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Diwali Festivali: Işığın karanlığa karşı zaferi

Diwali nedir? Diwali 2026 ne zamana denk geliyor? Vedik Astrolog Işıl Sevinç, Diwali Festivali'nin anlamını ve tarihçesini yazdı. 6-10 Kasım arası Diwali Festivali, 8 Kasım Pazar ise Diwali Festivali'nin ana günü!

Diwali Festivali: Işığın karanlığa karşı zaferi
Giriş: 06 Kasım 2026, Cuma 12:00
Güncelleme: 06 Kasım 2026, Cuma 12:07

Vedik takvimin en önemli festivallerinden birisi olan Diwali "Işıklar Bayramı", Hindu coğrafyalarında Güneş ve Ay'ın ışığını iyice kaybettiği, dünya derin bir karanlığa büründüğü zamanda 5 gün boyunca kutlanır.

Bu sene 6-10 Kasım arasında kutlanacak festivalin ana günü Ay'ın en karanlık olduğu ve gökyüzünde görünmediği gece olan 8 Kasım Pazar'a denk gelmektedir.

Festivalin temelinde, en sevilen destanlardan Ramayana Destanı yer alır. Hikayede Rama, bir sonraki hükümdar olmaya hazırlanan bir prenstir fakat haksız yere 14 yıllığına krallığından sürgün edilir. Rama'nın sürgünü sırasında, Şeytanların Kralı Ravana, Rama'nın karısı Sita'ya aşık olur ve onu kaçırır. İşin sonunda Rama Ravana'yı ve iblislerini yenerek Sita'yı kurtarmayı başarır. Mutlu bir şekilde yeniden bir araya gelen çift Ayodhya'ya doğru yola çıkarken, insanlar Rama ve Sita'nın yollarını bulmalarına yardımcı olmak için kapılarının önüne ışıklar bırakırlar. Lord Rama'nın şeytanı yenip 14 sene sonra krallığına dönüşü Dharma'nın zaferidir. Bu ışıklar karanlığın üstesinden gelmenin bir sembolü olmuştur.

Diwali kötünün karşısında iyinin, cehalet karşısında bilginin, karanlık karşısında ışığın zaferini temsil eder. Gökyüzünde Ay'ın en karanlık olduğu gecede herkes evinin içini, dışını ve sokakları ışıklarla süsler. Aile ve arkadaşlarla bir araya gelinir, özel yemekler hazırlanır, hediyeler verilir. Bolluk, bereket, zenginlik tanrıçası Lakshmi'nin ışıklı evlere ziyarete gelerek, refahla kutsaması beklenir. Festival sonrası yeni hedefler belirlenir, evlilik sezonu açılır ve hasat mevsimi başlar.

Festivaldeki ışıklar yalnızca fiziksel ışığı değil, manevi aydınlanmayı da temsil eder. Bir ışık yakmak zihinden ve ruhtan da karanlığı dağıtır.

Yılın bu zamanları, manevi ve duygusal arınma için ideal günlerdir. Evinizi ışıklarla süslemek, mumlar yakmak ruhunuzun öfke, kıskançlık, açgözlülük ve diğer olumsuz huylardan arındırılmasının sembolüdür. Diwali yeni bir başlangıcı işaret eder; geçmiş hataları, kinleri ve olumsuzlukları bırakma zamanıdır. En karanlık geceden sonra gelen aydınlık günler doğanın da ruhumuzun da tazelendiğini bize gösterir.

Dünyada 1 milyardan fazla insan bu gece aynı enerjiyle güzel şeyler ve iyilik için dua ediyorsa, bu güçlü enerjiden biz de faydalanalım. Evinizin içini ışıklar ve mumlarla aydınlatabilir, meditasyon yapabilir, Lakshmi Mantrası dinleyebilir, hayatınızın hangi alanına refah ve bolluk istiyorsanız bunları yazabilirsiniz. Bu dönem satvik beslenmek, affedici olmak, güzel düşünmek ve konuşmak iç huzurunuza yansıyacaktır. Diwali sahip olduğunuz şeylere şükretmek, barış-huzur-refah-iyi sağlığa dua etmek için güzel bir zamandır. Karanlığa bir ışık da biz yakalım.

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