Esenlikler. Gökyüzü açıları ve gezegenler arası etkileşimlerin görece az olduğu bir haftaya giriyoruz. Bu nedenle gündemimiz her gün keskin biçimde değişmeyebilir; bazı konular daha sakin ve kendi doğal akışı içerisinde ilerleyebilir. Fakat haftanın ilk gününde gerçekleşen Dolunay ve Güneş Plüton karesi, haftaya oldukça yoğun bir başlangıç yapacağımızı gösteriyor. Özellikle kontrol etmekte zorlandığımız meseleler, güç mücadeleleri ve uzun süredir bastırdığımız duygular görünür hale gelebilir.

Boğa burcunda gerçekleşen Dolunay güvenlik ihtiyacımızı, maddi konuları, sahip olduklarımızı ve kişisel değerlerimizi ön plana çıkarıyor. Ay’ın Güneş Venüs kavuşumuna karşıtlığı ikili ilişkilerde ihtiyaçlarımızla beklentilerimiz arasındaki farkı daha net görmemizi sağlayabilir. Sevgi görmek ve değerli hissetmek isterken karşı tarafın taleplerini göz ardı etmemeye dikkat etmeliyiz. Ay’ın Plüton ile karesi ve Güneş Plüton karesi ise kıskançlıkları, takıntıları ve kontrol etme isteğini büyütebilir. Bir konuyu zorlayarak çözmek yerine bize ne anlatmaya çalıştığını anlamak daha faydalı olacaktır.

Hafta ortasında etkili olacak Merkür Mars karesi zihinsel tempoyu ve iletişim trafiğini hızlandırıyor. Düşüncelerimizi daha keskin ve doğrudan ifade edebilir, karşımızdakini dinlemeden tepki verebiliriz. Tartışmalarda haklı çıkma isteği, söylenmemesi gereken sözlerin söylenmesine neden olabilir. Özellikle mesajlaşmalarda, iş görüşmelerinde ve önemli kararlar sırasında acele etmemekte fayda var. Bu açıyı yapıcı kullandığımızda ise zihinsel cesaretimizi artırabilir, uzun süredir konuşamadığımız bir meseleyi açıkça ele alabiliriz. Fakat açıklıkla saldırganlık arasındaki çizgiyi korumamız gerekiyor.

Haftanın geri kalanında büyük gezegen hareketlerinin ve sert etkileşimlerin az olması, Dolunay ile ortaya çıkan konuları değerlendirmek için bize alan açabilir. Ay’ın İkizler, Yengeç ve Aslan burçlarındaki hareketiyle önce zihinsel hareketlilik, ardından duygusal hassasiyet ve son olarak kendimizi ortaya koyma isteği belirginleşecek. Bu hafta her şeyi hemen sonuçlandırmak yerine gelişmeleri gözlemlemek, gereksiz mücadelelerden uzak durmak ve enerjimizi gerçekten önemli konulara yönlendirmek daha doğru olabilir.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Boğa burcunda ilerliyor ve bugün Dolunay gerçekleşiyor. Ay’ın Güneş Venüs kavuşumuna karşıtlığı ilişkilerde ihtiyaçlarımızla beklentilerimizi karşı karşıya getirebilir. Ay’ın Plüton ile karesi ve Güneş Plüton karesi duyguları yoğunlaştırırken güç mücadelelerini, kıskançlıkları ve kontrol etme isteğini artırabilir. Maddi konular, güvenlik ihtiyacı ve kişisel değerlerimizle ilgili bir durum sonuçlanabilir. Şartları zorlamak yerine ortaya çıkan gerçeği sakin bir şekilde değerlendirmekte fayda var.

Salı

Ay Boğa burcundaki hareketine devam ediyor. Merkür ile karşıtlığı duygularımızla düşüncelerimiz arasında uyuşmazlık yaratabilir; söylemek istediklerimizi doğru kelimelerle ifade etmekte zorlanabiliriz. Jüpiter ile gerçekleşen kare ise beklentileri ve tepkileri büyütebilir. Özellikle maddi kararlar, yeme içme ve konfor alanımızla ilgili konularda ölçüyü kaçırmamaya dikkat etmeliyiz. Duyduğumuz her habere hemen tepki vermeden önce ayrıntıları kontrol etmek faydalı olacaktır.

