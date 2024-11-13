Torunlarınıza miras bırakabileceğiniz moda ürünleri

Zamansız ve nesiller boyu dayanacak moda ürünlerini, modanın en klasik parçalarını bir araya getirdik!

Moda
Giriş: 13 Kasım 2024 20:00
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  • Kaliteli bir trençkot

    Mevsim geçişlerinde kullanılabilecek klasik bir trençkot, her dolapta bulunması gereken zamansız bir parça.

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  • Deri ceket

    Hem spor hem de şık kombinlere uyum sağlar. Kaliteli bir deri ceket yıllarca modası geçmez. Ancak pek tabii iyi korunmuş olması gerekir.

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  • İyi kesimli bir beyaz gömlek

    Her kombine uyum sağlayan beyaz gömlek, farklı stillere adapte edilebilen çok yönlü bir parça.

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  • Örgü süveter

    El emeği göz nuru bir parça, içinde bulunduğunuz dönemin trendine uyarlamanız da oldukça basit.

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  • Kaşmir kazak

    Soğuk havalarda sıcacık tutarken aynı zamanda şık görünmeyi sağlar. Kaliteli kaşmir kazaklar uzun ömürlüdür.

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  • Küçük siyah elbise

    Coco Chanel'den miras kalan küçük siyah elbise, her ortama uyum sağlayan bir klasik.

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  • Kaliteli deri çanta

    Zamanla daha da güzelleşen deri çantalar, klasik ve uzun ömürlü aksesuarlardandır.

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  • Altın gümüş takılar ve inci

    Minimal, zarif ve günlük kullanıma uygun takılar nesilden nesile geçebilir. İnci ise evladiyelik moda ürünlerinin en bilindik parçalarındandır.

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  • Klasik siyah topuklu ayakkabı

    Özel günler veya iş hayatı için ideal olan siyah topuklu ayakkabılar, her kombini tamamlar. İyi bir markanın zamansız bir modeli anneannenizden size kalsa fena olmaz mıydı?

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