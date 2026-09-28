Esenlikler. Bu hafta etkileşimler oldukça fazla. Haftaya Mars Aslan geçişi ile başlıyoruz. Yengeçte bir süredir güçsüz olan Mars Aslan ile güçleniyor. Ateş elementindeki Mars kendini daha çok iddia eden, ortaya çıkaran bir yapıdadır. Egosu güçlüdür. Bu 2.5 aylık dönemde egomuz yüksek hatta bu yüzden biraz çatışmalara da girebiliriz.

Güneş Uranüs üçgeni de hafta başlangıcı açıları arasında. Bu da hazır kendimizi ifade etme gücümüz yüksekken bunu oldukça farklı, yaratıcı hatta eksantrik bir şekile getirecek ve biraz daha değişik, eğlenceli bir zaman geçirmemizi sağlayacak.

Devamında Merkür Akrep burcuna giriyor ve Mars ile sert etkileşim yapıyor. Akrep burcundaki Merkür zaten oldukça sivri dilli iken Mars ile bu çok daha sert ve tartışmacı bir hal alabilir. Akrep’teki Merkür fazlaca kurcalayıcı ve görünenin arkasındakini merak eden, pek de güvenmeyen bir yapıdadır. Merkür ayrıca Pluton ile de kare yapacak ve bu anlattıklarımız bir kat daha artıracak. Tabi bu Mars ile Pluton’un da karşıt açıda olduğu anlamına geliyor. Bu hafta tartışma konularına çok dikkat çünkü Pluton da Akrep’e benzer bir etki verdiği için patlayıcı bir tartışma ve tartışma sonrası ilişkilerin kopuşu gündeme gelebilir. Tabi sert bir şekilde de olsa dönüştürücü ve iyileştirici bir amaca da hizmet edebilir ama her iki durumda da krizlidir.

Neyse ki Mars Neptün ile üçgen yaparak ortamı biraz yumuşatıyor. Çok daha sezgisel ve empatisi de güçlü bir hale getiriyor. Bu bize bu sert atmosferde ortayı bulmak için gereken yumuşaklığı sağlayabilir.

Güneş Satürn ile de bir sert açı var hafta sonunda. Bu da açıkçası biraz olumsuz hissettiren, engellenmiş hissettiren ve özgüveni düşüren bir açıdır. Sorumluluklar artabilir.

Son olarak Venüs de Akrep burcunda yani çok sevmediği bir burçta geri harekete başlıyor. Bu da ikili ilişkilerde biraz gerileme, eskiye dönme, eski ile ilgili konuları yeniden gözden geçirme gibi durumlara işaret edebilir. Eski sevgililer gündeme gelebilir veya hali hazırda belli süreçlere girilmiş ilişkiler varsa bunların geriye dönük düzeltmeleri ve tamiri yapılabilir. Akrep olduğu için biraz sert gündemler olabilir ama dediğim gibi kriz iyileşmeye götüren bir dönüşüm de yaratabilir.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Koç burcunda başlıyoruz. Merkür ile sert etkileşimde olduğu için iletişim trafiği yüksek olsa da birtakım ifade problemleri yaşanabilir. Günün ilerleyen saatlerinde Ay Boğa burcuna geçecek. Gece saatleri daha sakin.

Salı

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Sakin bir gün sayılır. Ay bugün de Venüs ile zorlu etkileşimde. Bu da yine ifade problemleri demek ama özellikle ikili ilişkiler ve kadınlarla iletişimimizde. Ama Venüs sert açılarda da genelde iyi hissettirir rahatlatır.

Çarşamba

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içinde başka bir gezegenle açısı yok. Sakin, elimizdekilerle mutlu, fazla risk almadığımız bir gün.

Perşembe

Ay İkizler burcuna geçiyor. Bugün çok hareketli. Ay Uranüs ile kavuşum, Güneş ve Satürn ile uyumlu açı yapıyor. Hem disiplinli, hem özgüvenli hem de değişik şeyler yaptığımız yaratıcı bir gün. İlla bambaşka bir şey yapmak zorunda değiliz ama yaptığımız işi ya da günümüzü ufak farklılıklarla biraz daha renkli hale getirebiliriz

Cuma

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde başka bir gezegenle açısı yok. İletişim ve yolculuk trafiği yüksek bir gün.

