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Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 14 Kasım 2026 Cumartesi
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Kasım Cumartesi

14 Kasım 2026 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 12 Kasım 2026, Perşembe 09:56
Güncelleme: 12 Kasım 2026, Perşembe 09:56
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Bugün hem Merkür hem de Venüs ileri hareketine dönüyor. Venüs, 3 Ekim'de Akrep burcunda geri hareketine başlamıştı ve bugün Terazi burcunda ileri hareketine geçiyor. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Venüs'ün yönettiği konuların (aşk, keyif, konfor ve para gibi) giderek daha sorunsuz ilerlemesi bekleniyor. Kendimize ve evrene duyduğumuz güven artıyor. Sıcaklığımızı ve sevgimizi açıkça, doğrudan ifade etmek daha kolay hale geliyor. Nezaket ve diplomasi yeniden ön plana çıkıyor. Aşk ve sosyal ilişkilerimizde daha fazla netlik kazanabiliriz. Bu değişim bugün gerçekleşse de kendimizi şaşkın, kararsız veya yönümüzü kaybetmiş gibi hissedebiliriz. Duygularımızı anlamlandırmak için sabırlı olmak ve kendimize zaman tanımak önemli. Bu durum özellikle bugün durağan konuma gelen ve aynı zamanda ileri hareketine başlayan Merkür için de geçerli. Gezegenlerin geri hareketten ileri harekete veya ileri hareketten geri harekete geçtiği dönemlerde sorunlar büyüyebilir; ne yapmamız gerektiğini veya birbirimizi anlamak daha zor hale gelebilir. Merkür, 24 Ekim'den bu yana geri hareket ediyordu. Artık ileri hareketine döndüğüne göre iletişim ve karar alma süreçlerinde son zamanlarda yaşanan sorunların önümüzdeki haftalarda düzelmeye başlaması bekleniyor. Bir süredir beklediğimiz yanıtlar gelebilir. Duraklamış planlar veya projeler yeniden ilerlemeye başlayabilir. Ancak bugünkü geçiş sırasında anlamlandırmakta zorlanacağımız yoğun enerjiler altında kalabiliriz. Düşüncelerimiz geçici olarak bulanıklaşabileceğinden, önemli sonuçlar doğurabilecek kararları şimdilik ertelemek daha doğru olabilir. Genel olarak bugün harekete geçmekten çok gözlemlemek, anlamaya çalışmak ve gelişmeleri değerlendirmek için daha uygun bir gün.

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14 KASIM 2026 CUMARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugünün enerjileri önemli kararlar almak için pek elverişli değil; çünkü temel ayrıntıları veya ince nüansları gözden kaçırabilir ya da önemsemeyebilirsin. Aşk hayatında kafa karışıklığı yaşayabilirsin. Bir konuda kararsız kalabilir ya da kendini biraz bitkin hissederek dikkatini toparlamakta zorlanabilirsin. Vermek istemediğin izlenimlere yol açabilecek beden diline veya söylemediklerine dikkat et. Alışılmadık bir şekilde, hem Venüs hem de Merkür bugün geri hareket dönemlerini tamamlayarak ileri hareketine dönüyor. Bazen bilgi fazlalığı da söz konusu olabilir ve bugün karar vermek için kendimizi zorlamak hatalara yol açabilir. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda, özellikle yakın ilişkilerinde veya maddi konularda ne yapmak istediğin ve hangi yönde ilerleyeceğin konusunda daha net bir fikre ulaşman olası. Karmaşık bir mesele yavaş yavaş çözüme kavuşmaya başlayabilir. İlişkilerinde, projelerinde ve para ya da kaynaklarınla ilgili konularda değişim ve ilerleme göreceksin. İlişkilerindeki ihtiyaçların ve değerlerin hakkında son dönemde edindiğin bazı farkındalıklar, kararlarını etkileyerek onları daha sağlam bir zemine oturtmana yardımcı olabilir. Yakın zamanda yaptığın bazı planlar artık eskisi kadar önemli görünmeyebilir, hatta bunlara hiç ihtiyaç olmadığını fark edebilirsin. Bugün aceleyle sonuçlara varmaktan ve hemen harekete geçmekten kaçın. Çünkü sezgilerinle bağlantın geçici olarak zayıflamış olabilir ve yüzeysel bilgilere gereğinden fazla odaklanıyor olabilirsin.

