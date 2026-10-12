Esenlikler. Bu hafta hem fırsatları görebileceğimiz hem de planlarımızı daha sağlam temeller üzerine kurabileceğimiz bir gökyüzü var. Güneş ve Jüpiter arasındaki altmışlık açı özgüvenimizi, iyimserliğimizi ve gelişme isteğimizi destekliyor. Önümüze yeni imkanlar çıkabilir, uzun zamandır beklediğimiz bir konuda daha rahat hareket edebiliriz. Fakat iyimserliğin rehavete dönüşmesine izin vermemeliyiz.

Mars ve Satürn arasındaki üçgen açı ise haftanın en sağlam etkilerinden biri. Enerjimizi disiplinli ve kontrollü biçimde kullanabilir, zor işlerin altından daha kolay kalkabiliriz. Acele etmek yerine adım adım ilerlemek, sabırlı olmak ve başladığımız işi tamamlamak önemli. Güneş Jüpiter altmışlığı rüzgarı arkamıza alırken Mars Satürn üçgeni direksiyonu elimizde tutmamıza yardımcı oluyor.

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Plütonun ileri hareketine başlamasıyla birlikte bir süredir iç dünyamızda yaşadığımız dönüşüm daha görünür hale gelebilir. Güç mücadeleleri, kontrol ihtiyacı ve bırakmakta zorlandığımız konular yeniden gündeme gelebilir. Fakat artık aynı meseleye daha kararlı ve farkında yaklaşabiliriz. Eski düzenin çalışmadığı yerlerde değişim kaçınılmaz görünüyor.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Akrep burcunda ilerliyor. Mars ile kare açı kurarken Venüs ve Merkür ile kavuşuyor. Duygularımız oldukça yoğun olabilir. İlişkilerde tutku ve yakınlık isteği artarken kırıcı konuşmalara da açık olabiliriz. Düşüncelerimizi daha doğrudan ifade edebilir, geçmişte üzerini örttüğümüz meseleleri gündeme getirebiliriz.

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Salı

Ay Akrep burcunda ve Jüpiter ile kare açı kuruyor. Duyguları, beklentileri ve olayları gözümüzde büyütebiliriz. Harcamalarda, yemek konusunda veya verdiğimiz sözlerde aşırıya kaçmamak önemli. Güçlü sezgilerimiz var fakat her hissettiğimizi kesin bir gerçek gibi değerlendirmemeliyiz. Ölçüyü koruduğumuzda günü daha verimli kullanabiliriz.

Çarşamba

Ay Yay burcunda Uranüs ile karşıt, Plüton ile altmışlık ve Neptün ile üçgen açı kuruyor. Planlarda ani değişiklikler yaşanabilir ve özgürlük ihtiyacımız artabilir. Bununla birlikte sezgilerimiz, yaratıcılığımız ve değişim gücümüz oldukça yüksek. Esnek kalırsak sürprizleri fırsata çevirebilir, bazı konulara daha geniş bir açıdan bakabiliriz.

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Perşembe

Ay Yay burcunda ilerliyor ve önemli bir açı kurmuyor. Daha rahat, akışta ve özgür hareket etmek isteyebiliriz. Fakat dikkatimizi tek bir noktada toplamak zor olabilir. Büyük kararlar almak yerine araştırmak, öğrenmek, yeni fikirler geliştirmek ve biraz nefes almak için uygun bir gün.

Cuma

Ay sabah saatlerinde Yay burcunda ilerliyor, öğle saatlerinde ise Oğlak burcuna geçiyor. Ay Oğlak burcuna geçtikten sonra Neptün ile kare açı kuruyor. Sabah daha iyimser ve hareketliyken öğleden sonra sorumluluklar ön plana çıkabilir. Fakat neyin gerçekçi, neyin yalnızca bir beklenti olduğunu ayırt etmekte zorlanabiliriz. Belirsiz planlara, yanlış anlaşılmalara ve gereksiz fedakârlıklara dikkat etmeliyiz.

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Cumartesi

Ay Oğlak burcunda Satürn ile kare açı kuruyor. Sorumluluklar ağır gelebilir, işler istediğimiz hızda ilerlemeyebilir. Otorite figürleriyle veya aile büyükleriyle gerilim yaşanabilir. Sabırlı olmak, sınırlarımızı bilmek ve kendimize gereğinden fazla yüklenmemek önemli. Zorlayıcı olsa da tamamladığımız işler bize kalıcı bir rahatlama sağlayabilir.

Pazar

Ay Oğlak burcunda Güneş ile kare, Merkür ile altmışlık açı kuruyor. İsteklerimizle sorumluluklarımız arasında kalabiliriz. Bir tarafta dinlenmek ve kendi ihtiyaçlarımıza yönelmek isterken diğer tarafta tamamlanması gereken işler olabilir. Fakat Merkür desteği konuşarak çözüm bulmamızı kolaylaştırıyor. Haftayı değerlendirmek, plan yapmak ve eksik işleri düzenlemek için verimli bir gün olabilir.

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Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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