Çarşamba

Ay İkizler burcuna geçiyor ve Uranüs ile kavuşum yapıyor. Zihnimiz oldukça hızlı çalışabilir; beklenmedik haberler, ani plan değişiklikleri ve sıra dışı fikirler gündeme gelebilir. Ay’ın Plüton ile üçgeni araştırmak, bir meselenin altında yatan gerçeği görmek ve düşüncelerimizi dönüştürmek açısından destekleyici. Neptün ile altmışlığı ise sezgileri ve yaratıcılığı güçlendiriyor. Yeni bir yöntem denemek için verimli bir gün olsa da zihinsel dağınıklığa ve sabırsızlığa dikkat etmek gerekiyor.

Perşembe

Ay İkizler burcundaki hareketine devam ediyor. Mars ve Jüpiter ile yaptığı altmışlık açılar iletişim kurmak, harekete geçmek ve fikirlerimizi hayata geçirmek açısından destekleyici bir atmosfer oluşturuyor. Görüşmeler, eğitimler, yazılı işler ve kısa yolculuklar daha hareketli geçebilir. Kendimizi daha cesur ve iyimser ifade edebiliriz. Fakat aynı anda çok fazla işe başlamamak ve verdiğimiz sözlerin gerçekçi olduğundan emin olmak önemli.

Cuma

Ay Yengeç burcuna geçiyor. Neptün ile yaptığı kare açı hassasiyetimizi artırırken olayları olduğundan farklı algılamamıza veya gereğinden fazla kişiselleştirmemize neden olabilir. Dalgınlık, kararsızlık ve geçmişe özlem belirginleşebilir. Buna karşılık Güneş ile üçgeni duygularımızla irademiz arasında daha uyumlu bir bağ kurmamızı sağlıyor. Aile, ev ve özel hayatımızla ilgilenmek, dinlenmek ve güvendiğimiz insanlarla vakit geçirmek iyi gelebilir.

Cumartesi

Ay Yengeç burcundaki hareketine devam ediyor ve Merkür ile üçgen açı yapıyor. Duygularımızı daha rahat ifade edebilir, ailemiz veya yakınlarımızla uzun süredir bekleyen bir konuşmayı gerçekleştirebiliriz. Sezgilerimizle düşüncelerimiz birbirini desteklediği için insanların ne anlatmak istediğini daha kolay anlayabiliriz. Yazmak, plan yapmak, geçmiş meseleleri değerlendirmek ve samimi paylaşımlarda bulunmak açısından verimli bir gün. Fakat başkalarının duygularını kendi sorumluluğumuz gibi üstlenmemeye dikkat etmeliyiz.

