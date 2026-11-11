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Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 12 Kasım Perşembe

12 Kasım 2026 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 11 Kasım 2026, Çarşamba 09:28
Güncelleme: 11 Kasım 2026, Çarşamba 09:28
1

Bu sabah Mars-Satürn arasındaki küçük kare açı, sorunları çözmeye yöneldiğimizi gösteriyor; ancak şu anda çözüm bulmak zorlayıcı olabilir. Planlarımız ve çabalarımız bazı engellerle karşılaşabilir. Koşullar, kendimizi ortaya koyma ve isteklerimizi gerçekleştirme çabalarımızı engelliyor gibi görünebilir. Sabırlı olmak gerekiyor; ancak bu süreçte hayal kırıklığı yaşamak da mümkün. Gecikmeler ve kısıtlamalar nedeniyle hayat biraz yavaş ilerliyormuş gibi hissedilebilir. Bununla birlikte, bugün Yay burcundaki Ay'ın getirdiği spontane enerji sayesinde gün ilerledikçe kendimizi çok daha özgür hissedeceğiz. Ayrıca konuşmalarımız destekleyici ve karşılıklı anlayışa dayalı olma eğiliminde; müzakerelerde adil bir yaklaşım öne çıkıyor. İletişim kusursuz olmasa bile birbirimizi anlamak için çaba gösteriyoruz.

2

12 KASIM 2026 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, günün ilk yarısında geçmiş kırgınlıkları yeniden gündeme getirme eğilimi gösterebilirsin. Zorlayıcı küçük bir açı, gecikmelere veya açık ve doğrudan iletişim kurmakta yaşanan sorunlara neden olabilir. İnsanlar şu sıralar kendilerini biraz fazla ciddiye alıyor! Ne kadar çok ısrar edersen karşı tarafın direnci de o kadar artabilir. Bu nedenle biraz geri çekilmek, mesafeli ve umursamaz bir tavır sergilemek daha akıllıca olacaktır. Romantik ilişkilerinde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir ya da sorumlulukların kendini daha az özgür hissetmene neden olabilir. Birisi gereğinden fazla gergin, tepkili veya sabırsız davranabilir. Şu anda en iyi sonuçları elde etmek için sabırlı olmaya çalış. Neyse ki diğer gökyüzü etkileri, başkalarıyla duygusal yakınlık kurmanı ve fikirlerine ya da projelerine yönelik heyecanını artırmanı destekliyor. İnsanlara senin için ne kadar değerli olduklarını gösteren düşünceli jestlerle arandaki mesafeleri kapatabilirsin. Olayları net bir şekilde değerlendirmek için en uygun zaman olmasa da geçmişten kalan projeleri tamamlamak ve yeniden ele almak için elverişli bir konumdasın.

3

12 KASIM 2026 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, günün ilk yarısında hedeflerini hızla ilerletmek biraz karmaşık ve zorlayıcı olabilir. İletişimlerinde spontane ve sıcak bir yaklaşım sergilemek için pek uygun bir zaman değil. Birinin seni kısıtladığını ya da ilerlemeni engellediğini hissedebilirsin; bu da hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak biraz sabır göstererek olayların kendi akışında ilerlemesini bekleyebilir, planlarını hayata geçirmeden önce her şeyi doğru yapmak için ekstra çaba harcayabilirsin. Şu sıralar gerginlikler genellikle insanların birbirlerinden zihinlerini okumalarını, ihtiyaçlarını ve isteklerini sezgisel olarak anlamalarını beklemelerinden kaynaklanıyor. En iyi yaklaşımın, her şeyi adım adım ilerletmek olacaktır. Yine de neler yapabileceğine odaklandığında, hedeflerini inşa etmene veya desteklemene yardımcı olan faaliyetlerden büyük tatmin duyabilirsin. Genel olarak olayları net biçimde değerlendirmek için ideal bir zaman olmasa da, belirgin bir yönün olmasa bile kendi temponu koruyarak ilerlemek mantıklı olacaktır. Üstelik oldukça verimli olabilirsin.

