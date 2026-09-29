Yedi yıldır aynı yastığa baş koyduğum insan...

Yeşim Hanım merhaba, 34 yaşındayım ve 7 yıllık evliyim. Eşimle birbirimizi çok severek evlendiğimizi düşünüyordum. Çevremizde örnek gösterilen çiftlerden biriydik. Birbirimize olan sevgimizle, kurduğumuz yuvayla gurur duyardım. Ama sonradan öğrendiklerimle resmen yıkıldım. Ortak bir tanıdığımızdan eşimin eski sevgilisiyle biz evlendikten sonra da bir süre görüştüğünü öğrendim. Önce inanmadım, hatta yanlış anlamışsındır dedim. Ama eşime sorunca inkâr edemedi. Evliliğimizin ilk aylarında birkaç kez konuştuklarını, aralarında önemli bir şey olmadığını söyledi. Ona göre çoktan kapanmış bir konuymuş. Ama benim için hiç de öyle değil. Benim zoruma giden sadece o kadınla konuşmuş olması değil, bunu benden saklamış. Yedi yıldır aynı yastığa baş koyduğum insanın benden böyle bir şeyi gizlediğini düşünmek çok ağır geliyor. Şimdi ister istemez geçmişi sorguluyorum. O zamanlar bana güzel sözler söylerken, benimle gelecek planları yaparken aklından neler geçiyordu acaba diye düşünüyorum. Eşim artık bu konuyu açmamamı, geçmişte kalmış bir şeyi sürekli gündeme getirmemin ikimize de zarar verdiğini söylüyor. Ama ben nasıl unutacağım? Bir anda hiçbir şey olmamış gibi davranamıyorum. Bazen yüzüne baktığımda bile içimden bir şeyler kopuyor. Kalbimin yarısı yıllardır kurduğumuz yuvayı korumak istiyorken diğer yarısı da ona eskisi gibi güvenemiyor. Yeşim Hanım, insan sonradan öğrendiği bir ihaneti nasıl içine sindirebilir? İhanet diyorum çünkü bu bence bir ihanet. Eşim bugün bana iyi davranıyor diye geçmişte benden sakladıklarını görmezden mi gelmeliyim? Yardımınıza ihtiyacım var.

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurum,

Mutlu, örnek çiftken mutsuz, aldatılan kadına dönüşmüşsünüz. Sanırım kolay hazmedemeyecek gibisiniz. Zaten kadınlar hazmetmiş gibi yaparlar, asla kolay hazmetmezler. Aldatılmanın hesabını bir gün mutlaka alırlar. Şimdi dışarıya rol kesme, içeride hesap sorma zamanı.

Aldatılmışsınız. Aslında bir yanınızla hâlâ ona yeniden güvenmek için sizi rahatlatacak sözler söylemesini bekliyorsunuz. Bir kadın olarak sizi anlıyorum. Kabul edemiyorsunuz kandırıldığınızı düşünüyorsunuz, içiniz acıyor. Nasıl acımasın, o kadar inanmış, güvenmişsiniz. Erkeklere güvenince karların yağmaması söz konusu olamıyor. O kar güvendiğiniz dağlara illa yağacak değil mi?

Yazdıklarınızı okuyunca, eşiniz eski sevgilisiyle birkaç kez görüştük dese de bir insan eski sevgilisiyle bir kere bile görüşmemeli. Niye görüşmüş? Neden gerek duymuş? Demek kendine sahip çıkamamış. Hayır diyebilirdi. Belki de kadını kendisi aradı. Bunların doğrularını öğrenemezsiniz. Eşiniz doğruyu kesinlikle söylemez, söylerse sizi kaybedeceğini bilir. Kandırma, atlatma yollarına gidecektir. Eşinizin eski sevgilisiyle görüşmüş olması, ne yardan ne serden geçtiği anlamına geliyor. Bir süre beraber olmuş olmalılar, sohbetle geçmemiştir. Bakmayın siz, sanki beraber kahve içtik der gibi görüştük demelerine. İnsan bir kitabın kötü olduğunu son sayfasında anlayabilir. Kızma kendine demişler. Siz de kendinize kızmayın, nereden bilebilirdiniz eşinizin yaptıklarını? Günümüz erkeklerinin söylediklerinden bir tek Allah bir dediği zaman inanacaksınız, gerisine şüpheyle yaklaşacaksınız.

Geçmişi sorgulamaya başladığınızı, size güzel sözler söylerken aklından neler geçiyordu düşüncelerine girmişsiniz ama eşiniz konuyu kapatmanızı istiyor. Eşiniz bu durumla yüzleşmekten kaçıyor. Sizse sizi ikna edecek bir açıklama almadan bu konuyu kapatmak istemiyorsunuz. Konu taze. Siz nasıl bir çaba içindeyseniz eşiniz de bir çaba içinde olmalı. Siz de bu çabayı görmelisiniz. Zaman içinde belki affedecek, belki affetmeyeceksiniz. Acele bir karar vermeyin, bekleyin ve görün bakalım eşiniz neler yapacak. Sizi yeniden kendisine güvenmeye ikna çabalarına girecek mi? Ortada kırılmış bir kalp ve güven var. O çaba gösterecek, siz belki yeniden bir şans vereceksiniz çoğu evli çift gibi. İşe yarar mı, yaranızı hafifletir mi bilmiyorum ama bir tek siz aldatılmıyorsunuz. Her şeyin hayırlısı olması dileğimle.

Sevgiler sevgili okurlarıma...

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