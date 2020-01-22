Konuşalım!

+ Sonra Oku
Konuşalım!
Bütün Yazıları

 

Buraya kadar okumak deliliğini gösterenler! Canlarım, çiçeklerim, yaklaşın hele diyeceklerim var!

 

Ben bu yazıları yazmazdan evvel, daha düşüneyazarken gelen ilk sorulardan birisi şuydu “Kendi isminle mi yazacaksın?” Bu sorunun altında yatan şeyi gaz yağı döküp yakmak istiyordum aslında ama bundan bahsedip kimseyi korkutmak istemedim. Belki gaz yağı döküp yakamadım ama bir kibrit çaktım işte yağmasam da gürledim, yakmasam da bir kibrit kokusu geldi burnumuza diye umuyorum. Daha çok kibrit çakılsın diye hayal ediyorum, yangın kokusu istiyor deli gönül…

 

İnfertilite yani halk arasında denildiği üzere kısırlık, çocuk sahibi olamamak gibi bir sonucu olan fizyolojik bir durum. Tedavisi mümkün, mümkün değilse de öldürmeyen bir hastalık. Çocuk sahibi olamayanları deşmek, hor görmek, suçlu aramak, eksik ilan etmek, damgalamak toplumsal bir hastalık ve bence iyileşmesinin tek yolu gerçeği olduğu haliyle dile dökme cesareti göstermek.

 

Tedavi olmaya karar verdiğimizde akademik makaleler ve umutsuz kadınların toplu motivasyon merkezine dönüştürdüğü ama daha çok ağlama duvarı olarak kullandıkları kadın sitelerinden başka bir şeye ulaşamayınca ve bu kadar yaygın olan bir hastalığın çevremde hiç görülmemiş olması sebebiyle şoka uğramıştım. Sanki herkes çatır çatır hamile kalıyordu da piyango bana ve bu kadın sitelerindeki profil resmi sevimli bebeklerle bezeli olan kadınlara çıkmıştı. Erkekler zaten ortada yoktu, mesele erkeklerle ilgili değildi. Onların fizyolojik sorunlarıyla ilgili bile olsa dillendirmek doğru değildi. Kadın kadına konuşacak, anonim olarak yalan yanlış bilgiler yayacak, hiç olmayacak saçma sapan otları kaynatıp içine oturacak, gerekirse hacı hocanın verdiği muskaları koynumuzda taşıyacaktık. Erkeklere de çok yüklenmeyecektik, adamlar zaten dertliydi, gelinler adamlara bi’ çay döksündü.

 

Bugün metropolde yaşayan beyaz yakalı bir çiftin tedavi gördüğünü anlatması yarın bir köyde çocuğu olmuyor diye, doğum yapan kardeşinin bebesini kucaklamasına izin verilmeyen kadının derdine derman olacak. Doğuramayacağım korkusuyla duyduğu her şeyi tek tek deneyip rahmini hasta eden kadınlara yol gösterecek. Sadece bir kişiye “Size ne yahu” deme cesareti verse konuştuklarınız dünya yerinden oynar bence…

 

O sebepten, konuşalım. Konuşa konuşa bu toplumsal prangayı gevşetmek mümkün olacak. Suçumuzu gizler gibi, eksiğimizi örter gibi değil, bir yola düşmüşüz de yolu hep birlikte idrak etmek herkesi şifalandıracakmış gibi konuşalım.

 

Önceki yazılar

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 26

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 25

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 24

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 23

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 22

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 21

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 20

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 19

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 18

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 17

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 16

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 15

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 14

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 13

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 12

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 11

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 10

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 9

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 8

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 7

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 6

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 5

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 4

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 3

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 2

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 1

***

 

Siz de yazınızı gönderin, yayınlayalım

HTHayat.com Okur Blogu herkese açık!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Şimdi ne olacak?
Şimdi ne olacak?
Mutluluk mu dediniz?
Mutluluk mu dediniz?
Evlilik iyi bir fırsattır
Evlilik iyi bir fırsattır
İşsiz kadınlar için yeni sistem kurulmalı
İşsiz kadınlar için yeni sistem kurulmalı
“Dükkânların önünde oynamayın!”
“Dükkânların önünde oynamayın!”
Bir Garip film...
Bir Garip film...
O gebelik testi yapılacak!
O gebelik testi yapılacak!
Pişmanlık
Pişmanlık

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Kaktüs tasarımı nasıl yapılır?
    Kaktüs tasarımı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:26 İzlenme : 7103

  • Doğal deodorant nasıl yapılır?
    Doğal deodorant nasıl yapılır?

    Süresi : 01:19 İzlenme : 1392

  • Evde sandalye ile yapılabilecek egzersizler
    Evde sandalye ile yapılabilecek egzersizler

    Süresi : 03:01 İzlenme : 6527

  • Ponpon paspas nasıl yapılır?
    Ponpon paspas nasıl yapılır?

    Süresi : 00:56 İzlenme : 2256

  • Öksürüğe ne iyi gelir?
    Öksürüğe ne iyi gelir?

    Süresi : 01:21 İzlenme : 23615

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X