Cumartesi

Ay Yengeç burcuna geçiyor. Ay Yengeç’i sever orada güçlü ve rahattır fakat birbirine karşıt yapan Güneş ve Satürn’e dahil olacağı için bugün biraz zorlu geçebilir. Perşembenin aksine bugün zorlu etkiler var Güneş ve Satürn’den. Yani iş yoğunluğu fazla olabilir, negatif düşünceler çok olabilir, engellenmişlik hissi ve mutsuzluk olabilir. Haftanın en zor günü.

Pazar

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Ay’ın bugün de bir gezegenle açısı yok. Dünkü zorlu etkilerden uzaklaşmış durumda. Ay Yengeçte güçlüdür ve kendini güvende, ihtiyaçları karşılamış hisseder. Evcil ve sevdiklerimizle olduğumuz bir gün geçireceğiz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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Bu döngü; hayat tutkumuzun yükselmesiyle birlikte enerjik, cesur ve coşkulu yönlerimizi harekete geçirir. Günlük burç yorumları: 28 Eylül 2026 Pazartesi 28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, Mars-Şiron karesi günün ilk yarısına damgasını vurabilir. Bu açı, gerçekten ne istediğinizle bağlantınızın zayıflamasından ya da çevrenizdeki olayların çok hızlı ilerlediği hissinden kaynaklanan olası gerginliklere işaret ediyor. Sorunların birikmesine izin verildiyse aile içinde gerilim yükselebilir. Size yakın biri, kişiliğinizde yaptığınız değişiklikler nedeniyle kendisini tehdit altında hissedebilir. Daha özgün yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz ve bu gelişim odaklı ve olumlu bir durum olsa da başkalarının buna uyum sağlaması zaman alabilir. Etkileşimlerinizin altında gergin bir hava olabilir. Ancak gün ilerledikçe kendinizi ifade etmek ve hayattan keyif almak daha doğal bir hâle geliyor. Ayrıca ateşli ve cesur yöneticiniz Mars, güneş haritanızın beşinci evinden geçmeye başlıyor. Bu transit iki bölüm hâlinde gerçekleşecek ve ilk bölüm 25 Kasım'a kadar sürecek. Bu transit; yaratıcılık, eğlence ve romantik yaşamınıza ekstra dinamizm, hareketlilik ve eylem getiriyor. Yaratıcı yaşamınızı, hobilerinizi, uğraşlarınızı veya boş zaman aktivitelerinizi canlandırmak için uygun bir dönem olabilir. Bu enerjiyi doğru şekilde yönlendirebilirseniz, kalbinizin arzuladığı şeyin peşinden gitmek için güzel bir zaman. Doğrudan yaklaşımınız genellikle istediğiniz sonuçları almanızı sağlıyor. İlişkiler açısından enerjinizin oldukça yüksek olduğu bir dönemdesiniz. v Günlük burç yorumları: 28 Eylül 2026 Pazartesi 28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, geçmişte yaşananlar veya suçluluk duygusu bugün günün erken saatlerinde sizi rahatsız edebilir ve Mars-Şiron karesi bazı şüpheleri yeniden gündeme getirebilir. Yine de zaman zaman yaşanan belirsizlikler, sizi yavaşlatıyor ve hassas olduğunuz alanları fark etmenizi sağlıyorsa faydalı olabilir. Özellikle geçmişte yaşanan sorunlar yeniden ortaya çıkarsa, kendinizi normalden biraz daha kırılgan veya duygusal hissedebilirsiniz. Hızlı bir değişiklik yapma dürtüsüne kapılmamaya çalışın. Gün ilerledikçe olayları akışına bırakmak daha kolay hâle geliyor. Ayrıca Mars, ev ve aile alanınıza giriyor ve önümüzdeki haftalarda kişisel yaşamınıza daha fazla enerji harcayacaksınız. Bu