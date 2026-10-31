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Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Kasım Pazar

1 Kasım 2026 Pazar, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 31 Ekim 2026, Cumartesi 10:00
Güncelleme: 31 Ekim 2026, Cumartesi 10:00
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Ay, gün boyunca Yengeç burcunda ilerliyor ve beslenip korunma ihtiyacımızla daha fazla bağ kuruyoruz. Ancak bu sabah Güneş Neptün ile biquintile, Merkür ise Neptün ile seskikare açı yapıyor ve biz de ilham arayışına giriyoruz. Birine ya da bir şeye güvenmek bize özellikle iyi gelebilir; uğraşlarımızın manevi boyutlarını veya hayal gücünü harekete geçiren yönlerini daha fazla görme eğilimindeyiz. Bununla birlikte, yüzleşmelerden kaçınabilir, sorunları görmezden gelmeye çalışabilir ya da dolaylı bir yol izleyebiliriz. Bugün net düşünmek ve ayrıntılarla ilgilenmek için pek uygun bir zaman değil. Bugün gerçekleşen Jüpiter-Satürn geçişi, Eylül 2027'ye kadar sürecek üç aşamalı bir açı dizisinin ilkini oluşturuyor. Bu etki altında büyük düşündüğümüzde ya da kendimizi geliştirmek ve sınırlarımızı genişletmek istediğimizde engellerle karşılaşabilir veya gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalabiliriz. Hayatımızı ve iş hedeflerimizi yeniden yapılandırmamız gerekebilir. Şu anda her şeyi kolayca çözecek bir yol yok. Çok çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor. İlerlememiz zaman zaman kesintiye uğrasa da önemli mesafeler kat edebiliriz. Tamamen yeni bir planla yola çıkmak yerine eski planlarımıza yeniden hayat vermek daha iyi olabilir. Bizi hayal kırıklığına uğratabilecek aşırı yüklenmelere ve kapasitemizi aşan girişimlere karşı dikkatli olmalıyız.

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1 KASIM 2026 PAZAR KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bu hafta Jüpiter ve Satürn'ün aralarında zorlayıcı, küçük açılardan birini oluşturması nedeniyle yaratıcı uğraşların, eğlenceye yönelik planların veya romantik hedeflerin zaman zaman yeniden düzene girme çabalarını sekteye uğratabilir. Mutluluğu başkalarında aramak yerine kendi içine dönmeye çalış. Neyse ki bugün daha rahat ve affedici bir enerji hâkim; kendini ifade ederken daha az çekingen davranabilirsin. Bir sorunu ya da ikilemi konuşarak çözmeye karar verebilirsin ve birine yardım etmek sonunda sana da iyi gelebilir. İyileşmenin ve kendini geliştirmenin yollarını arıyorsun. Yardımlaşmaya ve desteğe dayalı ilişkiler kurmak için oldukça elverişli bir enerji altındasın. Hatta başkalarına güvenmekten ya da birine şüpheyle yaklaşmak yerine ona bir şans vermekten keyif alabilirsin.

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1 KASIM 2026 PAZAR BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bu hafta Jüpiter-Satürn geçişinin etkisi güçlüyken, çözüme kavuşmamış meseleler, kapanışını yapamadığın konular ya da mücadele ettiğin korkular, kendini güvende ve huzurlu hissetmeni geçici olarak zorlaştırabilir. Yine de şu anda yaşadığın bu gerilim, hayatında anlamlı iyileştirmeler yapmak için seni harekete geçirebilir. Gün ilerledikçe gerginliklerin üzerine çıkmak ve olaylara daha geniş bir perspektiften bakmak için güçlü bir fırsat yakalıyorsun. İşinde avantaj elde edebilir, daha sağlam bir konuma gelebilir ya da hedeflerine ulaşmak için daha güçlü bir plan geliştirebilirsin. Başkalarına karşı cömert ve yardımsever davranmak, karşılık beklemeden desteğini sunmak, bu süreçte kilit rol oynayabilir. Bugün Ay merak duygunu harekete geçiriyor. Çevrendeki gelişmeleri takip etmek, yeni bağlantılar kurmak ve ilgini çeken küçük ama değerli bilgiler edinmek için güzel bir zaman.

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1 KASIM 2026 PAZAR İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, bu hafta Jüpiter-Satürn geçişinin etkisi güçlüyken kendini biraz gergin hissedebilir veya bazı ikilemlerle karşı karşıya kalabilirsin. Sosyal hedeflerin ya da arkadaşlıklarına karşı sorumlulukların, kişisel ilgi alanlarının peşinden gitme arzunla çatışabilir. Üstelik günlük işlerinin yoğunluğu ve gündelik meselelere daha fazla dâhil olman da işleri zorlaştırabilir. Her şeye yetişmek kolay olmayabilir ve ölçülü davranma gerekliliğin giderek daha belirgin hâle gelebilir. Neyse ki başkalarına bilgi veya tavsiye vererek onlara yardımcı olmak sana tatmin duygusu kazandırabilir. Ayrıca gün ilerledikçe arkadaşlarınla, iş arkadaşlarınla ve birlikte çalıştığın kişilerle arandaki iletişim daha rahat ve uyumlu bir hâl alabilir. Hoşgörü, yardımseverlik ve cömertlik günün öne çıkan temaları arasında.

