Esenlikler. Değişimin hızlandığı, bazı konuların beklenmedik şekilde yön değiştirebildiği fakat aynı zamanda önemli fırsatların da ortaya çıkabileceği bir haftaya giriyoruz. Haftanın başında Güneş’in Neptün ile üçgen, Plüton ile altmışlık açıları sezgilerimizi ve dönüşüm gücümüzü destekliyor. Hafta ortasında Güneş Uranüs karşıtlığı düzenimizi biraz sarsabilir. Mars’ın Başak burcuna geçmesiyle birlikte iş, sağlık ve günlük sorumluluklarımız hız kazanırken, Venüs Jüpiter altmışlığı ilişkilerde ve maddi konularda daha rahat bir atmosfer oluşturabilir. Hafta sonunda Uranüs Plüton üçgeni uzun süredir devam eden değişimlerin yönünü daha görünür hale getirecek.

Haftanın başında Güneş Neptün üçgeni hayal gücümüzü, sezgilerimizi ve yaratıcı tarafımızı belirgin şekilde güçlendirebilir. İnsanların duygularını daha kolay anlayabilir, iç sesimizi daha net duyabilir ve uzun süredir zihnimizde şekillenen bir fikri somutlaştırmaya başlayabiliriz. Sanatsal çalışmalar, manevi konular ve yardım gerektiren işler açısından destekleyici bir etki. Güneş Plüton altmışlığı ise irademizi ve krizlerle başa çıkma gücümüzü artırıyor. Artık bize hizmet etmeyen bir alışkanlığı bırakmak, zor bir konunun üzerine gitmek ve kontrolümüzü yeniden kazanmak mümkün olabilir. Fakat sezgilerle korkuları birbirine karıştırmadan hareket etmek önemli olacak.

Hafta ortasında Güneş Uranüs karşıtlığı devreye giriyor. Planlarımızın aniden değişmesi, beklenmedik haberler, teknik sorunlar veya özgür hareket etme isteğimiz nedeniyle bazı gerilimler yaşanabilir. Özellikle üzerimizde baskı kurulduğunu düşündüğümüzde normalden daha sert tepkiler verebiliriz. Değişime tamamen direnmek de her şeyi bir anda yıkmak da doğru olmayacaktır. Mars’ın Başak burcuna geçmesiyle enerjimizi işlere, düzene, sağlığa ve çözülmesi gereken detaylara yönelteceğiz. Oldukça üretken olabiliriz ama mükemmeliyetçilik, eleştirel tavırlar ve küçük sorunları gereğinden fazla büyütme eğilimine dikkat etmemiz gerekiyor.

Venüs Jüpiter altmışlığı ilişkiler, sosyal hayat, para ve kendimizi değerli hissettiğimiz konularda destekleyici fırsatlar yaratabilir. Yeni insanlarla tanışmak, ilişkilerde uzlaşmak, alışveriş yapmak ve maddi bir fırsatı değerlendirmek açısından daha rahat bir enerji var. Yine de Jüpiter’in büyütme etkisi nedeniyle harcamalarda ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Hafta sonunda Uranüs Plüton üçgeni değişimi daha derin ve kalıcı hale getirebilir. Bu iki yavaş gezegenin uyumlu açısı özellikle teknoloji, toplumsal düzen ve güç dengeleriyle ilgili uzun vadeli dönüşümlere işaret ediyor. Kendi hayatımızda ise değiştirmekten çekindiğimiz bir konuda daha cesur ve kararlı davranabiliriz.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Boğa burcunda ilerliyor ve Merkür ile karşıt açı yapıyor. Duygularımızla düşüncelerimiz arasında bir uyumsuzluk yaşayabiliriz. Bir taraftan güvenli ve sakin kalmak isterken diğer taraftan zihnimiz sürekli yeni konularla meşgul olabilir. Maddi konular, ilişkiler ve önemli konuşmalarda inatlaşmak yanlış anlaşılmaları büyütebilir. Karşımızdaki insanı gerçekten dinlemek ve hemen karar vermemek günü daha dengeli geçirmemize yardımcı olacaktır.

