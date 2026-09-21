Esenlikler. Haftaya Merkür Jüpiter uyumlu açısı ile başlıyoruz. Geçen hafta Satürn Merkür üzerinde baskı kurmuştu bu hafta tam tersi. Jüpiter Merkür’e destek veriyor. Eğitim, iletişim, önemli konuşmalar, ticaret, yabancılarla ilgili konular için oldukça iyi bir açı.

Sonrasında Güneş Terazi burcuna giriyor ve girer girmez Koç burcundaki Neptün ile karşıt açı yapıyor. Güneş burçlarını artık hepiniz biliyorsunuz, Terazi sezonu diplomatik, sanatsal, ikili ilişkiler odaklıdır. Koç ise tek başına hareket eden, liderlik eden, başkasından daha çok kendini düşünen bir yapıdadır ve Neptün’ün Güneş’e açısı bu inisiyatif alma, liderlik, kendine yönelik hareket etme ile ilgili konularda biraz kafamızı karıştıracak gibi gözüküyor. İki durumu var bence, bencilce davrandığımızın veya başkasını fazla düşünmemizin farkına varamayacağız. Biraz ilişkilerde alma verme dengesini bozacağımız bir hafta olabilir. Onun dışında fazlasıyla romantik ve yaratıcı.

Güneş Pluton ile uyumlu etkileşimde olacak. Duygusal yoğunluğumuz, odağımız, disiplinimiz, ihtirasımız da oldukça yüksek ve ufak tefek de olsa bu hafta kendimizi dönüştürücü durumlar içinde bulabiliriz. Birtakım eskide kalmış, değişmesini istediğimiz konuları (çok büyük olmak zorunda değil) değiştirmek adına karar verebiliriz.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Oğlak burcunda haftaya başlıyoruz. Sorumluluk ve disiplin günü. Gün içerisinde Ay Güneş ile uyumlu açı gerçekleştirecek bu da bu sorumlulukla aramızın kötü olmadığı anlamına geliyor yani bunu isteyerek ve güçlü bir şekilde yapıyoruz ayrıca ön plana çıktığımız bir gün. Ayrıca Ay Mars ile sert etkileşimde. Gergin bir gün de geçebilir. Alınganlıklara biraz dikkat.

Salı

Ay Kova burcuna geçiyor. Sabah saatleri biraz krizli. Ay Pluton ile kavuşumda. Öğle saatlerinde etki alanından çıkıyor. Satürn Neptün ve Uranüs ile uyumlu açı gün ortasında daha etkili olacak. Gün ortası daha disiplinli, entelektüel, farklı şeyler yapmak istediğimiz ve özellikle yakın arkadaşlarla veya arkadaş gruplarıyla eğlenceli ve farklı geçebilecek bir gün.

Çarşamba

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine entelektüel ve öğrendiğimiz, iyi iletişim kurduğumuz bir gün. Ay Merkür ile uyumlu açıda. İletişim ve yolculuk trafiği de yüksek.

Perşembe

Ay Balık burcuna geçiyor. Haftanın en romantik ve en ilginç günü olabilir. Ay Balık burcunda hayalci ve romantik durumda, biraz kaçışlara meyilli. Venüs ile uyumlu açı yapacak ve ilişkiler açısından güzel bir gün olacak. Ay Uranüs ile sert etkileşimde bu da günü biraz ani, biraz beklenmedik, biraz isyankar ve sıkılgan bir hale getirebilir. Ama değişik ve eğlenceli birşeyler yapmamızı da sağlayacak.

Cuma

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün dünün Venüs uyumlu açısının etkileri devam ediyor diyebilirim ama onun dışında belirgin bir açısı yok. Haftanın güzel günlerinden. Yumuşak ve iyicil etkiler devam ediyor.