Pazar

Ay Aslan burcunda ilerliyor. Plüton ile karşıtlığı ilişkilerde güç mücadelelerini, inatlaşmayı ve görünür olma isteğini artırabilir. Bir taraftan kontrolü elimizde tutmak isterken diğer taraftan takdir edilme ihtiyacımız büyüyebilir. Uranüs ile altmışlık ve Neptün ile üçgen açılar ise yaratıcılığı, sezgileri ve farklı çözümler geliştirme yeteneğimizi destekliyor. Israr etmek yerine esnek davranabildiğimizde günü sosyal, yaratıcı ve oldukça verimli kullanabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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Bu nedenle kendimizi enerjik hissetmeyebilir, uyarıcılara karşı daha hassas olabilir veya nedenini tam olarak anlayamadığımız duygusal meseleler yüzünden moralimizin bozulduğunu hissedebiliriz. Hedeflerimiz ya da kimliğimiz konusunda netlik eksikliği yaşamak, kendimizi keyifsiz ve halsiz hissetmemize neden olabilir. Yaşanan olaylar veya koşullar, gerçekçi ve kararlı olmakla sezgilerimize güvenip kabullenici davranmak arasında bir seçim yapmamız gerektiğini düşündürebilir. Bu transit sırasında iki farklı eğilim arasında kalabilir, seçenekler arasında gidip gelebiliriz. Odaklanmak veya bir sonraki adımımızı belirlemek zorlaşabilir. Bu tür durumların, manevi ihtiyaçlarımızı ihmal ettiğimiz zamanlarda yaşanma olasılığı daha yüksektir. Biraz yavaşlamak ve kendimizi yeniden dengelemek yerinde olacaktır. Hayatımızda daha fazla hayal gücüne ihtiyaç duyduğumuzu fark etmek, şu sıralar daha içe dönük ve düşünceli olmamızı sağlayabilir. Yarın çok erken saatlerde Boğa burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Bugün duygularımız giderek yoğunlaşabilir. Günlük burç yorumları: 26 Ekim 2026 Pazartesi 26 EKİM 2026 PAZARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, geri hareketindeki Venüs bugün yeniden ilişkiler alanına dönüyor. Venüs 4 Aralık'a kadar bu alanda kalacak, ancak geri hareketi yalnızca 13 Kasım'a kadar sürecek. 13 Kasım'a kadar partnerinden veya yakın bir ilişkiden yeterince tatmin ve uyum sağlayıp sağlamadığını sık sık sorgulayabilirsin. Bu değerlendirme döneminde duygusal bir mesafe hissedebilir ya da ilişkinin belirsizlik içinde kaldığını düşünebilirsin. Ancak bu süreç sona erdikten sonra olayları daha iyi anlamaya başlayacak ve değişiklikler yapma konusunda kendine daha fazla güveneceksin. Ayrıca bu dönem, özellikle bir şeyi daha güzel hâle getirmek amacıyla bir projeyi geliştirmeye ve iyileştirmeye enerji ayırmak için oldukça elverişli. Bugün geçici olarak kendini biraz keyifsiz veya isteksiz hissedebilirsin. Bu, durup yeniden toparlanman gerektiğinin bir işareti. Yarın sabahın erken saatlerinde gerçekleşecek Dolunay dikkatini kendine çekecek, ancak şimdilik rahatlamaya çalış. Dilersen kendini bir amaca veya yeni bir öğrenme fırsatına adayabilirsin. Günlük burç yorumları: 26 Ekim 2026 Pazartesi 26 EKİM 2026 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, geri hareketindeki Venüs bugün yeniden iş ve sağlık alanına dönüyor. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca işinde veya günlük yaşam ortamında denge ve tatmin eksikliği yaşadığın noktaları daha belirgin biçimde fark edebilirsin. Ancak moralini bozma; şu anda yaptığın değerlendirmeler gerekli ve uzun vadede koşulların iyileşmesini sağlayabilir. Venüs 13 Kasım'a kadar geri hareket edecek, ardından 4 Aralık'a kadar bu alandaki geçişini sürdürecek. Bu durum, belki deneme yanılma yoluyla, günlük yaşamına uyum ve denge kazandırmak için önünde pek çok fırsat olacağını