Vedik Astroloji, ruhun tek yolculuğunun bu dünya olmadığına inanan, karma ve reenkarnasyon felsefesine dayanan kadim bir astroloji dalıdır. Önceki hayatlarımızı hatırlamasak da onların tüm birikimlerini, izlerini ve ağırlıklarını üzerimizde taşırız.

Karma basit anlamıyla eylem ve hareketlerimizin sonucudur, evrensel sebep-sonuç yasasına göre çalışır. Atalarımızdan gelen karmik aktarımlar da kişisel karmamızın bir parçasıdır. Genetik bilimi 7 jenerasyonun genetik bilgisinin sonraki nesillere aktarıldığını göstermektedir. Ataların fizyolojik DNA bilgisi yanı sıra duyguları, korkuları, üzüntüleri, yarım kalmış görevleri ve travmaları da sonraki nesillere aktarılır. Yani geçmiş kuşakların deneyimleri sadece fiziksel özelliklerle sınırlı kalmayıp, duygusal ve psikolojik bir miras olarak da hayatlarımızı şekillendirebilmektedir.

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Evrende bir kere var olmuş hiçbir şey kaybolmaz, yalnızca yer değiştirir. İnsan bedeni, duygu ve düşünceleri de titreşen enerji formlarıdır. Benzer enerjiler birbirini çektiği için, ataların yaşamları boyunca oluşturduğu enerjiler kaybolmadan dönüşerek sonraki nesillerde, özellikle bedensel ve ruhsal deneyimlerde varlığını sürdürebilir.

Hastalıklar, göçler, düşmanlıklar, savaşlar, kan davaları, cinayetler, intihar vakaları, hapsedilme, taciz ve tecavüzler, çocuk kayıpları/kürtajlar, reddedilen çocuklar, adaletsizlikler, mal mülk davaları, erken ölüm yaşları bu aktarımların bazı konularıdır. Atalara ait bu konular hayatımızın arka planda çalışmaya devam ederler ve kendi hayatlarımızı yaşamamız ve kendimiz olmamızın önünde engel oluşturabilirler.

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Vedik kültürde atalarla ilgili çalışmalar yapmak, onları anmak ve onurlandırmak bu sebeple çok önemlidir. Onların ruhu huzur buldukça bizim de hayatımızdaki blokajların ve tıkanıklıkların açıldığına inanılır. lyi bir ilişki yaşamamızın, çocuk sahibi olmamızın, sağlıklı olmamızın, finansal akışımızın, özgüvenli olmamızın önündeki engeller kalkmaya, karmik yüklerimiz hafiflemeye başlar.

Vedik Takvimde Atalar üzerinde çalışmalar yapmak için en kutsal zaman Pitru Paksha’dır. Sanskritçede Pitru "atalar", Paksha ise "iki haftalık dönem" anlamına gelir. Hindu inanışına göre bu süre zarfında ataların ruhlarının dünyaya, aile bireylerine daha yakınlaştığına inanılır.

Bu sene “Pitru Paksha” 26 Eylül Cumartesi günü Balık Dolunayı ile başlayıp ve 10 Ekim Cumartesi günü Başak Yeniayı ile sona erecek.

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Uzun zamandır çözülemeyen sorunlarınız varsa bu dönemi atalarınızı, kaybettiğiniz aile büyüklerinizi anmak, onlar adına açları doyurmak, bağışlar/karşılıksız yardımlar yapmak, hayvanları beslemek, helva kavurmak, mezar ziyaretleri yapmak, ruhlarının huzura ermesi için dualar etmekle geçirebilirsiniz. Aile büyüklerinizle vakit geçirme fırsatı bulamamış çocuklarınıza veya ailedeki diğer gençlere onlardan bahsedebilirsiniz.

Bu süreçte evinizi, hayatınızı temiz ve düzenli tutmak, fazlalıklardan arınmak, sadeleşmek, kişisel bakımınıza önem vermek önemlidir. Kavga ve tartışmalardan uzak durup, kimsenin hakkına girmeden, herkese saygı göstererek, nazik ve onurlu davranışlar sergilemeye dikkat etmek gerekir. Bu dönemin yeni bir başlangıç yapmak, mülk satın almak, nişan, evlilik gibi olaylardan ziyade hatırlamak, düşünmek, af dilemek, dua etmek için daha hayırlı bir zaman olduğuna inanılır. Bilinçaltı terapileri, regresyon/aile dizimi/anne karnı şifası gibi alternatif terapilerle kendi hayatınızı şifalandırmak adına da bugünleri değerlendirebilirsiniz.

“Atalarımızın yaşadıkları bizim kaderimiz olmak zorunda değildir; onları hatırlamak, anlamak ve sevgiyle uğurlamak özgürleşmemizin ve kendi hikâyemizi yeniden yazmamızın önünü açar.”

Vedik Astrolog Işıl Er Sevinç

(Instagram @vedikastrolojikyorum)