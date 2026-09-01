Esenlikler. Ay’ın başlangıcında oldukça kritik iki açı var. Jüpiter Satürn üçgeni ve Mars Satürn karesi. Mars Satürn karesi çok uzun sürmeyebilir, 1 hafta kadar sürer ve biraz dikkat gerektirir. Bastırılmış öfke, engellenmişlik duygusu, görev ve sorumlulukların artması, birtakım tartışmalar ile ilgilidir. Jüpiter Satürn üçgeni ise daha uzun vadeli bir açı ve bu oldukça güzel bir açı. Disiplin ve özgüvenin, şans ve odaklanmanın bir arada olduğu harika bir açı diyebilirim. Yani büyük bir güç açısı. Çok çalışmanın şans ile ödüllendirildiği bir Eylül ayı geçireceğiz.

Sonrasında Venüs Akrep burcuna Merkür de Terazi burcuna geçiyor. Venüs Terazi burcunda çok güçlüydü Akrep burcuna geçince baya bir zayıflıyor. Diplomasinin yerini kontrol ve kıskançlık alabilir. Özellikle ikili ilişkilerde. Merkür’ün Teraziye geçmesi aslında bu diplomatik özellikleri kurtarıyor diyebilirim. Merkür Terazide iletişimci, ara bulucu, tatlı dili olan, diplomatik bir yapıdadır. Ay sonunda Merkür Akrep burcuna geçinceye kadar Merkür Terazi’yi deneyimleyeceğiz. Sonrasında Merkür daha derin, daha odaklı, biraz daha hata bulmaya eğilimli, çok da pozitif düşünmeyen bir burca geçecek.

Chiron’dan genellikle açısal olarak yazılarımda bahsetmem. Fakat Chiron gezegenler kadar olmasa da önemli asteroidlerden biridir. Chiron’un burç değiştirmesi gerçekleşecek. Boğa burcundan Koç burcuna geri dönecek ve birkaç ay bu burçta kalacak. Chiron acılarla ve bilgelikle alakalıdır. Boğadayken (tekrar boğaya girecek) bizi biraz finansal konularla ve özdeğer konularıyla sınamıştı. Koç burcunda da belki fevri davranışlarımız bizi yaraladı ve bu yaralar ile bilgelik kazandık. Doğru zamanda daha doğru aksiyonlar almayı öğrendik. Bir kez daha bu burç ziyaret edilecek.

Neptün Pluton altmışlığı da bu ay kesinleşiyor. Aslında bu iki gezegen çok uzun zamanlardır birbirlerine altmışlık açıdalar belki 40 yıldan daha uzun süredir. Çünkü hızları hemen hemen aynı. Bu içinde bulunduğumuz teknolojik devrimleri Neptün yaratıcılığı ve koç cesaretiyle (Neptün Koç’ta) daha girişimci bir hale getirecek.

Ay sonlarında Güneş Terazi ve Mars Aslan burcuna geçecek. Güneş Terazi de Merkür’de anlattığım gibi oldukça diplomatik, ikili ilişkiler eğilimli bir pozisyon ve biliyorsunuz ki Terazi sezonu başladı.

Mars Aslan ise Yengeç’ten çıktıktan sonra çok rahatlıyor. Kendini biraz daha kendine yakın ifade edebiliyor. İddiacı, ben buradayım diyen, ortaya çıkan, sahneye çıkan, isteklerini taleplerini belki biraz abartılı da olsa çekinmeden söyleyebilen bir yapıya geçecek. Daha eğlenceli de bir konum. Kısacası artık daha cesuruz, kendi haklarımızı savunan, belki de biraz eğlence ve özgüven için aksiyon alan bir yapıda olacağız. Tabi bu daha çoğunlukla ekim ve kasım aylarını kapsayacak.

Ayrıca Uranüs bu ay retro yapmaya başlayacak. Haritamızda özgürleştiğimiz, biraz daha yenilikçi ve farklı olduğumuz, ani ve sürpriz olaylar yaşayabildiğimiz alanlarda artık biraz daha içe çekilme, geriye dönme ve tekrar bazı konuları revize etme durumları yaşayabiliriz. Bu retro birkaç ay devam edecek.

Eylül ayının önemli gökyüzü açıları;

1 Eylül - Jüpiter Satürn Üçgeni:

Büyüme ile gerçekçilik uyum içindedir. Kişi neyi ne zaman yapacağını bilir. Büyük hedefler ayakları yere basarak ilerler. Sabırla atılan adımlar, uzun vadede sağlam sonuçlar getirir.

1 Eylül - Mars Satürn Karesi:

Sorumluluklarımızın arttığı ve hedefe ulaşma açısından biraz zorlayıcı ve engellenmiş hissettiğimiz ve bu yüzden de gerildiğimiz bir dönem. Bu günlerde sakin kalmakta fayda var zira ayın en zorlayıcı zamanlarından biri. Aksiyonlarımızı güvenerek yapmakta zorlanabiliriz.

1 Eylül - Merkür Mars Altmışlığı:

Duygularımızı ifade edeceğimiz, bilginin doğru aktığı güzel bir zaman dilimi. Cesur kelimeler kullanmakta fazla tereddüt etmediğimiz, iletişimi daha etkili kullanabileceğimiz, biraz da tartışmalara açık bir dönem.

