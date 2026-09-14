Esenlikler. Haftaya Merkür Uranüs üçgeni ile başlıyoruz. Üçgen açılar uyumlu açılardır ve Uranüs Merkür’e hız, farklılık, zeka katan niteliktedir. Hafta başlangıcı oldukça yaratıcı. Yine aynı gün yani 14 Eylül Güneş Mars Altmışlığını yaşayacağız ki bu da bir diğer uyumlu açıdır. Bu da fiziksel enerji, cesaret, girişimcilik veren etkidedir. Hafta başı önemli değişikliklere ve cesur yeni başlangıçlara sahne olabilir.

Devamında ise haftanın en zor açısı geliyor. Venüs Plüton karesi. Kare açılar sert açılardır ve Venüs ile Plüton da çok sevimli bir birliktelik yapmazlar. Plüton’un işin içine girmesi ile zaten Akrep’te rahatsız olan Venüs bir kat daha Manipülatif, kontrolcü, fazlaca kurcalayıcı ve ilişkiler anlamında yıkıcı bir hal alabilir.

Neptün Plüton uyumlu açısı da bu hafta kesinleşiyor. Çok uzun vadeli bir açı olduğu için haftayı etkileyecek nitelikte değil daha çok ayları belki de yılı etkileyecek bir nitelikte. O yüzden aylık yazımdaki anlatımı tekrar ekliyorum “Derin dönüşümler yumuşak bir farkındalıkla ilerler. Kişi, kontrol edemediği şeyleri kabullenmeyi öğrenir. Ruhsal çözülmeler korkutucu değil, dönüştürücü çalışır. Bu açı, içsel temizlik ve sessiz ama kalıcı değişimler sağlar.”

Son olarak Merkür de Satürn ile sert etkileşime giriyor. Hafta sonunda da iş yükü biraz fazla olabilir. Konuşmamız gereken, yazmamız gereken sorumluluklar olabilir. Düşünce olarak biraz negatif olabiliriz. Kendimizi ifade etmekte engellerle karşılaşabiliriz bu da bizi biraz gerebilir.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Venüs Akrep kavuşumu ile başlıyoruz. Ay Venüs kavuşumları aslında iyidir fakat Bu ikisi de Akrep burcunda rahat değildir ve Plüton’dan da zaten sert bir açı var. Pazartesi ikili ilişkiler konusuna özellikle dikkat. Kadınlar arasında entrikalar dönebilir.

Salı

Ay Akrepteki ilerlemesine devam ediyor. Yine gergin bir durumda fakat Jüpiter ile sert etkileşim yapacak. Jüpiter’in sert etkileşimleri de bir yere kadar iyi hissettirir o yüzden düne nazaran çok daha iyimser bir gün diyebilirim.

Çarşamba

Ay Bugün de Akrep burcunda. Gecenin ilerleyen saatlerinde Yay burcuna geçecek. Bugün Güneş ve Mars’tan uyumlu açılara sahip. Kendimizi ifademiz, cesaretimiz, fiziksel enerjimiz yüksek.

Perşembe

Ay Yay burcunda ilerliyor. Düne nazaran çok daha iyimser bir gün diyebilirim. Bu günün özelliği biraz belirsiz, tahmin edilemez ve biraz isyankar olması. Ay Uranüs ile sert etkileşimde fakat Satürn ile de uyumlu açı var. Bu da çok da aşırılığa kaçmayacağımız anlamına geliyor.

Cuma

Ay Yay burcundaki iyimser ilerlemesine devam ederken Jüpiter ile uyumlu etkileşimde. Haftanın en iyimser, en kısmetli günü. Bugünü eğitim, dışarı aktiviteleri, yine de entelektüel ve felsefi faaliyetler varsa onlar için, önemli görüşmeler anlaşmalar için değerlendirilebilir bir gün.

Cumartesi

Ay Oğlak burcuna geçiyor. Bugün Venüs ile uyumlu fakat Neptün ile uyumsuz bir açı yapıyor. İkili ilişkiler açısından iyi, rahat bir gün fakat biraz karmaşık geçebilir, romantik ve bir o kadar da kaçışa meyilli bir gün. Evet Oğlak disiplinlidir ama bugün disiplinli olmak isteyip olamadıklarımızdan.

