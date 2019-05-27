Astroloji

BENGÜ KADAKAL ile ASTROLOJİ

Boğa
Boğa 21 Nisan - 20 Mayıs
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Boğa Burcu Günlük Yorumları

27.05.2019

Konforuna düşkün Boğalar, sabah saatlerinde sosyal, toplumsal konularla meşgul olabilirsiniz. Gün içinde ilham veren fikirler gelişebilir, yaratıcı becerilere yoğunlaşabilirsiniz.

Başımıza Neler Gelecek ? 27.05.2019

Ay Balıkta ilerlerken sabah saatlerinde Merkür ile görünümde. Öğleden sonra Neptün ile kavuşuma doğru ilerliyor. Hayal gücünün son derece aktif olduğu bir gündeyiz. Akşam üstü Kuzey Ay Düğümü ile olumlu açı içinde; kendimizi bir amaca adama arzumuz artıyor. Gün içinde şüphe, güvensizlik, aşırı hassasiyetler söz konusu olabilir. Gün boyu olaylara fazla iyimser yaklaşıp kolay kandiralabiliriz. Oğlak burcundaki zorlu görünümden kaçmak adına gereksiz riskler alabiliriz. Günü verimli geçirmek için; program dahilinde ilerlemek faydalı olur.

Günün rengi: Mor

BURÇLARIN AŞK UYUMU

Astroloji yaşamımızdaki birçok şeyi etkilediği gibi aşk hayatımızı da etkiliyor. Aşk hayatında burçların birbirleriyle etkileşimleri ve uyumları nasıl? Burcunuzun ve onun burcunun aşk hayatınıza etkisi ne olur? Kendi burcunuzla onunkini karşılaştırın...

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YÜKSELEN BURÇ

Görünüşünüzü ve sizin kendinizi nasıl gördüğünüzü etkileyen burç olan yükselen burcu doğum anınızda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Yükselen burç Ay ve yönetici gezegen ile bağlantılıdır. Yükselen burcunuz kendi burcunuz kadar önemli ve etkilidir. Peki yükselen burcunuzu nasıl öğrenirsiniz? Yükselen burç saat olarak ortalama iki saatte bir değişir. Cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğduğunuz yer ile doğrudan ilgilidir. Tüm bu bilgileri biliyorsanız yükselen burcunuzu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki kutudan burcunuzu seçin ve saate göre yükseleninizi öğrenin...

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Boğa Burcu Özellikleri

Element: Toprak
Nitelik: Sabit
Arketipler: Müzisyen, çiftçi, sakinlik, doğa, sessiz insan
Uğurlu günü: Cuma
Madeni: Bakır
Uygun taşı: Zümrüt, safir, akik, lapis
Uygun meslekler: Tarım, ressamlık, çiftçi, restoran ve otel işletmeciliği, kozmetik, el sanatları, bankerlik, iç mimari, dekorasyon, kuyumculuk, müzik, mimarlık

Hızlı başlayan ilk bahar döneminde başlangıçların( koç’un) ardından artık yapılanları somutlaştırmak, daha dingin ve sakin bir ortama geçmek, doğayı dinlemek zamanı gelmiştir. Artık venüsten alınan rehavet ve tembellik isteği ön plandadır. Boğa insanları doğadan aldıkları güçle, bünyeleri sağlam, direnci yüksek bir burçtur. Tıpkı direnç gösteren arenadaki boğalar gibi inatçıdır. Sabırları fazladır ve düşünmeden hareket etmeyi sevmezler. Bu insan bir adım atmadan önce uzun uzun düşünür, yaş tahtaya basmak istemez. Çünkü bu hayatta  en büyük arzuları maddi anlamda güvence altında olmaktır. Eğer onun güvencesini  tehdit ederseniz, sakinliğinin altında tozu dumana katan bir boğa bulursunuz. Sahip olmak onlar için önemlidir. Zaman zaman aşk hayatlarında da bu güvencenin arayışına girebilirler… Ruhani konularla ilgilenmektense, daha fiziksel olanın yanında yer alırlar. Toprağı tutmak, gözüyle görmek, fiziki olarak dokunmak ve hissetmek isterler. Bu yüzden ruhsal gelişimi sağlamak ancak kendilerini iyice tanıdıktan ve hayal güçlerinin kapılarını araladıktan sonra  ortaya çıkacaktır. Biriktirmeyi ve sonradan tepki vermeyi seven bir boğayı kızdırdıysanız, bilin ki artık son raddede bulunuyorsunuzdur. Güneş boğada, azimli olmayı ve sakinliği vurgularken, ay boğada oldukça güçlü bir yerleşimdir. Doğru kararlar aldırabilir. Merkür boğada, sabit fikirliliği ön plana çıkartırken, venüs boğada, güzellikleri, doğayı ve sanatı gösterişli kılar. Mars boğa da zararlıdır ve hareketsizliği savunur. Jüpiter boğada değerli malları ve maddiyatı ortaya koyar. Satürn boğada, kararlılık, sabır ve pratiklik için uygundur.

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