gösteriyor. Devam eden bir işi veya projeyi gözden geçirip iyileştirmek için oldukça uygun bir dönemdesin. Bugün Güneş ile Neptün arasındaki uyumsuz açı nedeniyle bir şeylerin eksik olduğunu hissedebilirsin. Bunun nedeni, özellikle ilişkilerin söz konusu olduğunda dinlenme, manevi ihtiyaçlar ve ruhsal açıdan yenilenme gereksinimlerini ihmal etmiş olman olabilir. Çevrendeki ve bedenindeki dengesizliklere karşı her zamankinden daha hassassın. Geçmişinden gelen bir konu, kafa karıştırıcı rüyalar ya da bir teslim tarihini veya sorumluluğunu kaçırmış olabileceğin düşüncesi zihnini meşgul edebilir. Büyük kararlar almak için en uygun zaman değil. Bunun nedeni yalnızca bu açının olayları net değerlendirme yeteneğini etkilemesi değil, aynı zamanda kendi burcunda gerçekleşecek Dolunay'a doğru ilerliyor olmamız. Günlük burç yorumları: 26 Ekim 2026 Pazartesi 26 EKİM 2026 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, Venüs bugün yaratıcılık alanına geçiyor ve 4 Aralık'a kadar burada kalacak. Bu dönemde romantik yaşamında uyum sağlamaya veya yaratıcı ilhamını yeniden keşfetmeye odaklanabilirsin. Her şeyin gerçekten ilerlemeye başladığını Aralık ayına kadar hissetmeyebilirsin. Ancak bu süreç; aşk hayatını, yaratıcılığını, hobilerini ve keyif aldığın şeyleri farklı bir bakış açısıyla değerlendirmek için oldukça uygun. Venüs, 13 Kasım'da geri hareketini tamamlayacak ve bu tarihten sonra işler daha yolunda gitmeye başlayabilir. Bugün yaşadığın belirsizlikler muhtemelen geçici ve biraz ara vermen gerektiğine işaret ediyor olabilir. Kendini aşırı çalışmış veya yeterince takdir edilmemiş hissediyorsan, işlerini yoluna koyabilir ya da yeniden güven ve netlik hissedene kadar bir süreliğine erteleyebilirsin. Bir şeylerin yolunda gitmediğine veya gözünden bir şey kaçtığına dair belirsiz bir his yaşayabilirsin. Özellikle aşk veya sosyal yaşamındaki dengesizliklere karşı daha hassas olabilirsin. Şu anda tüm soruların yanıtlarını bilmediğini kabul etmeye çalış. Bu yaklaşım, kendini çok daha rahat hissetmene yardımcı olabilir! Günlük burç yorumları: 26 Ekim 2026 Pazartesi 26 EKİM 2026 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugünden 4 Aralık'a kadar, Venüs'ün ev ve aile alanına gerilemesiyle birlikte ev yaşamında ve aile ilişkilerinde uyum, denge ve huzur sağlamaya odaklanman muhtemel. Bu süreç bazı sorunları da beraberinde getirebilir; bunların başında geçmişte yaşanan problemlerin yeniden gündeme gelmesi geliyor. Ancak bu konulara artık farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyorsun. Venüs 13 Kasım'da ileri hareketine döndükten sonra, edindiğin yeni farkındalıkları daha yapıcı, tatmin edici ve geleceğe yönelik şekillerde değerlendirebilirsin. Bugün ayrıca bir konuda kararsız kalabilir, kendini açık ve doğal bir şekilde ifade etmekte biraz tereddüt yaşayabilirsin. Bu durum geçicidir ve belki de yalnızca yenilenmeni sağlayacak bir molaya ya da biraz daha fazla dinlenmeye ihtiyacın olduğuna işaret ediyordur. Büyük hedeflerinle ilgili yaşadığın belirsizliğin, içinde bulunduğun anın tadını çıkarmanı engellemesine izin vermemeye çalış. Bunun yerine, bundan sonraki süreçte hedeflerine daha fazla dikkat etmeye karar ver. Günlük burç yorumları: 26 Ekim 2026 Pazartesi 26 EKİM 2026 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, bugünden 4 Aralık'a kadar iletişiminde, günlük yaşamında ve arkadaşlıklarında daha fazla uyum sağlamaya odaklanabilirsin. Venüs'ün geri hareket ederek bugün haritanın üçüncü evine dönmesiyle birlikte, iletişim ve yakın çevrenle ilgili konular ön plana çıkıyor. Özellikle insanlara gösterdiğin özel ilgi sayesinde onları değerli hissettirmekten keyif alabilirsin. 