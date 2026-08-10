Esenlikler. Bu hafta hem çok çok hareketli hem de Güneş Tutulması var. Yazısını buradan okuyabilirsiniz.
Venüs bu hafta Merkür, Plüton ve Uranüs ile uyumlu, Neptün ile uyumsuz açı yapacak. Yani ikili ilişkiler için de çok aktif bir hafta. Neptün uyumsuz açısı çok duygusal bir durum getirebilir, aldanmaya meyledebilir, ama çok yaratıcı ve romantik bir açıdır. Diğer uyumlu açılarda ise zaten Merkür Venüs uyumlu etkileşimi de yaratıcı ve romantiktir, diplomasi dili demektir. Pluton uyumlu açısı derinlik ve ilişkilerde belki tıkanmış bazı konuların açılması iyileşmesi anlamına gelebilir. Uranüs uyumlu açısı ise sürpriz ve farklılık getirecektir. Rutinleri daha eğlenceli hale getirecektir.
Haftanın bir diğer hareketli gezegeni ise Merkür. Merkür de Neptün, Uranüs ile uyumlu, Jüpiter ile kavuşumda ve Plüton ile karşıt. Bu karşıtlık biraz zorlayıcı, dilimiz diplomatik olduğu kadar biraz alttan laf sokmalı da çalışıyor. Fakat zekamız ve yaratıcılığımız da çok iyi. Uranüs bu zekayı ve farklı düşünmeyi getiriyor. Neptün uyumlu açısı da yine sözcüklerimizi daha vurucu, duygusal etkili bir hale getiriyor.
Son olarak Mars Yengeç’e giriyor. Mars Yengeç’i sevmez. Çok duygusal, çabuk tetiklenen ve alıngan bir yapıdadır. 2.5 ay kadar bu şekilde olabiliriz. Yengeç ile ilgili konular aktive oluyor, enerji artıyor. Yani aile, yuva, ihtiyaçlarımız ve sevdiklerimiz ile ilgili konular.
Günlük etkilere geçecek olursak;
Pazartesi
Ay Yengeç burcunda haftaya başlıyoruz. Duygusal ve sevdiklerimize odaklı, evcimen bir gün fakat Satürn biraz üzüntü getiriyor. Koç burcundaki satürn ile bir sert etkileşim var ve bu da ihtiyaçlarımızın karşılanmadığını, sevilmediğimizi hissettirecek oldıukça melankolik bir açıdır. Pazartesi sendromu...
Salı
Ay Aslan burcuna geçiyor. Merkür Güneş ile kavuşumda. Venüs ve Uranüs ile uyumlu açısı var. Bu gün dünden farklı ve eğlenceli. Özgüvenimiz kendimizi ifademiz oldukça yüksek. Oldukça net bir şekilde hedeflere ilerlediğimiz bir gün.
Çarşamba
Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Tutulma günü. Aslan burcu etkisi çok güçlü. Yine özgüven, eğlence, hedef odaklı, kendimizi sahneye attığımız ifademizin güçlü olduğu bir gün. Satürn ile de uyumlu açı var. Sorumluluklarımızın bilincinde disiplinli ve gerçekçiyiz.
Perşembe
Ay Başak burcuna geçiyor. Bugün de oldukça çalışkan ve sağlığa odaklı bir gün. Ay Mars ile uyumlu etkileşimde. Enerjimiz ve cesaretimiz yüksek.
Cuma
Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün açısal etkileşim yok. Başak ile çalışkan ve detaycı bir Cuma günü geçireceğiz.
Cumartesi
Ay Terazi burcuna geçiyor. İkili ilişkiler odaklı bir gün fakat Mars ile ve Neptün ile sert ekileşim var ve Mars ve Neptün de kendilerinin güçsüz olduğu burçlarda ve daha çok zarar verme eğiliminde. Bugün ilişkiler biraz sınanabilir. Hem depresif hem de agresif bir gün.
Pazar
Ay Terazi'deki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Satürn ile sert etkileşim var. Bugün de biraz ikili ilişkiler sınanıyor. Bugün de melankolik ve depresif bir gün.
Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.
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Günlük burç yorumları: 10 Ağustos 2026 Pazartesi
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