Kova Burcu Günlük Yorumları

Kova Burcu Özellikleri

Element: Hava

Nitelik: Sabit

Arketipler: Yenilik çıkarmak, icat etmek, gözlemlemek

Madeni: Uranyum, gümüş

Uygun Taşı: Gök mavisi safir, akuamarin, ametist, yeşim, turkuvaz

Uygun Meslekler: Astrolog, pilot, mucit, makinist, teknoloji uzmanı, bilim-kurgu yazarı, bilgisayar, bilişim, teknoloji uzmanı, elektrik, elektronik, psikoloji





Kışın derinliğinin ve içe dönüklüğünün ardından, kış dönemine alışan insanlar, dinleyecekleri masal ve efsaneler kalmayınca daha farklı bir arayışa geçerler…

Kimileri karda gezintiye çıkar, kimileri evlerinde bir şeyle uğraşır, kimileri yeni şeyler icat ederler… Mevsim soğuk olsa da oturmak ve kışın bitmesini beklemek kova insanına uygun değildir.Yenlikler çıkarmak, icat etmek, farklı çözüm yolları bulmak, gözlemlemek Kova burçlarının işidir. Mantıklı, sağduyuludur. Gruplarla beraber hareket etmeyi sever kışın yalnızlığına inat ama gruplarla beraber olurken bireyselliklerini de unutmazlar… Güzel bir manzara karşısında uzaklara dalan, düşünen ve soğuğa, engellere karşı koyan bu insan kısıtlanmaktan çok fazla hoşlanmaz. Özgürlükçüdür… Fikirleri her zaman değerlidir ve kolay kolay inandığı ve bulduğu fikri değiştirmezler… Hayatın çeşitliliği üzerine kafa patlatır ve bu çeşitlilikten daha iyi şeyler çıkacağına inanır bu dahi çocuk. Yine de herşeyi kabul eden biri olduğunu düşünmeyin, topluma ayak uydurmakta zaman zaman isyankar ve asi olabilirler. Güneş kovada, özgürlüğü ve orijinalliği ön plana çıkartırken, ay kovada duygusal açıdan diğer insanlardan kopuk olabilinir. Merkür kovada bilimsel, farklı iletişimle ilerlememizi ister. Venüs kova, bizi özgürlüğümüze düşkün kılar. İlişkilerimizde arkadaş olmak önemlidir. Mars kova, toplumsal hareketlere ihtiyaç duyar. Jüpiter kova, grupla yapılacak işlerin şansımızı açacağının göstergesi, satürn kova, bilimsel metotların ön plana çıkması anlamına gelebilir.