Salı

Ay sabah saatlerinde Boğa burcunda; Mars ve Jüpiter ile kare açı yapıyor. Güne biraz gergin, sabırsız ve abartılı tepkilere açık başlayabiliriz. Keyfimizi bozan bir konu karşısında gereğinden fazla tepki vermek veya maddi riskleri küçümsemek sorun yaratabilir. Akşam saatlerinde Ay İkizler burcuna geçerek Plüton ile altmışlık, Uranüs ile kavuşum yapacak. Beklenmedik bir haber, güçlü bir farkındalık veya ani bir konuşma günün yönünü değiştirebilir. Zihnimiz oldukça hızlı çalışacak.

Çarşamba

Ay İkizler burcundaki hareketine devam ediyor ve bugün önemli bir açı yapmıyor. İletişim, eğitim, toplantılar, yazışmalar ve kısa yolculuklar açısından hareketli bir gün olabilir. Birden fazla konuyla aynı anda ilgilenmek isteyebiliriz fakat dikkatimizi toplamak biraz zorlaşabilir. Büyük kararları zorlamak yerine bilgi toplamak, insanlarla konuşmak ve yarım kalan küçük işleri tamamlamak daha verimli olacaktır.

Perşembe

Ay İkizler burcunda ilerlerken Mars ve Jüpiter ile altmışlık açı yapıyor. Günün ilk bölümünde iletişimimiz hızlanabilir, daha cesur konuşabilir ve önemli işlerimizi kolayca ilerletebiliriz. Eğitim, ticaret, görüşmeler ve yeni fikirler açısından destekleyici bir atmosfer var. Akşam saatlerinde Ay Yengeç burcuna geçerek Neptün ile kare açı yapacak. Duygusal hassasiyetimiz artabilir ve bazı konuları olduğundan farklı algılayabiliriz. Akşam büyük kararlar yerine biraz dinlenmek daha iyi olabilir.

Cuma

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde Satürn ile kare açı yapacağı için güne biraz ağır, mesafeli veya sorumlulukların baskısını hissederek başlayabiliriz. Aile, ev ve güvenlik ihtiyacımızla ilgili konular bizi zorlayabilir. Fakat öğle saatlerinde Ay Merkür üçgeni devreye giriyor ve atmosfer yumuşuyor. Duygularımızı daha rahat ifade edebilir, kırgınlıkları konuşabilir ve aileyle ilgili bir sorunu karşılıklı anlayışla çözebiliriz.

Cumartesi

Ay sabah saatlerinde Yengeç burcundaki hareketine devam ediyor. Ev, aile, dinlenme ve kişisel ihtiyaçlarımızla ilgilenmek isteyebiliriz. Akşama doğru Ay Aslan burcuna geçerek Neptün ile üçgen açı yapacak. Yaratıcılığımız, romantik tarafımız ve kendimizi ifade etme isteğimiz belirgin şekilde artabilir. Sanatsal çalışmalar, eğlence ve sevdiğimiz insanlarla zaman geçirmek açısından keyifli bir akşam olabilir. Fakat beklentileri fazla büyütmemeye dikkat etmeliyiz.