 

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14 KASIM 2026 CUMARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, alışılmadık bir gelişmeyle, hem Merkür hem de Venüs bugün geri hareket dönemlerini sona erdiriyor. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda, özellikle ilişkilerin, iş hayatın, sağlığın ve günlük rutinlerinle ilgili konularda hayatının bazı alanlarında daha fazla netlik kazanacaksın. Para ve mülkiyetle ilgili meseleler de açıklığa kavuşabilir. Son zamanlarda yaşadığın sorunlar önümüzdeki günlerde yavaş yavaş çözüme kavuşmaya başlarken sabırlı ol. Partnerinle iletişim kurmak ve onun durduğu noktayı net bir şekilde anlamak, bundan böyle yavaş ama emin adımlarla daha kolay hale gelecek. Yine de bugün yanlış anlaşılmalar yaşanabilir; bu nedenle acele etme. Venüs senin yönetici gezegenin ve yaklaşık altı haftalık geri hareketini artık sona erdirdiğine göre, değişiklikler yapmaya hazırlanıyorsun. İşinde, günlük yaşamında veya yakın ilişkilerinde hissettiğin memnuniyetsizlik ya da dengesizlik son dönemde daha belirgin hale gelmişti. Şimdi ise neleri iyileştirebileceğini daha iyi görüyorsun. Önümüzdeki haftalarda günlük yaşamına daha fazla uyum ve denge katabileceğin fırsatlarla karşılaşacaksın. Kendine, işine ve ilişkilerine duyduğun güven giderek artıyor. Zamanla daha rahat ve açık iletişim kurduğun etkileşimlerin keyfini çıkaracaksın. Aşk ve keyif veren şeyler hayatında daha doğal bir şekilde akacak. Çevrendeki insanlar daha diplomatik ve nazik davranacak; bu da özellikle hoşuna gidecek. İşinden aldığın tatmin duygusu da artabilir. Bugün kendini fazla zorlamamaya çalış; önemli sonuçlar doğurabilecek kararlar almaktan ve kesin taahhütlerde bulunmaktan kaçın.

 

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14 KASIM 2026 CUMARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, önümüzdeki süreçte romantik hayatında uyum ve denge sağlamaya ya da yaratıcı ilhamınla yeniden bağlantı kurmaya özellikle odaklanabilirsin. Venüs bugün yaklaşık altı haftalık geri hareket dönemini sona erdirdiği için, bunları yaparken kendine daha fazla güvenecek ve kendini daha yeterli hissedeceksin. Bu dönem, yaratıcı ve romantik hayatına, hobilerine ve keyif aldığın uğraşlara farklı bir gözle bakmak için oldukça uygun. Böylece güzel farkındalıklar kazanabilirsin. Şu anda mevcut bağlılıklarını sorgulaman mümkün. Bu süreç, ya ilişkilerine ve bağlılıklarına daha da güç kazandırabilir ya da hayatında artık eskisi kadar canlı olmayan ve ilgi göstermenin faydalı olacağı alanları fark etmeni sağlayabilir. Bazı gecikmeler ve belirsizlikler artık ortadan kalkıyor. İlişkilerinde, işinde ve sağlıkla ilgili konularda da ilerleme kaydetmeye başlayabilirsin. İkinci bir şans elde edebilir veya yakın zamanda sorun yaşadığın bazı konuları bu kez daha fazla deneyim ve bilgelikle yeniden ele alma fırsatı bulabilirsin. Yönetici gezegenin Merkür de bugün geri hareketini sona erdiriyor. Bu nedenle durmuş veya gecikmiş bazı planların ve projelerin önümüzdeki hafta yeniden ilerlemeye başladığını görebilirsin. Bugün iletişiminde yine de biraz daha dikkatli olmalı ve gözden kaçabilecek ayrıntılara özellikle özen göstermelisin. Özellikle iş ve sağlık konularında daha fazla netlik kazanman yaklaşıyor. Şu anda henüz tüm bilgilere sahip olmayabilirsin; ancak zihnini ve gündemini meşgul eden karmaşanın bir kısmı artık dağılıyor ve bu sana iyi gelecek. Yine de bugün bir geçiş döneminde olduğumuzu unutma. Enerjini koru ve önemli kararlarını daha sonraya bırak.

