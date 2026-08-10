Esenlikler. Bu hafta hem çok çok hareketli hem de Güneş Tutulması var. Yazısını buradan okuyabilirsiniz.

Venüs bu hafta Merkür, Plüton ve Uranüs ile uyumlu, Neptün ile uyumsuz açı yapacak. Yani ikili ilişkiler için de çok aktif bir hafta. Neptün uyumsuz açısı çok duygusal bir durum getirebilir, aldanmaya meyledebilir, ama çok yaratıcı ve romantik bir açıdır. Diğer uyumlu açılarda ise zaten Merkür Venüs uyumlu etkileşimi de yaratıcı ve romantiktir, diplomasi dili demektir. Pluton uyumlu açısı derinlik ve ilişkilerde belki tıkanmış bazı konuların açılması iyileşmesi anlamına gelebilir. Uranüs uyumlu açısı ise sürpriz ve farklılık getirecektir. Rutinleri daha eğlenceli hale getirecektir.

Haftanın bir diğer hareketli gezegeni ise Merkür. Merkür de Neptün, Uranüs ile uyumlu, Jüpiter ile kavuşumda ve Plüton ile karşıt. Bu karşıtlık biraz zorlayıcı, dilimiz diplomatik olduğu kadar biraz alttan laf sokmalı da çalışıyor. Fakat zekamız ve yaratıcılığımız da çok iyi. Uranüs bu zekayı ve farklı düşünmeyi getiriyor. Neptün uyumlu açısı da yine sözcüklerimizi daha vurucu, duygusal etkili bir hale getiriyor.

Son olarak Mars Yengeç’e giriyor. Mars Yengeç’i sevmez. Çok duygusal, çabuk tetiklenen ve alıngan bir yapıdadır. 2.5 ay kadar bu şekilde olabiliriz. Yengeç ile ilgili konular aktive oluyor, enerji artıyor. Yani aile, yuva, ihtiyaçlarımız ve sevdiklerimiz ile ilgili konular.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Yengeç burcunda haftaya başlıyoruz. Duygusal ve sevdiklerimize odaklı, evcimen bir gün fakat Satürn biraz üzüntü getiriyor. Koç burcundaki satürn ile bir sert etkileşim var ve bu da ihtiyaçlarımızın karşılanmadığını, sevilmediğimizi hissettirecek oldıukça melankolik bir açıdır. Pazartesi sendromu...

Salı

Ay Aslan burcuna geçiyor. Merkür Güneş ile kavuşumda. Venüs ve Uranüs ile uyumlu açısı var. Bu gün dünden farklı ve eğlenceli. Özgüvenimiz kendimizi ifademiz oldukça yüksek. Oldukça net bir şekilde hedeflere ilerlediğimiz bir gün.

Çarşamba

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Tutulma günü. Aslan burcu etkisi çok güçlü. Yine özgüven, eğlence, hedef odaklı, kendimizi sahneye attığımız ifademizin güçlü olduğu bir gün. Satürn ile de uyumlu açı var. Sorumluluklarımızın bilincinde disiplinli ve gerçekçiyiz.

Perşembe

Ay Başak burcuna geçiyor. Bugün de oldukça çalışkan ve sağlığa odaklı bir gün. Ay Mars ile uyumlu etkileşimde. Enerjimiz ve cesaretimiz yüksek.

Cuma

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün açısal etkileşim yok. Başak ile çalışkan ve detaycı bir Cuma günü geçireceğiz.

Cumartesi

Ay Terazi burcuna geçiyor. İkili ilişkiler odaklı bir gün fakat Mars ile ve Neptün ile sert ekileşim var ve Mars ve Neptün de kendilerinin güçsüz olduğu burçlarda ve daha çok zarar verme eğiliminde. Bugün ilişkiler biraz sınanabilir. Hem depresif hem de agresif bir gün.

