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Ana Sayfa Astroloji Haftanın Yorumu 31 Ağustos - 6 Eylül 2026 haftalık burç yorumları
Haftanın Yorumu

Haftalık burç yorumları: 31 Ağustos - 6 Eylül

Korhan Kılınçkaya, 31 Ağustos - 6 Eylül 2026 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haftalık burç yorumları: 31 Ağustos - 6 Eylül
Giriş: 31 Ağustos 2026, Pazartesi 09:41
Güncelleme: 31 Ağustos 2026, Pazartesi 09:41

Esenlikler. Bu hafta bastırılmış öfke, engellenmişlik duygusu, görev ve sorumlulukların artması, tartışmalar yaşayabileceğimiz bir hafta. Mars Satürn ile sert etkileşimde. Bu haftaya oldukça dikkat. Ayrıca Jüpiter Satürn üçgeni gibi oldukça güzel bir açı da bu hafta kesinleşiyor. Disiplin ve özgüvenin, şans ve odaklanmanın bir arada olduğu harika bir açı diyebilirim. Yani büyük bir güç açısı.

Son olarak da Merkür Mars ile uyumlu etkileşimde. Zihnimiz hızlı, yeni başlangıçlar yapmak isteyen, cesur ve biraz da tartışmacı, konuşurken daha az düşünen bir yapıda olabilir. Bu açıların hepsi hafta başında yaşanacak. Onun dışında açısal olarak genelde sakin bir hafta.

31 Ağustos haftasının günlük astrolojik etkileri

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Bu güne dikkat. Ay Satürn ile kavuşuyor ve Mars ile sert etkileşimde. Bu iki gezegen de sevmedikleri burçtalar yani biraz daha bozuk çalışıyorlar. Gerginlik, tartışma, iş yoğunluğu. Bu güne çok dikkat.

Salı

Ay Boğa burcuna geçiyor. Düne göre çok daha rahat bir gün. Ay Güneş ile uyumlu etkileşimde, karşı cins ve ailemiz ile oldukça iyi anlaşıyoruz, kendimizi ifademiz güçlü. Zaten Ay Boğa burcunu sever ve burada oldukça rahat ve huzurlu bir durumdadır.

Çarşamba

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de Merkür ile uyumlu etkileşimde. İletişim trafiği yüksek. Önemli konuşmalar anlaşmalar için değerlendirilebilir. Yine sakin huzurlu bir gün.

Perşembe

Ay sabah saatlerinde Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor, Öğlen ikizler burcuna geçiyor ve buradaki Uranüs ile kavuşum yapıyor. Plüton ile de uyumlu açıda. Bugün çok yaratıcı, sezgilerimizin güçlü olduğu, iletişim trafiği yüksek, çok sürprizli ve ani olayların gerçekleşebileceği, biraz sıkılgan olduğumuz ve farklı şeyler yapmak istediğimiz bir gün.

Cuma

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Güneş ve Merkür ile sert etkileşime girecek. Bugün biraz anlaşmazlıklar, yanlış ifadeler ya da yanlış anlamalar olabilir. Ama yine de iletişim trafiği ve kısa yolculuklar olasılığı çok yüksek, hareketli bir gün.

Cumartesi

Ay bugün de ikizler burcunda. Gecenin ilerleyen saatlerinde Yengeç burcuna geçecek. Gün içerisinde Venüs ile çok uyumlu bir açı yapıyor. Bugün sosyal ilişkiler açısından harika bir gün. Özellikle kadınlarla aramız çok iyi. Uyumlu, güzel hissettiğimiz, enerjik hareketli bir gün.

Pazar

Ay Yengeç burcuna geçiyor. Ay Yengeç’i çok sever ve orada rahattır. Fakat Yengeç burcunda Mars ve Yengeç’i kare açıyla yani sert bir şekilde gören Koç burcunda da Satürn ve Neptün gibi gezegenler var yani Yengeç bölgesi biraz sert. Mars da Yengeç’i sevmez orada çok alıngan ve tepkiseldir. Bugüne de Pazartesi gibi dikkat demek istiyorum çünkü bu sefer de Ay Mars ile kavuşup Satürn’e sert açı yapıyor. Yine öfke, engellenmişlik duygusu, alınganlık, tartışma, ufak tefek kazalara dikkat.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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