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Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 5 Kasım Perşembe

5 Kasım 2026 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 04 Kasım 2026, Çarşamba 09:27
Güncelleme: 04 Kasım 2026, Çarşamba 09:27
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Ay, bütün gün pratik ve detaycı Başak burcunda ilerliyor. Retro Venüs bugün Jüpiter ile uyumlu bir açı oluşturuyor ve birbirimize karşı daha anlayışlı, hoşgörülü davranıyoruz. Başkalarına, farklı kültürlere, çeşitli uğraşlara ve keyif veren etkinliklere, ayrıca alışılmışın dışında veya tamamlayıcı faaliyetlere özellikle ilgi duyuyoruz. Öğrenmek, gelişmek, ufkumuzu genişletmek ve hayatın tadını çıkarmak istiyoruz. Elbette nelerden hoşlandığımızı ve bize nelerin keyif verdiğini yeniden öğreniyor, hatta bazı şeyleri tekrar keşfediyoruz. Para ve yatırımlar konusunda şanslı gelişmeler yaşayabilir, yeni finansal fırsatlar keşfedebiliriz. Güneş bugün retro Merkür ile kavuşumda ve paralel açı oluşturuyor. Bu alt kavuşum, geçmişin geleceğimizi nasıl etkileyebileceğini anlamak açısından bize eşsiz bir fırsat sunuyor. Son zamanlarda yaşanan olayları ve ortaya çıkan fikirleri değerlendirmek için uygun bir zaman. Merkür retrosu döngüsünün bu orta noktasında, sorunlara ve meselelerimize yeni bir bakış açısı ve farklı bir anlayışla yaklaşmaya başlıyoruz. Şu sıralar önemli yeni fikirler ortaya çıkıyor ve bunların hayatımızda uzun süreli etkileri olması muhtemel. Şimdi söylediklerimiz veya yazdıklarımız, olumlu ya da olumsuz yönde önemli sonuçlar doğurabilir! Ancak kesin bir sonuca varmak için gerekli tüm bilgilere henüz sahip olmayabiliriz. Bu nedenle planlarımızı veya kararlarımızı daha sonra yeniden gözden geçirmemiz gerekebilir. Ay, burç değiştirmeden önceki son açısını (Merkür ile altmışlık açı) yaptıktan sonra, boşluğa giriyor. Ay, 5 Kasım Perşembe günü Terazi burcuna geçecek.

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5 KASIM 2026 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugün eski bir ilişkinizle ya da kendi iç dünyanızla ilgili yeni bir farkındalık kazanmak aydınlatıcı olabilir. Güneş'in mahremiyet ve derin paylaşımlar alanınızda geri hareket eden Merkür ile kavuşumu, duygularınızı, kişisel psikolojinizi ve en mahrem düşüncelerinizi keşfetmeniz için güçlü bir teşvik oluşturuyor. Şu sıralar biraz fazla kendi içinize dönük olsanız bile, bu sizin için oldukça değerli bir içsel çalışma olabilir! Bir kredi veya borçla ilgili haber alabilirsiniz ve bu durum bakış açınızı değiştirebilir. Ya da geçmişte yaşadığınız bir ilişkiye dair yeni bir farkındalık kazanmanız size yardımcı olabilir; en azından bu keşif oldukça ilginç olabilir. Bir konuyla ilgili önemli bir ipucu elde etmeniz muhtemel ancak henüz kesin bir sonuca varmanın zamanı değil. Gizli veya çözülmesi zor meselelerle ilgili düşünceler, fikirler, haberler ve konuşmalar yaratıcı bir nitelik taşıyor; hayatınızda önemli yön değişikliklerine veya gelişmelere işaret ediyor. Bir durumun daha önce fark etmediğiniz yeni yönlerini keşfetmeniz, o konuya bakış açınızı tamamen değiştirebilir.

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5 KASIM 2026 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugün ve bu hafta bir ilişkinizle ilgili bazı önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Burada söz konusu olan, geçmişten gelen bir konuyu ya da kişiyi yeni bir bakış açısıyla değerlendirmek. Şu anda tüm gerçekleri veya aradığınız yanıtları henüz öğrenemeyebilirsiniz ancak Güneş'in geri hareket eden Merkür ile kavuşumu, meseleleri yeniden ve derinlemesine değerlendirmek için uygun bir zaman olduğunu gösteriyor. Bu kavuşum, Merkür retrosu döngüsünün orta noktasını işaret ediyor. Danışmanlık almak ve başkalarının tavsiyelerini dinlemek bu dönemde faydalı olabilir ve gündeminizde önemli bir yer tutabilir. Bir duruma her iki taraftan da bakmaya açıksınız. Bu yaklaşım, düşüncelerinizi daha kapsamlı hâle getirerek sonuçta daha doğru kararlar almanıza yardımcı olacaktır. Partnerinizle anlamlı ve önemli bir konuşma yapabilirsiniz. Ya da bir başkasının size vereceği geri bildirim, bugün hayatınızda büyük bir fark yaratabilir.