transit, zorlayıcı koşullar veya ilişkiler konusunda bir şeyler yapma isteğinizi harekete geçirebilir; aynı zamanda özellikle ev ve aile yaşamınız başta olmak üzere hayatınızı temelden düzeltme, iyileştirme ve yeniden düzenleme arzusu getirebilir. Önümüzdeki haftalarda enerjiniz ve motivasyonunuz değişkenlik gösterebilse de ev ve aileyle ilgili konularla ilgilenmek için oldukça uygun bir dönem. Öfkenizi içinizde biriktirmemeye dikkat edin; şu anda hem kendinizi hem de başkalarını koruma konusunda daha istekli olabilirsiniz, ancak zaman zaman gereğinden fazla savunmacı davranabilirsiniz. Bu transit iki bölüm hâlinde gerçekleşecek ve ilk bölüm bugün başlayıp 25 Kasım'a kadar sürecek. Günlük burç yorumları: 28 Eylül 2026 Pazartesi 28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, günün ilk yarısında para, sınırlar veya sahiplik konuları sizi biraz hayal kırıklığına uğratabilir ya da strese sokabilir. Mars-Şiron açısının etkili olmasıyla güvensizlikler harekete geçirici bir güç hâline gelebilir ve bu koşullar altında verilen kararlar size fazla zorlanmış veya doğal olmayan kararlar gibi gelebilir. Bir konuda tüm gücünüzle ilerlemek ile geri adım atmak veya beklemek arasında gidip geliyor olabilirsiniz ve bu kararsızlık oldukça bunaltıcı olabilir! Şu anda atılan adımlar, özellikle gerçekten ne istediğinizle veya neye ihtiyaç duyduğunuzla bağlantınız zayıf olduğu için zamansız olabilir. Ayrıca Mars ilerliyor ve siz de hayatınızda yeni bir sayfa açıyorsunuz. Bugünün ilerleyen saatlerinde Mars, iletişim alanınızdan geçmeye başlıyor. Bu transit iki bölüm hâlinde gerçekleşecek; ilk bölüm şimdi başlayacak ve 25 Kasım'a kadar sürecek. Önümüzdeki haftalarda yeni bir şey öğrenmek konusunda güçlü bir motivasyon hissedebilirsiniz veya mahallenizde ya da günlük yaşamınızda oldukça hareketli bir dönem yaşanabilir. Fikirleriniz ve görüşleriniz konusunda kendinizi oldukça tutkulu hissedebilirsiniz. Bu dönem, bir süredir iletişim kurmadığınız biriyle yeniden iletişime geçmek için cesaret toplamak açısından da uygun olabilir. Aceleyle yapılan iletişimlere dikkat edin. Bunun yerine enerjinizi zihinsel çalışmalara yönlendirmeye çalışın; çünkü şu anda çok fazla iş başarabilirsiniz. Gerçek işiniz üzerinde çalışıyor olsanız da sevdiğiniz projelerle ilgileniyor olsanız da büyük bir tutku ve enerjiyle hareket etmeniz muhtemel. Günlük burç yorumları: 28 Eylül 2026 Pazartesi 28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, Mars burcunuzdayken kendi yolunuzdan gitme ve kendi istediğinizi yapma arzunuz güçlüydü, ancak Mars bugün ilerliyor. Gitmeden önce Şiron'la kare açı yapıyor ve bugün başkalarının sizden beklentilerine doğru güçlü bir çekim hissedebilirsiniz. Bağımsızlık duygularınız ile başkalarının beklentileri arasında yaşanan bu iç gerilimin sonucunda fevri davranmamak önemli olacak. Öfke hiç beklemediğiniz bir anda içinizden yükselip yüzeye çıkabilir. Sizinle birlikte taşıdığınız ve artık ilginizi hak eden duygusal bir tortu olup olmadığını incelemek iyi bir fikir olabilir. Bugün günün erken saatlerinde kendinizden şüphe duymak o kadar rahatsız edici gelebilir ki hızlı