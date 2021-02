Hint astrolojisine göre burç nasıl hesaplanır?

Hint Astrolojisi, Batı astroloji sistemlerinden ve Çin astrolojisinden tamamen farklı olan en eski astroloji sistemidir. Hint Astrolojisi, kişinin doğduğu anda yıldızların, gezegenlerin ve Güneş'in gökyüzündeki konumlarını kullanarak hareket eder. Batı astrologlarının çıkardığı doğum haritasından tamamen farklı bir harita çıkarır. Hint astrolojisine göre yaşamımızdaki tüm olaylar, doğduğumuz anda doğduğumuz yerde bulunan gök cisimlerinin konumlarına bağlı olarak gerçekleşmektedir.

Hindu öğretilerine göre yaşam, ruhsal gelişim yaşamak içindir. Bu ruhsal gelişim de karma tarafından gerçekleştirilir. Karma en basit tabirle, kişinin her düşüncesinin ve davranışının bir karşılığının olmasıdır. Karma'nın gezegenlerin ve yıldızların konumlarıyla yakından ilişkili olduğu söylenir. Dolayısıyla Hint Astrolojisi de kişinin Karma'sını bu konumları yorumlayarak anlar. Hint astrolojisinde yükselen burçlar çok önemlidir. Ayrıca diğer astrolojik sistemlerin aksine Güneş değil Ay belirleyici merkez olarak alınır. Bu nedenle gelecekle ilgili herhangi bir tahmin yapılacağında Ay burcu kullanılır.

Hint astrolojisine göre burçlar ve özellikleri

Koç/Mesha (14 Nisan - 13 Mayıs)

Yönetici gezegen: Mars

Şanslı günler: Salı, Cumartesi ve Cuma

Şanslı renk: Mavi

Şanslı rakamlar: 9,8,6

Değerli taşları: Kırmızı mercan, yakut ve sarı safir

Güçlü yanları: Liderlik özelliğine sahiptir, cesurdur. Üretkenliğiyle göze çarpar.

Zayıf yanları: İnatçı, başına buyruk, mantığının yerine kalbinin sesini dinlemeyi tercih eder. Cilt ve kan hastalıklarına yatkınlık görülebilir.

Boğa/Vrishibha (14 Mayıs - 13 Haziran)

Yönetici gezegen: Venüs

Şanslı günler: Cuma, Çarşamba ve Perşembe

Şanslı renkler: Pembe, mavi ve beyaz

Şanslı rakamlar: 2 ve 8

Değerli taşları: Mavi safir, zümrüt

Güçlü yanları: İletişimi kuvvetli, arkadaş canlısıdır. Genelde konuşmak yerine gözlemlemeyi tercih eder ve sabırlıdır.

Zayıf yanları: İnatçı olmasıyla tanınır. Düzenli geliri olsa ve yatırım yapsa bile şans oyunları oynamaya yatkındır.

İkizler/Mithun (14 Haziran - 13 Temmuz)

Yönetici gezegen: Merkür

Şanslı günler: Çarşamba ve Perşembe

Şanslı renkler: Sarı ve yeşil

Şanslı rakamlar: 5 ve 3

Değerli taşları: Zümrüt ve sarı safir

Güçlü yanları: Etkileyici, zekasını gösteren ve tedbirli bir doğası vardır. Tedbirli, düşünceli ve farklı koşullara kolaylıkla adapte olabilir. Değişimi sever ve ileri görüşlüdür.

Zayıf yanları: Ruh halinde ani değişimler gözlemlenebilir. İnsanlar tarafından güven kazanmakta zorluk çekebilir. İletişimde yüzeysel olmayı tercih eder.

Yengeç/Kartaka (14 Temmuz - 13 Ağustos)

Yönetici gezegen: Ay

Şanslı günler: Pazar ve Pazartesi

Şanslı renk: Beyaz, krem, kırmızı ve sarı

Şanslı rakamlar: 2,7 ve 9

Değerli taşları: İnci ve yakut

Güçlü yanları: Hassas, sempatik, enerjik ve hayal gücü geniştir. İçe dönük olma olasılığı yüksektir. Empati yeteneği bir fazla olan kişilerdir.