Cumartesi

Ay Sabah saatlerinde Balık burcunda devam edecek. Akşam saatlerinde Koç burcuna geçecek ve gecenin ilerleyen saatlerinde Neptün ile kavuşum yapacak. Aslında bu da balık burcuna benzer etkiler getirebilir ama bir farkla. Artık daha eylemsel ve daha spontan bir durumdayız. Yani durgunluk yerini aktifliğe bırakıyor ama biraz kafamız karışık olduğu için aksiyonları alırken düşünmeden hareket etmemeye dikkat etmek lazım. Ayrıca bugün dolunay var!

Pazar

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün biraz zorlayıcı geçebilir. Aslında yumuşak etkiler var mesela Uranüs ve plutondan. Bunlar yaratıcı ve derinlemesine düşünebilen, motive, ihtiraslı bir gün beraberinde getirecek fakat Ay Satürn kavuşumu biraz zorluyor. Bugün biraz agresif, biraz kötümser ve engellenmiş hissettiğimiz bir gündeyiz. Hem gergin hem de negatif düşüncelerle dolu bir gün. Aldığımız aksiyonlar biraz bize zarar verebilir. Keskin sirke küpüne zarar dikkat.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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Ay'ın bu sabah Mars'a karşıtlığı, üzerimize gereğinden fazla yük aldıysak gerginliğe, dikkatin dağılmasına ve sabırsızlığa işaret edebilir. Yine de genel olarak geleneksel yöntemlerdeki bilgeliği bulmak için iyi bir durumdayız. Hayatımıza ve projelerimize düzen ve yapı kazandırıyoruz. Günlük burç yorumları: 22 Eylül 2026 Salı 22 EYLÜL 2026 SALI KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugün birinin bakış açısını daha iyi anlamak için oldukça güçlü bir konumdasın ve bu deneyim sana çok şey öğretebilir. Kendini ilhamla dolu hissedebilirsin! Bugünkü Merkür-Jüpiter etkileşimi sayesinde başkalarıyla nasıl iletişim kuracağını içgüdüsel olarak biliyor ve bunu doğal, sıcak bir şekilde yapıyorsun. Merakını uyandıran, seni daha fazla öğrenmeye veya daha yaratıcı düşünmeye teşvik eden insanları arıyor ya da doğal olarak kendine çekiyorsun. Bugün doğaçlama hareket edebilir ve fikirlerin ya da planların için onları benimsemeye açık, ilgili bir dinleyici kitlesi bulabilirsin. Müzakereler, karşılıklı anlaşmalar ve işle ilgili kararlar açısından da iyi bir konumdasın; ancak zihinsel açıdan kendine fazla güvenme eğiliminde olabilirsin. Yine de filizlenmekte olan bir arkadaşlık veya yaratıcı bir proje konusunda kendini daha iyimser hissedebilirsin. Bu durum seni motive edebilir ve hayatındaki küçük sorunların üzerine çıkmana yardımcı olabilir. Günlük burç yorumları: 22 Eylül 2026 Salı 22 EYLÜL 2026 SALI BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, Merkür ve Jüpiter uyumlu bir açı oluştururken şu sıralar yaratıcı fikirlerle dolup taşabilirsin. Özel biriyle aranda yeni bir iletişim yolu açılabilir. Her zamankinden daha fazla geri çekilip gözlem yaptığında, yalnızca çevreni izleyerek bile çok şey öğreniyorsun. İş, sağlık, ev ve aileyle ilgili konularda vereceğin kararlar şu anda özellikle güçlü ve başarılı olabilir. Yeni olasılıklar ortaya çıkıyor! Destek ve yardımları içtenlikle kabul et; çünkü bunların samimi olması oldukça muhtemel. Şu anda her şeyin olumlu tarafını görmek kolay geliyor. Bugün hayal gücünü genişletmek ve sınırlarını zorlamak senin için oldukça olumlu olabilir. Günlük burç yorumları: 22 Eylül 2026 Salı 22 EYLÜL 2026 SALI İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, bugün