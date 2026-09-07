Esenlikler. Bu hafta iki gezegen burç değişimi ve bir gezegen yön değişimi var. Haftanın başrolünde Merkür var diyebilirim. Merkür hafta başında Terazi burcuna geçecek. Terazi burcunda çok diplomatik, iletişim becerisi yüksek, entelektüel bir durumda olacak. Plüton ile uyumlu, Neptün ile de sert etkileşim var. Plüton uyumlu açısı odağı güçlendirirken Neptün sert açısı da bir o kadar kafa karıştıracak. Özellikle bu açıya çok dikkat etmek lazım. İfade güçlükleri, karmaşa, yanlış anlama veya anlaşılma oluşturan durumlar gerçekleşebilir.

Venüs de bu hafta Akrep burcuna geçecek. İlişkilerde zorlandığımız birkaç haftaya giriş yapıyoruz. Venüs Akrep’i pek sevmez çünkü orada kıskançlık, kontrol ve entrika vardır. İlişkilerimiz biraz kıskançlık yaşayabilir ki Merkür de aldanmaya bu hafta çok müsait. Kuruntu yapmak için oldukça yanlış bir zaman.

Son olarak Uranüs bu hafta geri harekete başlıyor ve çok uzun bir süre retro harekette kalacak. İkizler burcu haritamızda neredeyse orada ani değişiklik isteği, ilerici hareketler yapmak isteği, sıkılganlık, isyan, geçmişten ya da gelenekten kurtulma isteği vardı artık bu biraz içe dönecek ve geriye dönük düzeltme yapmamız gereken konular olacak. Bu özgürleşme konularına yeniden farklı bir açıdan yaklaşmak istediğimiz birkaç ay bizi bekliyor.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Yengeç burcunda başlıyoruz. İlerleyen saatlerde Ay Aslan burcuna geçecek. Evcimen bir durumdan daha dışa dönük eğlenceli bir hale geçeceğiz. Bu arada Ay ve Merkür bugün uyumlu etkileşimde. İletişim becerimiz oldukça yüksek. Entelektüel faaliyetler ve eğitim için kullanılabilir. Önemli görüşmeler için değerlendirilebilir.

Salı

Ay Aslan burcuna geçiyor ve Jüpiter ile kavuşuyor. Bu inanılmaz özgüvenli ve iyi hissettiren bir açı. Tek riski çok abartmak. Özellikle kendimizi çok abartmak. Neyse ki Satürn ile de uyumlu açı var. O ayaklarımızı biraz daha yere bastıracak ve günü daha gerçekçi, disiplinli bir hale getirecek.

Çarşamba

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay’ın belirgin bir açısı yok. Aslan burcundaki ay her zaman iyimser ve özgüvenlidir. Eğlenmek ve kendimizi ifade etmek istediğimiz bir gün.

Perşembe

Ay Başak burcuna geçiyor. Sabah saatleri biraz sürprizli, çok değişken olabilir. Ay Uranüs ile etkileşimde. Günün ilerleyen saatlerinde Ay bu açıdan uzaklaşacak. İş ve sorumluluklara odaklı, sağlık temizlik konularının da gündemde olacağı bir gün.

Cuma

Yeniay günü. Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Mars ile uyumlu etkileşimde. Cesur ve girişken bir gün. Mars Yengeç’te olduğu için aslında çok da girişken olmayabilir fakat duygusal motivasyonlarımız çok yüksek.

Cumartesi

Ay Terazi burcuna geçiyor. Bugünkü açıları oldukça fazla. Ay Merkür ile kavuşacak. İletişim trafiği artacak. Neptün ile karşıt açı aktifleşiyor. Bir o kadar da kafamız karışık fakat Pluton ve Uranüs ile de uyumlu açısı mevcut. Aslında zihnimiz hızlı ve derinleşebilme, odaklanabilme kapasitesi var. Oldukça yaratıcı bir gün, özellikle sanatsal faaliyetler için çok iyi, değerlendirilebilir.