4

12 KASIM 2026 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, günün ilk yarısında hedeflerine hızla ulaşmanı zorlaştıran bazı engellerle karşılaşabilirsin. Teknik sorunlar veya mekanik arızalar nedeniyle iletişimde ya da ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Başkalarıyla aranda yanlış anlaşılmalar da ortaya çıkabilir. Gecikmeleri enerjini sorunlara takılarak tüketmek yerine, biraz soluklanmak ve hedeflerini yeniden gözden geçirip geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirirsen bugün çok daha iyi ilerleyebilirsin. Kaynakların konusunda gereğinden fazla düşünmekten veya endişelenmekten kaçın. Aslında şu anda her şey net olmayabilir; ancak gün ilerledikçe kişisel keyif ve mutluluk konuları daha kolay ve doğal bir şekilde akabilir. Alışılmış düşünce kalıplarının dışına çıkmak ve yeni olasılıkları değerlendirmek iyi olabilir. Yine de şu an bu yeni olasılıklara güvenerek kesin planlar yapmak için uygun bir zaman değil.

5

12 KASIM 2026 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugün istediğin şeylere hemen ulaşman pek mümkün görünmüyor. Mars-Satürn arasındaki küçük zorlayıcı açı, günün ilk yarısında bazı işlerin tıkanmasına veya engellerle karşılaşmana neden olabilir. Örneğin, planladığın bir şeyin beklediğinden daha pahalı olduğunu ya da başka nedenlerle gerçekleştirmenin mümkün olmadığını fark edebilirsin. Yaşanan gecikmeler bir kuralla, üst konumda bulunan biriyle veya itibarınla ilgili bir endişeyle bağlantılı olabilir. Bugün ne kendini ne projelerini ne de başkalarını zorlamaya çalış. Bunun yerine sorunlu alanları düzeltmeye veya biraz daha fazla ilgi gerektiren işlerle ilgilenmeye karar verebilirsin. Şu anda huzur ve keyif bulmanın anahtarı, hayatında sahip olmadıklarına değil, yolunda giden şeylere odaklanmak. Bunu başardığında yakın geçmişte yaşananları gözden geçirmek ve artık ilgini çekmeyen ya da sana fayda sağlamayan yaşam alanlarına farklı açılardan yaklaşmanın yollarını keşfetmek için harika bir gün olabilir. Kendine biraz daha fazla zaman ayırman da sana iyi gelecektir.

6

12 KASIM 2026 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, günün ilk yarısını etkileyen Mars-Satürn açısı, özellikle yapmak için pek istekli olmadığın işlerde her şeyin yavaş ilerlediği hissini yaratabilir. İlham bulmakta zorlanabilirsin ancak bu durum geçici. Kendini biraz dengesiz, huzursuz ve belki de gereğinden fazla inatçı hissedebilirsin. Yakın çevrendeki aksaklıklar ve kusurlar her zamankinden daha fazla gözüne çarpabilir. Bunların ruh hâlini kontrol etmesine veya ilişkilerini olumsuz etkilemesine izin vermemeye çalış. Özellikle deneyimlerin ve etkileşimlerin aracılığıyla gelişmek ve öğrenmek için güçlü fırsatlara da sahipsin. Duygularını korumaya yönelik çabaların, seni sorunun kendisinden sağlıklı olmayacak ölçüde uzaklaştırabilir. Her ne kadar tüm gücünle harekete geçmen pek olası görünmese de; bununla birlikte sabır ve konsantrasyon gösterdiğinde bugün başarılı olabilirsin;. Beklentilerini bir kenara bırakıp anın tadını çıkarmaya karar vermek şu anda oldukça mantıklı. Üstelik gün ilerledikçe bunu yapmak çok daha kolay hale gelecek.

