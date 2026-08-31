Esenlikler. Bu hafta bastırılmış öfke, engellenmişlik duygusu, görev ve sorumlulukların artması, tartışmalar yaşayabileceğimiz bir hafta. Mars Satürn ile sert etkileşimde. Bu haftaya oldukça dikkat. Ayrıca Jüpiter Satürn üçgeni gibi oldukça güzel bir açı da bu hafta kesinleşiyor. Disiplin ve özgüvenin, şans ve odaklanmanın bir arada olduğu harika bir açı diyebilirim. Yani büyük bir güç açısı.

Son olarak da Merkür Mars ile uyumlu etkileşimde. Zihnimiz hızlı, yeni başlangıçlar yapmak isteyen, cesur ve biraz da tartışmacı, konuşurken daha az düşünen bir yapıda olabilir. Bu açıların hepsi hafta başında yaşanacak. Onun dışında açısal olarak genelde sakin bir hafta.

31 Ağustos haftasının günlük astrolojik etkileri

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Bu güne dikkat. Ay Satürn ile kavuşuyor ve Mars ile sert etkileşimde. Bu iki gezegen de sevmedikleri burçtalar yani biraz daha bozuk çalışıyorlar. Gerginlik, tartışma, iş yoğunluğu. Bu güne çok dikkat.

Salı

Ay Boğa burcuna geçiyor. Düne göre çok daha rahat bir gün. Ay Güneş ile uyumlu etkileşimde, karşı cins ve ailemiz ile oldukça iyi anlaşıyoruz, kendimizi ifademiz güçlü. Zaten Ay Boğa burcunu sever ve burada oldukça rahat ve huzurlu bir durumdadır.

Çarşamba

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de Merkür ile uyumlu etkileşimde. İletişim trafiği yüksek. Önemli konuşmalar anlaşmalar için değerlendirilebilir. Yine sakin huzurlu bir gün.

Perşembe

Ay sabah saatlerinde Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor, Öğlen ikizler burcuna geçiyor ve buradaki Uranüs ile kavuşum yapıyor. Plüton ile de uyumlu açıda. Bugün çok yaratıcı, sezgilerimizin güçlü olduğu, iletişim trafiği yüksek, çok sürprizli ve ani olayların gerçekleşebileceği, biraz sıkılgan olduğumuz ve farklı şeyler yapmak istediğimiz bir gün.

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Cuma

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Güneş ve Merkür ile sert etkileşime girecek. Bugün biraz anlaşmazlıklar, yanlış ifadeler ya da yanlış anlamalar olabilir. Ama yine de iletişim trafiği ve kısa yolculuklar olasılığı çok yüksek, hareketli bir gün.

Cumartesi

Ay bugün de ikizler burcunda. Gecenin ilerleyen saatlerinde Yengeç burcuna geçecek. Gün içerisinde Venüs ile çok uyumlu bir açı yapıyor. Bugün sosyal ilişkiler açısından harika bir gün. Özellikle kadınlarla aramız çok iyi. Uyumlu, güzel hissettiğimiz, enerjik hareketli bir gün.