 

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14 KASIM 2026 CUMARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, Merkür ve Venüs, haftalardır süren geri hareketlerinin ardından bugün ileri hareketlerine dönüyor. Bugün ve yarın biraz karmaşık geçebilse de bu yön değişikliği zamanla iletişiminin iyileşmesini, ev ve aile yaşamında daha fazla huzur ve rahatlık hissetmeni, romantik ya da yaratıcı hayatında ise daha fazla netlik kazanmanı sağlayabilir. Kararsızlıklar yavaş yavaş ortadan kalkarken birbirinden kopuk görünen fikirler ve projeler de bir araya gelmeye başlayabilir. Ancak bugün gerçekleşen bu gezegensel değişimler nedeniyle bir miktar kafa karışıklığı devam edebilir. Söylenenlere ya da söylenmeyenlere yüzeysel bir şekilde odaklanmak yerine, sorunların çözülmeye başlamasını sabırla beklemek daha doğru olacaktır. Gelen mesajlara ve iletişimlere çok hızlı tepki vermemeye çalış. Önümüzdeki süreçte tutkularının peşinden giderken geçmişle ilgili kaygıların azalabilir ve şimdiki zamanda yaşamaya daha fazla yönelebilirsin. Ev yaşamında ve aile ilişkilerinde uyum, denge ve huzur sağlamaya artık daha iyi bir şekilde odaklanabilirsin. Bazı sorunlar yeniden gündeme gelebilir; ancak bu kez onlara farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyorsun. Üstelik senin için gerçekten neyin önemli olduğu konusunda daha net bir fikre sahip olacaksın.

 

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14 KASIM 2026 CUMARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, Merkür bugün geri hareketini sona erdiriyor; Venüs de aynı şekilde ileri hareketine dönüyor! Bu gezegenlerin yeniden ileri harekete geçmesi, önümüzdeki günlerde ve haftalarda aile içi iletişimin daha açık ve sağlıklı hale geleceğine, aile üyeleriyle ilişkilerinin daha rahat ve akıcı bir şekilde ilerleyeceğine işaret ediyor. Bugün hemen sonuç alman pek olası değil. Üstelik bu gezegenlerin yön değiştirdiği sırada yanlış anlaşılmalar daha belirgin hale gelebilir. Ancak çok yakında olayları daha net görebileceğin bir döneme gireceksin. Hayatında geçmişe daha az odaklanıp geleceğe yönelmeni sağlayan bir enerji hâkim olacak. Daha önce durmuş veya askıya alınmış planlar yeniden ilerlemeye başlayabilir. Son zamanlarda ortaya çıkan fikirler ve farkındalıklar birbiriyle bağlantı kurarak anlam kazanabilir. Öte yandan bazı fikirlerin uygulanabilirliğini yeniden değerlendirmiş olabilirsin. İletişiminde, günlük yaşamında ve arkadaşlıklarında daha fazla uyum sağlamaya odaklanabilirsin. Özellikle ilişkilerin ve projelerinle bağlantılı olarak geçmiş hakkında edindiğin farkındalıklar, önümüzdeki haftalarda kararlar alırken, değişiklikler yaparken ve bazı şeyleri iyileştirirken sana yardımcı olacak. Bugün biraz geri planda kal ve kendini fazla yorma. Karar vermek için kendini zorlama; henüz hiç kimsenin olayları tam anlamıyla net göremediğini aklında tut.