Pazar

Ay Terazi'deki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Satürn ile sert etkileşim var. Bugün de biraz ikili ilişkiler sınanıyor. Bugün de melankolik ve depresif bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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Bu döngü boyunca fazla katı davranmamaya ya da yalnızca gururumuz nedeniyle yön değiştirmeyi reddetmemeye dikkat etmeliyiz. Mars ile Seres'in kavuşumu ise kendimizi daha fazla desteklenmiş ve cesaretlendirilmiş hissetmemizi sağlayabilir. Başkalarını desteklemeye veya onları savunmaya daha istekli olabiliriz. Bununla birlikte Merkür, Şiron ile kare açıya ilerliyor. Bu etki günün ilerleyen saatlerinde iletişimde gerginliklere veya kendimizi ifade ederken doğal akışı yakalayamamamıza işaret edebilir. Eleştirilere karşı her zamankinden daha hassas olabiliriz. Sorun çözerken, yeni şeyler öğrenirken veya kendimizi ifade ederken zaman zaman kendimizden şüphe duyabiliriz. Yine de yaşayabileceğimiz bu geçici özgüven düşüşü, kendimizi geliştirme konusunda bize daha güçlü bir motivasyon kazandırabilir. Günlük burç yorumları: 10 Ağustos 2026 Pazartesi 10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, Merkür bugün yaratıcılık, aşk, keyif ve kendini ifade etme alanına geçiyor. 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Ancak günün ilerleyen saatlerinde söylenen bir söz yanlış anlaşılabilir ya da duyacağın bir haber hiç beklemediğin konuşmaları gündeme getirebilir. Merkür ile Şiron arasındaki kare açı, para konuları veya kişisel sınırlar hakkında biraz rahatsız edici bir iletişime neden olabilir. İlk anda huzursuzluk hissetsen de, sonunda olaylara daha bilinçli ve aydınlanmış bir bakış açısıyla yaklaşabileceksin. Bunun dışında bugün, içsel dengenle yeniden bağlantı kurmak ve kendini merkeze almak açısından oldukça güçlü etkiler taşıyor. Günlük burç yorumları: 10 Ağustos 2026 Pazartesi 10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, Merkür bugün ev, aile ve iç dünyanı temsil eden alana geçiyor ve 25 Ağustos'a kadar burada ilerleyecek. Bu süreç boyunca düşüncelerin daha çok kişisel yaşamına, ailene ve ev düzenine yönelebilir. Önümüzdeki günlerde aile içinde daha fazla hareketlilik, sohbet ve iletişim yaşanması mümkün. Kendi başına çalışmak, derin düşünmek, uzun vadeli güvenliğini sağlayacak planlar yapmak ve zihinsel olarak bir konuya odaklanmak için oldukça uygun bir dönemdesin. Zaman zaman kendini tam olarak anlaşılmamış hissedebilirsin ve şimdilik yakın çevrenin dışındaki insanlarla iletişim kurma konusunda çok istekli olmayabilirsin. Daha fazla huzura, sakinliğe ve öngörülebilir bir düzene ihtiyaç duyuyorsun. Bununla birlikte günün ilerleyen saatlerinde insanlar hassas konular hakkında birbirleriyle yüzleşme eğiliminde olabilir. Bu durum zaman zaman biraz karmaşık veya rahatsız edici hissettirse de, kendin hakkında önemli farkındalıklar kazanmanı sağlayabilir. Bu sürecin en önemli anahtarı ise kendine karşı dürüst olabilmendir. Günlük burç yorumları: 10 Ağustos 2026 Pazartesi 10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, Merkür bugün güneş haritandaki üçüncü eve, yani iletişim, öğrenme ve yakın çevre alanına geçiyor. 