13 Kasım'a kadar, özellikle ilişkilerinle bağlantılı geçmiş meseleleri anlamaya ve yeniden değerlendirmeye odaklanabilirsin. Bu dönem, eski konuşmalara, projelere veya eğitim çalışmalarına geri dönmek için de uygun olabilir. Venüs 13 Kasım'dan sonra ileri, yani normal hareketine geçtiğinde, sorunlara yeni ve daha iyi sonuçlar getirecek yaklaşımlarla çözüm bulma fırsatın olacak. Bugün ayrıca kendini toparlamak ve yeniden dengeye gelmek isteyebilirsin. Güneş ile Neptün arasındaki küçük ama zorlayıcı açı, huzursuzluk veya belirsizlik hissetmene neden olabilir. Özellikle hayatındaki hayal kurma, hayal gücünü kullanma ve macera yaşama ihtiyaçlarını uzun süredir göz ardı ediyorsan bu durum daha belirgin olabilir. Özgüveninde kısa süreli bir düşüş yaşanabileceğinden, şimdilik gereksiz yere ortalığı karıştırmamak ve olayları zorlamamak en iyisi olacaktır. Günlük burç yorumları: 26 Ekim 2026 Pazartesi 26 EKİM 2026 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, Venüs'ün bugün yeniden maddi kaynaklar alanına dönmesiyle birlikte, önümüzdeki haftalarda, yani 4 Aralık'a kadar, hesaplarını dengelemeye, değerli eşyalarını korumaya, evini (ya da kendini!) güzelleştirmeye ve kişisel konforuna özen göstermeye odaklanabilirsin. Venüs, doğum haritandaki bu alanda 13 Kasım'a kadar geri hareket ederken tüm bu konuları yeniden gözden geçirebilir ve farklı bir bakış açısıyla değerlendirebilirsin. Hatta zaman zaman kendine karşı oldukça eleştirel olabilirsin. Bu dönem, kaybolmuş eşyaları veya parayı bulmak ya da bütçendeki zayıf noktaları fark etmek açısından verimli olabilir. Bununla birlikte, şu sıralar geciken bir ödemeyle ilgilenmen gerekebilir. Gelirinden ya da işle ilgili meselelerden memnun değilsen bu memnuniyetsizliği şimdi daha yoğun hissedebilirsin. Venüs 13 Kasım'dan itibaren ileri hareketine geçtiğinde, yaptığın değerlendirmeler doğrultusunda değişiklikler yapmaya motive olabilirsin. Bugün Güneş ile Neptün arasındaki açı da bazı düzenlemeler yapman gerektiğine işaret edebilir. Ancak değişikliklere hemen girişmek yerine, önce durumu gözlemlemek daha iyi olabilir. Şu sıralar etkili olan enerjiler, olayları hafif ve sorunsuz tutma isteğin ile ilişkilerinde daha fazla derinlik ve anlam arayışın arasında gidip gelmene neden olabilir. Bunun sonucunda çelişkili mesajlar verebilir ve konsantre olmakta zorlanabilirsin. Hevesin biraz azalabilir; ancak bu geçicidir. Belki de bu durum, yeniden toparlanmaya, dinlenmeye veya olayları gereğinden fazla düşünmeye kısa bir ara vermeye ihtiyacın olduğunu gösteriyordur. Günlük burç yorumları: 26 Ekim 2026 Pazartesi 26 EKİM 2026 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, geri hareket eden Venüs bugün yeniden burcuna dönüyor ve 4 Aralık'a kadar Terazi burcundaki yolculuğunu sürdürecek. Venüs, 13 Kasım'a kadar geri hareketine devam edecek. Bu süreç, kendine, kişisel hedeflerine ve dışarıya yansıttığın imaja yeni bir gözle bakman için sana fırsat sunuyor. Şu sıralar kişisel meselelerinle fazlasıyla meşgul olabilirsin. Senin için nelerin işe yaradığını, nelerin ise önüne engeller çıkardığını yeniden değerlendirmek adına uygun bir dönemdesin. Notlar al! Bu süreç, olaylara daha geniş bir perspektiften bakabilmen açısından gerçekten güçlü bir fırsat sunuyor. Önemli değişiklikleri 13 Kasım sonrasına bırakman önemli; ancak o zamana kadar mevcut