 

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14 KASIM 2026 CUMARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, Merkür bugün geri hareketini sona erdiriyor; Venüs de aynı şekilde ileri hareketine dönüyor. Bu, bazı konuların yeniden ilerlemeye başlayacağının bir işareti. Ancak bugün kendini ifade ederken kullanacağın kelimeleri seçme konusunda özellikle hassas ve dikkatli olmalısın. Son zamanlarda yaşanan pek çok yanlış anlaşılmanın önümüzdeki haftalarda açıklığa kavuşması olası. Bununla birlikte, gezegenlerin yön değiştirdiği dönemler genellikle sorunlu alanları daha belirgin hale getirir. Bu nedenle konuşmaların yüzeysel ayrıntılarına veya meselelerin önemsiz yönlerine odaklanmaktan kaçınmalısın. Şimdilik enerjini koru. Önümüzdeki haftalarda, daha önce kafa karışıklığı yaratan veya ilerleyemeyen konuşmalara, projelere ve ilgi alanlarına yeniden dönebilirsin. Ancak bu kez elinde yeni bilgiler olacak ve kararlarını daha net bir şekilde verebileceksin. İdeal olarak, maddi durumunu ve gerçekte ne istediğini, nelere ihtiyaç duyduğunu artık daha iyi anlıyor olacaksın. Kaybolduğunu düşündüğün eşyaları veya parayı bulabilir ya da bütçendeki zayıf noktaları fark edebilirsin. Artık seçeneklerini araştırmaya hazırsın. Önümüzdeki haftalarda gecikmelerin ortadan kalkmaya başladığını, yeni bakış açıları ve ikinci şanslarla karşılaştığını görebilirsin. Maddi sorunlar, geciken gelirler veya projeler ve mülkle ilgili belirsizlikler önümüzdeki günlerde ve haftalarda çözüme kavuşabilir. Ayrıca uzak mesafeli ilişkilerinde, kardeşlerinle ve sınıf arkadaşlarınla olan iletişiminde, kariyerinde daha fazla netlik kazanabileceğin bir dönemdesin. En iyi sonuçları elde etmek için acele etme. Mümkünse bugün değer biçmeni veya önemli değerlendirmeler yapmanı gerektiren durumlardan uzak dur.

 

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14 KASIM 2026 CUMARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, alışılmadık bir şekilde, hem yönetici gezegenin Venüs hem de Merkür bugün geri hareket dönemlerini sona erdiriyor. Şimdilik enerjin inişli çıkışlı olabilir; ancak kendini daha net, daha özgüvenli ve olaylara daha geniş bir perspektiften bakabilecek durumda hissedeceksin. Kalbinden geçenleri bildiğinde teknik sorunlarla baş etmek de daha kolay hale gelir. Yeni ilgi alanlarını keşfetmek veya eski sorunlara farklı bir gözle bakmak için güzel fırsatlarla karşılaşabilirsin. Bu dönem bir projeyi gözden geçirip düzenlemek, geçmişte yarım bıraktığın bir beceriyi yeniden geliştirmeye başlamak, eski sınıf arkadaşlarınla veya tanıdıklarınla yeniden bağlantı kurmak ya da geçmiş ilişkiler hakkında konuşmak için uygun olabilir. İdeal olarak artık kendine, kişisel hedeflerine ve dışarıya yansıttığın imaja farklı bir gözle bakıyorsun. Bu da önümüzdeki haftalarda daha bilinçli kararlar almana yardımcı olacak. İkinci bir şans elde ettiğini veya yarım kalan şeyleri yeniden toparladığını hissedebilirsin. İlişkilerin ve hayatına çektiğin kişiler ya da durumlar artık farklı bir yöne doğru ilerleyebilir. Gezegenlerin yön değiştirmesinin yarattığı şaşkınlık ve belirsizlik ortadan kalkana kadar önemli taahhütlerde bulunmaktan veya mevcut bağlılıklarını sona erdirmekten kaçınman en iyisi. Acele etme! Önümüzdeki haftalarda maddi konularda, kişisel eşyalarınla ilgili meselelerde, işinde ve gelirinde daha fazla netlik ve ilerleme yaşayacaksın. Kararsızlığın da giderek azalacak.

