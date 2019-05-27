Boğa Burcu Günlük Yorumları

Boğa Burcu Özellikleri

Element: Toprak

Nitelik: Sabit

Arketipler: Müzisyen, çiftçi, sakinlik, doğa, sessiz insan

Uğurlu günü: Cuma

Madeni: Bakır

Uygun taşı: Zümrüt, safir, akik, lapis

Uygun meslekler: Tarım, ressamlık, çiftçi, restoran ve otel işletmeciliği, kozmetik, el sanatları, bankerlik, iç mimari, dekorasyon, kuyumculuk, müzik, mimarlık



Hızlı başlayan ilk bahar döneminde başlangıçların( koç’un) ardından artık yapılanları somutlaştırmak, daha dingin ve sakin bir ortama geçmek, doğayı dinlemek zamanı gelmiştir. Artık venüsten alınan rehavet ve tembellik isteği ön plandadır. Boğa insanları doğadan aldıkları güçle, bünyeleri sağlam, direnci yüksek bir burçtur. Tıpkı direnç gösteren arenadaki boğalar gibi inatçıdır. Sabırları fazladır ve düşünmeden hareket etmeyi sevmezler. Bu insan bir adım atmadan önce uzun uzun düşünür, yaş tahtaya basmak istemez. Çünkü bu hayatta en büyük arzuları maddi anlamda güvence altında olmaktır. Eğer onun güvencesini tehdit ederseniz, sakinliğinin altında tozu dumana katan bir boğa bulursunuz. Sahip olmak onlar için önemlidir. Zaman zaman aşk hayatlarında da bu güvencenin arayışına girebilirler… Ruhani konularla ilgilenmektense, daha fiziksel olanın yanında yer alırlar. Toprağı tutmak, gözüyle görmek, fiziki olarak dokunmak ve hissetmek isterler. Bu yüzden ruhsal gelişimi sağlamak ancak kendilerini iyice tanıdıktan ve hayal güçlerinin kapılarını araladıktan sonra ortaya çıkacaktır. Biriktirmeyi ve sonradan tepki vermeyi seven bir boğayı kızdırdıysanız, bilin ki artık son raddede bulunuyorsunuzdur. Güneş boğada, azimli olmayı ve sakinliği vurgularken, ay boğada oldukça güçlü bir yerleşimdir. Doğru kararlar aldırabilir. Merkür boğada, sabit fikirliliği ön plana çıkartırken, venüs boğada, güzellikleri, doğayı ve sanatı gösterişli kılar. Mars boğa da zararlıdır ve hareketsizliği savunur. Jüpiter boğada değerli malları ve maddiyatı ortaya koyar. Satürn boğada, kararlılık, sabır ve pratiklik için uygundur.