Pazar

Ay Aslan burcunda ilerliyor ve bugün önemli bir açı yapmıyor. Kendimizi göstermek, eğlenmek, yaratıcı işlerle ilgilenmek ve sevdiğimiz insanlarla zaman geçirmek isteyebiliriz. Günün belirgin bir açısının olmaması kendi planımıza göre hareket etmemizi kolaylaştırabilir. Fakat ilgi görme isteğimiz yükseldiğinde küçük meseleleri kişisel algılamamaya çalışmalıyız. Haftayı özgüvenimizi destekleyen fakat bizi yormayan aktivitelerle tamamlamak faydalı olacaktır.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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Hayatında daha fazla yoğunluk ve tutku arıyorsun. Gelişmeden, değişmeden ve kendini iyileştirmeden yaşamını sürdürmek sana artık yeterli gelmiyor. Bu süreçte perde arkasında yaşananlar veya olayların görünmeyen yönleri senin için çok daha önemli hâle gelecek. Bugün ve yarın, özellikle kariyer, iş, sağlık ve ticaretle bağlantılı kişilerle pratik konularda ilişkiler kurmak açısından oldukça elverişli. Günlük burç yorumları: 23 Kasım 2026 Pazartesi 23 KASIM 2026 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, Güneş bugün ilişkiler alanına geçiyor ve 21 Aralık'a kadar burada ilerleyerek başkalarıyla olan ilişkilerini ön plana çıkarıyor. Bu döngü boyunca ilişkilerin, müzakerelerin ve hayatında daha iyi bir denge kurmanın yollarını bulmak aracılığıyla kendini ifade etmeye odaklanacaksın. Şu sıralar ilişkilerini geliştirmek önemli bir hedef hâline gelebilir ve birebir iletişimlerin artabilir. Yakın ilişkilerin aracılığıyla kendi gücünü ve potansiyelini ortaya koyuyorsun. Hayatına güçlü karakterlere sahip kişiler de çekebilirsin. Daha fazla uyum, huzur ve keyif ararken hayatında kontrolden çıkmış alanlara özel bir dikkat gösterebilirsin. İlişkilerindeki anlaşmazlıkları gidermek ve farklılıkları uzlaştırmak için harika bir dönemdesin. Bugün ve yarın, ruhunu ve geleceğe dair vizyonunu destekleyen, sana ilham veren biriyle bağlantı kurabilirsin. Günlük burç yorumları: 23 Kasım 2026 Pazartesi 23 KASIM 2026 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, Güneş bu sabah iş ve sağlık alanındaki yolculuğuna başlıyor ve önümüzdeki bir ay boyunca burada kalarak günlük işlerini, rutinlerini ve alışkanlıklarını ön plana çıkarıyor. Günlük düzenini ve çalışma ortamını organize etmek, aynı zamanda sağlığını iyileştirmek için daha fazla motivasyon duyacaksın. Yoğun bir dönem seni bekliyor. Yılın en göz alıcı veya heyecan verici dönemi olmasa da hayatının kontrolünü küçük ama önemli adımlarla eline alma fırsatlarından keyif alabilirsin. Önümüzdeki haftalarda bir egzersiz veya beslenme programını uygulamaya koymak ve sürdürmek önceliklerinden biri olabilir. Bu döngü 21 Aralık'a kadar devam edecek ve artık işlerini yoluna koymak isteyeceksin! Yaptığın işten veya sunduğun hizmetlerden daha fazla gurur duyuyorsun. Bugün ve yarın finans, gayrimenkul, evle ilgili girişimler, aile ve mahremiyet konularıyla bağlantılı kişilerle faydalı ilişkiler kurabilirsin. Duygusal bağların güçlenmesi mümkün. Başkalarının sana her zamankinden daha fazla iş birliği ve uyum içinde yaklaştığını görebilirsin. Günlük burç yorumları: 23 Kasım 2026 Pazartesi 23 KASIM 2026 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, Güneş bugün haritandaki yaratıcılık alanına geçiyor. Önümüzdeki bir ay, doğanın daha neşeli, eğlenceli ve kendini ifade etmeye açık yönünü özgürce ortaya koymak için oldukça uygun olacak. Yeni bir hobi edinebilir veya daha önce ilgilendiğin