Yeşim Hanım merhaba, yaklaşık üç ay önce eşimin telefonunda bir kadınla yaptığı mesajlaşmaları gördüm. Direk bir şey yazmıyordu ama konuşmaların samimiyeti beni rahatsız etmeye yetti. Kadının ona “canım” diye hitap etmesi, eşimin de buna karşılık vermesi içime oturdu. Telefonunu karıştırdığımı söyleyince çok kızdı, sonra da o kadının iş arkadaşı olduğunu, aralarında hiçbir şey bulunmadığını anlattı. Ben de inanmak istedim. Hatta bir süre konuyu hiç açmadım bile. Ama insanın aklına bir kere şüphe düştü mü kolay kolay çıkmıyor. Artık telefonuna baktığında kiminle konuştuğunu merak ediyorum. Geç kaldığında içime kurt düşüyor. Bazen kendime kızıyorum, belki de ortada büyütülecek bir şey yok diye düşünüyorum. Ama sonra o mesajlar aklıma geliyor. Eşim ise konuyu her açtığımda aynı şeyleri konuşmaktan sıkıldığını söylüyor. Sanki güvenimi sarsan benmişim gibi davranıyor. Onu seviyorum, yuvamı da dağıtmak istemiyorum. Ama hiçbir şey olmamış gibi davranamıyorum, aklımdan o mesajları silemiyorum. Kendimi nasıl rahatlatabilirim bu konuda, eski normal ilişkimize nasıl dönebilirim? Sizin bu konudaki fikirlerinize çok ihtiyacım var.

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurum “Ve gün gelir adım adım uzaklaşırsın nefes nefese koştuklarından” diye bir söz söylenmiş… Seviyoruz hepimiz böyle anlamlı sözleri… Ne garip bir döngü değil mi? İnsan nefes nefese koştuğu birinden adım adım nasıl uzaklaşabiliyor? Yanlışlarını gördüyse koşa koşa da uzaklaşır. Güven tabii… Tüm ilişkilerde en önemli mevzu güvendir. Güven duyarsanız sevgi duyarsınız, güven duyarsanız saygı duyarsınız, güven duyarsanız kendinizi huzurlu ve emniyette hissedersiniz ama güven duymazsanız kesinlikle Allah’a emanetsiniz. Güven aşktan da daha önemli bir duygudur. İnsan tüm ilişkilerde arkadaş, sevgili, eş, aile olsun güven duygusuna ihtiyaç duyuyor ve en çok o güven duygusuna aç. Siz de eşinizin telefonunda bir kadından gelmiş olan samimi mesajları görüp eşinize karşı itimadınızı kaybetmişsiniz. Kendisine sorduğunuzda mesajı açıklamaktan ziyade telefonunu karıştırmanıza kızmış ve duruma sizi rahatlatacak bir açıklama getirmemiş, o açıklamanın size yetmesini beklemiş. Adam ne yapmış ki? Epeyce bir zamandır doğru bir tane değil, adam kendinin ve çokça evli erkeğin düsturunu kendine ilke edindiğinden mesaj mevzusunu kurcalatmadan geçiştirecek. Onun doğrusu bu. Sizin doğrunuz eşler birbirlerine sadık olmalı… Gerçek doğru olduğundan ona uymaz, ortak bir doğru da buluşamazsınız sevgili okurum. Bazı erkekler ki günümüzde çoğunluğu böyle yaşanmadık bir duygu kalmasın hissiyatıyla hayatı yaşadıklarından onların doğruları eğrildi. O eğriler illaki kadınlar tarafından ya sezilir ya görülür bir şekilde fark edilir. Sizin eşiniz de sizin karşınızda eğrisinden kurtulup doğrulmak istiyorsa sizi bu samimi mesajların açıklamasıyla ikna edici olmalı.

“Ağacın çürüğü özünden adamın çürüğü sözünden belli olurmuş”…

Umarım eşinizin sözleri sizi ikna etmeye yeter yoksa eşinize sürekli “acaba”larla bakacaksınız. Bu şüphe sizi çok yorar kendinizce bu yuvayı başka kadının varlığından koruyorsunuz ama bu yuva sadece sizin gayretinizle korunamaz. Eşinizin de sizi ikna edici çabaları olmalı size o mesajı unutturmak onun çabasıyla gerçekleşecek olsa da eşinizin telefonunda samimi bir mesaj gördüyseniz eşinizin o kişiyle yüksek ihtimal bir ilişkisi vardır. Sizi bu kadar rahatsız edip düşündüren bir durum olduğundan içgüdüleriniz çoğu zaman doğru çıkar. Burada şu sözü paylaşacağım: “Kendi zihnine sahip olamayan bir bedenine nasıl sahip olur?” İşte bütün mesele de burada ya… Haz, heyecan bu duygular yaşandıktan sonra vazgeçmek kolay değildir. İki gün vazgeçer üç ay vaz geçer ama sonunda zihnine sahip olamadığından bedenine de sahip olamaz. Ne yazık ki sevgili okurum aldatıldığınızı öğrendikten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz olamaz. Ben böyle görsem de herkesin yaşadıklarını algılayışı, tepkisi farklı olabilir ki öyle olanlar da var. Siz ve eşiniz beraberce bu yolları yürüyeceksiniz…

Sevgiler sevgili okurlarıma...

Çözemediğiniz sorunlarınızı yazın, Yeşim Tijen size önerilerde bulunsun.

İşte sorularınızı gönderebileceğiniz adres:yesimilehayatbilgisi@gmail.com