7

12 KASIM 2026 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, günün ilk yarısında aşman gereken bazı engellerle karşılaşabilirsin. Bunun nedeni büyük olasılıkla yavaşlamalar veya gecikmeler olacaktır. Çevrendeki duygusal atmosfere karşı daha hassas olabilirsin ve şimdilik ilişkilerin pek de hoş olmayan yönlerini görmeye eğilim gösterebilirsin. Etkileşimler sorunsuz ilerlemeyebilir ve bir konuyu gereğinden fazla uzatmak oldukça kolay olabilir. İçinde biriktirdiğin kırgınlıklar varsa, bunlar şimdi, belki de hiç beklemediğin bir anda yüzeye çıkabilir. Ancak sabırlı davranır ve olayları biraz daha derinlemesine değerlendirirsen, bu durum sana daha fazla ilgi gerektiren bir işi tamamlamak için zaman kazandırabilir. Neyse ki bugün hedeflerinin peşinden giderken ilginç bağlantılar kurabilirsin. Geçmişe dönüp bakmak da sana fayda sağlayabilir; çünkü daha önce ilgilendiğin değerli bir uğraşa yeniden yönelebilirsin. Yine de bugün yeni ve uzun vadeli taahhütlerde bulunmak ya da anlaşmalar yapmak yerine, yarım kalan işleri tamamlamak daha doğru olacaktır.

8

12 KASIM 2026 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, daha yavaş bir tempoda ilerlemek sana fayda sağlayabilir; ancak günün ilk yarısını etkileyen Mars-Satürn arasındaki küçük zorlayıcı açı bazı engellerle karşılaşmana neden olabilir. Örneğin, partnerin ya da bir arkadaşın uzun vadeli hedeflerin veya sosyal faaliyetlerin konusunda seninle aynı fikirde olmayabilir. Bu açı çalışmayı ve çaba göstermeyi teşvik etse de yolun sonunu görmek kolay olmayabilir; çünkü gecikmeler yaşanması muhtemel. Bir şeyi gereğinden fazla zorlamak ya da çok hızlı ilerletmeye çalışmak engellerle karşılaşmana yol açabilir. Sosyal hayatın beklentilerini karşılamayabilir veya daha keyifli ve tasasız bir etkinliğe zaman ayırmak istesen bile önce yapmakta olduğun işi bir türlü tamamlayamayabilirsin. Planlarını gerçekleştirmeyi daha uygun bir güne bırakmaya karar verebilirsin. Ancak bu, günün tamamen verimsiz geçeceği anlamına gelmiyor. Fikirlerle oynamak, farklı olasılıkları keşfetmek ve planlar üzerinde düşünmek sana tatmin edici gelebilir.

9

12 KASIM 2026 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, günün ilk yarısında bazı engellerle karşılaşabilirsin. Bir konuyu hızla ilerletmek isteyebilirsin ancak gecikmeler sorumluluklarından ve görevlerinden kaynaklanabilir. Sabırsız davranmak işleri daha da yavaşlatacaktır. Bu nedenle şimdilik doğrudan ve hemen harekete geçmek yerine mevcut durumu gözden geçirmek, düzenlemeler yapmak veya bazı şeyleri yeniden değerlendirmek daha mantıklı olacaktır. Gökyüzü hareketleri, kaçırma korkusunu, kırgınlıkları veya kişiler arası sorunları gündeme getirebilir. Şimdi ortaya çıkan hayal kırıklıklarının görünen nedenlerden çok daha derin kökleri olabilir. Genel olarak hangi davranışlarının sorunlara, zorluklara veya duygusal kırgınlıklara yol açtığını fark edebilirsin. Bunları not almak, gelecekte benzer sorunların yaşanmasını önlemene yardımcı olabilir. Kendi başına kalma ihtiyacınla yeni şeyler deneme isteğin arasında denge kurmaya çalış. Bugün işleri ağırdan almak daha iyi olacaktır; çünkü gereğinden fazla sorumluluk üstlenmek, sonunda hiçbir yere varamadan çabalayıp durmana neden olabilir. Yakın zamanda yaşanan olayları ve konuşmaları yeniden değerlendirmeye, iletişim biçimini nasıl geliştirebileceğini düşünmeye yatkınsın. Bu oldukça faydalı olabilir. İç dünyanı ve kendi işleyişini daha iyi anladıkça gelecekte vereceğin kararlar da daha dengeli ve kapsamlı olacaktır.