Pazar

Ay Yengeç burcuna geçiyor. Ay Yengeç’i çok sever ve orada rahattır. Fakat Yengeç burcunda Mars ve Yengeç’i kare açıyla yani sert bir şekilde gören Koç burcunda da Satürn ve Neptün gibi gezegenler var yani Yengeç bölgesi biraz sert. Mars da Yengeç’i sevmez orada çok alıngan ve tepkiseldir. Bugüne de Pazartesi gibi dikkat demek istiyorum çünkü bu sefer de Ay Mars ile kavuşup Satürn’e sert açı yapıyor. Yine öfke, engellenmişlik duygusu, alınganlık, tartışma, ufak tefek kazalara dikkat.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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Açıklık ve sıcaklık duygusunu korurken daha fazla istikrar ve güven sağlandıkça yaşam koşulların ve aile ilişkilerin de iyileşebilir. Günlük burç yorumları: 31 Ağustos 2026 Pazartesi 31 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, Ay bugün sosyal alanında Satürn ile kavuşuyor ve bu etki üretken olma ihtiyacını güçlendiriyor. Jüpiter ve Satürn uyumlu bir açıya doğru ilerlerken, bugünkü Ay da bu uzun vadeli etkiyi ön plana çıkarıyor. Bu destekleyici transit, özellikle iletişim, eğitim, arkadaşlıklar ve uzun vadeli hayallerin ve hedeflerin konusunda şimdi ve bu hafta hayatına daha fazla düzen ve istikrar kazandırman için oldukça elverişli. En derindeki arzularını ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek için gerçekten uygulanabilir fikirler ve yöntemler geliştirebilirsin. Değerli beceriler öğreniyor ve hayatının pratik yönleriyle keyif aldığın alanları bir araya getiriyorsun. Örneğin kişisel bir ilgi alanından para kazanabilir, hatta bunu tam anlamıyla bir işe dönüştürebilir ya da çok keyif aldığın bir şeyi yaparken aynı zamanda pratik bir hedefe de katkıda bulunabilirsin. Ekip çalışması ve iletişim, arandaki bağları güçlendirebilir. Özellikle kendi kendine öğrenme veya evden eğitim gibi konular ön plana çıkabilir. Başkalarının en iyi yönlerini ortaya çıkarıyor gibisin; onları destekleyebilir veya onlara faydalı tavsiyelerde bulunabilirsin. Günlük burç yorumları: 31 Ağustos 2026 Pazartesi 31 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, Ay doğum haritanın tepe noktasında Satürn ile buluşurken, sorumlulukların ve performansın bugün önceliklerinin başında geliyor. Jüpiter ve Satürn uyumlu bir açıya doğru ilerliyor ve bugünkü Ay da bu destekleyici transiti ön plana çıkarıyor. Şimdi ve bu hafta işin ve para kazanma çabaların desteklenebilir. Gerçekten uygulanabilir ve verimli koşullar yaratmak için kendini kanıtlamış, güvenilir yöntemlerden yararlanıyorsun. Daha fazla düzen ve öz disiplin uyguladığında para kazanmanın veya iş yapmanın yeni yolları da oldukça iyi sonuç verebilir. Pratik anlamda başarı elde etmek için güçlü bir dönem. Kendini işine vermek şu anda sana daha doğal geliyor ve fikirlerini tatmin edici biçimlerde hayata geçirebileceğin alanlar bulabiliyorsun. İtibarını güçlendirmek için de uygun bir zaman. Bugün işlerini halletmek sana yalnızca doğru gelmekle kalmıyor, aynı zamanda keyif de verebilir. Günlük burç yorumları: 31 Ağustos 2026 Pazartesi 31 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, Ay tüm günü ruhsal gelişim ve macera alanında geçiriyor; bu da seni içine çeken deneyimlere duyduğun özlemi, rutinden uzaklaşma veya ortam değişikliği ihtiyacını artırıyor. Ay bugün bu alanda Satürn ile buluşuyor ve ciddi bir şekilde öğrenmek, çalışmak veya bazı konular üzerinde derinlemesine düşünmek gündeme gelebilir. Bilgini artırma veya öğrendiklerini uygulama çabaların özellikle etkili olabilir; özellikle de deneme yanılma yoluyla, uygulamalı olarak öğreniyorsan. Jüpiter ve Satürn uyumlu bir açıya doğru ilerliyor ve bu daha uzun vadeli etki, kendine özgü kişiliğini ve fikirlerini ifade edebileceğin etkili yollar bulmana yardımcı oluyor. Aynı zamanda becerilerini, kendini daha iyi ifade etmene, hatta kendini yeniden yaratmana veya imajını ve kendini sunma biçimini geliştirmenе yardımcı olacak şekilde öğreniyor ve geliştiriyorsun. Bu etki aynı zamanda bir kitlenin veya çevrenin saygısını kazandığını da gösteriyor. Güvenilirliğin özellikle dikkat çekiyor. Ancak bu dönemde sana en fazla saygı ve ödül kazandıran şey, istikrarını ve güvenilirliğini korurken yine de kendi bildiğin yoldan gitmeyi ve öncülük etmeyi başarabilmen. 