Vedik Astroloji’de Ay’ın önemi nedir?

Nazlı Yıldız Bol, Vedik Astroloji'de Ay'ın etkilerini anlattı. Ay’ın doğum haritasındaki gücü hakkında bilgiler verdi.

Vedik Astroloji’de Ay’ın önemi nedir?
Astroloji
07 Mart 2022 Pazartesi

Ay, Vedik astrolojide çok önemli bir gezegendir. Vedik astrolojide Ay, “Chandra” olarak adlandırılır. Ay Vedik astrolojide direk zihinle ilgilidir. Düşünme şeklimizi, öğrenme ve kavrama şeklimizi temsil eder. Duygularımızı ifade etme şeklimizi anlatır. Aynı zamanda iç huzurumuzun nasıl olduğu hakkında bilgi verir. Duygusal zekamız da Ay ile sembolize edilir. Ay aynı zamanda iç dengelerimizin nasıl olduğu ile ilgilidir. Ne oranda duyarlı olduğumuzu ve hangi konular hakkında hassas olduğumuzu anlatır. Ay, Vedik astrolojide aynı zamanda tanınmayı temsil eder.


Vedik astrolojiye özel “Chandra Lagna” haritaları vardır. Bu haritalar Ay’ın yükselen olarak birinci eve yerleştirilmesiyle oluşturulan haritalardır. Chandra Lagna haritaları kişinin içsel dünyasıyla ilgili önemli bilgiler verir. Hint bilgeliğinde hayatımızı nasıl sürdürdüğümüzün, zihinsel barışımız ve içsel huzurumuzla çok ilgili olduğu düşünülür. Ay da, Vedik astrolojide zihinsel barışı ve içsel mutluluğu temsil ettiği için çok önemlidir. Ay’ın günlük transitleri üzerimizde günlük olarak önemli etkiler yaratır. Ay, 2,5 günde bir burç değiştirir. Ay, gerek “Nakshatra” dediğimiz o gün içinden geçtiği takım yıldızının etkisiyle, gerek o gün bulunduğu burç ve diğer gezegenlerle yapmış olduğu görünümler ile günlük hayatımız üzerinde önemli etkiler yaratır.


Ay’ın doğum haritasındaki gücü

Ay, Boğa burcunda yücelir. Yani Ay doğum haritasında Boğa burcunda yerleşmişse doğasının özelliklerini iyi gösterir. Ay, Akrep burcunda düşüştedir. Bu yüzden Ay Akrep burcundayken kendi doğasıyle çelişir. Ay Yengeç burcunda kendi evindedir. Dolayısıyla Ay Yengeç burcunda rahat edecektir. Ay, İkizler, Aslan ve Balık’da yerleşmişse dost burçlarda yerleşmiş demektir. Kova ve Oğlak düşman burçlardır. Ay, Başak, Yay, Koç ve Terazi burcunda ise nötr yani ne iyi ne kötü durumdadır. Güneş ve Merkür Ay’ın dost gezegenidir. Ay’ın düşman gezegeni yoktur. Ay en çok haritanın 4. Evinde güçlüdür. 5.,9. ve 11. Evlerde de güçlüdür. 6,8 ve 12. Evler Ay’ın zararlı çalıştığı evlerdir.


Ay (Chandra) hangi burçtayken kişiye hangi özellikleri verir?

Ay’ı Koç burcunda olan kişiler duygusal anlamda çok rahat değillerdir. Duygusal dengeyi yakalamakta zorluk çekip; duygularını direkt ve ani şekilde yansıtırlar. Ay Boğa burcundayken kişi duygusal anlamda istikrarlıdırlar. Maddi ve fiziksel güvenceyi yakalamak, duygusal tatmin için önemlidir. Ay burcu İkizler olanlar için hareket, konuşma ve kendilerini ifade etme özgürlüğü çok önemlidir. Aksi takdirde ruhen çökmüş hissedebilirler. Ay burcu Yengeç olan kişiler için duygusal güvencede olmak çok önemlidir. Sezgileri çok güçlü olup; çok duygusal olurlar. Ay burcu Aslan olanlar duygularını gizlemekte çok zorluk çekerler. Güdüsel olarak kendilerini ortaya koymak ve etrafına kendilerini göstermek isterler. Ay’ı Başak burcu olan kişiler duygusal anlamda huzursuz, seçici ve eleştirel olurlar. İçsel olarak her şeyi kolay beğenmez ve mükemmelliyetçi bir yapıdadırlar. Ay Burcu Terazi olanlar için içsel huzur ve barış çok önemlidir. Etraflarında güzellik, uyum ve ahenk yaratma gayreti içerisindediler. Ay’ı Akrep burcunda yerleşmiş olanlar duygusal olarak huzursuzlardır ve olayları kişiselleştirme eğilimindedirler. Duygusal güvence yakalamakta zorlanıp; duygularını gizlemek isterler. Ay burcu Yay olanlar için özgürlük ihtiyacı çok fazladır. Duygusal ve güdüsel olarak düşünmeden hareket ederler. Ay burcu Oğlak olanlar için duygular geri plandadır. Duygularını bastırmayı iyi bilirler ve zihinleri hayatın hep gerçekçi yönüyle ilgilenir. Ay Burcu Kova olanlar duygularını bir kenara itip, akılcı ve rasyonel davranma eğilimindedirler. İçsel olarak huzursuzdurlar. Ay burcu Balık olanlar ruh halinde dalgalanmalar yaşarlar ve olaylara objektif bakmakta zorlanırlar. Hayal güçleri ve sezgileri çok kuvvetlidir.


Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: nazliyildizbol


Vedik Astrolojide Gunalar: Satva, Racas, Tamas
Vedik Astrolojide Gunalar: Satva, Racas, Tamas

2022 Ay Takvimi
2022 Ay Takvimi



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.