25 Ağustos'a kadar sürecek bu transit boyunca iletişim kurmaya, insanlarla bağlantı oluşturmaya ve daha hareketli bir yaşam sürmeye her zamankinden daha istekli olabilirsin. Bu canlandırıcı döngüde daha konuşkan, kendini daha rahat ifade eden, meraklı ve sosyal bir ruh halinde olacaksın. Düşüncelerini daha akıcı bir şekilde dile getirebilir, zaman zaman ise oldukça objektif ve analitik bir üslup kullanabilirsin. İnsanlarla daha sık iletişime geçme ve bağlantıda kalma eğilimin artıyor. Bu dönemin öne çıkan temaları arasında önemli haberler almak veya paylaşmak, zaman zaman dedikodulara kulak vermek, bilgi toplamak, günlük işlerini daha yakından takip etmek, kısa yolculuklar yapmak, sık sık dışarı çıkmak ve kardeşlerin ya da yakın çevrendeki insanlarla daha fazla vakit geçirmek yer alıyor. Merak ettiğin konuların peşinden gitmekten büyük keyif alacağın hareketli bir dönem seni bekliyor. Ancak günün ikinci yarısında hassas konular gündeme gelebilir ya da duyacağın veya söyleyeceğin bir söz canını sıkabilir. Bu durum kasıtlı olmayabilir; ancak etkisi yine de hissedilebilir. Bir yanın bunu görmezden gelip yoluna devam etmek isterken, diğer yanın ya da hayatındaki bir kişi bu konunun üzerini kapatmana izin vermeyebilir. Aslında bu meseleyi açıkça ele almak uzun vadede senin yararına olacaktır ve sonunda kendini çok daha iyi anlamanı sağlayabilir. Yine de bugün kelimelerini özenle seçmen ve iletişimde biraz daha dikkatli davranman faydalı olacaktır. Günlük burç yorumları: 10 Ağustos 2026 Pazartesi 10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, Merkür bugün maddi kaynaklar, yetenekler ve öz değer alanına geçiyor ve 25 Ağustos'a kadar burada ilerleyecek. Bu süreç boyunca fikirlerini ve girişimlerini hayata geçirmeye başlayabilir ya da mevcut planlarının ayrıntıları üzerinde çalışabilirsin. Aynı zamanda yeteneklerini daha verimli ve pratik şekilde kullanmak için de oldukça uygun bir dönemdesin. Bu transit sırasında gereksiz ayrıntılarla vakit kaybetmek istemeyebilir, işin özüne inmeyi ve her şeyi mümkün olduğunca sade tutmayı tercih edebilirsin. Kendini baskı altında hissettiğinde para, sahip oldukların ve maddi güvenliğin konusunda gereğinden fazla düşünme veya kaygılanma eğilimi gösterebilirsin. Bunun dışında bu dönem sabır geliştirmek açısından oldukça destekleyici. Maddi konular, gelir kaynakları, finansal güvenlik ve yaşam konforunu artırmaya yönelik haberler almak, araştırmalar yapmak ve yeni fikirler geliştirmek için verimli bir süreçtesin. Odaklanma gerektiren işler için uygun bir zaman olsa da, düşüncelerini herkese anlatmak veya çok fazla paylaşım yapmak açısından aynı ölçüde destekleyici olmayabilir. Bununla birlikte günün ilerleyen saatlerinde insanlar hassas konulara karşı daha duyarlı olabilir ve farkında olmadan adeta "Pandora'nın kutusunu" açacak bir konuya değinebilirsin. Rahatsız edici meseleler gündeme gelebilir; ancak bu durum, ister sana ister bir başkasına ait olsun, eski bir kırgınlığı ya da güvensizliği geride bırakman için önemli bir fırsat da sunabilir. Günlük burç yorumları: 10 Ağustos 2026 Pazartesi 10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, önümüzdeki haftalarda önemli açıklamalar yapma ve yanlış anlaşılmaları giderme fırsatları yakalayabilirsin. Merkür bugün burcuna geçiyor ve bununla birlikte çevrendeki dünyaya, özellikle de onunla iletişim kurmaya olan ilgin belirgin şekilde artıyor. Son haftalarda gözlemlerini daha çok kendine saklamayı tercih etmiş olsan da, artık insanlarla daha fazla etkileşim kurma isteği duyabilirsin. Bununla birlikte bu dönem, başkalarının görüşlerinden çok senin için gerçekten neyin işe yaradığına odaklanarak daha fazla karar aldığın bir süreç olacak. Çeşitli zihinsel projeler, fikirler ve ilgi alanların konusunda özgüvenin ve heyecanın artıyor. Hatta zihinsel açıdan oldukça güçlü bir döneme giriyorsun. Geçmişi geride bırakmaya hazırsın ve geleceğe dair pek çok yeni fikir üretebilirsin. Bu süreçte kelimelerinin gücü sayesinde istediklerini kendine çekme olasılığın da yükseliyor. Merkür 25 Ağustos'a kadar burcunda ilerleyecek ve bu süre boyunca karar vermek son zamanlara göre çok daha kolay hale