Pazar

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün haftanın zor günlerinden. Oğlak zaten çok olumlu düşünen bir burç değildir, bugün de Satürn ve Merkür ile uyumsuz açı var. Biraz gergin, fazla koşturmalı, iletişim sorumlulukları veya engelleri olan, depresif ve genel sorumlulukların çok olduğu bir gün olabilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz;

Instagram: korhankilinckaya

Günlük burç yorumları: 14 Eylül 2026 Pazartesi Terazi Ay'ı dengeli ve uyumlu bir enerji taşıyor. Her şeyin adil olmasını sağlamak ve gerektiğinde uzlaşmak için büyük ç... Daha Fazla Göster 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugün alacağın geri bildirimler bir durumla ilgili gözlerini... Daha Fazla Göster 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugün yenileyici bakış açıları veya farklı perspektifler s... Daha Fazla Göster 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, bugün Merkür ile Uranüs uyumlu bir açı oluştururken,... Daha Fazla Göster 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugün düşüncelerini ve bilgilerini başkalarıyla paylaş... Daha Fazla Göster 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, bugün aydınlatıcı ve ufuk açıcı sohbetlerden veya düşünc... Daha Fazla Göster 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugünkü Merkür-Uranüs transiti seni olumlu düşünmeye teş... Daha Fazla Göster 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugünkü Merkür-Uranüs transiti, olayları konuşarak vey... Daha Fazla Göster 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugünkü Merkür-Uranüs transiti dikkatini olumlu haberler... Daha Fazla Göster 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugün farkına vardığın şeyler, zihinsel düşüncelerin veya ya... Daha Fazla Göster 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugünkü Merkür-Uranüs transiti, özellikle iş, çalışma ha... Daha Fazla Göster 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugün bir şeyi ilerletmek konusunda güçlü bir istek duyabi... Daha Fazla Göster 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, bugün seni neyin motive ettiğini keşfediyorsun ve bu old... Daha Fazla Göster Günlük burç yorumları: 14 Eylül 2026 Pazartesi Terazi Ay'ı dengeli ve uyumlu bir enerji taşıyor. Her şeyin adil olmasını sağlamak ve gerektiğinde uzlaşmak için büyük çaba göstereceğiz. Bu transit, güne ilişkilere odaklanan, arkadaş canlısı ve düşünceli bir enerji getiriyor. Ancak bu sabah Mars'la yaptığı kare açı duygularımızı harekete geçirebilir ve harekete geçme, aktif olma ve zorluklarla mücadele etme isteğimizi biraz huzursuz edici bir şekilde tetikleyebilir. Kişisel alan ihtiyacımız ile ilişkilerimizdeki hedeflerimiz çatışabilir ve sabırsızlık sorun yaratabilir. Bunun dışında bu Ay transiti, bir hikâyenin veya durumun diğer tarafını görmemize yardımcı oluyor. Gün ilerledikçe bunu yapmak konusunda kendimizi daha özgür hissediyoruz. Bugün Merkür'ün Uranüs'le üçgen açısı yaratıcılığı ve yenilikçiliği desteklerken, yeni, alışılmadık ve zihnimizi tazeleyen fikir ve kavramlardan keyif alıyoruz. Zihnimizi açan bu transit sayesinde, en bariz olmayan cevapların peşine düşüyoruz ve zihinsel olarak heyecan verici yerlere ulaşabiliyoruz. Eski düşünme ve iletişim alışkanlıklarına geri dönmek yerine kendimizi farklı veya özgün şekillerde ifade ediyoruz ve bu oldukça başarılı oluyor. Konuşmalar yeni fikirlere ve farklı bakış açılarına yol açabilir. Farkındalıklar veya yaratıcı fikirler aniden, beklenmedik bir şekilde ve parlak biçimde ortaya çıkabilir. Günlük burç yorumları: 14 Eylül 2026 Pazartesi 