 

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14 KASIM 2026 CUMARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, Merkür, üç haftalık geri hareketinin ardından bugün ileri hareketine dönüyor. Venüs de geri hareketini sona erdiriyor. Bu değişimler iletişim sorunlarının çözüleceğine işaret etse de bunun bir anda gerçekleşmesini beklememeliyiz. Aksine, şu anda sorunlu alanlar geçici olarak daha belirgin hale gelebilir. Neyse ki Merkür önümüzdeki haftalarda senin burcunda ileri hareketine devam ederken düşüncelerin ve bakış açın giderek netleşecek. Çok geçmeden Venüs de yeniden burcuna dönecek. Kendini ifade etmekte yaşadığın zorluklar veya yanlış anlaşıldığını hissetmen önümüzdeki günlerde yavaş yavaş ortadan kalkabilir. Bugün iletişim kurarken ekstra özen göster. Konuşmaların, durumların ve sistemlerin yalnızca yüzeysel yönlerine odaklanmaktan kaçın; çünkü bu yaklaşım hatalara yol açabilir. Şimdilik duygusal konularda hâlâ biraz temkinlisin. Büyük kararlar almaya henüz hazır değilsin. Ancak önümüzdeki haftalarda aşk, keyif ve konfor alanlarında yavaş ama emin adımlarla yeniden kendi yoluna gireceksin. Bugünkü gezegensel yön değişimlerinin kafa karıştırıcı olabileceğini unutma. Bunun yarattığı belirsizlik nedeniyle olayları ağırdan almak ve acele etmemek en doğrusu.

 

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14 KASIM 2026 CUMARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, altı haftalık geri hareket döneminin ardından Venüs bugün ileri hareketine dönüyor ve sosyal hayatınla ilgili konuların netleşmesine yardımcı oluyor. Merkür de geri hareketini sona erdiriyor. Çok yakında özellikle arkadaşlıkların, ortaklıkların, işin ve sağlığınla ilgili bazı alanlarda ilerleme kaydetmeye başlayacaksın. İdeal olarak son haftalarda neleri ve kimleri istediğin konusunda pek çok şey öğrendin. Bundan sonraki süreçte bazı gecikmelerin ortadan kalktığını, projelerin veya ilişkilerin yeniden ilerlemeye başladığını görebilirsin. Artık nelerden ve kimlerden hoşlandığını, ilişkilerin ve keyif aldığın uğraşlar hakkında gerçekte neler hissettiğini daha iyi anlıyorsun. Bugün insanlar kafa karıştırıcı sinyaller verebilir. Bu gezegensel değişimler yaşanırken iniş çıkışlar, kafa karışıklığı ve kararsızlık da hissedebilirsin. Son dönemde yaptığın içsel değerlendirmeleri ve sezgisel farkındalıklarını artık hayata geçirebilirsin. Yine de bir süre kendi halinde kalmaya ve önemli kararları ertelemeye eğilimlisin. Merkür 6 Aralık'ta Yay burcuna geçene kadar bu tutumunu sürdürmen mümkün.

 

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14 KASIM 2026 CUMARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, Merkür'ün üç haftalık geri hareket dönemi bugün sona eriyor; Venüs de altı haftalık geri hareketini tamamlıyor. Her iki gezegenin aynı gün ileri hareketine dönmesi oldukça sıra dışı bir durum! Merkür yön değiştirirken iletişimdeki kafa karışıklığı bir süre daha devam edebilir, hatta her şey netleşmeye başlamadan önce bu karmaşa biraz daha artabilir. Fazla düşünmeye eğilimli olduğun için bugün kendini biraz huzursuz ve karmaşa içinde hissedebilirsin. Ancak bu gezegensel yön değişiklikleri, özellikle önümüzdeki günlerde ve haftalarda arkadaşlarınla ve iş çevrendeki kişilerle ilişkilerini iyileştirebilir. Geçmiş üzerinde daha az duracak ve şu anda sahip olduklarından en iyi şekilde yararlanmaya daha fazla ilgi göstereceksin. Yakın zamanda durmuş olan planlar yeniden başlayabilir ya da tamamen sona erebilir. Her iki durumda da artık belirsizlik içinde kalmayacaklar ve sen de bir karar verebileceksin. İdeal olarak bu süreçte iş ilişkilerin, itibarın ve iş projelerinden ya da uzun vadeli hedeflerinden duyduğun memnuniyet veya memnuniyetsizlik hakkında değerli farkındalıklar kazandın. İtibarın, ilişkilerin ve keyif aldığın şeylerle ilgili sorunlar yavaş yavaş çözülmeye ve önündeki engeller kalkmaya başlıyor. Gecikmeler ortadan kalkıyor, bazı sorular yanıt buluyor ve hayat akmaya devam ediyor! Artık kendine ve değer verdiğin insanlara zaman ayırıp birlikte keyifli vakit geçirmek çok daha kolay hale geliyor.