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5 KASIM 2026 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, bugün Güneş'in geri hareket eden Merkür'le kavuşumu sayesinde işle veya sağlıkla ilgili bir konuda anlamlı bir içgörü kazanabilirsin. Başkaları için topladığın bilgileri ya da tavsiyelerini paylaşarak onlara yardım etme ve destek olma ihtiyacı hissedebilirsin. Bu etki altında sorunlara farklı bir açıdan yaklaşma eğilimindesin ve bu sana oldukça fayda sağlayabilir. Şimdi ortaya çıkan fikirler, ilerleyen zamanlarda büyük önem kazanabilir. Bu günlerde işinden, günlük rutinlerinden ve sağlığınla ilgili alışkanlıklarından neler elde ettiğini daha iyi anlamayı öğreniyorsun. Seni doğru yöne yönlendirecek haberler de alabilirsin. Bu, bir bakıma dönüm noktası niteliğinde; kararsızlıktan uzaklaşıp daha fazla netliğe doğru ilerliyorsun, ancak önündeki yol henüz bütünüyle aydınlanmış değil. Şu anda tamamen yeni projelere başlamak yerine mevcut projelerini ve fikirlerini nasıl geliştirebileceğine, onları nasıl iyileştirip düzenleyebileceğine odaklanman daha doğru olacaktır.

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5 KASIM 2026 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugün yapacağın konuşmalar veya aklına gelen fikirler önemli dönüm noktalarına dönüşebilir. Güneş'in geri hareket eden Merkür'le kavuşmasıyla birlikte, gelecekteki gelişim ve ilerlemeye ilişkin bakış açın değişiyor. Geçmişteki fikirlerini yeniden gözden geçirmek, seni olumlu yönde ilerletecek değerli yeni yöntemler bulmanı sağlayabilir. Geçmişinden biri yeniden karşına çıkabilir ya da eski bir meseleye artık farklı bir gözle bakabilirsin. Bir konuyu tamamen geride bırakabilir veya bir hedefini ya da yaklaşımını yeniden şekillendirebilirsin. Yaratıcı bir konuyla ya da romantik hayatınla ilgili yeni bilgiler veya birdenbire gelen bir farkındalık da gündeminde önemli bir yer tutabilir. Geçmişi yeniden değerlendirmek, yeni yöntemlerin veya çözümlerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bunlar, önümüzdeki aylarda senin için oldukça önemli olabilir.

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5 KASIM 2026 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, şu sıralar geçmişte yaşanan olayları anlamlandırmaya ve yeniden değerlendirmeye oldukça yatkınsınız. Özellikle ailevi konular, kişisel meseleler ve ev hayatınızla ilgili durumlar ön plana çıkıyor. Biraz derinlemesine düşünmek ve kendinizi keşfetmek için uygun bir zamandasınız. Çünkü sohbetlerinizden ve düşüncelerinizden doğacak fikirler özellikle önemli olabilir. Bugün Güneş'in geri hareket eden Merkür ile kavuşumu, geçmişinizle, evinizle veya ailenizle ilgili bir konuya yeni bir bakış açısıyla yaklaşmanızı sağlıyor. Şu sıralar yaptığınız konuşmalardan ve üzerinde düşündüğünüz meselelerden doğacak fikirler son derece faydalı olabilir. Olayları farklı bir ışık altında değerlendirmek için doğru bir noktadasınız ve bu yeni bakış açısı sizi olumlu yönde ileriye taşıyabilir. Yine de hem Merkür hem de Venüs 13 Kasım'a kadar geri harekette olacağından, şimdilik gözlem yapmak, notlar almak ve üzerinde düşünmek en iyisi. Bir kararı kesinleştirmeden veya bir konuda bağlayıcı adım atmadan önce biraz daha bekleyip gelişmeleri görmekte fayda var.