bir karar vermeye yönelebilirsiniz; ancak muhtemelen bundan kaçınmak en iyisi. Şu anda en iyi sonuçları elde etmek için kendinize ve yaptığınız işlere, üzerinde çalıştığınız projelere karşı nazik olun. Mars bugün ilerleyen saatlerde kaynaklar alanınıza geçiyor ve 25 Kasım'a kadar sizin için önemli olan bir şeyi, örneğin bir işi, kişisel bir projeyi, banka hesabını veya bir ilişkiyi geliştirmek ve büyütmek konusunda motive olabilirsiniz. Kişisel gelişime daha az odaklanacağınız bu dönemde, sahip olduklarınızın tadını çıkarmak ve kaynaklarınızı rahat bir tempoda geliştirmek için güzel bir döneme giriyorsunuz. Para kazanma veya hayatınızı daha güvenli hâle getirme isteğiniz artıyor. Bununla birlikte, biraz düşünüp zaman tanıdığınızda gereksiz görünebilecek ani "ihtiyaçlara" karşı dikkatli olmanız gerekebilir. Enerjinizin önemli bir bölümü iş girişimlerine ve maddi güvence arayışına yönelecek. Günlük burç yorumları: 28 Eylül 2026 Pazartesi 28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, son günlerde zihinsel anlamda bir tür bahar temizliği yapıyorsunuz ve bu güçlendirici bir süreç olabilir. Bir yanınız geçmişin hayaletleriyle, geçmişte yaptığınız hatalarla ve içinizdeki güvensizliklerle ilgileniyor. Önümüzdeki haftalarda olabileceğiniz en iyi hâlinize ulaşabilmeniz için bu süreç gerekli. Mars bugün burcunuza geçiyor, ancak günün erken saatlerinde gergin bir açı oluşturuyor ve insanlar daha alıngan olabilir. Görüş farklılıkları normalden daha belirgin hâle gelebilir. Birinin sizin fikrinize katılmamasının, bir şekilde size saygı duymadığı veya sizi önemsemediği anlamına geldiği düşüncesine kapılmamaya çalışın. Gün ilerledikçe işler daha sorunsuz akacak. Mars, 25 Kasım'a kadar burcunuzda kalacak; ancak Şubat ayının başlarında yeniden burcunuza dönecek. Bu transit, kişiliğinize ateşli bir kararlılık, cesaret, girişimcilik ve enerji katacak. Yeni projelere başlamak veya kendinizi daha cesur ve dinamik bir şekilde ortaya koymak için güçlü bir istek duyabilirsiniz. Bu döngü sırasında enerjiniz artıyor; zaman zaman bu enerji fazlalık noktasına bile ulaşabilir. Bu nedenle onu kendi lehinize kullanmanın yollarını bulmanız iyi olur. Temponuzu ayarlayın, ancak sizin için en önemli olan şeyler konusunda harekete geçin. Günlük burç yorumları: 28 Eylül 2026 Pazartesi 28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, günün ilk yarısını etkileyen Mars-Şiron karesi kararsız bir enerji yaratıyor. Başkaları sizi içine çekmeye çalışsa bile derin bir nefes alıp olayların yarattığı dramaya kapılmaktan kaçınmak en iyisi olabilir. Sosyal ilişkilerinizi etkileyen bazı can sıkıcı unsurlar olabilir. Arkadaşlarınızın hayatındaki yeriniz konusunda fazla endişelenmekten kaçının. Birinin davranış veya yöntemleri sizi rahatsız ediyorsa, bunları görmezden gelmeye çalışın. Bunun için tartışmaya girmek ya da strese girmek buna değmeyebilir. Mars bugün ruhsal alanınızdan geçmeye başlıyor ve buradaki transiti iki bölüm hâlinde gerçekleşecek. İlk bölüm 25 Kasım'a kadar sürecek. Mars, iç dünyanıza ve özel yaşamınıza enerji ve cesaret getiriyor. Geçmişte yarım kalmış veya çözüme kavuşmamış sorunlarla