8 Eylül - Venüs Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize giderken yine ikili ilişkilerimizi belki çekiciliğimizi ve tatlı dilimizi etkin kullandığımız bir zaman. Bu konularda fayda, ödül ve destekler aldığımız günlerdeyiz.

10 Eylül - Venüs Akrep'te!

10 Eylül - Merkür Terazi'de!

10 Eylül - Venüs Chiron Karşıtlığı:

İkili ilişkilerde yaralanmaya açık bir dönem. Daha çok inzivaya çekilip depresif hissedebiliriz. Sosyalleşmek istemeyebiliriz, sevilmediğimizi hissedebiliriz. Yapıcı olarak kullanabilirsek ilişkiler konusunda kendimizle ilgili çok şey öğrenebileceğimiz günlerdeyiz.

10 Eylül - Uranüs geri harekete başlıyor!

12 Eylül - Merkür Plüton Üçgeni:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

12 Eylül - Merkür Neptün Karşıtlığı:

Zihnimizin bulanık olduğu, aldanmalara ve yanlış anlaşılmalara açık birkaç gün geçirebiliriz. Yeni anlaşmalar, teknoloji alışverişleri için uygun bir zaman değil. Sakarlıklar, yanlış yere giden mesajlar gibi konular gündeme gelebilir.

14 Eylül - Merkür Uranüs Üçgeni:

Yaratıcı fikirler ile dolup taştığımız günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz.

14 Eylül - Güneş Mars Altmışlığı:

Güç ve irade bu günlerde gündemimizdeki en belirgin konulardan. İrademiz, motivasyonumuz, cesaretimiz oldukça yüksek. İstediklerimizi almak konusunda daha canlı ve aktifiz. Sportif faaliyetler için oldukça elverişli bir zaman.

15 Eylül - Venüs Plüton Karesi:

Bu açı her ne kadar Venüs Jüpiter altmışlığı etkisini yaşamaya devam etsek de ilişkilerde kriz yaratabilecek dönüştürücü karşılaşmalara, ortaya çıkan nahoş gerçekliklere de sebep olacaktır. Hoşa gitmeyen konular bu günlerde bilincimizde daha fazla yer edebilir.

16 Eylül - Neptün Plüton Altmışlığı:

Derin dönüşümler yumuşak bir farkındalıkla ilerler. Kişi, kontrol edemediği şeyleri kabullenmeyi öğrenir. Ruhsal çözülmeler korkutucu değil, dönüştürücü çalışır. Bu açı, içsel temizlik ve sessiz ama kalıcı değişimler sağlar.

18 Eylül - Chiron Koç'ta!

18 Eylül - Merkür Satürn Karşıtlığı:

Zihnimiz olumsuz ve depresif olsa da sabırlı, disiplinli ve sürekli olacak. Uranüs açısının yaratıcılığını hayata geçirmek için oldukça elverişli zamanlar.

22 Eylül - Merkür Jüpiter Altmışlığı:

Eğitim için mükemmel zamanlar. Bu dönemde almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabileceğimiz bir dönem.

23 Eylül - Güneş Terazi'de!

26 Eylül - Güneş Neptün Karşıtlığı:

Hayatın sert, soğuk gerçeklerini gözardı edebileceğimiz bir dönem. Spiritüel çalışmalar yapacağımız, içinde fedakarlık temalarının olduğu zamanlar. Hedeflerimize ilerlelemekte zorlanabiliriz. Bu dönemde bağımlılıklara dikkat etmekte fayda var. Romantizm için oktavı yüksek zamanlar.

26 Eylül - Güneş Plüton Üçgeni:

Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

27 Eylül - Mars Chiron Karesi:

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Fakat bu dönemde bize acı veren konuların tekrar etmesi sözkonusu olabilir. Özellikle kendimizi iddia etmek, hakkımızı savunmak ile ilgili konularda geçmişteki acılar tetiklenebilir. Ailevi konularda da tartışmalar yaşanabilir.

28 Eylül - Mars Aslan'da!

28 Eylül - Güneş Uranüs Üçgeni:

Kişiliğimizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyduğumuz, kendimizi ifade etmekte yeni ve ilgi çekici yollar bulduğumuz bir dönemdeyiz. İrademiz güçlü ve istediklerimizi elde etmek doğrultusunda karşımıza çıkan engellere yaratıcı çözümler getirebiliyoruz.

29 Eylül - Merkür Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Zihnimizi, fikirlerimizi hedeflerimize uygun kullanabildiğimiz anlaşmalar ve iletişimsel konular açısından faydalı birkaç gün içerisinde olacağız.

30 Eylül - Merkür Chiron Karşıtlığı:

Geçmişte bize acı veren konular üzerinde daha çok durup düşündüğümüz, üzerinde belli bilinçler ve öğrenimler kazandığımız günlerdeyiz. Ayrıca bu günlerde bu öğrendiklerimizle etrafımızdakilere öğretici tavsiyelerde bulunabiliriz.

30 Eylül - Merkür Akrep'te!