olaylara daha geniş bir perspektiften bakmak için harika bir gün. Ruhunu ısıtan, keyifli problem çözme uğraşlarından hoşlanabilirsin. Fikirlerinle özellikle gurur duyabilir ve bugün onları kendini çok iyi ifade ederek aktarabilirsin. Yaşanacak bir olay, normalde uzak durmayı tercih ettiğin bir konuya dikkatini vermeni sağlayabilir ve bu senin için faydalı olabilir. Duygularını ve sevgini şu anda oldukça etkileyici bir şekilde ifade edebilir ya da iyi mizahın ve kelimeleri kullanmadaki becerin sayesinde birini kendine çekebilirsin. Şimdi geliştirdiğin planlardan bazıları gelecekte özellikle faydalı ve etkili olabilir. Öğrenme, sınıf arkadaşları, arkadaşlar, çevre edinme ve grup çalışmaları aracılığıyla karşına çıkabilecek fırsatlara dikkat et. Günlük burç yorumları: 22 Eylül 2026 Salı 22 EYLÜL 2026 SALI YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, her zamankinden daha fazla, geçmiş, çocukluk, aile veya tarih hakkındaki sohbetlerden ve anlatılan hikâyelerden keyif alabilirsin. Bugün birinin samimiyeti tüm açıklığıyla ortaya çıkabilir ve o kişiye güvenebilmek sana iyi gelebilir! Ev ve aileyle ilgili bazı kararlar şu sıralar gündemde olabilir ve aklına pek çok fikir geliyor. Fikirlerine ve projelerine olan güvenin giderek artıyor. Ev hayatını veya gelirini iyileştirmenin yolları hakkında da konuşuyor olabilirsin. Yeteneklerini fark etmeyi ve onlardan yararlanmayı öğrenmek, şu anda hayatındaki olumlu temalardan biri. Bugünkü transitler, olaylara daha geniş bir perspektiften bakmak açısından oldukça güçlü. Hatta büyük resmi görmekten ve seni tatmin edecek planlar oluşturmaktan büyük keyif alabilirsin. Daha önce yalnızca fikir aşamasında olan konular artık yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Fikirlerinin daha kolay kabul gördüğü, onları ifade etmeye daha açık bir ortam oluşuyor ve bu da planlarına olan güvenini daha da artırıyor. Günlük burç yorumları: 22 Eylül 2026 Salı 22 EYLÜL 2026 SALI ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, şu sıralar plan yapmak büyük keyif verebilir. Merkür ve Jüpiter uyumlu bir açı oluştururken konuşmak, yazmak ve çalışmak kendini iyi hissetmenin harika yolları olabilir. Çözümler her zamankinden daha kolay aklına geliyor ve önemli konularda başkalarıyla kurduğun uyum seni destekliyor ve güçlendiriyor. Değerli bilgiler edinmek, sorunları çözmek, anlaşmalara varmak ve büyük resmi ya da ortaya çıkabilecek olumlu sonuçları görmek için harika bir dönem. Bu da üzerindeki yükü hafifletebilir. Özellikle çekici, etkileyici ve yaratıcı bir enerjin var. Dünyana daha geniş bir perspektiften bakmak bugün sana iyi gelebilir. Sorunları çözmeye hazırsın. Günlük burç yorumları: 22 Eylül 2026 Salı 22 EYLÜL 2026 SALI BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugün düşüncelerin oldukça olumlu ve sohbetlerin de her zamankinden daha neşeli ve keyifli olabilir. Yeni para kazanma fikirleri geliştirebilir veya işle ilgili planlar yapabilirsin. Özellikle maddi konular, duygusal meseleler ya da zihinsel sağlığınla ilgili konularda plan yapmak ve yeni fikirler toplamak bugün sana hem keyif verebilir hem de güzel sonuçlar getirebilir. Özel hayatında işleri yoluna koyma ve kontrolü yeniden eline alma fikri seni heyecanlandırabilir. Bugünün etkileri iyimserliğini ve yenilikçi tarafını