kesin olarak ilgilenmek konusunda kendinizi özellikle motive hissedebilirsiniz. Ancak bazen bu transit sırasında daha fazla dinlenmeye ihtiyacınız olduğunu kabul etmezseniz kendinizi halsiz veya keyifsiz hissedebilirsiniz. Bu görünürdeki yavaşlamayı kötü şans olarak değerlendirmeyin. Aslında bu dönem ruhunuzu yeniden şarj etme ve artık işlevini yitirmiş ya da faydasını aşmış planları geride bırakıp onlara veda etme zamanıdır. Günlük burç yorumları: 28 Eylül 2026 Pazartesi 28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, günün ilk yarısında bazı gerginlikler yaşanabilir; çünkü başkalarının ne demek istediğinizi tam olarak anlamadığını veya hedeflerinizi ve niyetlerinizi yanlış anladığını düşünebilirsiniz. Uzaklaşma ya da programınızı değiştirme isteği oldukça güçlü olabilir, ancak muhtemelen sadece bir istek olarak kalacaktır. Zamanınız üzerindeki daha yoğun talepler, ilgi alanlarınızın peşinden gitmeniz için size daha az fırsat bırakabilir. Enerjinizi değişim, yenilik ve daha ilerici bir yaklaşım gerektiren alanlara yöneltmek isteyeceksiniz; ancak bugün bunların tam olarak neler olduğunu veya nasıl ilerlemeniz gerektiğini anlamanız zaman alabilir. Kendinize biraz alan ve zaman tanıyın. Gün ilerledikçe olayları akışına bırakmak daha kolay hâle geliyor. Ayrıca bugün Mars, güneş haritanızın on birinci evine geçiyor ve 25 Kasım'a kadar gruplar, arkadaşlıklar ve hedeflerden oluşan bu alana ekstra enerji, cesaret, kararlılık ve dinamizm getiriyor. Şu dönemde daha aktif ve hareketli bir sosyal yaşam öne çıkabilir veya grup çalışmalarına ve ekip çalışmasına daha fazla odaklanabilirsiniz. Başkalarının hayatında artık daha büyük bir rol oynayabilirsiniz.Genel olarak, arkadaşlarla yaşanan rekabetçi enerji şu anda motive edici olabilir. Arkadaşlarınız veya sosyal çevreleriniz aracılığıyla sizi hayatınızın ya da işinizin kontrolünü daha iyi ele almaya veya özel bir hedefin ya da hayalin peşinden gitmeye teşvik eden bir şey ortaya çıkabilir. Günlük burç yorumları: 28 Eylül 2026 Pazartesi 28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, günün ilk yarısına damgasını vuran Mars-Şiron karesi nedeniyle başkalarının öngörülemeyen ruh hâllerinden etkileniyormuş gibi hissedebilirsiniz. Değişimin ufukta olduğunu hissediyorsunuz, ancak bunun ne anlama geldiğini veya enerjinizi nereye yöneltmeniz gerektiğini henüz bilemeyebilirsiniz. Bunun sonucunda sizi tatmin etmeyen, gönülsüzce yapılan bazı girişimler ortaya çıkabilir; ancak bu durum geçici. Hayatınızdaki sıkıcı veya rutin kısımlara tahammül etmekte zorlanabilirsiniz ve bu da sizi değişmesi gereken alanları düşünmeye itebilir. Ayrıca bugün Mars, güneş haritanızın tepe noktasına ilerliyor ve 25 Kasım'a kadar kariyer ve itibar alanınızdan geçiyor. Bu transit; dünyanıza yüksek enerji ve hırsın yanı sıra motivasyon ve rekabet duygusu getiriyor. Güneş haritanızın bu alanı; yaşam yolculuğunuzdaki hedeflerinizi, toplum önündeki yaşamınızı, sorumluluklarınızı, performansınızı, iş hayatınızı ve kariyerinizi yönetir. Bu konular şimdi yeniden canlanabilir, hareketlenebilir ve hayatınızda normalden çok daha büyük bir önem