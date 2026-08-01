Esenlikler. Temmuz ayındaki çılgın hareketlilik bu ay yok. Aslında iki tane çok önemli tutulma bu ay yaşayacağız bu anlamda tabi ki çok belirgin etkiler var, yazılarını da ayrıca yazacağım fakat gezegensel etkileşimler açısından sakin. Ay’ın en önemli açısı Mars Neptün karesi olacak. Ay’ın tam ortasında yaşayacağımız bu transitte ay ortasına yaklaştıkça etkilerini daha çok hissedeceğimiz zorlayıcı bir açı. Bu açı hedeflerimize ilerlemek konusunda bizim yolumuzu bulandıracak, denizdeki yolumuza dalgalar çıkarabilecek, kafamızı karıştırabilecek, biraz sakarlık ve kazalara açık bir hale getirebilecek bir açı. Bu açı ay’ın en dikkat edilmesi gereken açısı.

Diğer etkiler ise gezegen burç değişimleri olacak.

Yine ay ortasında Mars Yengeç burcuna geçiyor. Neptün sert açısını yapmadan hemen önce. Bu da aslında bir kat daha negatif bir etki çünkü Mars Yengeç burcunu sevmez. Sert, girişken, duygusuz olmak isteyen Mars Yengeç gibi duygusal, alıngan bir burçta zorlanıyor. Maalesef bizi çok daha alıngan, çok çabuk duygusallaşan ve sinirlenen bir yapıya getiriyor. Yengeç öncü nitelikteki bir burçtur bu anlamda aslında Mars’ın girişimci ve başlatıcı ruhunu destekleyici bir etki diyebilirim.

Güneş de Ay sonlarına doğru Başak burcuna geçecek. Başak sezonu başlıyor. Merkür’ün de Başak burcuna geçmesi yakın tarihlerde olacak. Bu iki gezegen ile birlikte çok güçlü Başak etkilerinin olduğu günlere geliyoruz. Biraz hoşnutsuz, huysuz, eleştirel fakat bir o kadar da akıllı, analitik ve çalışkan bir noktaya geleceğiz. Zihnimizin odaklanması ve analiz gücü çok yükselecek.

Ama ayın geneli Merkür Aslan’da geçecek. Kendini ifadesi güçlü, biraz kendinden de çok bahseden, kendini veya herhangi bir şeyi süsleyip satabilen bir yapıdayız. Çok analitik değiliz. Ay ayrıca Venüs Terazi etkisinde olacak. Bu da Venüs’ün çok güçlü olduğu bir etkidir. Sanat, güzellik, aşk, ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık gibi konularda destekleyici, güzel hissettiren, kendini değerli hissettiren bir etkidir ve bu ay bunu çok güçlü bir şekilde yaşayacağız.

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Ağustos ayının önemli gökyüzü açıları;

3 Ağustos - Chiron geri harekete başlıyor!

6 Ağustos - Venüs Terazi'de!

7 Ağustos - Güneş Satürn Üçgeni:

Disiplin ve motivasyonumuz yüksek. Yapılması gerekenlere odaklanıp yarım kalmış işleri tamamlayabileceğimiz, otorite figürleri ve yaşça olgun kişilerle daha iyi anlaştığımız günler.

9 Ağustos - Merkür Aslan'da!

10 Ağustos - Merkür Chiron Karesi:

Geçmişte bize acı veren konular üzerinde daha çok durup düşündüğümüz, üzerinde belli bilinçler ve öğrenimler kazandığımız günlerdeyiz. Ayrıca bu günlerde bu öğrendiklerimizle etrafımızdakilere öğretici tavsiyelerde bulunabiliriz.

10 Ağustos - Venüs Plüton Üçgeni:

İkili ilişkilerde masaya yatırılan konular üzerinde olumlu değişim rüzgarları esiyor. Düzeltilmesi gereken konulara odaklandığımız biraz daha sorgulayıcı olduğumuz ve çok sert olmasa da krizlere girebileceğimiz günler ama bu günlerden ilişkiler adına güçlü çıkacağız.

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11 Ağustos - Venüs Neptün Karşıtlığı:

İlişkilerde yanılgılara açık bir dönem. Romantik ve duygusalız, kolay etkileniyoruz fakat beklentilerimiz de çok yüksek, karşı tarafı idealize etme tuzağına düşebiliriz. Veya tam tersi doğru olmadığı halde sevilmiyoruz diye düşünebiliriz.

11 Ağustos - Mars Yengeç'te!

12 Ağustos - Mars Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Fakat bu açı, bir yandan Güneş ve Güney Ay Düğümü kavuşumu zorlasa da bu açı ile rüzgarı biraz daha arkamıza alabileceğimiz, hedeflerimize zorluklar çıksa da motivasyonu yüksek bir şekilde ilerlemek isteyeceğiz.

12 Ağustos - Merkür Plüton Karşıtlığı:

Söylediklerimizin tesirinin yüksek olduğu zamanlar devam ediyor. Fakat bu günlerde oktav biraz daha yüksek, daha vurucu ve dönüştürücü konuşabiliriz. İnsanları kendileriyle yüzleştirebiliriz, bu da ilişkilerimizi etkileyebilir.

