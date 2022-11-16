Tüketicinin yaratıcılığı ile gelişen ürünler

Dijitalleşmeyi hep birlikte deneyimliyoruz ve artık herkes bunun bir aktörü. Markalar ile tüketiciler arasındaki perde gitgide inceliyor. Tüketiciler yalnızca ürünleri satın almakla kalmıyor; deneyimleri, fikirleri ve yaratıcılıklarıyla ürünlerin ve markaların gelişimine de katkıda bulunuyor. Üstelik tüm bunlar, ekranın önünde, paylaşarak yaşanıyor. Karar verme süreçlerimize dahil olan yapay zekâ da bu dönüşümün yeni aktörlerinden biri. Tam da bu nedenle, rüzgarın farklı yönlerden hızla estiği bu dönemde insani boyutu korumaya hep birlikte kafa yormamız önemli. Küçük ve orta ölçekli topluluklar yenilikleri denemeye hiç olmadığı kadar hevesli. Güzellik ve bakım sektörü, bu değişimin önemli bir yapı taşı.

Özellikle dış görünüşümüze ve sağlığımıza her zamankinden fazla önem verdiğimiz, bunlara yönelik içerikleri ilgiyle takip ettiğimiz bir dönemdeyiz. Yaşam süresi uzadı ve hepimiz iyi hissetmenin, iyi görünmenin yollarını büyük bir merakla araştırıyoruz. Bu eğilim ve çabanın bir ayağını, ihtiyaçlarımızı karşılayan markalar oluşturuyor. Markaların ihtiyaçları karşılama performansları, odağımızda. Markalardan etkilenmek de artık tek taraflı, pasif bir süreç değil. Biz de deneyimlerimizi paylaşarak, öneriler geliştirerek ve yeni kullanım biçimleri keşfederek bu etkileşime katılıyoruz.

Bir başka deyişle, artık ürünlerin, hizmetlerin ve içeriklerin hazır sunulduğu pasif tüketiciler değiliz. Keşfetmek, denemek, geliştirmek ve paylaşmak isteyen aktif bir kitlenin parçasıyız. Tek taraflı olarak “Bunu ürettim, bu faydaları sunuyor, bunu al” denilen çağ çoktan geride kaldı.Tüketici olarak hem araştıran, hem deneyimleyen hem de paylaşan bir noktada dururken markaların buna kayıtsız kalmadığını görmek ilgi çekici. Dünya çapında önde gelen markaları bünyesinde bulunduran Unilever’in güzellik ve sağlık grubu da güzellik sektörünün geleceğini şekillendiren dönüşümleri değerlendirmek amacıyla Brandweek’te bir buluşma düzenledi.

Beauty & Wellbeing Connect platformunun 5 Kasım’da gerçekleşen bu ilk buluşmasında Unilever Güzellik ve Sağlık Pazarlama Başkanı Natali Kasap ve küresel marka iletişimi, yaratıcılık ve tüketici trendlerini analiz eden Contagious'in Trendler Editörü Katrina Dodd görüşlerini paylaştı. Platform, güzellik dünyasını şekillendiren farklı paydaşlar arasında sürekli bir bilgi, fikir ve deneyim alışverişi oluşturmayı amaçlıyor.

Güzelliği ve sağlığı birbirini besleyen bir bütün halde gören biri olarak, ilgi alanım olan dijital dönüşüm içinde bu konuların nasıl yer bulduğuna dair örnekleri araştırıyorum. Natali Kasap’a göre, markaların insanlarla ilişki kurma biçimi köklü bir değişim geçiriyor. “Artık markalar hikâyelerinin tek sahibi ve anlatıcısı değil” mesajı, benim sadece konuyu takip eden bir çalışan ve tüketici değil, toplumun içinden bir gözlemci olarak da ilgimi çekiyor.

Buluşmada, tüketici deneyimlerinden yeni ürün geliştirmeye dair örnekler paylaşıldı. Şirketin güzellik-wellbeing kategorisindeki markalarından birine ait bir kampanyada, tüketicilerin ürünlere ilişkin olumlu ve olumsuz gerçek yorumları değiştirilmedi ve kampanyanın yaratıcı içeriğine dönüştürüldü. Tüketici deneyimlerinin filtrelenmeden paylaşıldığı kampanya, doğurduğu samimiyet ile birlikte oldukça başarılı sonuçlara ulaştı.

Diğer markanın kampanya örneğinde ise sosyal medyada kullanıcıların geliştirdiği farklı kullanım yöntemleri markanın Ar-Ge ekipleri tarafından incelendi ve doğrulanan öneriler tüketicilerle paylaşıldı. İçerik üreticilerinin ve toplulukların verdiği ilhamla geliştirilen ürünler, satışa sunuldu.

Markaların, tüketiciyi adeta karar verici haline getirmesi kıymetli görünüyor. Çünkü burada tüketici yalnızca bir ürünü deneyimleyen ve satın alan kişi olmaktan çıkıyor; deneyimiyle markaya fikir veriyor, ürünün gelişimine katkıda bulunuyor. Bu da marka ile tüketici arasındaki ilişkiyi tek taraflı bir iletişimden karşılıklı bir etkileşime dönüştürüyor.

“Görülmek” aslında temel duygusal ihtiyaçlardan biri. Tüm güzellik ve bakım çabası da belki bu ihtiyaçtan doğuyor. Kullanıcının yaratıcılığını görmezden gelmemek, onurlandırmak ve onu hikayeye dahil etmek, sanıyorum ki görülme ihtiyacını temelden karşılıyor.

Bu noktada içerik üreticilerinin rolü de ayrıca önem kazanıyor. Tüketicilerin deneyimlerini, önerilerini ve beklentilerini daha geniş kitlelere taşıyan içerik üreticileri, markalarla tüketiciler arasında bir köprü oluşturuyor. Elbette tek bir içerik üreticisinin bütün tüketicileri temsil etmesi mümkün değil. Ancak onların görünür kıldığı deneyimler, markaların insanların ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlamasına yardımcı oluyor. Toplulukların ve içerik üreticilerinin bu etkisi, markaların tüketicileri dinlemenin ötesine geçerek onları üretim süreçlerine de dahil etmesinin önünü açıyor.Bütün bunlar, yapay zekânın karar verme ve üretim süreçlerimizde giderek daha fazla yer aldığı bir dönemde insani boyutun neden önemli olduğunu da düşündürüyor. Teknoloji, tüketici eğilimlerini anlamak ve yeni fikirler geliştirmek için pek çok olanak sunuyor. Ancak gerçek ihtiyaçlar, kişisel deneyimler ve yaratıcılık da bu dönüşümün temel parçaları olmaya devam ediyor. “Üreten-tüketen” birlikteliğini daha gerçekçi ve samimi bağlarla dönüştürmek bu nedenle kıymetli görünüyor.Yapay zekanın baş role oturduğu dijital dönüşümde bundan sonra gelinecek nokta için tahmin yürütmek eskisi kadar kolay değil. Yapay zekanın yarattığı heyecan, gerçek yaşamsal ihtiyaçların görmezden gelinmesi riskini de barındırıyor. Ancak teknoloji yalnızca bir araç. Bu aracı anlamlı kılan ise insanın gerçek ihtiyaçlarından doğan yaratıcılığı. İdeal olan, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, bu yaratıcılığı hiç unutmamak ve merkezde tutmak.