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1 KASIM 2026 PAZAR YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, Jüpiter-Satürn geçişinin etkisiyle para, konfor ve güvenlik hedeflerinin peşinden gitmek, zaman zaman dış dünyaya karşı sorumluluklarınla çatışabilir. Biraz yavaşlamak sana iyi gelebilir. Eleştiriler canını sıkabilir ancak bunların içinde, kendi yararına kullanabileceğin küçük de olsa faydalı bir gerçek payı bulunabilir. Daha keyifli ve hafif konulara zaman ayırabilmek için öncelikle sorumluluklarını yerine getirmeye çalış. Neyse ki bugün yeteneklerini geliştirmek, para kazandırabilecek bir girişim üzerinde çalışmak ya da kaybolmuş veya gizli kalmış bir şeyi bulmak için çaba göstermek adına uygun bir zaman. Bugün ve yarın iş hayatın, kariyerin ve itibarın açısından olumlu gelişmeler yaşayabilirsin. Bunun anahtarı, yardıma ihtiyacı olan birine desteğini sunmak, hizmetlerini paylaşmak, tavsiyelerde bulunmak ya da uzmanlığından yararlanmasını sağlamak olabilir.

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1 KASIM 2026 PAZAR ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugün Jüpiter'in Satürn'le zorlayıcı bir açı oluşturması bazı hayal kırıklıklarına yol açabilir. Ancak bu durum, yeni bir başlangıç yapmanı sağlayabilir ya da sana kendini geliştirme yoluna sokacak bir farkındalık da kazandırabilir. Bu hafta kişisel hayatında veya özel yaşamında yaşanabilecek aksaklıklar, işlerine odaklanmanı zorlaştırabilir. Neyse ki hayatını olumlu yönde etkileyecek, kalıcı birliktelikler kurmak için genel olarak elverişli bir dönemdesin. Ayrıca işlerini yoluna koymak için başkalarıyla bir araya gelmek veya iş birliği yapmak konusunda güçlü bir konumda olabilirsin. Partnerine ya da bir arkadaşına şüpheyle yaklaşmak yerine ona bir şans vermek, normalde görmezden gelebileceğin bir hatasını hoş görmek gündeminde olabilir. Bu yaklaşım aranızdaki bağı güçlendirebilir ve kendinle gurur duymanı sağlayabilir. Geleceğe dair beklentileriniz veya uzun vadeli hedefleriniz konusunda bazı farklılıklar olsa da bugün birbirinizi anlamak ve hoşgörü göstermek daha kolay olabilir. Bu anlayış ve hoşgörü, birlikte ilerlemenize yardımcı olacaktır.

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1 KASIM 2026 PAZAR BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, bu hafta Jüpiter ve Satürn arasındaki hafif zorlayıcı açı nedeniyle zaman zaman hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Dinlenmeye, özel meselelerine veya duygusal sağlığına daha fazla zaman ayırma isteğin, iç dünyana ve yakın ilişkilerine daha ciddi yaklaşman ya da bu alanlarda derinleşmen yönündeki güçlü dürtülerle her zaman uyum içinde olmayabilir. İdeal olan, şu anda yaşadığın bu gerilimden güç alarak değişiklikler yapmak ve hayatını iyileştirmek için motivasyon kazanmaktır. Neyse ki gün ilerledikçe kabullenme ve anlayışın öne çıktığı, daha huzurlu bir atmosfer oluşuyor. Başkalarına yardımcı olmaktan, birilerine destek sunmaktan veya zamanını başkalarının ihtiyaçlarına ayırmaktan büyük keyif alabilirsin.

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1 KASIM 2026 PAZAR TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bu hafta Jüpiter ve Satürn arasındaki hafif zorlayıcı açı nedeniyle genişleyen sosyal çevren, arkadaşlıkların, topluluğunla kurduğun bağlar ya da mutluluk hedeflerine ulaşma çaban, bir ilişkinle çatışabilir. Örneğin partnerin, bu konulara ayırdığın ilgiden rahatsızlık duyabilir. İlişkine dair hedeflerinle sosyal hedeflerin şu sıralar birbirine ters düşüyor gibi görünüyor. Onaylanmama veya destek görememe korkusu yaşayabilirsin. Gün ilerledikçe olaylara daha rahat yaklaşmak ve biraz olsun gevşemek kendiliğinden kolaylaşacak. Başkalarıyla bağ kurmak ve onların bakış açısını anlamak için bilinçli bir çaba göstermek sana iyi gelebilir. Önem verdiğin insanlara güvenmek ve onlara inanmak, kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak.

