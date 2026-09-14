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Ana Sayfa Astroloji Haftanın Yorumu 14 - 20 Eylül 2026 haftalık burç yorumları
Haftanın Yorumu

Haftalık burç yorumları: 14 - 20 Eylül

Korhan Kılınçkaya, 14 - 20 Eylül 2026 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haftalık burç yorumları: 14 - 20 Eylül
Giriş: 14 Eylül 2026, Pazartesi 07:15
Güncelleme: 14 Eylül 2026, Pazartesi 07:16

Esenlikler. Haftaya Merkür Uranüs üçgeni ile başlıyoruz. Üçgen açılar uyumlu açılardır ve Uranüs Merkür’e hız, farklılık, zeka katan niteliktedir. Hafta başlangıcı oldukça yaratıcı. Yine aynı gün yani 14 Eylül Güneş Mars Altmışlığını yaşayacağız ki bu da bir diğer uyumlu açıdır. Bu da fiziksel enerji, cesaret, girişimcilik veren etkidedir. Hafta başı önemli değişikliklere ve cesur yeni başlangıçlara sahne olabilir.

Devamında ise haftanın en zor açısı geliyor. Venüs Plüton karesi. Kare açılar sert açılardır ve Venüs ile Plüton da çok sevimli bir birliktelik yapmazlar. Plüton’un işin içine girmesi ile zaten Akrep’te rahatsız olan Venüs bir kat daha Manipülatif, kontrolcü, fazlaca kurcalayıcı ve ilişkiler anlamında yıkıcı bir hal alabilir.

Neptün Plüton uyumlu açısı da bu hafta kesinleşiyor. Çok uzun vadeli bir açı olduğu için haftayı etkileyecek nitelikte değil daha çok ayları belki de yılı etkileyecek bir nitelikte. O yüzden aylık yazımdaki anlatımı tekrar ekliyorum “Derin dönüşümler yumuşak bir farkındalıkla ilerler. Kişi, kontrol edemediği şeyleri kabullenmeyi öğrenir. Ruhsal çözülmeler korkutucu değil, dönüştürücü çalışır. Bu açı, içsel temizlik ve sessiz ama kalıcı değişimler sağlar.”

Son olarak Merkür de Satürn ile sert etkileşime giriyor. Hafta sonunda da iş yükü biraz fazla olabilir. Konuşmamız gereken, yazmamız gereken sorumluluklar olabilir. Düşünce olarak biraz negatif olabiliriz. Kendimizi ifade etmekte engellerle karşılaşabiliriz bu da bizi biraz gerebilir.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Venüs Akrep kavuşumu ile başlıyoruz. Ay Venüs kavuşumları aslında iyidir fakat Bu ikisi de Akrep burcunda rahat değildir ve Plüton’dan da zaten sert bir açı var. Pazartesi ikili ilişkiler konusuna özellikle dikkat. Kadınlar arasında entrikalar dönebilir.

Salı

Ay Akrepteki ilerlemesine devam ediyor. Yine gergin bir durumda fakat Jüpiter ile sert etkileşim yapacak. Jüpiter’in sert etkileşimleri de bir yere kadar iyi hissettirir o yüzden düne nazaran çok daha iyimser bir gün diyebilirim.

Çarşamba

Ay Bugün de Akrep burcunda. Gecenin ilerleyen saatlerinde Yay burcuna geçecek. Bugün Güneş ve Mars’tan uyumlu açılara sahip. Kendimizi ifademiz, cesaretimiz, fiziksel enerjimiz yüksek.

Perşembe

Ay Yay burcunda ilerliyor. Düne nazaran çok daha iyimser bir gün diyebilirim. Bu günün özelliği biraz belirsiz, tahmin edilemez ve biraz isyankar olması. Ay Uranüs ile sert etkileşimde fakat Satürn ile de uyumlu açı var. Bu da çok da aşırılığa kaçmayacağımız anlamına geliyor.

Cuma

Ay Yay burcundaki iyimser ilerlemesine devam ederken Jüpiter ile uyumlu etkileşimde. Haftanın en iyimser, en kısmetli günü. Bugünü eğitim, dışarı aktiviteleri, yine de entelektüel ve felsefi faaliyetler varsa onlar için, önemli görüşmeler anlaşmalar için değerlendirilebilir bir gün.

Cumartesi

Ay Oğlak burcuna geçiyor. Bugün Venüs ile uyumlu fakat Neptün ile uyumsuz bir açı yapıyor. İkili ilişkiler açısından iyi, rahat bir gün fakat biraz karmaşık geçebilir, romantik ve bir o kadar da kaçışa meyilli bir gün. Evet Oğlak disiplinlidir ama bugün disiplinli olmak isteyip olamadıklarımızdan.

Pazar

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün haftanın zor günlerinden. Oğlak zaten çok olumlu düşünen bir burç değildir, bugün de Satürn ve Merkür ile uyumsuz açı var. Biraz gergin, fazla koşturmalı, iletişim sorumlulukları veya engelleri olan, depresif ve genel sorumlulukların çok olduğu bir gün olabilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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