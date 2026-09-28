Esenlikler. Bu hafta etkileşimler oldukça fazla. Haftaya Mars Aslan geçişi ile başlıyoruz. Yengeçte bir süredir güçsüz olan Mars Aslan ile güçleniyor. Ateş elementindeki Mars kendini daha çok iddia eden, ortaya çıkaran bir yapıdadır. Egosu güçlüdür. Bu 2.5 aylık dönemde egomuz yüksek hatta bu yüzden biraz çatışmalara da girebiliriz.
Güneş Uranüs üçgeni de hafta başlangıcı açıları arasında. Bu da hazır kendimizi ifade etme gücümüz yüksekken bunu oldukça farklı, yaratıcı hatta eksantrik bir şekile getirecek ve biraz daha değişik, eğlenceli bir zaman geçirmemizi sağlayacak.
Devamında Merkür Akrep burcuna giriyor ve Mars ile sert etkileşim yapıyor. Akrep burcundaki Merkür zaten oldukça sivri dilli iken Mars ile bu çok daha sert ve tartışmacı bir hal alabilir. Akrep’teki Merkür fazlaca kurcalayıcı ve görünenin arkasındakini merak eden, pek de güvenmeyen bir yapıdadır. Merkür ayrıca Pluton ile de kare yapacak ve bu anlattıklarımız bir kat daha artıracak. Tabi bu Mars ile Pluton’un da karşıt açıda olduğu anlamına geliyor. Bu hafta tartışma konularına çok dikkat çünkü Pluton da Akrep’e benzer bir etki verdiği için patlayıcı bir tartışma ve tartışma sonrası ilişkilerin kopuşu gündeme gelebilir. Tabi sert bir şekilde de olsa dönüştürücü ve iyileştirici bir amaca da hizmet edebilir ama her iki durumda da krizlidir.
Neyse ki Mars Neptün ile üçgen yaparak ortamı biraz yumuşatıyor. Çok daha sezgisel ve empatisi de güçlü bir hale getiriyor. Bu bize bu sert atmosferde ortayı bulmak için gereken yumuşaklığı sağlayabilir.
Güneş Satürn ile de bir sert açı var hafta sonunda. Bu da açıkçası biraz olumsuz hissettiren, engellenmiş hissettiren ve özgüveni düşüren bir açıdır. Sorumluluklar artabilir.
Son olarak Venüs de Akrep burcunda yani çok sevmediği bir burçta geri harekete başlıyor. Bu da ikili ilişkilerde biraz gerileme, eskiye dönme, eski ile ilgili konuları yeniden gözden geçirme gibi durumlara işaret edebilir. Eski sevgililer gündeme gelebilir veya hali hazırda belli süreçlere girilmiş ilişkiler varsa bunların geriye dönük düzeltmeleri ve tamiri yapılabilir. Akrep olduğu için biraz sert gündemler olabilir ama dediğim gibi kriz iyileşmeye götüren bir dönüşüm de yaratabilir.
Günlük etkilere geçecek olursak;
Pazartesi
Haftaya Ay Koç burcunda başlıyoruz. Merkür ile sert etkileşimde olduğu için iletişim trafiği yüksek olsa da birtakım ifade problemleri yaşanabilir. Günün ilerleyen saatlerinde Ay Boğa burcuna geçecek. Gece saatleri daha sakin.
Salı
Ay Boğa burcunda ilerliyor. Sakin bir gün sayılır. Ay bugün de Venüs ile zorlu etkileşimde. Bu da yine ifade problemleri demek ama özellikle ikili ilişkiler ve kadınlarla iletişimimizde. Ama Venüs sert açılarda da genelde iyi hissettirir rahatlatır.
Çarşamba
Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içinde başka bir gezegenle açısı yok. Sakin, elimizdekilerle mutlu, fazla risk almadığımız bir gün.
Perşembe
Ay İkizler burcuna geçiyor. Bugün çok hareketli. Ay Uranüs ile kavuşum, Güneş ve Satürn ile uyumlu açı yapıyor. Hem disiplinli, hem özgüvenli hem de değişik şeyler yaptığımız yaratıcı bir gün. İlla bambaşka bir şey yapmak zorunda değiliz ama yaptığımız işi ya da günümüzü ufak farklılıklarla biraz daha renkli hale getirebiliriz
Cuma
Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde başka bir gezegenle açısı yok. İletişim ve yolculuk trafiği yüksek bir gün.
Cumartesi
Ay Yengeç burcuna geçiyor. Ay Yengeç’i sever orada güçlü ve rahattır fakat birbirine karşıt yapan Güneş ve Satürn’e dahil olacağı için bugün biraz zorlu geçebilir. Perşembenin aksine bugün zorlu etkiler var Güneş ve Satürn’den. Yani iş yoğunluğu fazla olabilir, negatif düşünceler çok olabilir, engellenmişlik hissi ve mutsuzluk olabilir. Haftanın en zor günü.
Pazar
Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Ay’ın bugün de bir gezegenle açısı yok. Dünkü zorlu etkilerden uzaklaşmış durumda. Ay Yengeçte güçlüdür ve kendini güvende, ihtiyaçları karşılamış hisseder. Evcil ve sevdiklerimizle olduğumuz bir gün geçireceğiz.
Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.
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