Zayıf yanları: Geçmişe takılı kalır. İyi ya da kötü anıları onunla sonsuza dek yaşar. İlişkilerinde ilgi meraklısı biri gibi görünebilir.

Aslan/Simba (14 Ağustos - 13 Eylül)

Yönetici gezegen: Güneş

Şanslı günler: Pazar ve Salı

Şanslı renkler: Kırmızı, turuncu ve yeşil

Şanslı rakamlar: 1,4,5,6 ve 9

Değerli taşları: Yakut ve zümrüt

Güçlü yanları: Cesaretin simgesi olan Aslan, doğuştan liderdir. Hırslı, bağımısızlığına düşkün ve şüpheci kişiliklerdir.

Zayıf yanları: Başkalarının istekleri ve fikirleri karşısında duyarsız olabilir. Eleştiriyi kişisel algılar. İlişkilerinde fazla otoriter olabilir.

Başak/Kanya (14 Eylül - 13 Ekim)

Yönetici gezegen: Merkür

Şanslı günler: Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cuma

Şanslı renkler: Yeşil, beyaz ve sarı

Şanslı rakamlar: 2,3,5,6 ve 7

Değerli taşları: Zümrüt ve sarı safir

Güçlü yanları: Hassas, pratik düşünen ve zeki insanlardır. Doğuştan sanatçı olmaya yatkındır. Sabırlı ve mantıklıdır, nadiren sinirlenir.

Zayıf yanları: Utangaç ve içe dönük olmasıyla bilinir. Ketumdur ve kolay kolay sırlarını kimseyle paylaşamaz.

Terazi/Tula (14 Ekim - 13 Kasım)

Yönetici gezegen: Venüs

Şanslı günler: Pazar, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi

Şanslı renkler: Beyaz, kırmızı ve turuncu

Şanslı rakamlar: 1,2,4 ve 7

Değerli taşları: Mavi saifr ve elmas

Güçlü yanları: Mantıklı ve dengeli bir doğası vardır. Hassas, meraklı, prensip sahibi ve nazik kişilerdir. Renkli bir hayal gücüne sahiptirler ve insanların kalbini kolaylıkla kazanırlar.

Zayıf yanları: Tahammül eşiği düşüktür. Olumsuz düşünceleri onları depresyona sürükleyebilir. İşleri ertelemeyi severler.

Akrep/Vrishchika (14 Kasım - 13 Aralık)

Yönetici gezegen: Mars

Şanslı günler: Salı, Cuma ve Cumartesi

Şanslı renk: Mavi

Şanslı rakamlar: 6,8 ve 9

Değerli taşları: Kırmızı mercan, yakut ve sarı safir

Güçlü yanları: Güvenilir, dürüst ve içten kişilerdir. Kendilerine güvenirler ve cesurlardır. Dobra olmaktan çekinmezler.

Zayıf yanları: Zararlı alışkanlıkları sağlıklarına zarar verebilir. İnsanları manipüle etmeyi severler ve kıskançlardır.

Yay/Dhanus (14 Aralık - 13 Ocak)

Yönetici gezegen: Jüpiter

Şanslı günler: Çarşamba, Perşembe ve Pazar

Şanslı renkler: Sarı, yeşil ve açık mavi

Şanslı rakamlar: 3,5,6 ve 8

Değerli taşları: Sarı safir ve zümrüt

Güçlü yanları: Hayatları boyunca neşeli ve şanslı olma olasılıkları yüksektir. Girişimci ve lider ruhludurlar. Mantıklı, optimist, güvenilir ve cesur olmakla bilinirler.

Zayıf yanları: Gelecek üzerine fazla düşünmeden hareket ederler. Kelimelerini tartmadan konuşurlar.