kazanabilir. Günlük burç yorumları: 28 Eylül 2026 Pazartesi 28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, günün erken saatlerini etkileyen Mars-Şiron karesi nedeniyle birine yakınlaşmak istemek ile mesafeyi korumak arasında gidip gelebilirsiniz. Aynı durum bir proje veya girişim için de geçerli olabilir; bir yanınız ilerlemek isterken diğer yanınız fazla yük üstlenmekten korkabilir. Bir konuda aceleye getirildiğinizi veya baskı altında bırakıldığınızı hissedebilirsiniz. Bugün başkalarının davranışlarına gereğinden fazla anlam yüklememeye dikkat edin. İnsanların hassas bir noktanıza dokunması kolay olabilir. Eğer böyle bir durum yaşanırsa, bunun neden sizi bu kadar etkilediğini daha yakından inceleyin. Mümkünse bu sabah aşırı uyarılmadan kaçının ve gün ilerledikçe sezgilerinizin devreye girmesine izin verin. Mars bugün ilerliyor ve 25 Kasım'a kadar sizi aktif bir şekilde öğrenmeye ve hayata katılmaya motive edecek. Bu transit moralinizi ve yaşam enerjinizi yükseltebilir. Değişiklikler yapmak veya yeni şeyler denemek konusunda kendinize daha fazla güvendiğiniz, coşkulu ve enerjik bir döngüdesiniz. Yeni fiziksel veya zihinsel meydan okumalara ilgi duyabilir, dünyayı öğrenme ve fikirlerinizi, görüşlerinizi paylaşma arzunuzun arttığını hissedebilirsiniz. Bu dönemde tartışmalar oldukça canlı ve tutkulu hâle gelebilir. Yeni bir ilgi alanı edinebilir, kendi çalışmalarınızı yayımlayabilir veya bir eğitim programına katılabilirsiniz. Gerçeği ve adaleti ararken, çevrenizdeki dünyayı ve bu dünyadaki yerinizi daha iyi anlamaya da çalışıyorsunuz. Bununla birlikte, rutinler sizi normalden daha fazla sıkabilir; bu nedenle ayaklarınızı yere sağlam basmanız sizin için iyi olacaktır. Günlük burç yorumları: 28 Eylül 2026 Pazartesi 28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, günün ilk yarısında Mars-Şiron karesinin alınganlığı ve hassasiyeti artırmasıyla hayal kırıklıkları yüzeye yakın olabilir. Biriyle aranızdaki sorunları açıkça konuşup ortamı yumuşatmak istiyorsanız, kendinizden tamamen emin değilseniz bunun karşı tarafta savunmacı bir tutum yaratabileceğini göz önünde bulundurun. Bazı sorunlar bu transit altında olduğundan daha büyük görünebilir ve hayatınızdaki insanlardan yeterince destek veya ilgi görmediğinize dair en ufak bir hisse karşı bile normalden daha hassas olabilirsiniz. Kendinizi savunmasız hissetmenizin kaynağını belirlemeniz ve bunu hissetmenize izin vermeniz, kendinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Bu konuyla ilgilenmek günün ilerleyen saatlerinde daha kolay hâle geliyor. Ayrıca bugün Mars, güneş haritanızın sekizinci evine geçiyor. Bugünden 25 Kasım'a kadar Mars, mahremiyet ve derin bağlar alanınızı hareketlendiriyor; sizi ister bir projeyle ister bir insanla olsun, daha derin bağlantılar kurmaya teşvik ediyor! Bu döngü boyunca istediğiniz şeyin veya kişinin peşinden giderken daha stratejik davranabilirsiniz. Ayrıca iç dünyanızdaki en derin arzuları keşfetmek ve bunları kabul etmek konusunda normalden daha istekli ve cesur olabilirsiniz. Bir ilişkinizde güç dengeleri veya paylaşım konularında sorunlar yaşıyorsanız, şimdi bunları gizli