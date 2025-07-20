Doğumdan 5 yaşına kadar, bir çocuğun beyni hayatın herhangi bir döneminde olduğundan daha hızlı gelişir. Motivasyon, öz düzenleme, problem çözme ve iletişim gibi birçok önemli, üst düzey yetenek için gereken bağlantılar ya bu ilk yıllarda kurulur ya da hiç oluşmaz. Bebeklik döneminde hafıza tam olarak gelişmemiş olsa da erken çocukluk dönemi (doğumdan 8 yaşına kadar) hafızanın oluşturulmasında ve kazanılmasında önemlidir. Belleğin gelişimini anlamak, etkinlikleri planlamak ve yaşamları boyunca onlara yardımcı olan bellek becerilerini geliştirmek için stratejiler aramak için yeni bir yol sağlar.

Bir çocuğun yaşamının ilk birkaç yılındaki olumlu ya da olumsuz deneyimlerinin kalitesi ise beyninin nasıl geliştiğini şekillendirmeye yardımcı olur. Her çocuk kendi bireyselliğiyle doğar ancak beyin gelişimi de dış etkenlerden büyük ölçüde etkilenebilir. Zeka üzerindeki iki temel etkenin hem genler hem de yetiştirme olduğu artık biliniyor. Çocuğun bilişsel gelişimi desteklemek ve geliştirmek için hem evde hem de okulda oynanabilecek oyun ve etkinliklerden bazılarını sizin için derledik!

1- Hafıza oyunu – Eşleştirme Resimleri eşleştirmek klasik bir oyundur. Ancak hafızayı kullanmayı oldukça etkileyen bir etkinliktir. Hayvanlar ve yavruları; hayvanlar ve evleri eşleştirme gibi çeşitli hafıza oyunlarını çocuğunuzla oynayabilirsiniz. Bu eşleştirme oyunu, okul öncesi dönemde de kolayca oynanabilen bir oyundur. 2- Neler eksik? Bellekten çizim (görsel/işitsel/dokunsal) Bir tepsiye birkaç ev eşyası koyun (ne kadar çok eşya olursa oyun o kadar zor olur, bu nedenle küçük çocuklar için sadece 3-4 eşya ile başlayın ve sonra artırın). Çocuğunuza tepsideki eşyalara yakından bakmasını söyleyin. Eşyaları bir havluyla örtün. Çocuğunuzdan gözlerini kapatmasını isteyin ve bunu yaparken bezin altından bir parçayı çıkarın. Gözlerini açmalarını, bezi çıkarmalarını ve size neyin eksik olduğunu söylemelerini isteyin! Alternatif olarak, öğeleri listelemelerini isteyin. Bu oyunun işitsel versiyonunu ise her birinin ismini söylemelerini isteyebilirsiniz. ÇOCUKLU HAYAT Bu oyunlar çocukların motor becerilerini geliştiriyor! 3- Puzzle Çocuklar büyük resmi oluşturmak için yapbozun parçalarını bir araya getirmekle meşgul olduklarından, bu zihin için iyi bir egzersizdir. Bir kreş öğrencisi için 4-6 parçalık bir yapbozdan başlayarak 8-10 ve ardından 10-12 parçalık bir bulmacaya geçin, zorluğu kademeli olarak artırın. Çocuğunuz bir gün 30 parça veya daha büyük bir bulmacayı çözdüğünde şaşırmayın.

4- Tahta oyunları Tahta oyunları eleştirel düşünme ve problem çözme, mantıksal düşünme, yaratıcı düşünme, analitik beceriler, dinleme becerileri vb. gibi yaşam becerilerini geliştirir. Dama, satranç, tic tac toe gibi oyunlar çocukların mantık becerilerini geliştirmelerine, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine, akıl yürütmeyi tartışmalarına yardımcı olur. 5- Adlandırma oyunu Bu oyunda çocuklar, daha önce başkaları tarafından adlandırılmamış bir şeyi adlandırmalıdır. Ayrıca listeye daha önce eklenenleri tekrarlamak zorundalar. Bu onların bilgilerini ve hafıza güçlerini oluşturur. 6- Zeka oyunları Zeka oyunları hafızayı ve bilişsel işlevi geliştirir. Zihni aktif tutan klasik zeka oyunları arasında Brainvita, Rubik küpü, Rubik yarışı, Satranç, Lego blokları, Tangram, Elektro masa oyunu sayılabilir. 7- Kelime oyunları Kelime oyunları dikkatimizi çeker, yeni bağlantılar kurmamızı sağlar ve aklımızın sınırlarının dışında düşünme şansı verir. Kelime arama, Bulmaca, Bilmeceler, Scrabble, Boggle, Adam Asmaca, Tabu kelime oyunlarından bazılarıdır. Bu oyunlar, beynin egzersiz yapmaya, çalışmaya ve aktif olmaya zorlayan dil ve kelime bulma ile ilgili kısımlarını harekete geçirir.