bir uğraşa yeniden başlayabilirsin. Yaşamdan daha fazla keyif almanın ve yaratıcılığını ifade etmenin farklı yollarına odaklanabilirsin. Birçok kişi için bu dönem yılın en romantik zamanlarından biridir. Her zamankinden daha dışa dönük olabilir veya risk almaya daha istekli hissedebilirsin. Bu süreç, eğlenceli bir rekabet ortamı yaratabileceği gibi kişisel çekiciliğinin de güçlendiği bir dönem olabilir. İçindeki sahne insanı uyanıyor; kendine has özelliklerini ve yeteneklerini ortaya koymaya hazırsın. Yaklaşık bir ay sürecek olan bu geçiş, 21 Aralık'a kadar devam edecek. Destekleyici, yardımcı ve genel olarak mutluluk veren bir etki taşıyor. Bugün başkalarıyla iş birliği yapmak için özellikle uygun. Güzel duyguların karşılık bulması olası. Fikirlerin ve ilgi alanların konusunda kendini çevrendekiler tarafından özellikle desteklenmiş hissedebilirsin. Günlük burç yorumları: 23 Kasım 2026 Pazartesi 23 KASIM 2026 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, Güneş bugün ev, aile ve güvenlik alanına geçiyor. 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Merakının peşinden gitmeye ve zihinsel açıdan seni besleyecek uğraşlar aramaya daha yatkın olacaksın. Bugün ve yarın bağlantı kurma veya kendini ifade etme arzun güçleniyor. Popülerliğin de artabilir. Hedeflerini ilerletmene yardımcı olacak doğru insanları veya kaynakları kendine çekebilirsin. Günlük burç yorumları: 23 Kasım 2026 Pazartesi 23 KASIM 2026 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, Güneş bugün burcundan ayrılarak maddi kaynaklar alanına geçiyor. 21 Aralık'a kadar kaynakların, yeteneklerin, paran, işlerin, konfor ihtiyaçların ve sahip olduğun değerli eşyalar ön plana çıkacak. Bu dönem, hâlihazırda sahip olduklarının üzerine yenilerini eklemek ve elindekileri en iyi şekilde değerlendirmek için uygun. Kişiliğin ve kişisel hedeflerin biraz daha geri planda kalırken neler yapabileceğine ve bunları gerçekleştirmek için nelere ihtiyaç duyduğuna daha fazla odaklanacaksın. Yılın bu döneminde finansal işlerinin kontrolünü eline almak oldukça yerinde olacak. Aynı zamanda doğal yeteneklerini keşfetmek veya geliştirmek, gelir ihtiyaçlarını değerlendirmek, yeni kazanç fikirlerini hayata geçirmek ve kendini daha güvende ve istikrarlı hissetmenin yollarını aramak için harika bir zaman. Önümüzdeki haftalarda içinde bulunduğun ana odaklanmanın sana güç verdiğini hissedebilirsin. Bugün duygularınla ve sevdiğin, değer verdiğin insanlarla bağlantı kurmanı sağlayan etkinliklerden büyük fayda görebilirsin. Günlük burç yorumları: 23 Kasım 2026 Pazartesi 23 KASIM 2026 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, Güneş bugün burcuna geçiyor ve 21 Aralık'a kadar burada kalacak. Bu dönem, yılın kontrolü eline aldığın zamanlarından biri. Bu Güneş döngüsü kişisel ihtiyaçlarını, kişiliğini, planlarını ve dünyayla nasıl iletişim kurduğunu ön plana çıkarıyor. Gerçekten istediğin ve ihtiyaç duyduğun şeyleri hayatına çekmek artık daha kolay olabilir. Önümüzdeki haftalarda hayatının kontrolünün her zamankinden daha fazla sende olduğunu hissedeceksin. Bu, kendini göstermek ve çevrende iz bırakmak için uygun bir dönem! Hayatın ve kendi geleceğin üzerinde daha fazla söz sahibi olduğunu hissediyorsun. En iyi sonuçları elde etmek için çevrendeki dünyayla bağlantılarını güçlendirmeye çalış. Bugün sana destek olan ve yardımcı olabilecek insanlarla iletişim kurmak açısından oldukça elverişli. Bugün ve yarın diplomatik