Esenlikler. Gökyüzü açıları ve gezegenler arası etkileşimlerin görece az olduğu bir haftaya giriyoruz. Bu nedenle gündemimiz her gün keskin biçimde değişmeyebilir; bazı konular daha sakin ve kendi doğal akışı içerisinde ilerleyebilir. Fakat haftanın ilk gününde gerçekleşen Dolunay ve Güneş Plüton karesi, haftaya oldukça yoğun bir başlangıç yapacağımızı gösteriyor. Özellikle kontrol etmekte zorlandığımız meseleler, güç mücadeleleri ve uzun süredir bastırdığımız duygular görünür hale gelebilir.
Boğa burcunda gerçekleşen Dolunay güvenlik ihtiyacımızı, maddi konuları, sahip olduklarımızı ve kişisel değerlerimizi ön plana çıkarıyor. Ay’ın Güneş Venüs kavuşumuna karşıtlığı ikili ilişkilerde ihtiyaçlarımızla beklentilerimiz arasındaki farkı daha net görmemizi sağlayabilir. Sevgi görmek ve değerli hissetmek isterken karşı tarafın taleplerini göz ardı etmemeye dikkat etmeliyiz. Ay’ın Plüton ile karesi ve Güneş Plüton karesi ise kıskançlıkları, takıntıları ve kontrol etme isteğini büyütebilir. Bir konuyu zorlayarak çözmek yerine bize ne anlatmaya çalıştığını anlamak daha faydalı olacaktır.
Hafta ortasında etkili olacak Merkür Mars karesi zihinsel tempoyu ve iletişim trafiğini hızlandırıyor. Düşüncelerimizi daha keskin ve doğrudan ifade edebilir, karşımızdakini dinlemeden tepki verebiliriz. Tartışmalarda haklı çıkma isteği, söylenmemesi gereken sözlerin söylenmesine neden olabilir. Özellikle mesajlaşmalarda, iş görüşmelerinde ve önemli kararlar sırasında acele etmemekte fayda var. Bu açıyı yapıcı kullandığımızda ise zihinsel cesaretimizi artırabilir, uzun süredir konuşamadığımız bir meseleyi açıkça ele alabiliriz. Fakat açıklıkla saldırganlık arasındaki çizgiyi korumamız gerekiyor.
Haftanın geri kalanında büyük gezegen hareketlerinin ve sert etkileşimlerin az olması, Dolunay ile ortaya çıkan konuları değerlendirmek için bize alan açabilir. Ay’ın İkizler, Yengeç ve Aslan burçlarındaki hareketiyle önce zihinsel hareketlilik, ardından duygusal hassasiyet ve son olarak kendimizi ortaya koyma isteği belirginleşecek. Bu hafta her şeyi hemen sonuçlandırmak yerine gelişmeleri gözlemlemek, gereksiz mücadelelerden uzak durmak ve enerjimizi gerçekten önemli konulara yönlendirmek daha doğru olabilir.
Günlük etkilere geçecek olursak;
Pazartesi
Ay Boğa burcunda ilerliyor ve bugün Dolunay gerçekleşiyor. Ay’ın Güneş Venüs kavuşumuna karşıtlığı ilişkilerde ihtiyaçlarımızla beklentilerimizi karşı karşıya getirebilir. Ay’ın Plüton ile karesi ve Güneş Plüton karesi duyguları yoğunlaştırırken güç mücadelelerini, kıskançlıkları ve kontrol etme isteğini artırabilir. Maddi konular, güvenlik ihtiyacı ve kişisel değerlerimizle ilgili bir durum sonuçlanabilir. Şartları zorlamak yerine ortaya çıkan gerçeği sakin bir şekilde değerlendirmekte fayda var.
Salı
Ay Boğa burcundaki hareketine devam ediyor. Merkür ile karşıtlığı duygularımızla düşüncelerimiz arasında uyuşmazlık yaratabilir; söylemek istediklerimizi doğru kelimelerle ifade etmekte zorlanabiliriz. Jüpiter ile gerçekleşen kare ise beklentileri ve tepkileri büyütebilir. Özellikle maddi kararlar, yeme içme ve konfor alanımızla ilgili konularda ölçüyü kaçırmamaya dikkat etmeliyiz. Duyduğumuz her habere hemen tepki vermeden önce ayrıntıları kontrol etmek faydalı olacaktır.
Çarşamba
Ay İkizler burcuna geçiyor ve Uranüs ile kavuşum yapıyor. Zihnimiz oldukça hızlı çalışabilir; beklenmedik haberler, ani plan değişiklikleri ve sıra dışı fikirler gündeme gelebilir. Ay’ın Plüton ile üçgeni araştırmak, bir meselenin altında yatan gerçeği görmek ve düşüncelerimizi dönüştürmek açısından destekleyici. Neptün ile altmışlığı ise sezgileri ve yaratıcılığı güçlendiriyor. Yeni bir yöntem denemek için verimli bir gün olsa da zihinsel dağınıklığa ve sabırsızlığa dikkat etmek gerekiyor.
Perşembe
Ay İkizler burcundaki hareketine devam ediyor. Mars ve Jüpiter ile yaptığı altmışlık açılar iletişim kurmak, harekete geçmek ve fikirlerimizi hayata geçirmek açısından destekleyici bir atmosfer oluşturuyor. Görüşmeler, eğitimler, yazılı işler ve kısa yolculuklar daha hareketli geçebilir. Kendimizi daha cesur ve iyimser ifade edebiliriz. Fakat aynı anda çok fazla işe başlamamak ve verdiğimiz sözlerin gerçekçi olduğundan emin olmak önemli.
Cuma
Ay Yengeç burcuna geçiyor. Neptün ile yaptığı kare açı hassasiyetimizi artırırken olayları olduğundan farklı algılamamıza veya gereğinden fazla kişiselleştirmemize neden olabilir. Dalgınlık, kararsızlık ve geçmişe özlem belirginleşebilir. Buna karşılık Güneş ile üçgeni duygularımızla irademiz arasında daha uyumlu bir bağ kurmamızı sağlıyor. Aile, ev ve özel hayatımızla ilgilenmek, dinlenmek ve güvendiğimiz insanlarla vakit geçirmek iyi gelebilir.
Cumartesi
Ay Yengeç burcundaki hareketine devam ediyor ve Merkür ile üçgen açı yapıyor. Duygularımızı daha rahat ifade edebilir, ailemiz veya yakınlarımızla uzun süredir bekleyen bir konuşmayı gerçekleştirebiliriz. Sezgilerimizle düşüncelerimiz birbirini desteklediği için insanların ne anlatmak istediğini daha kolay anlayabiliriz. Yazmak, plan yapmak, geçmiş meseleleri değerlendirmek ve samimi paylaşımlarda bulunmak açısından verimli bir gün. Fakat başkalarının duygularını kendi sorumluluğumuz gibi üstlenmemeye dikkat etmeliyiz.
Pazar
Ay Aslan burcunda ilerliyor. Plüton ile karşıtlığı ilişkilerde güç mücadelelerini, inatlaşmayı ve görünür olma isteğini artırabilir. Bir taraftan kontrolü elimizde tutmak isterken diğer taraftan takdir edilme ihtiyacımız büyüyebilir. Uranüs ile altmışlık ve Neptün ile üçgen açılar ise yaratıcılığı, sezgileri ve farklı çözümler geliştirme yeteneğimizi destekliyor. Israr etmek yerine esnek davranabildiğimizde günü sosyal, yaratıcı ve oldukça verimli kullanabiliriz.
Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.
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