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1 KASIM 2026 PAZAR AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, daha iddialı hedeflerinin peşinden gitmekten aldığın keyif, günlük işlerini düzene koyma ihtiyacınla zaman zaman çatışabilir. Bu tema, Jüpiter ve Satürn'ün bu hafta hafif zorlayıcı bir açı oluşturmasıyla daha belirgin hâle gelebilir. Farklı hedefler ve koşullar arasında denge kurmakta zorlanabilirsin ancak kendine uygun, rahatlatıcı bir dengeye ulaşman mümkün. Görevlerin ve sorumlulukların seni meşgul etme eğiliminde olsa da çözüm yolları ararsan işleri kolaylaştırmanın mutlaka bir yolunu bulabilirsin. Neyse ki bugün sorunların üzerine çıkmak ve olaylara daha geniş bir perspektiften bakmak görece kolay olabilir. Birine yardım etmekten ya da yalnızca ona güvendiğini ve inandığını göstermekten keyif alabilirsin. İş hayatında bir şeyi karşılık beklemeden sunmak, bu süreçte başkalarının güvenini kazanmanı sağlayabilir.

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1 KASIM 2026 PAZAR YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bu hafta Jüpiter-Satürn geçişinin etkisi güçlüyken koşullar, hayatını sadeleştirme ve düzene koyma ihtiyacını zorlayabilir. Eğitimine, seyahatlerine veya macera arayışlarına odaklanman, bu hedefinle çelişiyor gibi görünebilir. Küçük bir aksilik, engel ya da inatçılık planlarının bir süreliğine durmasına neden olabilir. Ancak ufak tefek ayarlamalar yaparak çok geçmeden yeniden kendi yoluna girebilirsin. Neyse ki bugün kendini ifade etmek ve söylediklerinle başkaları üzerinde güçlü bir etki bırakmak için oldukça elverişli bir konumdasın. Birine güvendiğini göstermek, özellikle tavsiye veya bilgi paylaşarak yardım etmek ve bir insanda sevebileceğin yeni özellikler keşfetmek için harika bir zaman.

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1 KASIM 2026 PAZAR OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugünlerde ev hayatını düzenlemeye ve belirli bir düzene oturtmaya daha fazla ihtiyaç duyuyorsun. Ancak bu durum, özel hayatınla veya üzerinde çalıştığın özel projelerle her zaman uyum içinde olmayabilir. Şu anda asıl mesele, bu alanlar arasında denge kurmak. Özellikle ölçülü davranmaya özen göstermelisin. Aile üyeleri veya evle ilgili sorumluluklar zaman zaman sana yük gibi gelebilir ya da kendini kısıtlanmış hissetmene neden olabilir. Özellikle ilişkilerinle veya tutkuyla bağlı olduğun projelerle karşılaştırdığında bu duygular daha belirgin hâle gelebilir. İçgüdülerin sana biraz yavaşlaman ve koşullara göre ayarlamalar yapman gerektiğini söylüyor olabilir. Neyse ki bugün kendini geliştirme ve ilerleme arzun oldukça güçlü; bu motivasyon sana enerji veriyor. Özellikle aile ilişkilerinde affetmek ve kabullenmek için uygun bir enerji altındasın. Küçük sorunları görmezden gelmek ve ilişkilerinin genel olarak taşıdığı değeri fark etmek bugün daha kolay olabilir.

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1 KASIM 2026 PAZAR KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, bu hafta Jüpiter-Satürn geçişinin etkisi altındayken söylediklerine ve paylaştıklarına biraz daha fazla dikkat etmenin faydasını görebilirsin. Sağlığına, fiziksel formuna ve günlük rutinlerine daha fazla önem vermen, zaman zaman kişisel ilgi alanlarınla çatışabilir. Üzerinde çok fazla sorumluluk varsa biraz yavaşlaman ve kendini fazla zorlamaman önemli. Planlarını ilerletmek yerine bazı şeyleri yeniden yapman veya tekrar denemen gerekebilir. Kendi hızında ilerle ve gecikmelerin ya da kısıtlamaların moralini bozmasına izin vermemeye çalış. Ancak bunlar seni yavaşlatırsa, sonuçta yeniden doğru yola girmeni sağlamaları da mümkün. Neyse ki bugün cömert tavrınla insanların sevgisini ve takdirini kazanabilirsin. İlişkilerin için fazladan çaba göstermeye ve bağlılığını ortaya koymaya isteklisin.

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1 KASIM 2026 PAZAR BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, bu hafta Jüpiter-Satürn geçişinin etkisi güçlüyken zaman zaman kendini baskı altında hissedebilir veya seni gerçeklerle yüzleşmeye zorlayan durumlarla karşılaşabilirsin. Daha iyi çalışma koşulları oluşturma ve sağlıklı rutinler geliştirme çaban, geçici olarak maddi hedeflerinle çatışabilir. Bu konulara gereğinden fazla yatırım yaptıysan bütçenin zorlandığını da hissedebilirsin. Biraz geri adım atıp harcamalarını ve çabalarını kontrol altına alman gerektiği açıkça ortaya çıkabilir. Neyse ki bugün başkalarına karşı özellikle cömert davranabilir, aynı cömertliği onlardan da görebilirsin. Bu karşılıklı anlayış, ortamı yumuşatabilir. Odaklanmak ve kendini bir işe adamak için oldukça uygun bir zaman. Bu iki özelliğin bir araya gelmesi, ortaya gerçekten harika sonuçlar çıkarabilir.

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