10

12 KASIM 2026 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, günün ilk yarısında yaratıcı enerjinin akışını geçici olarak engelleyen bazı durumlarla karşılaşabilirsin. Gecikmeler, kesintiler veya çeşitli engeller bunlara neden olabilir. Hedeflerine ulaşma sürecine fazlasıyla odaklanmak şu anda yalnızca hayal kırıklığı yaratabilir. Enerjin bir yükselip bir düşebilir ve motivasyonun zaman zaman azalabilir. Bugün düzenleme yapmak, geçmiş çalışmaları gözden geçirmek ve aksaklıkları gidermek çok daha mantıklı olacaktır. İlerleme kaydettiğini hissetmek için pek uygun bir zaman değil. Hatta kendini dakikaları veya karşılaştığın sorunları sayarken bulabilirsin! Büyük resme odaklanmak üzerindeki baskıyı hafifletebilir. Neyse ki çevrendeki insanlar seni destekliyor ve bugün sen de bu desteğin karşılığını vermeye hazırsın. Ayrıca hoş düşüncelere dalmaktan, geçmişi güzel anılarla hatırlamaktan ve eski meseleleri yeni bakış açılarıyla değerlendirmekten keyif alabilirsin.

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12 KASIM 2026 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, günün ilk yarısında Mars-Satürn arasındaki küçük zorlayıcı açı nedeniyle isteklerinin peşinden gidebilmek için bazı engelleri veya çatışmaları aşman gerekebilir. Hatta bunun yerine daha uygun bir zamanı beklemeye karar verebilirsin. Şu sıralar sabırsız davranmak seni geriye götürebilir. Aslında yavaşlamak en mantıklı seçenek olacaktır; özellikle ailevi konularda veya evle ilgili uğraşlarında. Planlarını ya da hedeflerini uygulanabilir durumda tutabilmek için bazı değişiklikler yapman gerekebilir. Gecikmelere dikkatli ve olgun bir şekilde tepki vermek en iyi yaklaşımın olacaktır. Kendini kontrol edebilir ve odağını koruyabilirsen, uzun süre işine yarayacak şekilde bazı sorunları çözebilirsin. Bugün cesur ve büyük adımlar atmaktan ziyade düzenlemeler yapmak ve mevcut koşullara uyum sağlamak daha avantajlı. Gün ilerledikçe kendiliğinden daha verimli bir çalışma temposu yakalayabilirsin.

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12 KASIM 2026 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, günün ilk yarısında konsantrasyon gerektiren bir işi aceleye getirmeye çalışırsan hayal kırıklığı yaşayabilirsin. İster mevcut bir ilişkin ister zihnini meşgul etmeye devam eden geçmişten bir ilişki olsun, bazı ilişki sorunları yeniden gündeme gelebilir. Hayatındaki bir kişinin sık sık geri adım atmadığını veya yeterince uzlaşmacı davranmadığını düşünüyorsan, konuyu çözmek için sabırlı ve zamanının olduğu bir anı beklemeye çalış. Yine de yeni fikirler üretmek için oldukça elverişli bir enerjin var. Ancak henüz harekete geçmek yerine aklına gelenleri bir kenara not etmek daha iyi olabilir. Başkalarıyla kurduğun etkileşimler sayesinde onların bakış açılarını daha iyi anlayabilir ve farklı düşüncelere karşı daha fazla takdir geliştirebilirsin.

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12 KASIM 2026 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, günün ilk yarısında programına ve zamanlamaya fazlasıyla bağlı kalmak keyif almanı engelleyebilir. Yapılması gereken işler var ve planlarını aksatan kurallar, teknik sorunlar, kesintiler ya da çeşitli engellerle karşılaşabilirsin. Bugün planlarını ilerletmek için zorlamak pek doğru olmayacaktır. Aslında planlarını geliştirmek ve kusursuzlaştırmak için daha fazla zaman ayırman uzun vadede senin yararına olacaktır. Yaşadığın bir durumdan ders çıkarmaya ve bu sayede kendini daha iyi tanımaya çalış. Gün ilerledikçe daha rahat ve yaratıcı bir yaklaşım benimsemek kolaylaşabilir. Bu tutum sana hem iyi gelebilir hem de oldukça verimli sonuçlar doğurabilir.

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