destekliyor. Çevrendeki insanların seni önermesi, hakkında güzel şeyler söylemesi veya ağızdan ağza yayılan olumlu bir iletişim şu anda işine yarayabilir. Güzel şeyleri kendine çektiğin bir dönemdesin. Karmaşık görünen sorunlar bile fazla düşünüp kendini yormayı bıraktığında daha anlaşılır hale gelebilir. Biraz sezgilerine güvenip, onların yol göstermesine izin vermen yeterli. Günlük burç yorumları: 22 Eylül 2026 Salı 22 EYLÜL 2026 SALI TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugünkü Merkür-Jüpiter etkisi sana harika, hatta ilham verici fikirler getirebilir. Paylaşacak çok şeyin olduğu ya da seni mutlu edecek haberler aldığın bir dönem olabilir. İstediklerini hayatına çekmek için kelimelerin gücünden oldukça etkili bir şekilde yararlanabilirsin. Bugün olasılıkları görmek ve daha önce gözünden kaçmış bağlantıları fark etmek için çok uygun. Hava iyimser ve çevrendeki insanların gerçekten senin yanında olduğunu hissedebilirsin. Bugünün etkileri bir ilişkinin güçlenmesine ve uzun vadeli hedeflerinin peşinden gitme konusundaki kararlılığının artmasına yardımcı olabilir. Beyin fırtınası yapmak için de harika bir zaman. Şu sıralar insanlarla iletişime geçmek, kendini göstermek ve bağlantılar kurmak başarıya ulaşmanı her zamankinden daha fazla destekleyebilir. Günlük burç yorumları: 22 Eylül 2026 Salı 22 EYLÜL 2026 SALI AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugünkü Merkür-Jüpiter etkileşimi olaylara daha olumlu bir gözle bakmanı sağlıyor. Hayatında yolunda giden, seni mutlu eden şeylere odaklanmak sana gerçekten iyi gelebilir. Aynı zamanda seni yaratıcı düşünmeye ve geleceğe dair umutlanmaya teşvik eden planlar yapabilir, hayaller kurabilir ve farklı ihtimalleri zihninde canlandırabilirsin. Zihnin canlı, taze ve enerjik; ancak bir yandan da yavaşlama ve biraz geri çekilme ihtiyacı hissedebilirsin. Kendine düşünmek, değerlendirmek ve meditasyon yapmak için biraz daha fazla zaman ayırmak sana çok iyi gelebilir. Geçmişe dönüp bakmak, geleceğini daha iyi şekillendirmek için edindiğin deneyimlerden ve bilgeliğinden yararlanmak açısından harika bir fikir. Bu süreçte yapacağın faydalı bir sohbet de sana yardımcı olabilir. Bir konuya başka birinin bakış açısından yaklaşmak, meseleyi çok daha farklı ve aydınlatıcı bir şekilde görmeni sağlayabilir. Yine de yılın bu döneminde kendi kararlarına ve sonuçlarına ulaşabilmek için ihtiyaç duyduğun alanı yaratmaya özellikle yatkınsın. İçgüdülerine güvenerek kendi yolunu bulmak isteyebilirsin. Günlük burç yorumları: 22 Eylül 2026 Salı 22 EYLÜL 2026 SALI YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugünkü Merkür-Jüpiter açısı olaylara daha geniş ve olumlu bir perspektiften bakmanı destekliyor. Bu enerji tam sana göre! Arkadaşlarınla yapacağın sohbetler veya yeni insanlarla bağlantı kuracağın ortamlar sana hem çok şey öğretebilir hem de ilham verebilir. Sorunlara bulduğun çözümler alışılmışın dışında ve farklı olabilir ama bir o kadar da işe yarayabilir. Endişelerini bir kenara bırakmak, hayatın tadını çıkarmak için kendine daha fazla alan açmanı sağlayacak. Fikirlerin büyüyor ve hiç beklemediğin yerlerde bile yeni olasılıklar görmeye başlıyorsun. Zihnini zorlamak ve farklı düşünme biçimlerine açık olmak bugün sana çok iyi gelebilir. Seni küçük sorunların üzerine çıkaracak