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Bu etki kararlılığını güçlendirirken iç dünyanı, tepkilerini ve en yakın ilişkilerini daha derinlemesine anlamana yardımcı oluyor. Çözümler şimdi ortaya çıkmaya başlıyor ve bu da istikrarlı bir şekilde ilerleyebileceğine işaret ediyor. Günlük burç yorumları: 31 Ağustos 2026 Pazartesi 31 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, Ay tüm günü karşıt burcunda geçiriyor ve yakın ilişkilerin ile hayatında dengesi bozulmuş alanlar daha güçlü bir şekilde ön plana çıkıyor. Aslında, ister doğrudan ister dolaylı bir "ders" şeklinde olsun, hayatındaki önemli biriyle kurduğun etkileşimler aracılığıyla bazı şeyler öğrenmek için uygun bir dönem. Ay'ın bugün Satürn ile kavuşması, görevlerinden ve sorumluluklarından kaçınmak yerine onları yerine getirdiğinde kendini çok daha iyi hissedeceğine işaret ediyor. Bir partnerin veya arkadaşınla seni mutlu eden bir uzlaşmaya varabilir ya da sana keyif veren ve geleceğe dair umutlandıran konuşmalar yapabilirsin. Jüpiter ve Satürn uyumlu bir açıya doğru ilerliyor ve bu daha uzun vadeli etki arkadaşlıklarını, ortaklıklarını, eğitimini ve iletişimini destekliyor. Hayatının bu döneminde eğitiminde ilerleme ve değerli, aynı zamanda iş hayatında da kullanabileceğin beceriler edinme fırsatlarından yararlanman oldukça olası. İlişkiler hem ciddi ve bağlılık içeriyor hem de heyecan verici olabilir. Bir arkadaşınla ortaklık kurabilir veya bir arkadaşın hedeflerine ulaşmanda önemli bir rol oynayabilir. Bir arkadaşınla önemli bir konuda güçlerini birleştirmen ya da bir grup veya sosyal çevre aracılığıyla hayatında önemli bir yere sahip olacak biriyle tanışman bu dönemin öne çıkan gelişmelerinden biri olabilir. Günlük burç yorumları: 31 Ağustos 2026 Pazartesi 31 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, Ay tüm günü rutinler, alışkanlıklar, sağlık ve iş alanında geçiriyor ve hayatındaki işlerin sorunsuz ilerlemesini sağlayan düzen ve sistemlerle ilgilenmek için doğru bir ruh halindesin. Ay'ın bu alanda Satürn ile buluşması, günlük işlerini kontrol altına alma ve düzene koyma yönündeki duygusal ihtiyacını ön plana çıkarıyor. Yarım kalmış işleri tamamlamak veya öz bakım ya da sağlıklı yaşam düzenine yeniden dönmek şu anda hem tatmin edici hem de rahatlatıcı olabilir. Jüpiter ve Satürn uyumlu bir açıya doğru ilerliyor ve bu etki, hayatında nelerin işe yaradığını ve hangi alanların gelişmeye ihtiyaç duyduğunu belirlemen için seni mükemmel bir konuma getiriyor. Bu dengeli bakış açısı şimdi ve bu hafta, hatta önümüzdeki aylarda sana büyük fayda sağlayabilir! Özellikle iş, kariyer, sağlık ve para konularında iyileşmeler gündemde. Son derece uygulanabilir bir yaşam tarzı değişikliği yapabilirsin ve bu, yavaş ama istikrarlı ilerleyen ve kalıcı hale gelen bir düzen olabilir. Kariyerine, itibarına ve uzun vadeli hedeflerine fayda sağlayacak sağlıklı bir rutin oluşturabilirsin. Çabalarını fark eden yöneticiler, öğretmenler ve diğer otorite konumundaki kişilerle ilişkilerinde de daha avantajlı bir konumdasın. Günlük burç yorumları: 31 Ağustos 2026 Pazartesi 31 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, Ay tüm günü yaratıcılık alanında geçiriyor ve eğlenme, dinlenme ve keyifli aktivitelere zaman ayırma ihtiyacın ön plana çıkıyor. Üretken şeylerle ilgilenmeye yönelebilir ve bunu hem rahatlatıcı hem de tatmin edici bulabilirsin. Yaratıcı bir proje üzerinde çalışmak, bir becerini geliştirmek, eğitimle ilgilenmek ya da bir projeye daha fazla yapı ve biçim kazandırmak konusunda oldukça başarılı olabilirsin. Hatta tasarım çalışmaları için özellikle güzel bir dönem. Yönetici gezegenin