durumunu değerlendirmek için pek çok fırsatın da olacak. Gecikmeler yaşanması oldukça olası, fakat bazen bu gecikmeler sana olayları yeniden düşünmek için zaman kazandırabilir. Bugün karar vermekte zorlanabilirsin. Sezgilerinden uzaklaşmış gibi hissedebilir ve içgüdülerine güvenmekte güçlük çekebilirsin. Bir durumun artılarını ve eksilerini durmadan tartıp durabilir, bu nedenle kendini rahatsız edici ve verimsiz bir kararsızlık içinde bulabilirsin. Tereddütlü veya belirsizlik içinde hissedebilirsin; ancak bu durum geçicidir. Günlük burç yorumları: 26 Ekim 2026 Pazartesi 26 EKİM 2026 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, Venüs bugün burcundan ayrılıyor ancak ileriye doğru hareket etmiyor! Aksine, geri hareket ederek senden önceki burca dönüyor. Venüs'ün geri hareketi yalnızca 13 Kasım'a kadar sürecek olsa da mahremiyet alanındaki yolculuğuna 4 Aralık'a kadar devam edecek. Bugünden itibaren bu tarihe kadar, gerçekte ve içtenlikle ne istediğini anlamaya çalışırken duygularını ve sevgini daha çok kendine saklayabilirsin. Geçmişe odaklanman olası. Geçmişinden bazı insanlar yeniden hayatına girebilir; ya gerçekten karşına çıkabilirler ya da zihninde güçlü bir şekilde yeniden belirebilirler. Bazı meseleleri açıklığa kavuşturmak için daha güçlü bir ihtiyaç veya arzu hissedebilirsin. Ancak kapanış ve netlik elde etmek için her zaman başkalarına güvenemezsin. Bu nedenle, henüz tam olarak anlayamadığın bir şeye kendini gereğinden fazla bağlamamaya dikkat et. Bugün ilişkilerin kendini biraz dengesiz hissetmene neden olabilir. Geçmişte bastırılmış kırgınlıklar yeniden ortaya çıksa bile geçmişe takılıp kalmamaya çalış. Bu günlerde geçmişi gözden geçirmen elbette önemli; ancak bunu geleceği de göz önünde bulundurarak yapmak senin için daha yararlı olabilir. Öte yandan, sorunlardan kaçınmak da çözüm değil. Şu sıralar yaşadığın geçici bir yavaşlama, alternatif yolları keşfetmen ve önemli düzenlemeler yapman için sana yeterli zamanı tanıyor olabilir. Kendini geride kalmış hissediyorsan, bu duygunun seni daha fazla engellemesine izin vermemeye çalış. Günün ilerleyen saatlerinde duyguların daha yoğun, ancak aynı zamanda daha net olabilir. Günlük burç yorumları: 26 Ekim 2026 Pazartesi 26 EKİM 2026 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugünden 4 Aralık'a kadar Venüs; arkadaşlıklar, umutlar ve dilekler alanından geçiyor. Venüs bu alanda 13 Kasım'a kadar geri hareket edeceği için geçmişteki ilişkilere yeniden odaklanabilir, eski meseleler, bağlantılar ve arkadaşlıklar hakkında yeni bir bakış açısı kazanabilirsin. Bunun yanı sıra ya da alternatif olarak, bir projeyi veya uğraşı sana ne kadar tatmin ve mutluluk verdiği açısından yeniden değerlendirebilirsin. 13 Kasım'dan sonra arkadaşlarınla aranda uyum ve denge sağlamak için daha aktif adımlar atabilir, bu çabanı daha açık bir şekilde ortaya koyabilirsin. Bugün, sezgilerine kulak verme ihtiyacını fark edene kadar bir miktar huzursuzluk yaşayabilirsin. Bir anda, bundan sonra hangi adımı atacağından veya bir işi nasıl sonlandıracağından eskisi kadar emin olmadığını hissedebilirsin. Böyle bir durumda bunun geçici olduğunu ve biraz yavaşlaman gerektiğini gösteren bir işaret olabileceğini unutma. Dolunay'a doğru ilerliyoruz ve gün ilerledikçe duyguların giderek belirginleşiyor. Günlük burç yorumları: 26 Ekim 2026 Pazartesi 26 EKİM 2026 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, Venüs bugün geri hareket ederek kariyer alanına dönüyor. 