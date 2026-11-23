Esenlikler. Değişimin hızlandığı, bazı konuların beklenmedik şekilde yön değiştirebildiği fakat aynı zamanda önemli fırsatların da ortaya çıkabileceği bir haftaya giriyoruz. Haftanın başında Güneş’in Neptün ile üçgen, Plüton ile altmışlık açıları sezgilerimizi ve dönüşüm gücümüzü destekliyor. Hafta ortasında Güneş Uranüs karşıtlığı düzenimizi biraz sarsabilir. Mars’ın Başak burcuna geçmesiyle birlikte iş, sağlık ve günlük sorumluluklarımız hız kazanırken, Venüs Jüpiter altmışlığı ilişkilerde ve maddi konularda daha rahat bir atmosfer oluşturabilir. Hafta sonunda Uranüs Plüton üçgeni uzun süredir devam eden değişimlerin yönünü daha görünür hale getirecek.
Haftanın başında Güneş Neptün üçgeni hayal gücümüzü, sezgilerimizi ve yaratıcı tarafımızı belirgin şekilde güçlendirebilir. İnsanların duygularını daha kolay anlayabilir, iç sesimizi daha net duyabilir ve uzun süredir zihnimizde şekillenen bir fikri somutlaştırmaya başlayabiliriz. Sanatsal çalışmalar, manevi konular ve yardım gerektiren işler açısından destekleyici bir etki. Güneş Plüton altmışlığı ise irademizi ve krizlerle başa çıkma gücümüzü artırıyor. Artık bize hizmet etmeyen bir alışkanlığı bırakmak, zor bir konunun üzerine gitmek ve kontrolümüzü yeniden kazanmak mümkün olabilir. Fakat sezgilerle korkuları birbirine karıştırmadan hareket etmek önemli olacak.
Hafta ortasında Güneş Uranüs karşıtlığı devreye giriyor. Planlarımızın aniden değişmesi, beklenmedik haberler, teknik sorunlar veya özgür hareket etme isteğimiz nedeniyle bazı gerilimler yaşanabilir. Özellikle üzerimizde baskı kurulduğunu düşündüğümüzde normalden daha sert tepkiler verebiliriz. Değişime tamamen direnmek de her şeyi bir anda yıkmak da doğru olmayacaktır. Mars’ın Başak burcuna geçmesiyle enerjimizi işlere, düzene, sağlığa ve çözülmesi gereken detaylara yönelteceğiz. Oldukça üretken olabiliriz ama mükemmeliyetçilik, eleştirel tavırlar ve küçük sorunları gereğinden fazla büyütme eğilimine dikkat etmemiz gerekiyor.
Venüs Jüpiter altmışlığı ilişkiler, sosyal hayat, para ve kendimizi değerli hissettiğimiz konularda destekleyici fırsatlar yaratabilir. Yeni insanlarla tanışmak, ilişkilerde uzlaşmak, alışveriş yapmak ve maddi bir fırsatı değerlendirmek açısından daha rahat bir enerji var. Yine de Jüpiter’in büyütme etkisi nedeniyle harcamalarda ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Hafta sonunda Uranüs Plüton üçgeni değişimi daha derin ve kalıcı hale getirebilir. Bu iki yavaş gezegenin uyumlu açısı özellikle teknoloji, toplumsal düzen ve güç dengeleriyle ilgili uzun vadeli dönüşümlere işaret ediyor. Kendi hayatımızda ise değiştirmekten çekindiğimiz bir konuda daha cesur ve kararlı davranabiliriz.
Günlük etkilere geçecek olursak;
Pazartesi
Ay Boğa burcunda ilerliyor ve Merkür ile karşıt açı yapıyor. Duygularımızla düşüncelerimiz arasında bir uyumsuzluk yaşayabiliriz. Bir taraftan güvenli ve sakin kalmak isterken diğer taraftan zihnimiz sürekli yeni konularla meşgul olabilir. Maddi konular, ilişkiler ve önemli konuşmalarda inatlaşmak yanlış anlaşılmaları büyütebilir. Karşımızdaki insanı gerçekten dinlemek ve hemen karar vermemek günü daha dengeli geçirmemize yardımcı olacaktır.