12 Ağustos - Merkür Neptün Üçgeni:

Zihin ve sezgi uyum içinde çalışır. Kişi, kelimelerle hissettiklerini rahatça ifade edebilir. Hayal gücü güçlenir, ilham akışı artar. Bu açı, empati kurmayı ve soyut fikirleri anlaşılır hale getirmeyi destekler.

12 Ağustos - Venüs Uranüs Üçgeni:

İkili ilişkilerde yaratıcı ve eğlenceli bir dönem. Bu gün sevdiklerinizle farklı şeyler yapmak isteyeceksiniz. Romantik sürprizler için oldukça elverişli.

12 Ağustos - Mars Chiron Altmışlığı:

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Yine bu tecrübeler bizim hedeflerimize giden aksiyon planında ihtiyacımız olan yakıtı teşkil ediyor.

12 Ağustos - Merkür Uranüs Altmışlığı:

Yaratıcı fikirler ile dolup taştığımız günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz.

13 Ağustos - Merkür Venüs Altmışlığı:

İlişkiler için oldukça uyumlu, kendimizi iyi ifade ettiğimiz ve sevgi alışverişini tatmin edici bir şekilde yaşadığımız, iş anlaşmaları veya önemli görüşmeler için uygun günler.

15 Ağustos - Merkür Jüpiter Kavuşumu:

Eğitim, öğrenme ve yayıncılık açısından güzel bir zaman. Anlaşmalar ve toplantılar, yazışmalar için çok şanslı bir zaman dilimi. Bu günlerde fazla konuşabilir, konuşmalarımız egolu ve yüksekten olabilir.

17 Ağustos - Mars Neptün Karesi:

Mars aksiyonlarımızı, irademizi, savaşma güdümüzü temsil eder. Neptün ile kare gibi zorlayıcı bir açı yaptığında bu enerji dağılır, sakarlaşır, tembelleşiriz veya enerjimizi veya aksiyonumuzu nereye kanalize edeceğimizi bilemeyebilir, yanlış kararlar verebiliriz. Hedefi tutturamayabiliriz, görüşümüz bulanabilir.

17 Ağustos - Merkür Satürn Üçgeni:

Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınava veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

17 Ağustos - Venüs Jüpiter Altmışlığı:

Astrolojideki iki iyicil olan Venüs ve Jüpiter’in bu uyumlu karşılaşması diğer açılardan etkilenmek ve haritayı bütüncül incelemek şartıyla oldukça pozitif, eğlenceli, özgüven ve iyimserlik hisleriyle dolu bir açıdır. Hem ikili ilişkilerde hem maddi konularda çok olumlu ve destekleyici zamanlara işaret eder.

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18 Ağustos - Kuzey Ay Düğümü Kova'da!

Geri planda kalma alışkanlığı geride bırakılır. Kişi, kendini ortaya koymayı ve sahneye çıkmayı öğrenir. Bireysel yaratıcılık ve kalpten gelen ifadeler önem kazanır. Cesaret gösterildikçe doğru yönde ilerleme sağlanır.

21 Ağustos - Venüs Satürn Karşıtlığı:

İkili ilişkilerde soğuk zamanlar. Sevilmediğimizi hissettiğimiz, belki kendi içimizdeki sevgi kırıntılarını kaybettiğimiz veya azaldığını hissettiğimiz. Gerçeklerin daha çok farkına vardığımız ve ilişkilerimizi rasyonelize etmek istediğimiz zamanlar.

23 Ağustos - Güneş Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı:

Hedeflerimiz yolunda hırslarımız ve egomuz birtakım engeller yaratıyor olabilir. Üst denilebilecek mevkideki kişilerle aramızda birtakım gerginlikler oluşabilir.

23 Ağustos - Güneş Başak'ta!

23 Ağustos - Güneş Chiron Üçgeni:

Geçmişte yaşadığımız acıları iyileştirme ve öğrenme zamanı. Etrafımıza da öğretici görevler alabilir, dertlere derman olabiliriz.

25 Ağustos - Merkür Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı:

İletişimsel konuların bu günlerde bizi biraz engelleyebileceği durumlar yaşayabiliriz. Anlaşmalar için uygun bir zaman dilimi değil. İlişkide, iletişimde olduğumuz kişiler ile birtakım anlaşmazlıklar yaşayabiliriz.

25 Ağustos - Merkür Başak'ta!

25 Ağustos - Merkür Chiron Üçgeni:

Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve birşeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman.

27 Ağustos - Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

28 Ağustos - Merkür Uranüs Karesi:

Zihnimiz çok değişken, sözcüklerimiz şok edici. Şok edici bilgiler edinebilir, insanları beklenmedik bir şekilde uyandırabiliriz. Fikirlerimiz yaratıcı, kafamızda yanan ampul açısı.

29 Ağustos - Güneş Uranüs Karesi:

Kişiliğimizi yaratıcı fakat fazla değişken, sıkılgan ve isyankar bir şekilde ortaya koyduğumuz, değişik şeyler yapmak istediğimiz, bizi bir süredir geren sıkan konulardan uzaklaşma zamanı.

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