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugün alacağın geri bildirimler bir durumla ilgili gözlerini açabilir ve bu senin için oldukça faydalı olabilir. Bugünkü Merkür-Uranüs transiti, sorunların üzerine daha geniş bir perspektiften bakmana yardımcı oluyor. Aynı zamanda merak duygunu da güçlü bir şekilde harekete geçiriyor. Rahatsızlık veren bir ilişki sorununa çözüm bulmak veya hayatındaki önemli biri hakkında yeni ve işine yarayacak bir şey öğrenmek için mükemmel bir zamandasın. İnsanlarla, fikirlerle veya ihtiyaç duyduğun bilgilerle bağlantı kurmak konusunda oldukça avantajlısın. Biraz mesafe koymak veya olaylara daha objektif yaklaşmak, bir durumu daha net görmene yardımcı olabilir. Hayatındaki insanlar bugün özellikle konuşkan olabilir. Sen de bir soruna yeni bir bakış açısı kazandırırken veya ortaya değerli bir tavsiye koyarken son derece destekleyici olabilirsin. Günlük burç yorumları: 14 Eylül 2026 Pazartesi 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugün yenileyici bakış açıları veya farklı perspektifler sana ilham verebilir. Bununla birlikte, başka bir açıdan bakıldığında, bugün kendin olma konusunda daha özgür hissediyorsun. Bunun nedeni başkalarının üzerinde eskisi kadar baskı kurmaması olabilir; ya da belki sen bu baskıdan kendini biraz uzaklaştırıyorsun! İlerlemekle ilgileniyorsun ve hafif bir rekabet duygusu hissediyor olabilirsin. Daha önce keşfetmediğin alanlara yönelmek şu anda sana oldukça cazip geliyor. İş, para ve sağlık konuları konuşmalardan ve fikir alışverişlerinden fayda görebilir. Becerilerini geliştirebileceğin fırsatlara karşı gözlerini açık tut. Faydalı konuşmalar veya alacağın haberler zihnini yeni fikirlere açabilir ve seni bazı yüklerden ve hayal kırıklıklarından özgürleştirebilir. Bugünkü transitler ilişkilerine yeni bir canlılık kazandırabilir ve sağlık, zindelik veya günlük rutinlerinle ilgili başarılı yeni yöntemlerin ve fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir. İş hayatında veya günlük yaşamında farklı, özgün ve heyecan verici unsurlar bugün özellikle öne çıkabilir. Günlük burç yorumları: 14 Eylül 2026 Pazartesi 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, bugün Merkür ile Uranüs uyumlu bir açı oluştururken, ortamdaki havayı temizleyen veya sana hayatında ilerleme kaydettiğine dair hoş bir his veren bir konuşma gerçekleşebilir. Kendini her zamankinden daha romantik, özgüvenli ve ifade gücü yüksek hissedebilirsin. Bu transit sayesinde çığır açıcı bir fikir aklına gelebilir ve bir proje ya da plan aniden, üstelik keyifli bir şekilde ilerlemeye başlayabilir. Açık, geleceğe odaklanan konuşmalar veya alacağın haberler sana ilham verebilir. Sanatınla ilgili yeni bir yöntem öğrenmek veya sevdiğin biri hakkında yeni bir şey keşfetmek bugün ön plana çıkabilir. Şimdilik geçmişe takılıp kalmak yerine geleceğe bakmak sana iyi geliyor. Neyse ki bugün bunu yapmak senin için oldukça doğal. Günlük burç yorumları: 14 Eylül 2026 Pazartesi 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugün düşüncelerini ve bilgilerini başkalarıyla paylaşmak için güzel bir enerji var. Merkür-Uranüs transiti, yaratıcı düşüncelerin ve iletişimlerin sayesinde şanslı bağlantılar kurman için seni oldukça avantajlı bir konuma getiriyor. Ailevi konular güçlü bir şekilde gündemde ve duygusal bir dönüm noktası yaşaman oldukça mümkün. Neyse ki fikirlerin yenilikçi ve yaratıcı; ev ve özel hayatınla ilgili konular da moralini yükseltiyor. Evle ilgili planlar ilerleyebilir. Biriyle aranızdaki havanın temizlenmesini sağlayacak bir gelişme yaşanabilir veya geçmişin olumsuz unsurlarını geride bırakmak için önündeki