Jüpiter, Satürn ile uyumlu bir açıya doğru ilerliyor ve bu etki, hayatında zaten var olan temellerin üzerine inşa edilen ölçülü, anlamlı değişimleri ve iyileştirmeleri destekliyor. Ayakların yere sağlam basarken ve sorumluluklarını yerine getirirken yaratıcı fikirlerine daha kolay biçim verebilir, kendini daha iyi ifade etmenin yeni yollarını geliştirebilirsin. Fikirlerini somut gerçeklere dönüştürebileceğin bir dönem olabilir. Yaratıcı veya iletişimle ilgili bir girişim, yeteneklerini ve tekniklerini geliştirdikçe gelişip güçlenebilir. Şu anda kilit nokta iyimserlik ile gerçekçilik arasında denge kurmak ve bu uzun vadeli etki tam da bunu yapmana yardımcı oluyor. Günlük burç yorumları: 31 Ağustos 2026 Pazartesi 31 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, Ay ve Satürn bugün ev ve aile alanında kavuşuyor ve ev hayatının ya da özel yaşamının daha çok pratik yönlerine odaklanman olası. Jüpiter ve Satürn uyumlu bir açıya doğru ilerliyor ve bugünkü Ay da bu uzun vadeli etkiyi ön plana çıkarıyor. Özellikle duygusal konularda, aile ilişkilerinde ve başta borçlar olmak üzere finansal meselelerde üretkenlik ve anlamlı iyileşmelerin yaşanabileceği bir dönem. Yaşam koşullarını ve maddi durumunu düzene koyuyor olabilirsin. Hem güvenilir ve istikrarlı hem de seni mutlu eden daha iyi bir ilişki düzeni veya yaşam düzeni oluşturmayı başarabilirsin. Evini iyileştirmek veya geliştirmek için yeni fikirler aklına gelebilir. Ev onarımları, taşınma veya yaşam koşullarındaki diğer değişiklikler için ihtiyacın olan desteği alabilirsin. Ailende ve ev hayatında destekleyici ve güven veren bir atmosfer ön plana çıkabilir ve bu durum sana oldukça tatmin edici gelebilir. Günlük burç yorumları: 31 Ağustos 2026 Pazartesi 31 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, Ay bugün ciddi Satürn ile kavuşuyor ve Jüpiter ile uyumlu bir açı oluşturuyor; sen de projelerine yoğunlaşmak isteyebilir ya da önemli bir konuşmayla veya yapılması gereken bir işle ilgilenebilirsin. Bugün biraz öz disiplin göstermek sana büyük fayda sağlayabilir! Aslında Ay, bir süredir seninle olan daha uzun vadeli bir etkiyi, Jüpiter-Satürn üçgenini ön plana çıkarıyor. Bu destekleyici transit, ilişkilerini, eğitimini ve projelerini geliştirme ve güncelleme yönündeki çabalarını destekliyor. İster bir arkadaşlık, ister ortaklık, eğitim süreci veya özel bir ilgi alanı olsun, işleri yoluna koymayı başarıyorsun. Hem rahat ve güvenilir hem de eğlenceli ve teşvik edici olan somut başarıların tadını çıkarabilirsin. Şimdi ve önümüzdeki haftalarda bir partnerden veya arkadaşından gelen yeni fikirleri geliştirip işine yarayacak hale getirebilirsin. Güçlü ve kaliteli iletişim sayesinde bir ortaklık veya ilişki gelişebilir. İşinin, eğitiminin ve projelerinin çok da göz alıcı olmayan, daha zahmetli yönlerinden bile daha fazla keyif alabilirsin ve hedeflerini ilerletmek için olağanüstü bir çaba gösterebilirsin. Günlük burç yorumları: 31 Ağustos 2026 Pazartesi 31 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, Ay'ın Satürn ile kavuşmasıyla birlikte bugün hayatının pratik işlerini düzene koymaktan her zamankinden daha fazla tatmin olman olası. Jüpiter ve Satürn uyumlu bir açıya doğru ilerliyor ve bu uzun vadeli etki, finans ve iş başta olmak üzere hayatının pratik alanlarında, aynı zamanda sağlık ve arkadaşlıklar konusunda da seni oldukça destekliyor. İşlerinle, günlük sorumluluklarınla ve sağlıklı yaşam rutinlerinle ilgilenmekten daha fazla keyif alabilir, öz disiplinin sayesinde hem sağlığını iyileştirebilir hem de görevlerinden ve günlük işlerinden daha fazla tatmin duyabilirsin. Genel olarak bu dönem para kazanmak, iş hayatını geliştirmek ve sağlıkla ilgili hedeflerinin peşinden gitmek açısından rahat ve destekleyici olabilir. Büyüme ve ilerleme isteğin ile yerleşik düzen ve gelenekler arasında doğru dengeyi bulabilirsin. Üretkenliğinin arttığı bir dönemdesin.

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