gelecek. Ayrıca bir arkadaşınla, tutkuyla bağlı olduğun bir projeyle ya da desteklediğin bir amaçla daha güçlü bir bağ kurabilirsin. Ancak günün ilerleyen saatlerinde kelimelerini biraz daha dikkatli seçmen faydalı olabilir. Kendini açıkça ifade edebilir ve bunun doğuracağı sonuçları göze alabilirsin; ancak insanların özellikle söyleniş biçimine karşı her zamankinden daha hassas olabileceğini aklında bulundurmanda yarar var. Günlük burç yorumları: 10 Ağustos 2026 Pazartesi 10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, Merkür bugün güneş haritandaki on ikinci eve geçiyor ve 25 Ağustos'a kadar burada ilerleyecek. Bu süreç, çevrende olup bitenlere biraz daha farklı bir gözle bakma ihtiyacını ve isteğini artırıyor. Düşünmeye, gözlem yapmaya ve iç dünyana yönelmeye daha fazla zaman ayırabilir, karar verirken ise her zamankinden daha temkinli davranabilirsin. Son zamanlarda yaşadığın olayları ve edindiğin bilgileri sindirmek için kendine zaman tanıman önemli olacak. Vereceğin kararlarda sezgilerin normalden çok daha belirleyici bir rol oynayabilir. Şimdilik aklından geçen her şeyi dile getirmek yerine, düşüncelerini kendine saklamayı tercih edebilirsin. Bu transit sırasında günlük ve sıradan işlere odaklanmak zaman zaman zor gelebilir; çünkü zihnin daha çok ayrıntılar, ince ipuçları, duygusal konular ve olayların perde arkasındaki anlamlarla ilgilenmek isteyecek. Zihinsel olarak dinlenmeye öncelik vermek için son derece uygun bir dönemdesin. Uzun süredir üzerinde çalıştığın bir projeyi tamamlayabilir ya da artık sona ermesi gereken bir işi geride bırakabilirsin. Günün ilerleyen saatlerinde biraz hassasiyet ve alınganlık yaşanabilir. Bununla birlikte, şu anda yaratıcılığın ve cömert yaklaşımın da oldukça güçlü. Bu olumlu özelliklerin, geçici güvensizliklerin ve endişelerin önüne geçerek sana daha yapıcı bir yol gösterebilir. Günlük burç yorumları: 10 Ağustos 2026 Pazartesi 10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, Merkür bugün sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek hedefleri alanına geçiyor ve 25 Ağustos'a kadar burada ilerleyecek. Bu süreç boyunca farklı fikirler, değişik bakış açıları ve yeni düşünce biçimleri sana her zamankinden daha çekici gelebilir. Zihnini meşgul edecek özgün konular bulmak ve dikkatini yeni ilgi alanlarına yöneltmek isteyebilirsin. Toplumsal konulara veya özel ilgi alanlarına daha fazla ilgi duyabilir, arkadaşlarına ve içinde bulunduğun sosyal çevreye daha çok güvenebilirsin. Fikirlerini, bilgi ve deneyimlerini başkalarıyla paylaşmak için oldukça uygun bir dönemdesin. İlham almak amacıyla insanlarla daha fazla iletişim kurmaya yönelebilir, aynı zamanda onların da sana daha kolay ulaşabildiğini fark edebilirsin. Katkıda bulunmak, bağlantılar kurmak ve iş birliği yapmak bu süreçte sana önemli fırsatlar ve kazançlar sağlayabilir. Günün ilerleyen saatlerinde ise bazı küçük iletişim kopuklukları veya yanlış anlaşılmalar yaşanabilir; ancak bunlar üstesinden gelemeyeceğin sorunlar olmayacaktır. Özellikle söylediklerine dikkat etmen ve seni hassaslaştıran konuların farkında olman, olası gerginlikleri kolayca önlemene yardımcı olacaktır. Günlük burç yorumları: 10 Ağustos 2026 Pazartesi 10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, Merkür bugün güneş haritandaki kariyer, toplumsal statü ve hedefler alanına geçiyor. 