Esenlikler. Ay orta haraketlilikte. Mars Neptün üçgeni ve Mars Plüton karşıtlığı hafta başlarının en önemli konusu. Aslında Neptün yumuşatırken Plüton’un sertleştirdiği bir durum var. Yani patlayıcı öfke konusuna dikkat etmek gerekli ama Neptün de gerekli empatiyi ve duyarlılığı sağlayacak gibi görünüyor. Özellikle ilk haftaya dikkat.

İlk hafta Venüs de retro yapıyor. Akrep burcunu zaten sevmeyen bir Venüs var ve retroda biraz geriye çekilip eski mevzuları irdeleyip düzeltiyor. O yüzden eski sevgililer gündeme gelebilir veya bir süreçteki ilişki için eski defterler açılıp düzeltmeler yapılabilir.

Ay içerisinde Plüton’un geri hareketi bitiyor ve ileri harekete başlıyor. Bu da Kova burcu haritamızda neredeyse oradaki olayların biraz daha hareketlenmeye, hızlanmaya başladığını görebiliriz. Kova alanı hayatımızdaki önemli dönüşümleri yaptığımız, krizlere güç savaşlarına girdiğimiz yer. Çünkü Plüton artık orada.

Mars ay ortasında Satürn ile üçgen yapıyor. Bu da disiplini, sabrı, devamlılığı artıran güçlü bir etki. Aynı zamanda oldukça çalışkan ve girişken, özgüvenli de bir dönem olacak ay ortası.

Ay sonlarına doğru Güneş Akrep burcuna girecek ve Akrep sezonu başlayacak. Aslında Akrep burcunda çok gezegen var Merkür ve Venüs gibi. O etkileri zaten ay boyu yaşayacağız ama Güneş’in de Akrep’e girmesi Akrep etkisini oldukça güçlendirir.

Ay sonu Venüs gerileyerek Terazi burcuna geçecek ki Terazi Venüs’ün sevdiği burçtur. Yani sanki bu geriye dönük düzeltme işleri başta krizli başlayıp sonra biraz daha sevgi dolu ve uyumlu bir noktaya geliyor diyebiliriz. Bu yumuşak kısım da ay sonlarında olacak.

Merkür de ay sonunda retroya girecek. Venüs ile birlikte ikisinin de retro olması geriye dönük işleri, bir konuyu tekrar değerlendirme durumlarını çok fazla gündeme getirecektir.

Ekim ayının önemli gökyüzü açıları;

2 Ekim - Merkür Mars Karesi:

Sivri dilli ve tartışmacı bir dönem. Konuşulanlar ileride yara ve ayrılık olarak geri dönebilir. Zihnimiz hızlı, girişken ve enerjik.

2 Ekim - Merkür Plüton Karesi:

Sözcüklerimizin yıkıcı olabileceği, geçmişte birikmiş öfkenin iletişim kanalıyla patlayıp yıkıcı olabileceği bir zaman. Sakin olmakta fayda var.

3 Ekim - Mars Neptün Üçgeni:

Enerjimizi kullanırken sezgilerimiz ve yaratıcılığımız da bizimle birlikte olacak. Ayrıca etraftan aldığımız destekler, bize empati yapan kişiler veya bizim empati yaptığımız ve destek olduğumuz kişilerle birlikte ortak bir hedefe doğru hareket etmek açısından etkin günler olacak.

3 Ekim - Venüs geri harekete başlıyor!

3 Ekim - Mars Plüton Karşıtlığı:

Çok gergin birkaç gün yaşayabiliriz. Yangınlar, yaralanmalar, kazalara açık olabilecek bir gün. Negatif yüzleşmeler sonucu öfke patlamaları yaşayabilir, ilişkiler çok gerilebilir veya kopabilir. Sakin kalmaya çalışmak gerekli.

4 Ekim - Güneş Satürn Karşıtlığı:

Bu günlerde özgüvenimiz düşebilir, kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, hedeflerimiz gözümüzde büyüyebilir, sorumluluklarımız artabilir. Otorite figürleri ve babamız daha zorlayıcı veya onlar sebebiyle sorumluluk almamız gereken günler.