daha büyük bir amacın ve daha kapsamlı hedeflerin olabilir. Macera, öğrenme, yayıncılık ve hatta romantizmle ilgili planlar yapmak seni heyecanlandırabilir. Günlük burç yorumları: 22 Eylül 2026 Salı 22 EYLÜL 2026 SALI OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugün kariyerinle ya da hayatındaki bir sonraki büyük adımla ilgili strateji geliştirmek için oldukça güçlü bir konumdasın. Şu sıralar hayatın konusunda iyimser ve heyecanlı hissetmen için pek çok neden var. Hedeflerine ulaşmak için daha istekli bir şekilde plan yapmak ve çalışmak konusunda güçlü bir motivasyon hissedebilirsin. Duygusal meselelerin üzerine korkusuzca gitmek bugün önemli bir rol oynayabilir. Üstelik bu yaklaşım oldukça işe yarar; hayatına daha dengeli bir şekilde yaklaşmana yardımcı olabilir. Şu anda geleceği görme ve büyük resmi kavrama konusunda özellikle güçlüsün. Sana yakın biriyle bir konuda anlaşmaya varman da mümkün. Çevrende olup biten en küçük ayrıntıları ve ince ipuçlarını bile fark edebilmen, hem bilgini hem de vereceğin kararların doğruluğunu artırıyor. Bugün fikir alışverişi yapmak ve sohbet etmek için oldukça güzel bir gün. Taze, umut dolu ve olumlu düşünce tarzın özellikle dikkat çekiyor. Günlük burç yorumları: 22 Eylül 2026 Salı 22 EYLÜL 2026 SALI KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugünkü Merkür transitleri sayesinde hayata bakışın aydınlanıyor. Karşılıklı fayda sağlayacak bir anlaşmaya varabileceğin, bir ilişkiyi ilerletebileceğin veya üzerinde çalıştığın bir projeyi geliştirebileceğin fırsatlar ortaya çıkabilir. İletişim ve ulaşım konularında da güzel bir hareketlenme yaşayabilirsin. Etkin ve ikna edici iletişim kurma gücün artıyor; kurduğun bağlantılar hem sana ilham veriyor hem de pratik anlamda destek oluyor. Şu sıralar kendini son derece umutlu ve ilhamla dolu hissedebilirsin. Birisiyle fikirlerini paylaşmak özellikle keyifli olabilir ve kendini her zamankinden daha büyük bir heyecanla ifade edebilirsin. Bir partnerinle bir konuda anlaşmaya varabilir veya sana çok iyi hissettiren yeni bir bağlantı kurabilirsin. Birisiyle güçlerini birleştirmek, harika fikirlerin ve etkili stratejilerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Gelecekteki gelişim ve mutluluğa yönelik planlar yapmak şu anda sana ilham verebilir. İnsanlar açık ve samimi yaklaşımından etkileniyor ve sana doğal olarak çekiliyor. Günlük burç yorumları: 22 Eylül 2026 Salı 22 EYLÜL 2026 SALI BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, bugün büyümeye ve kendini geliştirmeye odaklanıyorsun ve aklına gelen fikirler seni heyecanlandırıyor. Merkür'ün bugün derinlikli sekizinci evinden şans getiren Jüpiter'le bağlantı kurmasıyla zihnin adeta bir dedektif gibi çalışıyor. Bir gizemi çözebilir, uzun zamandır canını sıkan bir sorunun üzerine gidebilir veya şimdiye kadar fark etmediğin değerli bir şeyi ortaya çıkarabilirsin. Ortak kaynaklar, maddi konular veya bu konularla ilgili müzakereler de bugün gündeminde önemli bir yer tutabilir. Sonuçlar oldukça olumlu olabilir; en azından önündeki seçenekler ve olasılıklar konusunda daha net bir fikir edinebilirsin. Kendine duyduğun güven, işleri harekete geçirmek konusunda sana yardımcı olacak. Bugün keşif yapmak, yeni şeyler fark etmek ve önemli içgörüler kazanmak için oldukça verimli bir zaman.