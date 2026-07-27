Esenlikler. Bu hafta da çok hareketli. Güneş bir süredir Jüpiter ile yan yana ilerliyor. Geçen hafta Jüpiter’in yaptığı açıların tamamını bu hafta da Güneş yapıyor. Sırf bu yüzden geçen haftanın bir devamı diyebiliriz. Güneş Jüpiter’e yaklaşırken ve Aslan’dayken olabilecek en yüksek özgüven ve rahatlık seviyesindeyiz diyebilirim.

Pluton ile Güneş’in yapacağı karşıtlıkla birlikte Güneş Neptün ve Uranüs ile uyumlu etkileşime giriyor. Hayal gücü, empati, yaratıcılık, zekice fikirler, yenilikler, sürpriz gelişmeler bu uyumlu açılarla birlikte geliyor fakat Pluton işi biraz gergin. Ayrıca bu hafta yaşanacak Kova dolunayında da bu etki belirgin bir şekilde görülüyor. Krizli, güç savaşlı, manipülatif, çok odaklı, ihtiraslı bir dönem ile birlikte yukarıda dediğim gibi pozitif güç, yaratıcılık, yeni fikirler de beraberinde geliyor. Aslında bu çok güçlü bir etkinin Güneş’e kanalize olması demek. Güneş tüm kolektif gücü almış ve bu hafta tüm ihtişamıyla ilerliyor. Sahneye çıkalım ve liderliğimizi gösterelim.

Haftanın diğer açısı ise Venüs Mars karesi yani sert açısı. Bu da ikili ilişkilerde aslında çok tutkulu ve aktif ama bir o kadar da tartışmacı birkaç güne işaret ediyor. Ama dediğim gibi oldukça ateşli de bir dönem. Ama ateş hem tutku hem tartışma olabilir.

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27 Temmuz haftasının günlük astrolojik etkileri

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Oğlak’ta başlıyoruz. Biraz sendromlu bir başlangıç olabilir. İş odaklı disiplinli bir gün. Ay’ın gün içinde fazla bir açısı yok.

Salı

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ile uyumlu açı yapacak. Düne göre çok daha sosyal ve daha iyimser bir gün.

Çarşamba

Bu gün önemli. Ay Kova burcuna geçiyor ve Dolunay meydana geliyor. Ve bu gün çok fazla açı var. Ay Jüpiter Güneş ile sert, Pluton ile kavuşum, Neptün ve Uranüs ile uyumlu açılar yapıyor. Biraz ego savaşları yaşayabildiğimiz ihtiraslı bir gün olsa da özgüvenimiz çok yüksek, kendimizi ifademiz de çok güçlü. Bugün belirgin olaylar yaşayabiliriz zira hem empatimiz hem zihnimiz çok berrak. Oldukça iddialı ve bir o kadar da bu iddianın altını doldurabildiğimiz bir gün.

Perşembe

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Entelektüel ve sosyal bir gün. Ayrıca işimize de oldukça odaklıyız. Ay Satürn ile uyumlu etkileşimde çünkü. Özdisiplinimiz de oldukça yüksek.

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Cuma

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşama doğru Balık burcuna geçecek. Akşam daha tembel ve daha romantik diyebilirim. Hayalgücü içeren aktiviteler, örneğin sinemaya gitmek gibi aktiviterlerle değerlendirilebilir.

Cumartesi

Ay Balık burcunda ilerliyor. Bugün de hayal gücümüz oldukça yüksek. Hafta sonu olduğu için kaçışlara izin var. Ay’ın bugün belirgin bir açısı yok.

Pazar

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Dün için söylediklerim aslında bugün de geçerli ama bugün çok daha sosyal ve hareketli. Özellikle ikili ilişkiler konusu oldukça tutkulu ve romantik. Fakat biraz anlaşmazlık ve tartışma riski var dikkat.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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