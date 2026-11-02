Esenlikler. Gezegenler arası etkileşimlerin oldukça az olduğu, gökyüzünün biraz daha sakin ilerlediği bir haftaya giriyoruz. Büyük ve sert açılarla sık sık yön değiştirmek yerine elimizdeki konulara odaklanmak, yarım kalan işleri tamamlamak ve gelişmeleri daha net gözlemlemek mümkün olabilir. Etkileşimlerin az olması hiçbir şey yaşanmayacağı anlamına gelmiyor; yalnızca olayların daha çok günlük Ay hareketleri üzerinden şekilleneceği bir haftadayız.
Haftanın önemli etkilerinden biri Venüs Jüpiter altmışlığı. Astrolojinin iki iyicil gezegeninin bu uyumlu karşılaşması ilişkiler, maddi konular ve sosyal yaşam açısından destekleyici bir atmosfer oluşturabilir. İnsanlarla daha kolay uzlaşabilir, yardım ve destek görebilir, kendimizi daha iyimser hissedebiliriz. Eğlenmek, sosyalleşmek, alışveriş yapmak ve hayatın keyifli taraflarına yönelmek isteyebiliriz. Fakat bu güzel etkiyi aşırı harcama, fazla beklenti veya ölçüsüz davranışlara çevirmemeye dikkat etmek gerekiyor.
Hafta ortasında gerçekleşecek Güneş Merkür kavuşumu iletişim trafiğini artırıyor. Düşüncelerimizi daha görünür hale getirmek, önemli konuşmalar yapmak ve bir konuda karar vermek isteyebiliriz. Zihnimiz hızlı çalışabilir fakat olaylara biraz daha kendi penceremizden bakmaya açık olabiliriz. Karşımızdakini gerçekten dinlemek yerine söyleyeceğimiz söze odaklanmak yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Bu etkiyi bilinçli kullandığımızda fikirlerimizi netleştirmek, planlarımızı anlatmak ve önemli bir meseleyi açıkça konuşmak açısından verimli sonuçlar alabiliriz.
Haftanın günlük temposunda Ay’ın Aslan, Başak, Terazi ve Akrep burçlarındaki hareketi belirleyici olacak. Haftaya daha cesur, hareketli ve görünür olma isteğiyle başlayacağız. Hafta ortasında düzen kurmak ve ayrıntılarla ilgilenmek ön plana çıkarken, hafta sonuna doğru ilişkiler ve ortak kararlar önem kazanacak. Pazar günü ise duygular daha derin ve yoğun hale gelebilir. Genel olarak sakin görünen bu haftayı gereksiz krizler yaratmadan, ilişkilerimizi güçlendirmek ve düşüncelerimizi daha düzenli ifade etmek için kullanabiliriz.
Günlük etkilere geçecek olursak;
Pazartesi
Ay Aslan burcunda ilerliyor ve Mars ile Jüpiter ile kavuşum yapıyor. Duygularımız, cesaretimiz ve harekete geçme isteğimiz oldukça yüksek olabilir. Kendimizi göstermek, liderlik etmek ve uzun süredir beklettiğimiz bir konuda aksiyon almak isteyebiliriz. Fakat Mars ve Jüpiter’in büyüttüğü enerjiyle gereğinden fazla risk almak, abartılı tepkiler vermek veya kapasitemizin üzerinde sorumluluk üstlenmek mümkün. Özgüvenimizi korurken ölçülü davranmak günü daha verimli kullanmamızı sağlayacaktır.
Salı
Ay sabah saatlerinde Aslan burcundaki hareketine devam ederken Venüs ile altmışlık açı yapıyor. İlişkiler, sosyal görüşmeler ve kendimizi ifade etmek açısından daha sıcak ve uyumlu bir atmosfer oluşabilir. Öğle saatlerinde Ay Başak burcuna geçiyor ve Uranüs ile kare açı yapıyor. Planlarda ani değişiklikler, beklenmedik işler veya düzenimizi bozan gelişmeler yaşanabilir. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine yeni şartlara hızlı fakat sakin biçimde uyum sağlamak faydalı olacaktır.
Çarşamba
Ay Başak burcunda ilerliyor ve Güneş Merkür kavuşumu ile altmışlık açı yapıyor. Zihnimizle duygularımız arasında daha uyumlu bir bağ kurabilir, düşüncelerimizi düzenli ve anlaşılır biçimde ifade edebiliriz. İşleri planlamak, ayrıntıları gözden geçirmek, yazılı çalışmalar yapmak ve önemli bir konuşmayı gerçekleştirmek açısından verimli bir gün. Sorunları yalnızca eleştirmek yerine çözüm üretmeye odaklandığımızda güzel sonuçlar alabiliriz. Küçük ayrıntıların büyük resmi görmemizi engellemesine izin vermemeliyiz.
Perşembe
Ay sabah saatlerinde Başak burcunda ilerliyor. Günün ilk bölümünde iş, sağlık, düzen ve tamamlanması gereken sorumluluklarla ilgilenmek isteyebiliriz. Öğle saatlerinde Ay Terazi burcuna geçiyor ve önemli bir açı yapmıyor. Günün temposu biraz daha sakinleşirken ilişkilerde dengeyi ve huzuru koruma ihtiyacımız artabilir. Büyük kararlar almak yerine mevcut şartları değerlendirmek, insanlarla ortak bir noktada buluşmak ve günü sade tutmak daha faydalı olabilir.
Cuma
Ay Terazi burcunda ilerliyor ve Satürn ile karşıt açı yapıyor. İlişkilerde mesafe, soğukluk veya sorumlulukların baskısını daha fazla hissedebiliriz. Karşımızdaki insanlardan beklediğimiz ilgiyi göremediğimizi düşünebilir, ortak kararlar konusunda zorlanabiliriz. Bu etki ilişkilerin gerçekçi tarafını görmemizi ve sınırlarımızı yeniden belirlememizi sağlayabilir. Yalnızlık hissini büyütmek yerine sorumluluklarımızı olgunlukla ele almak ve duygusal tepkilerden kaçınmak gerekiyor.
Cumartesi
Ay Terazi burcundaki hareketine devam ediyor ve Venüs ile kavuşum yapıyor. İkili ilişkiler, sosyal yaşam, estetik ve keyifli aktiviteler açısından haftanın en yumuşak günlerinden biri olabilir. Sevgi görmek, değerli hissetmek ve insanlarla uyum içerisinde olmak isteyebiliriz. Barışmak, ortak bir karar almak veya ilişkilerde güzel bir adım atmak açısından destekleyici bir etki. Ancak huzuru korumak adına gerçek düşüncelerimizi bastırmamaya ve gereksiz harcamalarda bulunmamaya dikkat etmeliyiz.
Pazar
Ay Akrep burcuna geçiyor ve Merkür ile kavuşum yapıyor. Düşüncelerimiz daha derin, sezgisel ve sorgulayıcı hale gelebilir; insanların söylediklerinin arkasındaki anlamı araştırmak isteyebiliriz. Ay’ın Plüton ile karesi ise takıntılı düşünceleri, kıskançlıkları ve kontrol etme isteğini artırabilir. Önemli bir konuşmada karşı tarafı baskı altına almak veya her söylenenden farklı bir anlam çıkarmak ilişkileri zorlayabilir.
Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.
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