Esenlikler. Oldukça hareketli başlayan fakat hafta sonuna doğru bazı konularda netleşme sağlayan bir haftaya giriyoruz. Haftanın başında duygularımız ve tepkilerimiz daha yoğun olabilir. İlerleyen günlerde Venüs Mars altmışlığı ilişkilerde ve hedeflerimizde bizi desteklerken, Merkür ile Venüs’ün ileri harekete başlaması uzun süredir bekleyen meselelerin yavaş yavaş çözülmesine yardımcı olabilir. Yine de gezegenlerin yön değiştirdiği günlerde acele karar vermemek ve sürecin oturmasına biraz zaman tanımak gerekiyor.

10 Kasım'da gerçekleşecek Venüs Mars altmışlığı ilişkiler, sosyal yaşam, maddi konular ve kişisel hedefler açısından haftanın destekleyici etkilerinden biri. İsteklerimizle harekete geçme biçimimiz arasında daha kolay denge kurabiliriz. Birine duygularımızı ifade etmek, ortak bir plan yapmak veya uzun süredir istediğimiz bir konuda adım atmak daha rahat olabilir. Yaratıcılık, çekicilik ve motivasyon artabilir. Fakat uyumlu etkiler bazen fazla rahat davranmamıza neden olabilir; güzel fırsatları yalnızca beklemek yerine bizim de harekete geçmemiz gerekiyor.

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13 Kasım'da Merkür, 14 Kasım'da ise Venüs ileri harekete başlıyor. Merkür’ün yön değiştirmesiyle iletişim, anlaşmalar, planlar ve kararlar konusunda yaşanan gecikmelerin çözülmesi mümkün olabilir. Venüs’ün ileri hareketi ise ilişkilerde, maddi konularda ve değer verdiğimiz şeylerde daha net bir bakış açısı kazanmamıza yardımcı olabilir. Geçmişten gelen konuşmalar ve ilişkisel meseleler yeniden gündeme gelebilir. Ancak yön değişimleri bir anda bütün sorunların biteceği anlamına gelmiyor. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri gözlemlemek, eksikleri tamamlamak ve daha sonra kalıcı kararlar almak daha sağlıklı olacaktır. Çünkü stationary dediğimiz durağan konum hafta boyunca devam edecek. Önümüzdeki haftadan itibaren gezegenler hız kazanacak.

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9 Kasım haftası günlük astrolojik etkiler

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Akrep burcunda ilerliyor; Güneş ile kavuşum, Mars ve Jüpiter ile kare açı yapıyor. Duygularımız oldukça yoğun olabilir ve bir konuda kesin karar vermek isteyebiliriz. Fakat Mars karesi sabırsızlığı ve öfkeyi artırırken, Jüpiter karesi olayları gereğinden fazla büyütmemize neden olabilir. Güç mücadeleleri, kıskançlıklar veya kontrol etme isteği ilişkileri zorlayabilir. Tepki vermeden önce biraz beklemek, enerjimizi kriz çıkarmak yerine önemli bir işi sonuçlandırmak için kullanmak faydalı olacaktır.

Salı

Ay Yay burcuna geçiyor; Uranüs ile karşıt, Plüton ile altmışlık ve Neptün ile üçgen açı yapıyor. Gün içerisinde planlarda ani değişiklikler yaşanabilir ve özgür hareket etme ihtiyacımız artabilir. Uranüs karşıtlığı beklenmedik tepkilere açık bir atmosfer oluştururken, Neptün üçgeni sezgilerimizi ve hayal gücümüzü güçlendirebilir. Plüton altmışlığı ise değişen şartlar karşısında içsel gücümüzü korumamıza yardımcı olabilir. Esnek kaldığımızda beklenmedik gelişmeleri yaratıcı bir fırsata çevirebiliriz.

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Çarşamba

Ay Yay burcundaki hareketine devam ediyor ve bugün önemli bir açı yapmıyor. Daha serbest, iyimser ve hareketli olmak isteyebiliriz. Büyük baskılar olmadan kendi planlarımıza yönelmek, eğitim, seyahat, araştırma ve geleceğe yönelik hedeflerle ilgilenmek açısından uygun bir gün olabilir. Ancak dağılmaya ve birden fazla işle aynı anda ilgilenmeye açık olabiliriz. Önceliklerimizi belirlemek ve başladığımız işi tamamlamak günü daha verimli kullanmamızı sağlayacaktır.

Perşembe

Ay Yay burcunda ilerliyor; Venüs ile altmışlık, Mars ve Jüpiter ile üçgen açı yapıyor. Haftanın en güzel ve destekleyici günü olabilir. İlişkilerde daha sıcak, açık ve iyimser davranabilir; sosyal görüşmelerden keyif alabiliriz. Mars üçgeni cesaret ve motivasyon verirken, Jüpiter üçgeni fırsatları büyütebilir. Önemli görüşmeler, girişimler, seyahatler ve ortak planlar açısından verimli bir atmosfer var. Yalnızca aşırı özgüvenle gereğinden büyük sözler vermemeye dikkat etmeliyiz.

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Cuma

Ay Oğlak burcuna geçiyor; Merkür ile altmışlık ve Satürn ile kare açı yapıyor. Merkür’ün desteği düşüncelerimizi daha düzenli ifade etmemize, plan yapmamıza ve önemli bir konuşmayı daha gerçekçi biçimde yürütmemize yardımcı olabilir. Fakat Satürn karesi sorumlulukların ağırlığını, gecikmeleri veya duygusal mesafeyi artırabilir. Kendimizi gereğinden fazla eleştirmek yerine yapılması gerekenlere odaklanmak gerekiyor. Sabırlı, planlı ve ölçülü hareket ettiğimizde zor görünen işleri tamamlayabiliriz.

Cumartesi

Ay Oğlak burcundaki hareketine devam ediyor ve Güneş ile altmışlık açı yapıyor. Duygularımızla hedeflerimiz arasında daha dengeli bir bağ kurabiliriz. İşleri toparlamak, sorumlulukları yerine getirmek, aile veya kariyerle ilgili konularda somut bir adım atmak açısından destekleyici bir gün. Kendimizi daha kontrollü ve kararlı hissedebiliriz. Fazla ciddi davranarak hayatın keyifli tarafını kaçırmamak şartıyla, uzun süredir ertelediğimiz bir işi tamamlamak bize rahatlık sağlayabilir.

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Pazar

Ay sabah saatlerinde Oğlak burcunda ilerliyor, öğle saatlerinde Kova burcuna geçiyor. Kova’ya geçtikten sonra Merkür ile kare, Plüton ile kavuşum, Uranüs ile üçgen ve Neptün ile altmışlık açı yapıyor. Zihnimiz hızlı çalışabilir fakat söylediklerimizle hissettiklerimiz arasında gerilim oluşabilir. Plüton kavuşumu duyguları yoğunlaştırırken, Uranüs ve Neptün’ün uyumlu açıları farklı çözümler bulmamıza yardımcı olabilir. Takıntılı düşünceleri büyütmek yerine değişime açık kalmak ve sezgilerimizi mantıkla birleştirmek faydalı olacaktır.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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