fırsatları fark edebilirsin. Pratik ya da psikolojik bir sorun konusunda heyecan verici bir ilerleme kaydedebilirsin. Günlük burç yorumları: 14 Eylül 2026 Pazartesi 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, bugün aydınlatıcı ve ufuk açıcı sohbetlerden veya düşüncelerden keyif alabilirsin. Merkür-Uranüs üçgeni, pozitif ve yenilikçi düşünmeni destekliyor. Kendini bir projeye vermek veya arkadaşlarınla çevrili olmak sana özgürleştirici gelebilir. Rahatlamak için zihnini yeterince kapatmak zor olabilir, ancak bunu yapabilirsen senin için daha iyi olacaktır! Bununla birlikte, eğlenceli, yeni ve özgün fikirleri benimsemek şu anda sana oldukça doğal geliyor ve bu zihinsel açıdan yenileyici olabilir. Kalbine yakın bir konu hakkında konuşmak için kendini alışılmadık derecede uygun bir konumda bulabilirsin. Arkadaşların ve sosyal çevren, yaratıcı düşünce için sana ilham verebilir veya seni yeni bir şey denemeye teşvik edebilir. Günlük burç yorumları: 14 Eylül 2026 Pazartesi 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugünkü Merkür-Uranüs transiti seni olumlu düşünmeye teşvik ediyor. Özellikle pratik konularda geleceğe dair kendine daha fazla güveniyor ve daha umutlu hissediyorsun. Açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurmak oldukça faydalı olabilir. Çığır açıcı veya hayatında önemli bir dönüm noktası yaratabilecek pratik, maddi ya da işle ilgili fikirleri değerlendirebilirsin. En iyi sonuçları almak için zihnini yeni bilgilere açık tutmaya çalış. Şu anda değerlendirdiğin planların hepsi somut bir sonuca ulaşmayabilir, ancak bunlardan biri tam anlamıyla yerine oturabilir. Bugün zihinsel ufkunu genişletmek önemli. Hatta eski düşünce biçimlerini geride bıraktıkça kendini yenilenmiş hissedebilirsin. Günlük burç yorumları: 14 Eylül 2026 Pazartesi 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugünkü Merkür-Uranüs transiti, olayları konuşarak veya üzerinde düşünerek netleştirmeni teşvik ediyor. İletişim kurarken daha hevesli ve cesur davranıyorsun. Zihinsel açıdan biraz alana ihtiyaç duyuyorsun, ancak aynı zamanda etkileşim içinde olmaktan da keyif alıyorsun! Üzerinde çalıştığın veya eğitim aldığın bir konuda yeni keşiflerin peşindesin. Ayrıca ilgi alanına giren çeşitli konulardaki en son gelişmelerden haberdar olma konusunda oldukça isteklisin. Yakın zamanda yaşadığın bir sorunun cevabı karşına çıkabilir. Bugün sözlerin ve etkilerin daha güçlü; başkaları da büyük olasılıkla seni oldukça olumlu karşılayacak. En iyi sonuçları almak için seni heyecanlandıran ve motive eden yeni fikirler ve bakış açıları aramaya çalış. Yükseköğrenimle ilgili çalışmaların ve girişimlerin olumlu şekilde ilerleyebilir. Kendini daha özgür ve spontane hissetmek için de oldukça güzel bir zaman. Günlük burç yorumları: 14 Eylül 2026 Pazartesi 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugünkü Merkür-Uranüs transiti dikkatini olumlu haberlere ve fikirlere yöneltiyor. Normalde karmaşık veya duygusal olabilecek bir konuya daha objektif yaklaşabilirsin ve bunun sonucunda yeni bir alanın kapısını aralayabilirsin. Açık fikirli bir yaklaşım ilginç keşiflere yol açabilir. Geçmişte yaşadığın bir şeye daha mesafeli bir gözle bakabilmek, ilerlemeni sağlayabilir. Örneğin, gizli kalmış bir şeyi açığa çıkarmak sende bir arınma veya özgürleşme hissi yaratabilir. İç dünyan oldukça hareketli ve samimi, derin konuşmalar sana ilham verebilir. Perde arkasında ortaya çıkabilecek yeni fırsatlar dikkatini çekebilir. Fikirler ve iletişim bugün oldukça rahat akıyor. Günlük burç yorumları: 14 Eylül 2026 Pazartesi 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugün