak burcuna geçmesiyle dağınık enerjimizi toparlamak, çalışma düzenimizi yenilemek ve günlük hayatımızdaki aksaklıkları düzeltmek için daha uygun bir döneme giriyoruz. Detaylara odaklanmak ve yarım kalmış işleri tamamlamak oldukça verimli olabilir. Bununla birlikte kusur aramak, kendimizi ve çevremizi fazla eleştirmek motivasyonumuzu düşürebilir. Son olarak 29 Kasım’daki Uranüs Plüton üçgeni, yenilik isteğiyle derin dönüşümün aynı yönde çalıştığı güçlü bir atmosfer yaratıyor. Eski kalıpları zorlanmadan geride bırakabilir, hayatımızda uzun vadeli etkiler oluşturacak değişikliklere daha cesur yaklaşabiliriz. Kasım ayı genel olarak yönümüzü düzeltmek, geçmişten öğrendiklerimizi kullanmak ve yeni bir düzen kurmak açısından oldukça önemli bir ay olacak gibi görünüyor.

Kasım ayının önemli gökyüzü açıları;

1 Kasım - Venüs Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize giderken yine ikili ilişkilerimizi belki çekiciliğimizi ve tatlı dilimizi etkin kullandığımız bir zaman. Bu konularda fayda, ödül ve destekler aldığımız günlerdeyiz.

4 Kasım - Venüs Jüpiter Altmışlığı:

Astrolojideki iki iyicil olan Venüs ve Jüpiter’in bu uyumlu karşılaşması diğer açılardan etkilenmek ve haritayı bütüncül incelemek şartıyla oldukça pozitif, eğlenceli, özgüven ve iyimserlik hisleriyle dolu bir açıdır. Hem ikili ilişkilerde hem maddi konularda çok olumlu ve destekleyici zamanlara işaret eder.

4 Kasım - Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

10 Kasım - Venüs Mars Altmışlığı:

İkili ilişkilerde aksiyon almak, eğlenceli vakit geçirmek, tutku ve şehvet açısından oldukça uyumlu bir gün. İlişkilerle ilgili konuları sonuca ulaştırmak konusunda motivasyonumuz yüksek.

11 Kasım - Jüpiter Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı:

Büyüme isteğiyle gidilmesi gereken yön arasında gerilim oluşur. Kişi, bildiği ve rahat hissettiği alanda genişlemek ister ama hayat onu farklı bir yöne çağırır. Aşırı iyimserlik ya da “ben bilirim” tavrı ilerlemeyi zorlaştırabilir. Bu açı, gelişmenin her zaman konfor alanında olmadığını fark ettirir. Denge kurulduğunda, doğru yönde daha bilinçli adımlar atılır.

13 Kasım - Merkür ileri harekete başlıyor!

14 Kasım - Venüs ileri harekete başlıyor!

15 Kasım - Mars Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı:

Bu günler biraz zorlayıcı geçebilir. Keskin aksiyonlar almak, sert tartışmalara girmek için oldukça dezavantajlı ve tehlikeli günlerdeyiz. Hedeflerimizi baltalamamak adına bu günleri sakin geçirmekte, çok değişken davranmamakta ve hedeflerimize gitmek konusunda ısrarcı olmakta fayda var.

16 Kasım - Mars Jüpiter Kavuşumu:

Abartılı davranışlar, fanatizm, kendimizi gereksiz yere olduğumuzdan büyük göstermek ve kibre kapılabiliriz. Aksiyonlarımızda fazla iyimserlik söz konusu olabilir. Kontrolü ele aldığımız taktirde rüzgarı arkamıza alacağımız günlerdeyiz. Girişimlerimizde oldukça şanslı bir açı.

17 Kasım - Güneş Kuzey Ay Düğümü Karesi:

Hedeflerimiz yolunda hırslarımız ve egomuz birtakım engeller yaratıyor olabilir. Üst denilebilecek mevkideki kişilerle aramızda birtakım gerginlikler oluşabilir.

18 Kasım - Güneş Jüpiter Karesi:

Özgüvenimizin çok yüksek olduğu, sorumluluklardan uzak geçirmek ve rahatlamak istediğimiz, yeni şeyler öğrenmek ufuklarımızı genişletmek istediğimiz, otorite figürleriyle aramızda abartılı bir özgüven ilişkisi veya birtakım fikir çatışmalarının olabileceği, abartılara kaçabileceğimiz bir dönem.

19 Kasım - Mars Chiron Üçgeni:

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Yine bu tecrübeler bizim hedeflerimize giden aksiyon planında ihtiyacımız olan yakıtı teşkil ediyor.

19 Kasım - Güneş Mars Karesi:

Güneş Mars karesi gergin, sinirli, kazalara açık, otorite figürleriyle, baba figürüyle çatışmalı zamanlara işaret eder. Bu dönemde akılcı ve olgun davranmak faydamıza olacaktır.

22 Kasım - Güneş Yay'da!

24 Kasım - Güneş Neptün Üçgeni:

Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz.

24 Kasım - Venüs Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize giderken yine ikili ilişkilerimizi belki çekiciliğimizi ve tatlı dilimizi etkin kullandığımız bir zaman. Bu konularda fayda, ödül ve destekler aldığımız günlerdeyiz.

25 Kasım - Güneş Plüton Altmışlığı:

Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

26 Kasım - Güneş Uranüs Karşıtlığı:

Kişiliğimizi yaratıcı fakat fazla değişken, sıkılgan ve isyankar bir şekilde ortaya koyduğumuz, değişik şeyler yapmak istediğimiz, bizi bir süredir geren sıkan konulardan uzaklaşma zamanı.

26 Kasım - Mars Başak'ta!

28 Kasım - Venüs Jüpiter Altmışlığı:

Astrolojideki iki iyicil olan Venüs ve Jüpiter’in bu uyumlu karşılaşması diğer açılardan etkilenmek ve haritayı bütüncül incelemek şartıyla oldukça pozitif, eğlenceli, özgüven ve iyimserlik hisleriyle dolu bir açıdır. Hem ikili ilişkilerde hem maddi konularda çok olumlu ve destekleyici zamanlara işaret eder.

29 Kasım - Venüs Chiron Karşıtlığı:

İkili ilişkilerde yaralanmaya açık bir dönem. Daha çok inzivaya çekilip depresif hissedebiliriz. Sosyalleşmek istemeyebiliriz, sevilmediğimizi hissedebiliriz. Yapıcı olarak kullanabilirsek ilişkiler konusunda kendimizle ilgili çok şey öğrenebileceğimiz günlerdeyiz.

29 Kasım - Uranüs Plüton Üçgeni:

Değişim doğal ve akıcı bir şekilde gerçekleşir. Kişi, eski kalıpları zorlanmadan bırakabilir. Yenilik isteğiyle derin dönüşüm aynı yönde çalışır. Bu açı, güçlü farkındalıklar ve köklü ama zahmetsiz değişimler getirir. Cesur adımlar, hayatı ileriye taşıyan kalıcı yenilenmeler yaratır.

30 Kasım - Güneş Satürn Üçgeni:

Disiplin ve motivasyonumuz yüksek. Yapılması gerekenlere odaklanıp yarım kalmış işleri tamamlayabileceğimiz, otorite figürleri ve yaşça olgun kişilerle daha iyi anlaştığımız günler.

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