Pazar

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün ay Jüpiter ile uyumlu Mars ile uyumsuz açıda. Öfke, agresyon, ufak tefek kazalar, tartışmalar olabilir, alınganlıklara çok dikkat. Gereksiz duygusal tepkiler vermemeye gayret edelim. Bir o kadar da iyimser ve özgüveni yüksek bir gün. Fiziksel enerjimiz çok yüksek bunu dışarı aktiviteleri ve spor için kullanabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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Günlük burç yorumları: 7 Eylül 2026 Pazartesi 7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugün tempon oldukça hızlı olabilir ve çevrendekilerle her zaman aynı ritimde ilerliyormuşsun gibi hissetmeyebilirsin. Ancak kendi kendini motive edebiliyorsun ve biraz sabır göstererek çok şey başarabilirsin. Günün erken saatlerinde, elinden gelenin en iyisini yapıp yapmadığın konusunda duyduğun şüpheler, izin verirsen seninle başkalarının arasına girebilir. Duygusal ihtiyaçlarına daha fazla kulak veriyorsun; bu, bazı açılardan senin lehine işlerken bazı açılardan da aleyhine olabilir. Bununla birlikte, kişisel planların sana enerji verebilir. Önüne yeni fırsatlar çıkması veya hedeflerinin peşinden gitme konusunda motivasyonunun ve hevesinin artması, kendini daha enerjik hissetmeni sağlayabilir. Günlük burç yorumları: 7 Eylül 2026 Pazartesi 7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, bugün kişisel, özel veya daha önce gizli kalmış bir şeyi paylaşmak, bir ilişkinin veya bağın derinleşmesini sağlayabilir. Bunun yerine, paylaşsan da paylaşmasan da kendi iç dünyanla veya sezgilerinle bağlantı kurmak heyecan verici olabilir. Yine de bugün kesin cevaplara ulaşmak için uygun bir gün değil; daha çok üzerinde düşünmek, bilgi alışverişinde bulunmak ve asıl sonuçtan ziyade sürecin ve akışın tadını çıkarmak önemli. Burada önemli olan, kendini motive olmuş ve geleceğe odaklanmış hissetmen. Sağduyun ve sezgilerin bugün birbiriyle oldukça uyumlu çalışıyor. Ancak içinde şu anda çok fazla şey olup bittiğini göz önünde bulundurarak, aleyhine işleyebilecek dürtülere karşı dikkatli ol. Duygularına göre harekete geçmeden önce onları anlamlandırmak ve sindirmek için kendine biraz daha zaman tanıman gerekebilir. Günlük burç yorumları: 7 Eylül 2026 Pazartesi 7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugün sosyal hayatın oldukça hareketli ve canlı olabilir. Son derece eğlenceli olsa da henüz yeterince bilgi sahibi olmadığın bir konu hakkında hemen sonuca varmaktan veya ortalığı gereksiz yere karıştırmaktan kaçınman iyi olabilir. Neyse ki bugün bir başkasını desteklemekten, onu cesaretlendirmekten ve iyi bir dinleyici olmaktan büyük keyif alabilirsin. Şu anda duydukların konusunda biraz dikkatli ol; çünkü bunların tarafsız olma ihtimali düşük. Bunun dışında günün heyecanına ve hevesine kendini bırakmaya çalış. Fikir alışverişinde bulunmaktan ve düşünceleri başkalarıyla paylaşma sürecinden keyif aldığını, kendine ve geleceğe dair güveninin arttığını fark edebilirsin. Kendine özgü bakış açını ve yaratıcı yönünü ortaya koyman mümkün ve bunlar büyük ölçüde takdir görebilir. Günlük burç yorumları: 7 Eylül 2026 Pazartesi 7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugün bir plan konusunda kendini özellikle tutkulu ve kararlı hissedebilirsin. Anın tadını çıkarmaya çalış, ancak kendi fikirlerine fazlasıyla güçlü bir şekilde bağlanabileceğin için süreç içinde başkalarının görüşlerini göz ardı etmemeye ve onların söylediklerini de dinlemeye dikkat et. Daha çekici ve yaratıcı yönünü ortaya koymak için son derece rahat ve akıcı bir enerji seninle. Bir şeye gerçekten karar verdiğinde, kötü giden bir durumu tamamen tersine çevirebileceğine dair özgüvenin var. Bunun yanı sıra, işleri gerçekten sonuçlandırmak açısından da güçlü bir enerjiye sahipsin. Biraz daha girişken ve doğrudansın; dikkatini dağıtan unsurlardan uzaklaşarak gerçekten ne istediğinle bağlantı kurmak için güzel bir zaman. Günlük burç yorumları: 7 Eylül 2026 Pazartesi 7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugün yaratıcı fikirlerle dolup taşabilirsin ve bazıları bir kenara bırakılıp hayata geçmese bile bunun bir sakıncası yok; çünkü üzerinde karar kıldığın fikirleri hayata geçirme olasılığın daha yüksek. Şu anda içindeki bu güçlü heves seni oldukça ileriye taşıyabilir. Bugün yapılacaklar listendeki en önemli işinden başka her şeye odaklanma eğilimin olabilir; ancak zor olan işe önce el atarsan geri kalan işler çok daha kolay ilerleyecektir. Bugünün enerjileri, bir plan veya düşünce biçimi konusunda oldukça tutkulu