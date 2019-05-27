Kova Burcu Günlük Yorumları

İdealist Kovalar sabah saatlerinde konsantrasyon güçleşiyor. Öğleden sonra yolculuk planları yapabilirsiniz. Uzmanlık gerektiren konularda fazladan görüş almak önemli.
Ay Balıkta ilerlerken sabah saatlerinde Merkür ile görünümde. Öğleden sonra Neptün ile kavuşuma doğru ilerliyor. Hayal gücünün son derece aktif olduğu bir gündeyiz. Akşam üstü Kuzey Ay Düğümü ile olumlu açı içinde; kendimizi bir amaca adama arzumuz artıyor. Gün içinde şüphe, güvensizlik, aşırı hassasiyetler söz konusu olabilir. Gün boyu olaylara fazla iyimser yaklaşıp kolay kandiralabiliriz. Oğlak burcundaki zorlu görünümden kaçmak adına gereksiz riskler alabiliriz. Günü verimli geçirmek için; program dahilinde ilerlemek faydalı olur.
Günün rengi: Mor
Astroloji yaşamımızdaki birçok şeyi etkilediği gibi aşk hayatımızı da etkiliyor. Aşk hayatında burçların birbirleriyle etkileşimleri ve uyumları nasıl? Burcunuzun ve onun burcunun aşk hayatınıza etkisi ne olur? Kendi burcunuzla onunkini karşılaştırın...
Görünüşünüzü ve sizin kendinizi nasıl gördüğünüzü etkileyen burç olan yükselen burcu doğum anınızda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Yükselen burç Ay ve yönetici gezegen ile bağlantılıdır. Yükselen burcunuz kendi burcunuz kadar önemli ve etkilidir. Peki yükselen burcunuzu nasıl öğrenirsiniz? Yükselen burç saat olarak ortalama iki saatte bir değişir. Cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğduğunuz yer ile doğrudan ilgilidir. Tüm bu bilgileri biliyorsanız yükselen burcunuzu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki kutudan burcunuzu seçin ve saate göre yükseleninizi öğrenin...
Element: Hava
Nitelik: Sabit
Arketipler: Yenilik çıkarmak, icat etmek, gözlemlemek
Madeni: Uranyum, gümüş
Uygun Taşı: Gök mavisi safir, akuamarin, ametist, yeşim, turkuvaz
Uygun Meslekler: Astrolog, pilot, mucit, makinist, teknoloji uzmanı, bilim-kurgu yazarı, bilgisayar, bilişim, teknoloji uzmanı, elektrik, elektronik, psikoloji
Kışın derinliğinin ve içe dönüklüğünün ardından, kış dönemine alışan insanlar, dinleyecekleri masal ve efsaneler kalmayınca daha farklı bir arayışa geçerler…
Kimileri karda gezintiye çıkar, kimileri evlerinde bir şeyle uğraşır, kimileri yeni şeyler icat ederler… Mevsim soğuk olsa da oturmak ve kışın bitmesini beklemek kova insanına uygun değildir.Yenlikler çıkarmak, icat etmek, farklı çözüm yolları bulmak, gözlemlemek Kova burçlarının işidir. Mantıklı, sağduyuludur. Gruplarla beraber hareket etmeyi sever kışın yalnızlığına inat ama gruplarla beraber olurken bireyselliklerini de unutmazlar… Güzel bir manzara karşısında uzaklara dalan, düşünen ve soğuğa, engellere karşı koyan bu insan kısıtlanmaktan çok fazla hoşlanmaz. Özgürlükçüdür… Fikirleri her zaman değerlidir ve kolay kolay inandığı ve bulduğu fikri değiştirmezler… Hayatın çeşitliliği üzerine kafa patlatır ve bu çeşitlilikten daha iyi şeyler çıkacağına inanır bu dahi çocuk. Yine de herşeyi kabul eden biri olduğunu düşünmeyin, topluma ayak uydurmakta zaman zaman isyankar ve asi olabilirler. Güneş kovada, özgürlüğü ve orijinalliği ön plana çıkartırken, ay kovada duygusal açıdan diğer insanlardan kopuk olabilinir. Merkür kovada bilimsel, farklı iletişimle ilerlememizi ister. Venüs kova, bizi özgürlüğümüze düşkün kılar. İlişkilerimizde arkadaş olmak önemlidir. Mars kova, toplumsal hareketlere ihtiyaç duyar. Jüpiter kova, grupla yapılacak işlerin şansımızı açacağının göstergesi, satürn kova, bilimsel metotların ön plana çıkması anlamına gelebilir.