farkına vardığın şeyler, zihinsel düşüncelerin veya yaptığın sohbetler seni güzel içgörülere götürebilir ve bunların bazıları şaşırtıcı olabilir. Kendini ifade etmek bugün oldukça kolay geliyor ve çevrendeki insanlarla hoş bir iletişim ve uyum geliştirebilirsin. Bugünkü Merkür-Uranüs transiti; iş birliği yapmak, fikirlerini paylaşmak ve başkalarıyla daha özgürleştirici bir şekilde iletişim kurmak açısından oldukça destekleyici. Biraz mesafeli yaklaşabilmek, özellikle bir ilişki konusunda olayları daha net bir perspektiften görmeni sağlayabilir. İnsanlar ve sosyal çevreler yeni yöntemler ve fikirler konusunda sana ilham verebilir. Sosyal hayatın canlanıyor ve iletişimin ya da bilgi akışının rahat ilerlemesi sana yardımcı olabilir. En iyi sonuçları elde etmek için bir partnerin veya arkadaşınla birlikteyken olasılıklara ve yapıcı değişimlere açık kal. Günlük burç yorumları: 14 Eylül 2026 Pazartesi 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugünkü Merkür-Uranüs transiti, özellikle iş, çalışma hayatı ve sağlıkla ilgili konularda yeni fikirleri ve olasılıkları keşfetmeni teşvik ediyor. Hedeflerine ulaşmak için yeni yöntemler geliştiriyor olabilirsin ya da önünü açacak bir yol görebilirsin. Özgün bir yöntem keşfetmek zihnini özgürleştirebilir veya sana zaman kazandırabilir! Başkaları fikirlerine ve zekâna daha fazla önem verebilir ya da sorun yaşadığın bir alanı aşmak kendini daha hafif ve rahat hissetmeni sağlayabilir. Bu olumlu enerjiyle birlikte, geçmiş üzerinde durmak yerine geleceği düşünmeyi tercih edebilirsin. Aynı şeyleri yapmanın farklı yollarına açık olmak, şu anda karşına çıkabilecek fırsatların anahtarı olabilir. Günlük burç yorumları: 14 Eylül 2026 Pazartesi 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugün bir şeyi ilerletmek konusunda güçlü bir istek duyabilirsin ve gelişme kaydetmeni sağlayacak fikirler ya da yeni yöntemler üzerinde düşünebilirsin. Bugünkü Merkür-Uranüs transiti, küçük ve önemsiz kaygıların üzerine çıkmana yardımcı oluyor. İlerlemene katkı sağlayacak konular hakkında düşünürken ve konuşurken yaratıcı veya sıra dışı alanları keşfetmene de yol açabilir. Seyahatle ilgili, romantik veya yaratıcı fırsatlar ortaya çıkabilir ve zihnini özgürce dolaştırabileceğin düşüncelere zaman ayırmak sana iyi gelebilir. Bugün içinde oyuncu ve neşeli bir enerji var. Kendini olaylardan tam da gerektiği kadar uzaklaştırabildiğin için anın tadını daha fazla çıkarabilirsin. Konuşmaların özellikle açık ve samimi olabilir ya da kendine karşı daha dürüst davranabilirsin. Her iki durumda da hayatında yeni bir sayfa açıyorsun. Günlük burç yorumları: 14 Eylül 2026 Pazartesi 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, bugün seni neyin motive ettiğini keşfediyorsun ve bu oldukça heyecan verici. Bugünkü Merkür-Uranüs transiti, kendine karşı sağlıklı bir dürüstlük geliştirmek açısından oldukça güçlü. Bugün gözlem yapmaya ve araştırmaya fazlasıyla odaklanabilirsin; ancak aynı zamanda geleceğe olumlu ve umutlu bir bakış açısı geliştirmek için de uygun bir zamandasın. Bu transit, özgürleştirici bir objektiflik kazanmanı sağlıyor. Aile ve yakın ilişkiler söz konusu olduğunda, geçmişi gündeme getirmek yerine geleceğe odaklanmak şu anda sana daha anlamlı geliyor ve bu, başarıya ulaşmanın en önemli anahtarı olabilir. İlginç ve işine yarayabilecek bilgiler çevrende dolaşıyor olabilir. Bugün her türlü sağlıklı bilgi alışverişi heyecan verici olsa da, aynı zamanda yararlı veya pratik bir şey öğrenmek istiyorsun. Başkalarıyla iletişime geçmek ve onlara ulaşmak açısından da bugün oldukça uygun bir gün.