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5 KASIM 2026 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, geri hareket eden Merkür'ün Güneş ile kavuşumu sayesinde eski bir ilginizi yeniden canlandırabilir veya şu anda ilgi duyduğunuz bir konuya yepyeni bir gözle bakabilirsiniz. Özellikle öğrenme, zihinsel uğraşlar, iletişim, komşular, sosyal bağlantılar ve kardeşlerle ilgili konularda ortaya çıkacak fikirler oldukça önemli olabilir. Bu fikirler uzun vadeli bir uğraşın başlangıcını oluşturabilir ya da sizi hayatınızda önemli bir yola doğru yönlendirebilir. Bu dönem bir dönüm noktası niteliği taşıyabilir ancak olayların bütününü görebilmek için daha fazla bilgi edinene kadar büyük başlangıçları ertelemek daha doğru olabilir. Bugün geçmişle veya daha önce çözülmesi zor olan konularla ilgili faydalı konuşmalar gündeme gelebilir. Birisi sizden tavsiye isteyebilir ve söylediklerinize değer verebilir. Ya da kaybolmuş veya gözden kaçmış bir ayrıntıyı keşfederek olayların seyrini değiştirebilirsiniz. Şu anda Merkür retrosu döngüsünün tam ortasındayız ve gelişmekte olan bir hikâyenin henüz bilmediğiniz başka yönleri olabilir. Şimdilik gözlem yapmak, bir konunun nasıl şekillendiğini anlamaya çalışmak ve notlar almak için harika bir zamandasınız. Ay bugün Başak burcunda ilerleyerek duygularınızı ve iç dünyanızı harekete geçiriyor.

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5 KASIM 2026 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugün geçmişe dönerek fikirler ve yanıtlar aramak size oldukça doğal gelebilir. Hatta bu yaklaşım maddi açıdan kazançlı bile olabilir. Yeni başlangıçlarda sıklıkla yaşandığı gibi, her şey henüz tam olarak anlam kazanmayabilir. Ancak bugün yapacağınız konuşmalardan ve üzerinde düşüneceğiniz konulardan ortaya çıkacak fikirler, özellikle finansal ve işle ilgili konularda ilerleyen zamanlarda büyük önem taşıyabilir. Düşünceleriniz daha çok kişisel eşyalarınız, maddi durumunuz ve konforunuzla ilgili meseleler etrafında şekillenebilir. Gelişmekte olan bir hikâyenin henüz bilmediğiniz yönleri bulunduğundan, kararları kesinleştirmek için henüz doğru zaman değil. Şimdilik olayları gözlemlemeye ve analiz etmeye çalışın. Bir kişiye, eski bir projeye veya geçmişte yaşanmış bir duruma yeniden şans vermeye karar verebilirsiniz. Ya da olaylara daha anlayışlı yaklaşmayı tercih edebilirsiniz. Merkür retrosu devam ederken geçmişten gelen bir şeyi yeniden hayata döndürürseniz, bu kez farklı bir yaklaşım benimsemeniz gerekecektir. Bugün önemli fikirlerin ve farkındalıkların ortaya çıkabileceği bir gün olsa da Ay'ın güneş haritanızdaki on ikinci evinizde ilerlemesi nedeniyle biraz dinlenmeye, rahatlamaya ve kendi başınıza vakit geçirmeye de ihtiyaç duyabilirsiniz.

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5 KASIM 2026 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugünün gökyüzü etkileri sizi son zamanlarda aldığınız kararları veya yaptığınız planları yeniden gözden geçirmeye teşvik ediyor ve bu süreç size iyi gelebilir. Güneş'in bugün burcunuzda geri hareket eden Merkür ile kavuşması sırasında yapacağınız gözlemler; ilerleyen zamanlarda hayata geçirebileceğiniz yeni fikirlere, iyileştirmelere ve farklı gelişmelere kapı aralayabilir. Bugün kurduğunuz iletişimin her zamankinden daha güçlü bir etki yaratacağını unutmayın. Merkür retrosu döngüsünün orta noktasında olduğumuz için iletişim kurarken daha seçici davranmak isteyebilirsiniz. Bu dönem, özgüveninizi zedeleyen geçmiş meselelerle ilgili suçluluk duygularınızı veya korkularınızı ele almak için uygun. Hatta bugün geçmişte yaşadığınız bir durumu çok daha geniş bir perspektiften değerlendirebilirsiniz. Geçmişinizden bir kişi veya geçmişe ait bir konu yeniden gündeme gelebilir. Ya da üzerinizde yük oluşturan bir meseleyi yeniden düşünme fırsatı bulabilirsiniz. Ayrıca kendinizi daha iyi, daha huzurlu ve dengeli hissetmenizi sağlayacak değişiklikleri değerlendirmeye de değer.

