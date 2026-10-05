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Ana Sayfa Astroloji Haftanın Yorumu 5 - 11 Ekim 2026 haftalık burç yorumları
Haftanın Yorumu

Haftalık burç yorumları: 5 - 11 Ekim

Korhan Kılınçkaya, 5 - 11 Ekim 2026 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haftalık burç yorumları: 5 - 11 Ekim
Giriş: 05 Ekim 2026, Pazartesi 09:44
Güncelleme: 05 Ekim 2026, Pazartesi 09:44

Esenlikler. Hafta çok hareketli sayılmaz. Hafta ortasında aslında etkileri çoktan başlamış olan Mars Uranüs altmışlığı yaşanacak. Oldukça yaratıcı, attığımız adımlarda, girişimlerimizde yeni yollar keşfedeceğimiz ve yenilikler için adım atacağımız, teknolojiyi de verimli kullanacağımız bir haftaya giriyoruz. Bu hafta kendimiz için yapacağımız yeni başlangıçlar bize verimli yeni açılımlar sağlayacak.

Hafta sonuna doğru ise ikili ilişkiler açısından biraz biberli, biraz ateşli diyebilirim. Hem tutkulu hem de tartışmacı olabilecek bir etki. Biraz gel-gitli, tansiyon yaratabilen ama bir o kadar da çekimi güçlendiren, romantik bir etki var. Mars Venüs kare açısı, iki cins arasında hem çekim hem de gerilim yaratabilecek bir açı. Hafta sonuna doğru bunu güçlü bir şekilde hissedeceğiz.

5 Ekim haftası günlük astrolojik etkiler

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay’ın Aslan burcunda ilerlediği güne oldukça yüksek bir enerji ile başlayacağız. Ay Mars kavuşumu cesaretimizi ve hareket isteğimizi artırırken, aceleci ve tepkisel davranmamıza da neden olabilir. Ay’ın Plüton karşıtlığı güç mücadelelerini, kontrol etme isteğini ve bastırdığımız bazı duyguları görünür hale getirebilir. Ayrıca Merkür Venüs kavuşumuna yaptığı kare açı, düşündüklerimizle hissettiklerimiz arasında gerilim yaratabilir. İlişkilerde ve para konularında keskin kararlar vermemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Uranüs altmışlığı ise farklı çözümler bulmamızı ve bu yoğun enerjiyi daha yaratıcı kullanmamızı sağlayabilir.

Salı

Ay bugün de Aslan burcunda ilerliyor ve Jüpiter ile kavuşuyor. Özgüvenimizi, iyimserliğimizi ve kendimizi gösterme isteğimizi artıran oldukça keyifli bir etki var. Sosyal ilişkiler, yaratıcı çalışmalar ve önemli görüşmeler açısından verimli bir gün olabilir. Fakat Jüpiter dokunduğu alanı büyüttüğü için beklentilerimizi, harcamalarımızı ve tepkilerimizi de abartabilir. Kendimize güvenelim ama ölçüyü kaçırmayalım.

Çarşamba

Ay Başak burcuna geçiyor. İşlerimizi düzenlemek, eksikleri tamamlamak ve günlük hayatımızı daha verimli hale getirmek isteyebiliriz. Ay Uranüs karesi planlarda beklenmedik değişikliklere ve biraz huzursuzluğa neden olabilir. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine şartlara uyum sağlamak daha doğru olacaktır. Merkür Venüs kavuşumuna yaptığı altmışlık açı ise iletişimi yumuşatıyor. İlişkilerde sorunları konuşmak, uzlaşmak, maddi konuları değerlendirmek ve yaratıcı fikirleri somutlaştırmak açısından güzel bir etki.

Perşembe

Ay Başak burcunda ilerlemeye devam ediyor ve bugün önemli bir açı kurmuyor. Bu nedenle günün enerjisi daha sakin ve düzenli olabilir. Yarım kalan işlerimizi tamamlamak, çalışma ortamımızı toparlamak, günlük programımızı düzenlemek ve sağlığımızla ilgili rutinlere yönelmek için uygun bir gün. Fakat ayrıntılarda fazla kaybolmamaya ve hem kendimize hem de çevremize karşı aşırı eleştirel davranmamaya dikkat etmemiz gerekiyor.

Cuma

Ay Terazi burcuna geçiyor. İlişkilerde denge, uyum ve uzlaşma ihtiyacımız artabilir. Ay’ın Neptün karşıtlığı bazı konularda kafa karışıklığına, fazla idealize etmeye veya gerçekleri görmekte zorlanmaya neden olabilir. Duyduklarımızı hemen doğru kabul etmemekte fayda var. Bununla birlikte Ay’ın Uranüs ve Plüton ile kurduğu üçgen açılar gökyüzünde büyük bir hava üçgeni oluşturuyor. Yeni fikirler, önemli farkındalıklar, sosyal bağlantılar ve değişim gerektiren konularda güçlü açılımlar yaşayabiliriz. Sezgilerimizi mantığımızla birlikte kullanırsak oldukça verimli bir gün olabilir.

Cumartesi

Ay Terazi burcunda Güneş ile kavuşuyor ve Terazi burcunda bir Yeniay meydana geliyor. İkili ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, adalet ve dengeyle ilgili konularda yeni bir döneme giriyoruz. Bazı ilişkilerde yeni bir sayfa açmak, sorunları daha uzlaşmacı bir şekilde ele almak veya hayatımızdaki dengesizlikleri fark ederek yeni kararlar almak isteyebiliriz. Fakat sırf huzur bozulmasın diye kendi isteklerimizden vazgeçmememiz gerekiyor. Gerçek denge, her iki tarafın da ihtiyaçlarını gözetebilmekten geçiyor.

Pazar

Ay günün büyük bölümünde Terazi burcunda ilerliyor ve önemli bir açı kurmuyor. Daha sakin, sosyal ve ilişkileri toparlamaya açık bir gün olabilir. Estetik konularla ilgilenmek, sevdiklerimizle vakit geçirmek ve hafta boyunca yaşananları daha dengeli bir şekilde değerlendirmek isteyebiliriz. Akşam saatlerinde Ay’ın Akrep burcuna geçmesiyle birlikte duygularımız derinleşebilir. Daha içe dönük olabilir, yüzeyde kalan cevaplar yerine meselelerin gerçek nedenlerini anlamaya çalışabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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