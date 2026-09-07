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Ana Sayfa Astroloji Haftanın Yorumu 7 - 13 Eylül 2026 haftalık burç yorumları
Haftanın Yorumu

Haftalık burç yorumları: 7 - 13 Eylül

Korhan Kılınçkaya, 7 - 13 Eylül 2026 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haftalık burç yorumları: 7 - 13 Eylül
Giriş: 07 Eylül 2026, Pazartesi 09:05
Güncelleme: 07 Eylül 2026, Pazartesi 09:06

Esenlikler. Bu hafta iki gezegen burç değişimi ve bir gezegen yön değişimi var. Haftanın başrolünde Merkür var diyebilirim. Merkür hafta başında Terazi burcuna geçecek. Terazi burcunda çok diplomatik, iletişim becerisi yüksek, entelektüel bir durumda olacak. Plüton ile uyumlu, Neptün ile de sert etkileşim var. Plüton uyumlu açısı odağı güçlendirirken Neptün sert açısı da bir o kadar kafa karıştıracak. Özellikle bu açıya çok dikkat etmek lazım. İfade güçlükleri, karmaşa, yanlış anlama veya anlaşılma oluşturan durumlar gerçekleşebilir.

Venüs de bu hafta Akrep burcuna geçecek. İlişkilerde zorlandığımız birkaç haftaya giriş yapıyoruz. Venüs Akrep’i pek sevmez çünkü orada kıskançlık, kontrol ve entrika vardır. İlişkilerimiz biraz kıskançlık yaşayabilir ki Merkür de aldanmaya bu hafta çok müsait. Kuruntu yapmak için oldukça yanlış bir zaman.

Son olarak Uranüs bu hafta geri harekete başlıyor ve çok uzun bir süre retro harekette kalacak. İkizler burcu haritamızda neredeyse orada ani değişiklik isteği, ilerici hareketler yapmak isteği, sıkılganlık, isyan, geçmişten ya da gelenekten kurtulma isteği vardı artık bu biraz içe dönecek ve geriye dönük düzeltme yapmamız gereken konular olacak. Bu özgürleşme konularına yeniden farklı bir açıdan yaklaşmak istediğimiz birkaç ay bizi bekliyor.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Yengeç burcunda başlıyoruz. İlerleyen saatlerde Ay Aslan burcuna geçecek. Evcimen bir durumdan daha dışa dönük eğlenceli bir hale geçeceğiz. Bu arada Ay ve Merkür bugün uyumlu etkileşimde. İletişim becerimiz oldukça yüksek. Entelektüel faaliyetler ve eğitim için kullanılabilir. Önemli görüşmeler için değerlendirilebilir.

Salı

Ay Aslan burcuna geçiyor ve Jüpiter ile kavuşuyor. Bu inanılmaz özgüvenli ve iyi hissettiren bir açı. Tek riski çok abartmak. Özellikle kendimizi çok abartmak. Neyse ki Satürn ile de uyumlu açı var. O ayaklarımızı biraz daha yere bastıracak ve günü daha gerçekçi, disiplinli bir hale getirecek.

Çarşamba

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay’ın belirgin bir açısı yok. Aslan burcundaki ay her zaman iyimser ve özgüvenlidir. Eğlenmek ve kendimizi ifade etmek istediğimiz bir gün.

Perşembe

Ay Başak burcuna geçiyor. Sabah saatleri biraz sürprizli, çok değişken olabilir. Ay Uranüs ile etkileşimde. Günün ilerleyen saatlerinde Ay bu açıdan uzaklaşacak. İş ve sorumluluklara odaklı, sağlık temizlik konularının da gündemde olacağı bir gün.

Cuma

Yeniay günü. Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Mars ile uyumlu etkileşimde. Cesur ve girişken bir gün. Mars Yengeç’te olduğu için aslında çok da girişken olmayabilir fakat duygusal motivasyonlarımız çok yüksek.

Cumartesi

Ay Terazi burcuna geçiyor. Bugünkü açıları oldukça fazla. Ay Merkür ile kavuşacak. İletişim trafiği artacak. Neptün ile karşıt açı aktifleşiyor. Bir o kadar da kafamız karışık fakat Pluton ve Uranüs ile de uyumlu açısı mevcut. Aslında zihnimiz hızlı ve derinleşebilme, odaklanabilme kapasitesi var. Oldukça yaratıcı bir gün, özellikle sanatsal faaliyetler için çok iyi, değerlendirilebilir.

Pazar

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün ay Jüpiter ile uyumlu Mars ile uyumsuz açıda. Öfke, agresyon, ufak tefek kazalar, tartışmalar olabilir, alınganlıklara çok dikkat. Gereksiz duygusal tepkiler vermemeye gayret edelim. Bir o kadar da iyimser ve özgüveni yüksek bir gün. Fiziksel enerjimiz çok yüksek bunu dışarı aktiviteleri ve spor için kullanabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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