 

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14 KASIM 2026 CUMARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, alışılmadık bir şekilde, hem Merkür hem de Venüs bugün geri hareket dönemlerini sona erdiriyor. Önümüzdeki süreçte bakış açını genişleten insanlarla bağlantı kurmak için oldukça uygun bir dönemdesin. Hayatından, kurduğun bağlantılardan, inanç sistemlerinden ve yaşam yolundan ne ölçüde memnun olduğun konusunda daha fazla netlik kazanacaksın. Önümüzdeki haftalarda gecikmelerin ortadan kalkmasının yanı sıra ilişkilerin, seyahatlerin, eğitimin, itibarın ve işinle ilgili konularda daha fazla keyif ve tatmin yaşayabilirsin. Ev yaşamın daha rahat ve huzurlu hale gelebilir ya da aile ilişkilerin iyileşebilir. Bu gelişmeler, birbirinizi daha olgun ve farklı bir bakış açısıyla anlamanız sayesinde gerçekleşebilir. Hayatındaki insanlar sana daha dostça ve ulaşılabilir görünebilir. Uzun vadeli hedeflerin, kariyerin veya yaşam planların konusunda olduğu kadar romantik hayatında da daha fazla netlik kazanabilirsin. İş projelerin ve sorumlulukların yeniden normal hızına dönebilir, hatta daha hızlı ilerlemeye başlayabilir. Ancak şimdilik, bu gezegensel yön değişimleri yaşanırken hata yapmaya her zamankinden daha açık olabileceğimizi unutma.

 

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14 KASIM 2026 CUMARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, Merkür, üç haftalık geri hareket döneminin ardından bugün durağan konuma geçerek ileri hareketine dönüyor. Venüs de bugün geri hareketini sona erdiriyor. Venüs ekim ayının başından beri geri hareket ediyordu. Bu gezegensel değişimler sorunlu alanları daha belirgin hale getirebilir; ancak aynı zamanda tıkanıklıkların açılacağına ve işlerin yeniden ilerlemeye başlayacağına işaret ediyor. Bununla birlikte, bir durumun ayrıntılarına ve somut gerçeklerine gereğinden fazla odaklanmana da neden olabilir. Öyle ki sezgilerin ikinci planda kalabilir ve doğru kararları vermek için ihtiyaç duyduğun içsel kaynaklara ulaşmakta zorlanabilirsin. Mümkünse olayların biraz durulmasını bekle. Önümüzdeki haftalarda hayatının pek çok alanında daha fazla netlik kazanman olası. Kendine ve planlarına duyduğun güven yeniden güçlenebilir. Ayrıca hayatın ihtiyaç duyduğun şeyleri sana sunacağına dair inancın da tazelenebilir. İdeal olarak son haftalarda duygularını, ilişkilerindeki düzenlemeleri ve sorumluluklarını gözden geçirdin. Artık kararlarını vermek için kendini daha donanımlı hissediyorsun. Aşk hayatında bir miktar kafa karışıklığı veya durgunluk yaşanmış olsa da önümüzdeki haftalarda romantik duygularını ifade etmen ve ilgi görmen kolaylaşacak. Kendini mutlu etmenin yeni yollarını keşfedebilir, eski bir ilgi alanına veya eğitime yeniden yönelebilirsin. Kardeşlerinle ya da sınıf arkadaşlarınla kuracağın bağlantılar sana daha fazla mutluluk getirebilir. Yayıncılıkla ilgili konulardaki tıkanıklıklar da aşılabilir. Mümkünse şu aşamada büyük kararlar almaktan kaçın ve ilerlemek için kendine zaman tanı.

 

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