4 Aralık'a kadar patronlarınla, ebeveynlerinle, yaşça büyük kişilerle veya daha deneyimli insanlarla uyum sağlamaya daha fazla önem verebilirsin. Aynı zamanda itibarını nasıl geliştirebileceğini, kariyerinle ve sorumluluklarınla olan ilişkini nasıl iyileştirebileceğini de düşünüyorsun. 13 Kasım'dan sonraya kadar kendini yeterince desteklenmiş hissetmeyebilirsin; ancak iş ilişkilerin, itibarın ve mevcut projelerinden ya da uzun vadeli hedeflerinden ne kadar tatmin olduğun konusunda değerli farkındalıklar kazanabilirsin. Bugün ayrıca bir yanlış anlaşılma veya zamanlamayla ilgili bir aksaklık, kendini biraz güvensiz hissetmene neden olabilir. Ancak bu durum geçicidir. Gözünde fazla büyüttüğün bazı insanlar, gruplar veya ilişkiler seni bir miktar hayal kırıklığına uğratabilir. Duygusal dengeni korumaya çalış ve zihnini meşgul tutacak etkinliklere yönel. Günlük burç yorumları: 26 Ekim 2026 Pazartesi 26 EKİM 2026 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, geri hareket eden Venüs, kariyer alanındaki nispeten uzun süren yolculuğunun ardından bugün yeniden macera alanına dönüyor. Bu durum; seyahat, eğitim, özel ilgi alanları veya yayıncılıkla ilgili tamamlanmamış bir konuyu ya da geçmişteki bir durumu yeniden gözden geçirmen veya ona geri dönmen anlamına gelebilir. 13 Kasım'a kadar sürecek Venüs retrosu boyunca kendini geçmişe takılı kalmış ya da belirsizlik içinde sıkışmış hissedebilirsin. Ancak sonrasında Venüs bu alanda ileri, yani normal hareketine geçtiğinde, yaşadığın deneyimlerden edindiğin farkındalıkları temel alarak meseleleri çözüme kavuşturmak ve kararlı adımlar atmak için zamanın olacak. Bakış açını genişleten insanlarla bağlantı kurmak için oldukça güzel bir dönemdesin. Bugün biraz rahatlamak, zihnini ve bedenini dinlendirmek, temponu düşürmek senin için daha iyi olabilir. Güneş ile Neptün arasındaki küçük ama zorlayıcı açı, kendini belirsiz bir suçluluk duygusu içinde veya kararsız hissederken bulmana neden olabilir. Bazı konulardan geçici olarak şüphe duyabilirsin. Ancak bu durum, özellikle hayal gücünü besleme ihtiyacını ihmal ediyorsan, durup kendini yeniden değerlendirmen gerektiğine işaret ediyor olabilir. Günlük burç yorumları: 26 Ekim 2026 Pazartesi 26 EKİM 2026 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, geri hareket eden Venüs bugün yeniden güneş haritandaki sekizinci evine dönüyor. Venüs'ün geri hareketi yalnızca 13 Kasım'a kadar sürecek olsa da haritanda bu alandaki yolculuğuna 4 Aralık'a kadar devam edecek. 13 Kasım'a kadar finansal düzenlemelerini veya yükümlülüklerini yeniden gözden geçirebilirsin. Özel ve mahrem ilişkilerine ya da başkalarına olan bağımlılıklarına farklı bir açıdan yaklaşabilir; bu konuları ele alış biçiminden veya yatırımlarının karşılığında elde ettiklerinden ne kadar memnun olduğunu yeniden değerlendirebilirsin. Bu değerlendirme, yapman gereken değişiklikler konusunda sana değerli ipuçları verebilir. İdeal olan, bu değişiklikleri Venüs'ün geri hareketi sona erdikten sonra yapmandır. Bugün ayrıca yaşayabileceğin belirsizlik veya özgüvenindeki dalgalanmalar, hayal gücüne, düş kurmaya ve ruhsal açıdan beslenmeye duyduğun ihtiyaca önem vermen gerektiğini hatırlatabilir. Çünkü bu ihtiyaçlarını görmezden gelirsen dikkatin kolayca dağılabilir ve kendini huzursuz hissedebilirsin. Rahatlamak, dinlenmek ve yeniden toparlanmak için kendine zaman ayır. Dolunay gerçekleşmek üzere ve hayatına daha fazla heyecan getireceği kesin. Bu nedenle, şimdiden kendi iç dengeni sağlaman senin için akıllıca olacaktır.