olabileceğin için bazı şeyleri fazlasıyla kişisel algılamana neden olabilir ve sohbetler giderek hararetlenebilir. İşleri aceleyle halletmeye çalışmak da sorun yaratabilir; çünkü bu süreçte önemli bir ayrıntıyı gözden kaçırabilirsin. Bugün objektif olmak pek kolay görünmese de hevesini ve heyecanını harekete geçirmek için güzel bir zaman. Ayrıntıları daha sonra tamamlayabilirsin! Günlük burç yorumları: 7 Eylül 2026 Pazartesi 7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugün bir şekilde kendini geri çekip kendi iç dünyanla yeniden bağlantı kurma fırsatın ve isteğin varsa, günün enerjileri bu süreci destekliyor. Gözlem yapmak için harika bir zaman; ancak Ay'ın güneş haritandaki sekizinci evde Mars ile buluşması, duygularına göre bir şekilde harekete geçmeni de tatmin edici hâle getirebilir. Bu enerjiyi yapıcı bir şekilde yönlendirmek için kişisel bir projene, ilgi alanına veya araştırmana daha fazla zaman ve emek ayırabilirsin. Bunun yerine, finansal konularda veya başkalarına olan bağımlılıklarınla ilgili meselelerde bir şeyleri harekete geçirmek için güçlü bir istek duyabilirsin. Gün ilerledikçe, ister iş, ister sağlık, ister günlük rutinlerinle ilgili olsun, pratik hedeflerine doğru ilerlemeni sağlayacak akıllıca yöntemler veya fikirler keşfedebilirsin. Günlük burç yorumları: 7 Eylül 2026 Pazartesi 7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugün olaylara dair bakış açın ve içgörülerinden başkalarının da keyif alması olası; yalnızca fikir aşamasında olan düşüncelerin de artık şekillenip bir araya gelmeye başladığını görebilirsin. Fikirlerini ortaya koyman için daha açık ve destekleyici bir ortam oluşabilir; bu da yalnızca kişisel ilhamınla yeniden bağlantı kurmana değil, onu canlı tutmana da yardımcı olabilir. Genellikle kendi başına hareket etmeyi tercih ediyorsun; bunun bir nedeni de kendi temponu belirlemek istemen. Ancak bugünün enerjileri iş birliği içinde çalışmayı destekliyor. Günün erken saatlerinde, özellikle evle ilgili konularda biraz gerginlik yaşayabilirsin. Muhtemelen seni asıl rahatsız eden şey "küçük ayrıntılar" olacak; ancak bunları gözünde gereğinden fazla büyütmemeye çalış. Derin bir nefes al ve kusurlara ve sorunlara karşı duyarlılığını akıllıca kullanarak bazı meseleleri çözüme kavuştur. Küçük adımlarla başla! Birebir ilişkilerinde veya birine karşı hislerinde hareketlilik yaşanabilir; başkalarıyla olan deneyimlerin aracılığıyla ilham arayabilir veya kendini daha canlı ve enerjik hissetmek isteyebilirsin. Günlük burç yorumları: 7 Eylül 2026 Pazartesi 7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugün fikirler hızlı ve yoğun bir tempoda ortaya atılıp tartışılabilir; bunlardan kalıcı bir sonuç çıkmasını beklemek yerine sadece tadını çıkarmaya izin verirsen çok daha iyi hissedebilirsin. Günlük hayatına, işine veya sağlığına bugün daha fazla duygu ve dikkat veriyorsun ve mümkün olduğunca çok işi tamamlamak konusunda biraz sabırsızlanabilirsin. Biraz sabırlı olman büyük fayda sağlayabilir; çünkü güçlü duygularını kontrol altına alıp onları üretken bir şekilde kullanabilirsin. İşlerini halletmek için son derece motive olmuş durumdasın ve gününü o kadar hızlı geçirebilirsin ki bir günün daha uzun sürmesini dileyebilirsin. Daha önce bastırdığın duyguları artık serbest bırakmak büyük bir rahatlama sağlayabilir. Günlük burç yorumları: 7 Eylül 2026 Pazartesi 7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, bugün hayatını daha pratik ve düzenli hâle getirmenin parlak ve yeni yolları aklına gelebilir; bunlar uzun vadede sana daha fazla zaman kazandırabilir. Ancak günün erken saatlerinde ruh hâlin inişli çıkışlı olabilir; bir dakika kendine güven duyarken, bir sonraki dakika ne yapacağından emin olmayabilirsin. Yaklaşımını biraz yavaşlat ve nerelerde hata yapıyor olabileceğini gerçekten görebilecek kadar kendine zaman tanı. Sezgilerinin sana söylediklerini dikkatle dinle, ancak bu gece üzerinde biraz uyuduktan sonra daha net bir bakış açısına ulaşmayı bekle. Birini mutlu etmek sana keyif verebilir ve hiç beklemediğin hoş bir sürprize vesile olabilirsin. İnsanlar bugün seninle vakit geçirmekten her zamankinden daha fazla keyif alıyor; sen de başkalarıyla bağ kurmayı ve başkalarından bir şeyler öğrenmeyi daha kolay buluyorsun. Birisi seni kendini daha cesur veya yaratıcı bir şekilde ifade etmeye motive edebilir ya da sana ilham verebilir. Duyguların ve arzuların birbirini besliyor; bu da boş zaman aktiviteleri, hobiler veya ilişkiler konusunda sana ekstra bir girişimcilik ve harekete geçme enerjisi veriyor.