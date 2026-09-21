Esenlikler. Haftaya Merkür Jüpiter uyumlu açısı ile başlıyoruz. Geçen hafta Satürn Merkür üzerinde baskı kurmuştu bu hafta tam tersi. Jüpiter Merkür’e destek veriyor. Eğitim, iletişim, önemli konuşmalar, ticaret, yabancılarla ilgili konular için oldukça iyi bir açı.
Sonrasında Güneş Terazi burcuna giriyor ve girer girmez Koç burcundaki Neptün ile karşıt açı yapıyor. Güneş burçlarını artık hepiniz biliyorsunuz, Terazi sezonu diplomatik, sanatsal, ikili ilişkiler odaklıdır. Koç ise tek başına hareket eden, liderlik eden, başkasından daha çok kendini düşünen bir yapıdadır ve Neptün’ün Güneş’e açısı bu inisiyatif alma, liderlik, kendine yönelik hareket etme ile ilgili konularda biraz kafamızı karıştıracak gibi gözüküyor. İki durumu var bence, bencilce davrandığımızın veya başkasını fazla düşünmemizin farkına varamayacağız. Biraz ilişkilerde alma verme dengesini bozacağımız bir hafta olabilir. Onun dışında fazlasıyla romantik ve yaratıcı.
Güneş Pluton ile uyumlu etkileşimde olacak. Duygusal yoğunluğumuz, odağımız, disiplinimiz, ihtirasımız da oldukça yüksek ve ufak tefek de olsa bu hafta kendimizi dönüştürücü durumlar içinde bulabiliriz. Birtakım eskide kalmış, değişmesini istediğimiz konuları (çok büyük olmak zorunda değil) değiştirmek adına karar verebiliriz.
Günlük etkilere geçecek olursak;
Pazartesi
Ay Oğlak burcunda haftaya başlıyoruz. Sorumluluk ve disiplin günü. Gün içerisinde Ay Güneş ile uyumlu açı gerçekleştirecek bu da bu sorumlulukla aramızın kötü olmadığı anlamına geliyor yani bunu isteyerek ve güçlü bir şekilde yapıyoruz ayrıca ön plana çıktığımız bir gün. Ayrıca Ay Mars ile sert etkileşimde. Gergin bir gün de geçebilir. Alınganlıklara biraz dikkat.
Salı
Ay Kova burcuna geçiyor. Sabah saatleri biraz krizli. Ay Pluton ile kavuşumda. Öğle saatlerinde etki alanından çıkıyor. Satürn Neptün ve Uranüs ile uyumlu açı gün ortasında daha etkili olacak. Gün ortası daha disiplinli, entelektüel, farklı şeyler yapmak istediğimiz ve özellikle yakın arkadaşlarla veya arkadaş gruplarıyla eğlenceli ve farklı geçebilecek bir gün.
Çarşamba
Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine entelektüel ve öğrendiğimiz, iyi iletişim kurduğumuz bir gün. Ay Merkür ile uyumlu açıda. İletişim ve yolculuk trafiği de yüksek.
Perşembe
Ay Balık burcuna geçiyor. Haftanın en romantik ve en ilginç günü olabilir. Ay Balık burcunda hayalci ve romantik durumda, biraz kaçışlara meyilli. Venüs ile uyumlu açı yapacak ve ilişkiler açısından güzel bir gün olacak. Ay Uranüs ile sert etkileşimde bu da günü biraz ani, biraz beklenmedik, biraz isyankar ve sıkılgan bir hale getirebilir. Ama değişik ve eğlenceli birşeyler yapmamızı da sağlayacak.
Cuma
Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün dünün Venüs uyumlu açısının etkileri devam ediyor diyebilirim ama onun dışında belirgin bir açısı yok. Haftanın güzel günlerinden. Yumuşak ve iyicil etkiler devam ediyor.
Cumartesi
Ay Sabah saatlerinde Balık burcunda devam edecek. Akşam saatlerinde Koç burcuna geçecek ve gecenin ilerleyen saatlerinde Neptün ile kavuşum yapacak. Aslında bu da balık burcuna benzer etkiler getirebilir ama bir farkla. Artık daha eylemsel ve daha spontan bir durumdayız. Yani durgunluk yerini aktifliğe bırakıyor ama biraz kafamız karışık olduğu için aksiyonları alırken düşünmeden hareket etmemeye dikkat etmek lazım. Ayrıca bugün dolunay var!
Pazar
Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün biraz zorlayıcı geçebilir. Aslında yumuşak etkiler var mesela Uranüs ve plutondan. Bunlar yaratıcı ve derinlemesine düşünebilen, motive, ihtiraslı bir gün beraberinde getirecek fakat Ay Satürn kavuşumu biraz zorluyor. Bugün biraz agresif, biraz kötümser ve engellenmiş hissettiğimiz bir gündeyiz. Hem gergin hem de negatif düşüncelerle dolu bir gün. Aldığımız aksiyonlar biraz bize zarar verebilir. Keskin sirke küpüne zarar dikkat.
Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.
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