kalmaktan çıkarıp açıkça ele alma zamanı. Gerekiyorsa kredi veya destek arayışında bulunmak için de uygun bir dönem olabilir. Günlük burç yorumları: 28 Eylül 2026 Pazartesi 28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, günün ilk yarısını etkileyen Mars-Şiron karesi nedeniyle kendinizi huzursuz veya güvensiz hissedebilirsiniz. Değişiklik yapmanız gerektiği yönündeki baskı sizi bunaltıyorsa, bu dürtüyü biraz dizginlemeye çalışın. Bir iş projesi veya işle ilgili bir görev konusunda yaşadığınız güvensizlikler bu etki altında büyüyebilir. İletişiminiz veya ortaya koyduğunuz iş konusunda yaşadığınız belirsizlikler de gündeme gelebilir. Birisi hassas bir noktanıza dokunarak bastırdığınız duyguları harekete geçirebilir. Bu hissin, özellikle de önemli bir görevden geri çekilmenize neden olacaksa, sizi ele geçirmesine izin vermekten kaçının. Kendinizi savunmasız hissetmeye izin verin; bunu yalnızca kendinizi daha iyi tanımak için bile yapabilirsiniz. Çünkü bugün, iyileştirilmesi gereken yönleriniz konusunda size bir şeyler öğretebilir. Günün ilerleyen saatlerinde hayatı daha özgüvenli ve olumlu bir şekilde ele almak kolaylaşıyor. Ayrıca bugün Mars, ortaklık alanınıza geçiyor ve onun cesur, enerjik ve aktif özellikleri artık ortaklıklarınıza, ilişkilerinize ve ekip çalışmalarınıza yansıyor. Bu döngü 25 Kasım'a kadar sürecek ve ilişkilerinizi canlandıracak. Hayatınıza daha girişken veya dışa dönük insanları çekme eğiliminde olabilirsiniz. Mevcut ruh hâlinize bağlı olarak başkalarının size enerji verdiğini ya da sizi rahatsız ettiğini hissedebilirsiniz! Bu döngü boyunca ilişkilerde rekabetçi bir hava oluşabilir. Günlük burç yorumları: 28 Eylül 2026 Pazartesi 28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, günün ilk yarısını etkileyen Mars-Şiron karesi, değerleriniz arasındaki bir farklılığın gerginlik yaratmasına neden olabilir. Değerlerinizin değişmekte olduğunu kabul etmek ve hayatınızdaki diğer insanların buna uyum sağlamakta zorlanabileceğini fark etmek daha iyi olabilir. İnsanlar biraz alıngan davranabilir; çünkü güvensizlikler yüzeye oldukça yakın olabilir. Sizin açınızdan bu durum para ve başkalarının size saygılı davranıp davranmadığı konularıyla ilgili olabilir. Sabırlı olmaya çalışın ve verebileceğiniz güçlü tepkileri inceleyin. Çünkü bu tepkiler, iyileştirilmeye ve kişisel olarak ilgilenilmeye ihtiyaç duyan sorunlu alanların anahtarını barındırabilir. Günün diğer saatlerinde Mars ilerliyor ve 25 Kasım'a kadar kalacağı iş ve sağlık alanınıza geçiyor. Artık harekete geçmeye hazırsınız; işinize ve/veya sağlık rutinlerinize daha fazla enerji katabilirsiniz. Sağlık programlarından şimdiye kadar gerçek sonuçlar elde edemediyseniz, yeniden başlamak için uygun bir dönem olabilir. Ancak kendinizi fazla zorlamamaya dikkat edin. İşlere yavaş ve kademeli bir şekilde başlamanız daha iyi olabilir; çünkü Mars motive edici olsa da rekabetçi bir enerji de taşıyabilir. Bağımsız çalışabiliyor veya kendi temponuzu belirleyebiliyorsanız, bunu şimdi yapın; çünkü çok şey başarabilirsiniz. Öncülüğü üstlenebiliyorsanız, bu önümüzdeki haftalarda sizin için faydalı olabilir.