davranmanın seni çok daha ileriye taşıdığını görebilirsin. Günlük burç yorumları: 23 Kasım 2026 Pazartesi 23 KASIM 2026 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, Güneş bugün bitişler ve sonuçlanmalar alanına geçiyor ve 21 Aralık'a kadar burada ilerleyecek. Bu döngü, daha fazla yalnız kalma, dinlenme ve kendi içine dönüp düşünme ihtiyacını doğal olarak artırıyor. Şu sıralar gözlerden uzak hareket edebilir veya doğum gününün yaklaştığı, daha fazla ön planda olacağın döneme enerji toplamak için birkaç hafta boyunca arka planda kalmayı tercih edebilirsin. Yarım kalan işleri tamamlamaya, duygusal sağlığına ve mutluluğuna özen göstermeye yönelebilirsin. Yılın en içe dönük Güneş geçişlerinden biri olan bu dönemde, aşırı talepkâr veya rekabetçi ortamlardan biraz uzaklaşma eğiliminde olabilirsin. Yakın zamanda yaşanan olayları ve gelişmeleri değerlendirmek, aynı zamanda hayal kurmak ve yeni olasılıkları düşünmek için uygun bir zamandasın. Bilinmeyene ve görünmeyene duyduğun inancı, kendi içsel gücüne ve kuvvetine olan güvenini yeniden inşa ediyor veya güçlendiriyorsun. Bugün ve bu hafta iş ve para konularıyla bağlantılı kişilerle kuracağın ilişkiler özellikle faydalı olabilir. Mevcut partnerlerin ve arkadaşlarınla da ortak değerler veya iş fikirleri üzerinden güçlü bağlar kurabilirsin. Günlük burç yorumları: 23 Kasım 2026 Pazartesi 23 KASIM 2026 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, Güneş bugün arkadaşlık ve toplumsal ilişkiler alanındaki yolculuğuna başlıyor. 21 Aralık'a kadar burcunla uyumlu bir konumda ilerleyecek. Bu Güneş geçişi, başkalarıyla bağlantı kurma, bir grubun veya ekibin parçası olma ve arkadaşlarınla ya da benzer düşüncelere sahip insanlarla vakit geçirme ihtiyacını artırıyor. Bu dönem insanları gözlemlemek, hayaller kurmak, etkileşimde bulunmak ve yenilikçi, ilerici ruhunla bağlantı kurmak için oldukça uygun. Kendini kısıtlamak veya belirli sorumluluklara fazlasıyla bağlanmak yerine yeni deneyimlerin tadını çıkarmak ve kişisel sınırlarının ötesine geçmek isteyeceksin. Şu sıralar kendini en iyi şekilde ortaya koymanın ve parlamanın yolu, sosyal yaşama daha fazla katılmaktan geçiyor. Geleceğe dair heyecan duydukça yeni fikirler, hayaller ve planlar geliştirebilirsin. Bugün bakış açın olumlu ve üretken. Özellikle finans, hukuki konular, yayıncılık ve eğitim alanlarında başkalarıyla avantajlı bağlantılar kurabilirsin. Günlük burç yorumları: 23 Kasım 2026 Pazartesi 23 KASIM 2026 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, Güneş yaklaşık bir ay sürecek yolculuğu için haritandaki onuncu eve geçerken büyük hedeflerin ve önceliklerinle daha sık ilgilenmeye başlayabilirsin. Dünya üzerindeki etkinin, hayata neler kattığının, başkalarının seni nasıl gördüğünün ve sunabileceğin şeylerin daha fazla farkına varıyorsun. İşinin veya itibarının kontrolünü eline almak artık sana daha doğal geliyor. Önümüzdeki haftalar, yani 21 Aralık'a kadar olan dönem, hayatında daha fazla düzen, planlama ve hedef belirleme ihtiyacını fark etmek için oldukça uygun. Yılın en görünür dönemlerinden biri olan bu süreçte, elinden gelenin en iyisini yapmak için her zamankinden daha fazla motive olabilirsin. Bugün başkalarıyla bağlantı kurmak için de uygun bir gün. Özellikle danışmanlar gibi duygusal sağlığınla ilgilenen kişilerle, ayrıca finansal konular ve mahremiyet alanında bağlantılar kurabilirsin. Şu sıralar biriyle aranda derin ve güçlü bir yakınlık hissetmen de mümkün.