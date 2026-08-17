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Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu 17 - 23 Ağustos 2026 haftalık burç yorumları
Günün Yorumu

Haftalık burç yorumları: 17 - 23 Ağustos

Korhan Kılınçkaya, 17 - 23 Ağustos 2026 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haftalık burç yorumları: 17 - 23 Ağustos
Giriş: 17 Ağustos 2026, Pazartesi 10:00
Güncelleme: 17 Ağustos 2026, Pazartesi 10:00

Esenlikler. Haftaya Mars Neptün sert açısı ile başlıyoruz. Yanlış hedef peşinde koşma, aldanma/aldatma, sakarlıklar gibi konuları anlatan bu etki olduğu için hafta başında spor aktivitelerinde ve yolculuklarda biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle su ile yapılan aktivitelerde ekstra dikkat. Alkol gibi konulara da dikkat etmek gerekiyor.

Aynı gün, yani Pazartesi günü Merkür ile Satürn’ün uyumlu açısı kesinleşiyor. Bu Mars Neptün sert açısı için biraz panzehir gibi. Aklımız net ve disiplinli, sorgulayıcı, dikkatli. Yine de Neptün sert açısı için bahsettiğim konulara dikkat etmekle birlikte bir nevi bu dikkatin garantisini de Merkür Satürn uyumlu açısı vaadediyor gibi görünüyor.

Venüs Jüpiter altmışlık yani uyumlu açısı da yine Pazartesi günü kesinleşiyor. Hafta sonu da Venüs Satürn sert açısı var ve bu iki açıyı birlikte değerlendirmek gerekiyor bence. Hafta başları ilişkiler açısından daha uyumlu daha kısmetli fakat hafta sonuna doğru işler değişiyor. Sosyal ve ikili ilişkiler durgunlaşıyor ve biraz daha negatif düşünceler, ihtiyaçların karşılanmadığı hissi ve yalnızlık hissi beraberinde geliyor.

Haftanın son günü de Güneş Başak burcuna geçiyor ve Başak sezonu başlıyor.

17 Ağustos haftasındaki günlük astrolojik etkiler

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Terazi burcunda haftaya başlıyoruz. Terazi burcunun son derecelerinde ve gecenin ilerleyen saatlerinde Ay Akrep burcuna geçecek. Mars ile bu sürede uyumlu açı yapacak. Enerjik, cesur ve girişken bir gün fakat günün ilk saatlerinde biraz alınganlık ve öfke olabilir.

Salı

Ay Akrep burcuna geçiyor. Bugün biraz sert. Ay Pluton ile kare açı yapıyor ayrıca zaten Akrep burcunda da oldukça kontrolcü ve manipülatif. Pluton karesi ile bu daha da çok katlanıyor. Biraz krizli, kurcalayıcı, kontrolcü bir gün.

Çarşamba

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de zorlayıcı ve anlaşmazlıklar olan bir gün. Ay Güneş Merkür ve Jüpiter ile sert açı yapıyor. Fikir ayrılıkları, ifade problemleri, ego çatışmaları günün önde gelen konuları.

Perşembe

Ay Yay burcuna geçiyor ve bir rahat nefes alıyoruz. Akrep’e göre çok daha iyimser bir burçtur Yay ve Ay’ın açıları da bugün uyumlu. Ay Pluton ve Jüpiter ile uyumlu etkileşimde. Odaklanma ve derinleşme gücümüz oldukça yüksek e Jüpiter açısı ile bir kat daha iyimser ve kısmetliyiz.

Cuma

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de açılar oldukça iyi hatta belki de haftanın en güzel günü. Ay Merkür Güneş ve Satürn ile büyük üçgen yapıyor yani çok olumlu bir etkileşimde. Oldukça disiplinli ama özgüvenli, iyimser, ifadesi güçlü, çalışkan bir durumdayız. Bu günü her türlü şey için değerlendirebiliriz.

Cumartesi

Ay sabah saatlerinde hala yay burcunda ve Güneş ve Merkür ile uyumlu etkileşimine devam ediyor yani hala iletişim ve kendimizi ifademiz güçlü. Fakat günün ilerleyen saatleri biraz zorlu. Ay Oğlak burcuna yaklaştıkça Neptün ile sert etkileşime başlıyor. Günün ilerleyen saatleri melankolik ve biraz kötümser.

Pazar

Ay Oğlak burcuna geçiyor. Yine haftanın zor günlerinden. Ay Mars ve Satürn ile çok sert bir etkileşimde. Astrolojide en sevilmeyen iki gezegen Mars ve Satürn olabilir. Bugün hem engellenmişlik hissi, hem tartışma, hem öfke, hem kötümser düşünce bir arada. Bu güne biraz dikkat.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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