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5 KASIM 2026 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, Güneş'in haritanızdaki on ikinci evinizde geri hareket eden Merkür ile kavuşumu sayesinde, en derin duygularınız, geçmişiniz veya uzun süredir devam eden bir sorununuz hakkında önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz. Sezgilerinizden ve rüyalarınızdan ilginç ve değerli ipuçları alıyorsunuz. Artık size iyi gelmeyen düşünce kalıplarını veya durumları geride bırakmak isteyebilirsiniz. Bugünün gökyüzü etkileri, bunu nasıl başarabileceğinizi biraz daha net görmenizi sağlıyor. Bir sır açığa çıkabilir ya da yaşayacağınız ani bir farkındalık, geçmişteki sorunlara ve olaylara yepyeni bir gözle bakmanıza yardımcı olabilir. Bugün karşılaşacağınız bilgiler, bir konuyu nihayet geride bırakabilmeniz açısından önemli olabilir. Yeniden ele aldığınız eski bir proje ise size daha cazip ve motive edici gelebilir. Merkür retrosunun orta noktasında olduğumuz için henüz hiçbir şeyi kesinleştirmek veya bağlayıcı kararlar almak doğru olmayabilir. Ancak şu anda gözlem yapmak, gelişmeleri takip etmek ve edindiğiniz bilgileri değerlendirmek oldukça önemli.

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5 KASIM 2026 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugün ve bu hafta çevrenizde olup bitenlere ve size iletilen mesajlara karşı özellikle hassas olabilirsiniz. Güneş'in haritanızdaki on birinci evinizde geri hareket eden Merkür ile kavuşumu, değerli bilgiler edinmenizi sağlıyor. Eski ilgi alanlarınızı veya planlarınızı yeniden değerlendirmek, gözden geçirmek ve tekrar keşfetmek için harika bir zamandasınız. İnsanlarla olan etkileşimleriniz sizi cesaretlendirebilir ve oldukça verimli sonuçlar doğurabilir. Önemli düşünceler, haberler veya konuşmalar; yakın zamanda yaşadığınız olaylar, aldığınız kararlar ya da karşılaştığınız sorunlar hakkında size yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Bugün bazı konular sizin için çok daha aydınlatıcı hâle geliyor. Bunlar büyük olasılıkla arkadaşlıklarınız, projeleriniz ve ilişkilerinizle bağlantılı olacak. Henüz çok yeni ve tam olarak şekillenmemiş olsa da edindiğiniz bu farkındalık, yepyeni başlangıçlara doğru ilerlemenizi sağlayabilir. Geçmişe ait anılar veya beklenmedik karşılaşmalar, olaylara bakış açınızı değiştirebilir.

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5 KASIM 2026 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, bugün özellikle işle ilgili konular veya uzun vadeli, büyük hedefleriniz hakkında son zamanlarda ortaya çıkan fikirleri, projeleri ve aldığınız kararları yeniden gözden geçirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Güneş'in haritanızdaki onuncu evinizde geri hareket eden Merkür ile kavuşumu; hedeflerinizi, kariyerinizi, sorumluluklarınızı ve toplum önündeki imajınızı ön plana çıkarıyor. Hayatınızın yönünü ve uzun vadeli hedeflerinizi artık farklı şekillerde ele almaya başladığınız önemli bir dönüm noktasına yaklaşıyorsunuz. Bu yeni yaklaşım oldukça verimli olabilir ve önemli yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bir sonraki adımınızın ne olması gerektiğini anlayabilir veya şimdiye kadar izlediğiniz yollar hakkında yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz. İletişiminiz bugün her zamankinden daha etkili olabilir. Ancak Merkür hâlâ geri harekette olduğundan, yanlış anlaşılmaların mümkün olduğunu göz önünde bulundurarak söylediklerinizi dikkatle seçmenizde fayda var. Bugün yapacağınız gözlemler ilerleyen zamanlarda son derece değerli olabilir. Yine de şu anda bir konuyu kesinleştirmek veya geri dönüşü olmayan kararlar almak için en uygun zaman değil.

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5 KASIM 2026 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, Güneş'in geri hareket eden Merkür ile kavuşumu nedeniyle düşünceleriniz geçmişe, yakın zamanda aldığınız kararlara veya yaptığınız planlara yönelebilir. Bu kez olaylara yepyeni bir gözle bakıyorsunuz ve bu farklı bakış açısı size oldukça faydalı gelebilir. Şu sıralar yapacağınız konuşmalar ilham verici, hatta ufkunuzu genişletecek kadar aydınlatıcı olabilir. Eğitim, ulaşım, inançlar, paylaşım, macera ve yayıncılıkla ilgili konular daha fazla gündeminizde yer alabilir. Bugün okuyacağınız ve duyacağınız şeyler, gelecekteki projeleriniz açısından son derece değerli olabilir. Ayrıca uzun süre aklınızda kalacak yeni düşüncelere ve fikirlere ilham verebilir. Bu dönem, geçmiş deneyimlerinizden yararlanarak yeni bir şeyler ortaya koymak veya daha önce gözden kaçırdığınız ayrıntıları fark etmek için uygun. Şu sıralar sizi derinden etkileyen yeni ilgi alanları ve güçlü inançlar ortaya çıkabilir.

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