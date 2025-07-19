Vedik Astroloji’de Ay’ın önemi nedir?

Ay, Vedik astrolojide çok önemli bir gezegendir. Vedik astrolojide Ay, “Chandra” olarak adlandırılır. Ay Vedik astrolojide direk zihinle ilgilidir. Düşünme şeklimizi, öğrenme ve kavrama şeklimizi temsil eder. Duygularımızı ifade etme şeklimizi anlatır. Aynı zamanda iç huzurumuzun nasıl olduğu hakkında bilgi verir. Duygusal zekamız da Ay ile sembolize edilir. Ay aynı zamanda iç dengelerimizin nasıl olduğu ile ilgilidir. Ne oranda duyarlı olduğumuzu ve hangi konular hakkında hassas olduğumuzu anlatır. Ay, Vedik astrolojide aynı zamanda tanınmayı temsil eder.

Vedik astrolojiye özel “Chandra Lagna” haritaları vardır. Bu haritalar Ay’ın yükselen olarak birinci eve yerleştirilmesiyle oluşturulan haritalardır. Chandra Lagna haritaları kişinin içsel dünyasıyla ilgili önemli bilgiler verir. Hint bilgeliğinde hayatımızı nasıl sürdürdüğümüzün, zihinsel barışımız ve içsel huzurumuzla çok ilgili olduğu düşünülür. Ay da, Vedik astrolojide zihinsel barışı ve içsel mutluluğu temsil ettiği için çok önemlidir. Ay’ın günlük transitleri üzerimizde günlük olarak önemli etkiler yaratır. Ay, 2,5 günde bir burç değiştirir. Ay, gerek “Nakshatra” dediğimiz o gün içinden geçtiği takım yıldızının etkisiyle, gerek o gün bulunduğu burç ve diğer gezegenlerle yapmış olduğu görünümler ile günlük hayatımız üzerinde önemli etkiler yaratır.

Ay’ın doğum haritasındaki gücü

Ay, Boğa burcunda yücelir. Yani Ay doğum haritasında Boğa burcunda yerleşmişse doğasının özelliklerini iyi gösterir. Ay, Akrep burcunda düşüştedir. Bu yüzden Ay Akrep burcundayken kendi doğasıyle çelişir. Ay Yengeç burcunda kendi evindedir. Dolayısıyla Ay Yengeç burcunda rahat edecektir. Ay, İkizler, Aslan ve Balık’da yerleşmişse dost burçlarda yerleşmiş demektir. Kova ve Oğlak düşman burçlardır. Ay, Başak, Yay, Koç ve Terazi burcunda ise nötr yani ne iyi ne kötü durumdadır. Güneş ve Merkür Ay’ın dost gezegenidir. Ay’ın düşman gezegeni yoktur. Ay en çok haritanın 4. Evinde güçlüdür. 5.,9. ve 11. Evlerde de güçlüdür. 6,8 ve 12. Evler Ay’ın zararlı çalıştığı evlerdir.

Ay (Chandra) hangi burçtayken kişiye hangi özellikleri verir?

Ay’ı Koç burcunda olan kişiler duygusal anlamda çok rahat değillerdir. Duygusal dengeyi yakalamakta zorluk çekip; duygularını direkt ve ani şekilde yansıtırlar. Ay Boğa burcundayken kişi duygusal anlamda istikrarlıdırlar. Maddi ve fiziksel güvenceyi yakalamak, duygusal tatmin için önemlidir. Ay burcu İkizler olanlar için hareket, konuşma ve kendilerini ifade etme özgürlüğü çok önemlidir. Aksi takdirde ruhen çökmüş hissedebilirler. Ay burcu Yengeç olan kişiler için duygusal güvencede olmak çok önemlidir. Sezgileri çok güçlü olup; çok duygusal olurlar. Ay burcu Aslan olanlar duygularını gizlemekte çok zorluk çekerler. Güdüsel olarak kendilerini ortaya koymak ve etrafına kendilerini göstermek isterler. Ay’ı Başak burcu olan kişiler duygusal anlamda huzursuz, seçici ve eleştirel olurlar. İçsel olarak her şeyi kolay beğenmez ve mükemmelliyetçi bir yapıdadırlar. Ay Burcu Terazi olanlar için içsel huzur ve barış çok önemlidir. Etraflarında güzellik, uyum ve ahenk yaratma gayreti içerisindediler. Ay’ı Akrep burcunda yerleşmiş olanlar duygusal olarak huzursuzlardır ve olayları kişiselleştirme eğilimindedirler. Duygusal güvence yakalamakta zorlanıp; duygularını gizlemek isterler. Ay burcu Yay olanlar için özgürlük ihtiyacı çok fazladır. Duygusal ve güdüsel olarak düşünmeden hareket ederler. Ay burcu Oğlak olanlar için duygular geri plandadır. Duygularını bastırmayı iyi bilirler ve zihinleri hayatın hep gerçekçi yönüyle ilgilenir. Ay Burcu Kova olanlar duygularını bir kenara itip, akılcı ve rasyonel davranma eğilimindedirler. İçsel olarak huzursuzdurlar. Ay burcu Balık olanlar ruh halinde dalgalanmalar yaşarlar ve olaylara objektif bakmakta zorlanırlar. Hayal güçleri ve sezgileri çok kuvvetlidir.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: nazliyildizbol

ASTROLOJİ Vedik Astrolojide Gunalar: Satva, Racas, Tamas

ASTROLOJİ 2022 Ay Takvimi