7 Ekim - Merkür Venüs Kavuşumu:

Dilimiz kibar, tatlı dil ile yılanı deliğinden çıkarıyoruz. İkili ilişkilerde Satürn’den yara alan Venüs için iletişim ilaç gibi geliyor. Dostlarımızdan alacağımız tavsiyeler üzüntü bulutlarını dağıtabilir.

7 Ekim - Mars Uranüs Altmışlığı:

Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

11 Ekim - Venüs Mars Karesi:

Bu günler ilişkiler açısından zorlayıcı geçebilir. Tartışmalı fakat tutkunun yüksek olduğu bir dönem. Birtakım kıskançlıkların yaşanabileceği bir dönem. Tartışmalı da olsa enerjimizi ikili ilişkilere harcama isteğimizin de yükseldiği günlerdeyiz.

15 Ekim - Güneş Jüpiter Altmışlığı:

Ay’ın güzel açılarından. Kendimizi ifade etmede kolaylıklar yaşayacağımız, avantajımıza durumların gelişebileceği, eğitim, yurt dışı ve yabancılar ile ilgili konular açısından güzel bi dönem.

16 Ekim - Plüton ileri harekete başlıyor!

16 Ekim - Mars Satürn Üçgeni:

Enerji ve disiplinimiz birbiriyle güçlü paralellikler taşıyor. Hem başlatmak hem de sürdürmek konusunda çok etkin günlerdeyiz. Fiziksel aktiviteler için oldukça verimli ve kazanç sağlayacağımız bir zaman dilimi. Hem iletişimsel hem fiziksel etkinliğimiz çok yüksek.

20 Ekim - Güneş Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize ilerlerken doğru yolda hissettiğimiz, irademizi etkin kullandığımız günlerdeyiz. Kadersel kararları vermek konusunda özgüvenimiz yüksek.

20 Ekim - Venüs Plüton Karesi:

Bu açı her ne kadar Venüs Jüpiter altmışlığı etkisini yaşamaya devam etsek de ilişkilerde kriz yaratabilecek dönüştürücü karşılaşmalara, ortaya çıkan nahoş gerçekliklere de sebep olacaktır. Hoşa gitmeyen konular bu günlerde bilincimizde daha fazla yer edebilir.

22 Ekim - Güneş Chiron Karşıtlığı:

Yine yaralanmalara açık, kendimizi ortaya koymak konusunda yaratıcı olduğumuz kadar özgüvenimizin de biraz sallantıda olabileceği zamanlardayız.

23 Ekim - Güneş Akrep'te!

24 Ekim - Güneş Venüs Kavuşumu:

Eğlenceli, neşeli, rahat ve tembel günlerdeyiz. Sevdiğimizi sevildiğimizi hissediyor hissettiriyoruz. Kendimizi güzel ifade ediyoruz. Bu gün sanatsal faaliyetler içerisinde bulunabilir, eğer yasaklar gevşetildiyse eğlenceli bir aktivite yapılabilir.

24 Ekim - Merkür geri harekete başlıyor!

25 Ekim - Venüs Terazi'de!

26 Ekim - Güneş Plüton Karesi:

Davranışlarımızda manipulatif ve kontrolcü olabiliriz, bu günlerde hoşumuza gitmeyen konuları değiştirip dönüştürmek üzerine ihtirasımız daha yüksek. Bu dönemde tartışmalara özellikle dikkat etmemiz, geri dönüşü olmayan hareketler yapmamaya gayret göstermemiz gerek.

28 Ekim - Venüs Chiron Karşıtlığı:

İkili ilişkilerde yaralanmaya açık bir dönem. Daha çok inzivaya çekilip depresif hissedebiliriz. Sosyalleşmek istemeyebiliriz, sevilmediğimizi hissedebiliriz. Yapıcı olarak kullanabilirsek ilişkiler konusunda kendimizle ilgili çok şey öğrenebileceğimiz günlerdeyiz.

30 Ekim - Merkür Mars Karesi:

Sivri dilli ve tartışmacı bir dönem. Konuşulanlar ileride yara ve ayrılık olarak geri dönebilir. Zihnimiz hızlı, girişken ve enerjik.

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