25 Ağustos'a kadar sürecek bu dönem boyunca kariyerin, itibarın, toplumdaki konumun veya uzun vadeli hedeflerin açısından sana fayda sağlayacak değişikliklere ve uyum süreçlerine daha açık olabilirsin. Bilgini, deneyimini ve zekânı iş hayatında ya da toplum önünde daha etkili bir şekilde ortaya koyabileceğin bir döneme giriyorsun. Koşullar, sana her zamankinden daha fazla, karar verme sorumluluğu yükleyebilir. Aynı zamanda sözlerinin etkisi de artıyor; bu nedenle söylemek ve dünyaya sunmak istediklerini her zamankinden biraz daha özenle şekillendirmen faydalı olacaktır. Bu transit, uzun vadeli hedeflerine ve sorumluluklarına daha fazla ilgi göstermen için seni destekliyor. Yönetici pozisyonunda kararlar almak, sesini duyurmak ve başkalarını etkilemek açısından genel olarak oldukça güçlü bir dönemdesin. Ancak günün ilerleyen saatlerinde Merkür ile Şiron arasındaki kare açı, özellikle kendini ifade etme becerin ya da bilgi düzeyin konusunda bazı şüphelerini ve güvensizliklerini tetikleyebilir. Mesajını istediğin gibi aktarabileceğinden emin olamamak seni kısa süreliğine huzursuz edebilir. Bununla birlikte bu etki, iletişim tarzında sana zarar verebilecek alışkanlıklarını fark etmen için de önemli bir fırsat sunuyor. Bu farkındalıklar doğrultusunda bazı küçük değişiklikler yapmak, ilerleyen süreçte çok daha etkili iletişim kurmana yardımcı olacaktır. Günlük burç yorumları: 10 Ağustos 2026 Pazartesi 10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, Merkür'ün bugün güneş haritandaki dokuzuncu eve geçmesiyle birlikte fikirlerini paylaşmak, yeni bilgiler öğrenmek ve bilgi birikimini geliştirmek açısından son derece olumlu bir dönem başlıyor. 25 Ağustos'a kadar sürecek bu transit, küçük sorunlara takılıp kalmak yerine olaylara daha geniş, iyimser ve uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaşmanı destekliyor. Bu süreçte hayatını daha uzun bir zaman dilimi içinde değerlendirmeye eğilimli olacağın için zihinsel olarak da kendini daha huzurlu hissedebilirsin. Bununla birlikte bu döngü sırasında zaman zaman fikir ayrılıklarını gereğinden fazla önemseyebilir ya da günlük yaşamın ayrıntılarını, rutinlerini ve küçük sorumluluklarını gözden kaçırma eğiliminde olabilirsin. Bu konularda dengeni koruyabilirsen, öğrenmek, öğretmek ve bilgini başkalarıyla paylaşmak için son derece verimli bir dönem geçireceksin. İnsanlar anlatmak istediklerini daha kolay anlayabilir ve niyetlerini açıklamak için her zamankinden daha az çaba harcaman gerekebilir. Ancak günün ilerleyen saatlerinde insanlar daha hassas olabilir ve bazı konular kolayca tetiklenebilir. Bu nedenle kişisel sınırlarını her zamankinden daha açık ve net bir şekilde ifade etmen faydalı olacaktır. İçindeki huzursuzluğu bilgi edinmeye, eğitim almaya, keyifli sohbetlere ya da günlük düzeninde yapacağın küçük değişikliklere yönlendirmeye çalış. Bu dönem kendini olduğundan daha küçük göstermenin zamanı değil; ancak hedeflerini daha gerçekçi, ulaşılabilir ve uygulanabilir hale getirecek şekilde yeniden gözden geçirmek için oldukça uygun bir zaman. Günlük burç yorumları: 10 Ağustos 2026 Pazartesi 10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, Merkür bugün güneş haritandaki yakınlık, ortak paylaşımlar ve dönüşüm alanına geçiyor. Bu transit, önümüzdeki haftalarda hayatın gizemli yönlerine, ince ayrıntılarına ve görünmeyen dinamiklerine olan ilgini artıracak. Zihnin araştırmacı bir bakış açısıyla çalışacak; aceleyle harekete geçmek yerine planlar yapmayı, stratejiler geliştirmeyi ve her adımı dikkatle değerlendirmeyi tercih edeceksin. Bu dönem sorunlu alanları çözmek, ilişkilerde arabuluculuk yapmak, finansal konuları düzenlemek, destek mekanizmalarını güçlendirmek ve uzun vadeli yaşam stratejileri oluşturmak açısından oldukça elverişli. Her zamankinden daha fazla sorun çözüyor olabilirsin ve bunu da oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştireceksin. Bu süreç aynı zamanda derin düşünmek, olayların özünü anlamak ve farkındalık kazanmak için