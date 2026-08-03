Esenlikler. Haftanın en önemli açısı Güneş’in Satürn ile yapacağı üçgen yani uyumlu açı olacak. Bu hafta oldukça olgun, disiplinli, nerde ne yapması gerektiğini bilen, sabırlı, iş odaklı bir hafta geçireceğiz.

Merkür Aslan burcuna Venüs de Terazi burcuna geçiyor. Haftanın en önemli etkileri bunlar diyebilirim. Merkür Aslan düşüncelerimizde iyimserlik, biraz kendimizden fazla bahsetme ama insanları etkileme becerisi, özgüven getiren bir etkide. Venüs Terazi ise çok daha iyi bir durumda. Venüs Teraziyi çok sever, Terazi Venüs’ün evidir. Tam da Venüs olması gerektiği gibi davranır. Güzeldir, diplomatiktir, süslüdür, kendine çok değer verir, iyimserdir, kısmetlidir. İkili ilişkiler için güzel bir hafta olduğunu söyleyebilirim.

Günlük etkilere geçecek olursak;

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Pazartesi

Ay Koç burcunda haftaya başlıyoruz. Koç burcunun girişkenliği ve iyimserliği üzerimizde fakat Neptün ile bir kavuşum var. Bu da bizi biraz bu aksiyon alma cesaret gösterme konularında yanlış hedeflere yönlendirebilir, kafaları karıştırabilir. Gün içerisinde Güneş Jüpiter ve Pluton ile de uyumlu açılar var. Bu aslında her ne kadar kafamız karışık da olsa odaklanabilme gücümüzü ve iyimserliğimizi gösteriyor. Kendimizi ifademiz güçlü, özgüven bir kat daha güçleniyor.

Salı

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Dünkü açıların etkisi gerilerde kalırken Ay Satürn ile kavuşumda bugün. Haftanın zor günlerinden. Görev ve sorumlulukların ağır bastığı biraz gergin bir gün olabilir. Ay Merkür ile de sert etkileşimde. İletişim trafiği yüksek ama biraz problemli de olabilir, alınganlıklar, yanlış anlaşılmalar, duyguları ifade etmekte zorluk bu günün temaları arasında.

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Çarşamba

Ay Boğa burcuna geçiyor. Huzurlu bir burç Boğa ama Ay Güneş, Jüpiter ve Pluton ile sert etkileşimde. Pek de huzurlu sayılmaz. Krizli, güç savaşlarının olduğu, inatlaşmaların olduğu bir gün olabilir. Hırslarımıza ve egomuza yenik düşmeyelim.

Perşembe

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün nispeten daha huzurlu bir gün. Ay’ın diğer gezegenlere açısı yok. Ay Boğa burcunu sever, orda sakindir, sevdikleriyle birliktedir.

Cuma

Ay İkizler burcuna geçiyor. Gün içerisinde Uranüs ile kavuşum, Plüton ve Venüs ile uyumlu etkileşimde. Haftanın en güzel, en sürprizli günü. İletişimimiz çok güçlü, geçmişten gelen problemleri uyumlu bir şekilde, diplomatik bir dille çözüyoruz ayrıca hangi cinsiyetten olursak olalım özellikle kadınlarla iletişimimiz oldukça iyi.

Cumartesi

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Ay İkizler burcunda ilerlemesine devam ediyor. İletişim trafiği yine oldukça yüksek. Yine güzel bir gün. Ay Satürn Güneş ve Jüpiter ile uyumlu açıda. Hem disiplinliyiz, hem özgüvenliyiz hem de kendimizi ortaya koyma gücümüz var. Dünü ve bu günü değerlendirelim.

Pazar

Ay Öğle saatlerinde Yengeç burcuna geçiyor. Aslında Ay yengeçte çok güçlü ve huzurludur fakat Mars’ın da yengeçte olması işleri biraz bozuyor. Bugün kazalara tartışmalara çok dikkat. Venüs ve Neptün ile de sert etkileşimde. İkili ilişkilerdeki tartışmalara da dikkat. Bugün çokça alıngan olabilir, yanlış anlaşılabilir ya da yanlış anlayabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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