Oğlak/Makara (14 Ocak - 13 Şubat)

Yönetici gezegen: Satürn

Şanslı günler: Çarşamba, Cuma ve Cumartesi

Şanslı renkler: Beyaz, yeşil ve açık mavi

Şanslı rakamlar: 6,8 ve 9

Değerli taşları: Elmas, zümrüt ve mavi safir

Güçlü yanları: Durağan ve ciddi bir doğası vardır. Yüksek standartlara sahip kişilerdir. Cesaretli, hırslı ve kontrolcü olmalarıyla tanınırlar.

Zayıf yanları: İşkolik olmaları ve duygularını ifade etmekten kaçınmaları özel ilişkilerine zarar verebilir.

Kova/Kumbha (14 Şubat - 13 Mart)

Yönetici gezegen: Satürn

Şanslı günler: Salı, Perşembe ve Cuma

Şanslı renkler: Sarı, kırmızı ve beyaz

Şanslı rakamlar: 2,3,7 ve 9

Değerli taşları: Elmas, sarı safir ve yakut

Güçlü yanları: Özgürlüğüne düşkün, duygusal ve sadık kişilerdir. Pratik, girişimci ve hayal gücü yüksek olurlar.

Zayıf yanları: Sıklıkla baş ağrısı çekebilirler, sindirim ve karınla ilgili sağlık problemleri yaşamaları olasıdır.

Balık/Mina (14 Mart - 13 Nisan)

Yönetici gezegen: Jüpiter

Şanslı günler: Salı, Perşembe ve Pazar

Şanslı renkler: Kırmızı, turuncu ve sarı

Şanslı rakamlar: 1,3,4 ve 9

Değerli taşları: Sarı safir, inci ve zümrüt

Güçlü yanları: Sakin, açık sözlü, pratik ve hayal gücünü kullanmayı bilen kişilerdir. Ömürleri boyunca çok fazla seyahat ederler ve birden fazla çocuk sahibi olmaları yüksek olasılıklıdır.

Zayıf yanları: Gerçeklerle yüzleşmek yerine hayal dünyasında yaşamaya devam etmeyi tercih ederler. Olaylar karşısında pasif bir tutum sergilerler.

Derleyen ve çeviren: Dilara Koru

Ünlüler ve burçları Eğer siz de ünlülerin hangi burç olduklarını merak ediyorsanız haberimize göz atabilirsiniz... 38 Ezgi Mola: Koç Nurgül Yeşilçay: Koç Murat Yıldırım : Koç Aslı Enver: Boğa Halit Ergenç: Boğa Demet Akalın: Boğa Kenan Doğulu: İkizler Fahriye Evcen: İkizler Kerem Bürsin: İkizler Serenay Sarıkaya: Yengeç Yıldız Tilbe: Yengeç Sezen Aksu: Yengeç Engin Altan Düzyatan: Aslan Elçin Sangu: Aslan Neslihan Atagül: Aslan Aras Bulut İynemli: Başak Pınar Altuğ: Başak Merve Boluğur: Başak Birkan Sokullu: Terazi Hazal Kaya: Terazi Tarkan: Terazi Mesut Özil: Terazi Kıvanç Tatlıtuğ: Akrep Berrak Tüzünataç: Akrep Gökçe Bahadır: Akrep Sertab Erener: Yay Cem Adrian: Yay Göksel: Yay Seda Sayan: Oğlak Çağla Şıkel: Oğlak Burak Özçivit: Oğlak Engin Günaydın: Kova Yasemin Özilhan: Kova İrem Sak: Kova Beren Saat: Balık Murat Boz: Balık Nebahat Çehre: Balık Gülse Birsel: Balık

Referanslar: Hindu American Foundation. 5 things to know about Vedic astrology. https://www.hinduamerican.org/blog/5-things-to-know-about-vedic-astrology

Astrosage. Indian Astrology : Special Features & Significance. https://www.astrosage.com/astrology/indian-astrology.asp

Vedicfeed. The Traits of Different Horoscopes of Hindu Astrology. https://vedicfeed.com/traits-of-different-horoscopes-of-hindu-astrology/