Salı
Ay sabah saatlerinde Boğa burcunda; Mars ve Jüpiter ile kare açı yapıyor. Güne biraz gergin, sabırsız ve abartılı tepkilere açık başlayabiliriz. Keyfimizi bozan bir konu karşısında gereğinden fazla tepki vermek veya maddi riskleri küçümsemek sorun yaratabilir. Akşam saatlerinde Ay İkizler burcuna geçerek Plüton ile altmışlık, Uranüs ile kavuşum yapacak. Beklenmedik bir haber, güçlü bir farkındalık veya ani bir konuşma günün yönünü değiştirebilir. Zihnimiz oldukça hızlı çalışacak.
Çarşamba
Ay İkizler burcundaki hareketine devam ediyor ve bugün önemli bir açı yapmıyor. İletişim, eğitim, toplantılar, yazışmalar ve kısa yolculuklar açısından hareketli bir gün olabilir. Birden fazla konuyla aynı anda ilgilenmek isteyebiliriz fakat dikkatimizi toplamak biraz zorlaşabilir. Büyük kararları zorlamak yerine bilgi toplamak, insanlarla konuşmak ve yarım kalan küçük işleri tamamlamak daha verimli olacaktır.
Perşembe
Ay İkizler burcunda ilerlerken Mars ve Jüpiter ile altmışlık açı yapıyor. Günün ilk bölümünde iletişimimiz hızlanabilir, daha cesur konuşabilir ve önemli işlerimizi kolayca ilerletebiliriz. Eğitim, ticaret, görüşmeler ve yeni fikirler açısından destekleyici bir atmosfer var. Akşam saatlerinde Ay Yengeç burcuna geçerek Neptün ile kare açı yapacak. Duygusal hassasiyetimiz artabilir ve bazı konuları olduğundan farklı algılayabiliriz. Akşam büyük kararlar yerine biraz dinlenmek daha iyi olabilir.
Cuma
Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde Satürn ile kare açı yapacağı için güne biraz ağır, mesafeli veya sorumlulukların baskısını hissederek başlayabiliriz. Aile, ev ve güvenlik ihtiyacımızla ilgili konular bizi zorlayabilir. Fakat öğle saatlerinde Ay Merkür üçgeni devreye giriyor ve atmosfer yumuşuyor. Duygularımızı daha rahat ifade edebilir, kırgınlıkları konuşabilir ve aileyle ilgili bir sorunu karşılıklı anlayışla çözebiliriz.
Cumartesi
Ay sabah saatlerinde Yengeç burcundaki hareketine devam ediyor. Ev, aile, dinlenme ve kişisel ihtiyaçlarımızla ilgilenmek isteyebiliriz. Akşama doğru Ay Aslan burcuna geçerek Neptün ile üçgen açı yapacak. Yaratıcılığımız, romantik tarafımız ve kendimizi ifade etme isteğimiz belirgin şekilde artabilir. Sanatsal çalışmalar, eğlence ve sevdiğimiz insanlarla zaman geçirmek açısından keyifli bir akşam olabilir. Fakat beklentileri fazla büyütmemeye dikkat etmeliyiz.
Pazar
Ay Aslan burcunda ilerliyor ve bugün önemli bir açı yapmıyor. Kendimizi göstermek, eğlenmek, yaratıcı işlerle ilgilenmek ve sevdiğimiz insanlarla zaman geçirmek isteyebiliriz. Günün belirgin bir açısının olmaması kendi planımıza göre hareket etmemizi kolaylaştırabilir. Fakat ilgi görme isteğimiz yükseldiğinde küçük meseleleri kişisel algılamamaya çalışmalıyız. Haftayı özgüvenimizi destekleyen fakat bizi yormayan aktivitelerle tamamlamak faydalı olacaktır.
Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.
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