son derece verimli. Yakın ilişkilerde yapılacak samimi konuşmalar, danışmanlık görüşmeleri veya önemli paylaşımlar da olumlu sonuçlar getirebilir. İnsanların gerçek niyetlerini daha kolay sezebilir, satır aralarını okuyabilir ve olayların görünen yüzünün ötesindeki anlamları keşfetmekten keyif alabilirsin. Özellikle partnerinle yapacağın derin sohbetler sana büyük bir tatmin sağlayabilir. Günün ilerleyen saatlerinde insanlara daha yumuşak ve anlayışlı bir yaklaşım sergilemek en doğru seçim olacaktır. Merkür ile Şiron arasındaki açı nedeniyle söylenen sözlere karşı her zamankinden daha hassas olabilirsin. Ayrıca fikirlerin konusunda ya da duygularını etkili bir şekilde ifade edip edemediğinle ilgili bazı geçici şüpheler yaşayabilirsin. Bunun geçici bir etki olduğunu hatırlayarak iletişiminde sabırlı ve nazik olmaya özen göstermen faydalı olacaktır. Günlük burç yorumları: 10 Ağustos 2026 Pazartesi 10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, Merkür bugün ilişkiler ve ortaklıklar alanına geçiyor ve 25 Ağustos'a kadar güneş haritandaki bu bölgeyi etkileyecek. Bu süreç boyunca başkalarıyla konuşarak konuları netleştirmek ve sorunları çözmek konusunda oldukça avantajlı olacaksın. Partnerinle ya da yakın bir arkadaşınla kurduğun iletişim ön plana çıkabilir ve uzlaşma ile müzakere becerilerin belirgin şekilde güçlenebilir. Karşıt görüşlerle karşılaşman bile kendi düşüncelerini daha iyi anlamana yardımcı olacaktır. Birisiyle aynı fikirde olmasan bile, ortaya çıkan tartışma veya fikir alışverişi kendi bakış açını netleştirmeni sağlayabilir. Bu dönemde başkalarına danışmaya, fikirlerini ve planlarını paylaşmaya, geri bildirim almaya daha istekli olacaksın. Zihnini harekete geçiren, sana farklı bakış açıları kazandıran insanlara doğal olarak çekileceksin. Entelektüel uyum, anlamlı sohbetler ve düşünce paylaşımı senin için özellikle önemli hale geliyor. Bu süreçte zihinsel bağ kurabildiğin ilişkiler çok daha değerli hissettirebilir. Ancak günün ilerleyen saatlerinde biraz huzursuzluk ve alınganlık yaşanabilir. Konuşmalar kısa sürede duygusal bir hâl alabilir. Yine de bu tür sohbetler, ilk anda zorlayıcı görünse bile, ilişkiler ve duygular hakkında önemli gerçekleri ortaya çıkarabilir. Günlük burç yorumları: 10 Ağustos 2026 Pazartesi 10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, Merkür bugün çalışma, sağlık ve günlük rutinler alanına geçiyor ve önümüzdeki haftalarda daha akıllı ve verimli çalışma alışkanlıkları geliştirmeni destekliyor. 25 Ağustos'a kadar sürecek bu dönemde görevlerin, sunduğun hizmetler, sağlığın ve günlük düzenin üzerine daha fazla düşünebilir, bu süreçte daha etkili sistemler ve yöntemler geliştirebilirsin. Yeteneklerini geliştirmek ve işine yarayacak yeni bilgiler öğrenmek için son derece uygun bir zamandasın. Ancak normalde çok üzerinde durmadığın bazı konular hakkında gereğinden fazla kaygılanma veya ayrıntılara takılma eğilimine dikkat etmen faydalı olacaktır. Bunun dışında bu dönem, yılın diğer zamanlarında gözden kaçırabileceğin ayrıntıları fark etmek ve değerlendirmek açısından oldukça verimli. Hem kendine hem de başkalarına yardımcı olacak bilgiler toplamak ve bunları kullanmak önemli bir tema haline gelebilir. Günün ilerleyen saatlerinde ise bazı konuşmalar veya karşılaşmalar, özellikle iletişim becerilerin ya da bilgi düzeyinle ilgili bazı güvensizliklerini fark etmene neden olabilir. Merkür ile Şiron arasındaki kare açı etkili olduğu için insanlar her zamankinden daha hassas olabilir. Bu nedenle iletişim kurarken hem kendine hem de karşındakilere karşı daha anlayışlı ve özenli davranman, olası yanlış anlamaları ve kırgınlıkları önlemene yardımcı olacaktır.