Embriyomuz bizi bekliyor

+ Sonra Oku
Embriyomuz bizi bekliyor
Bütün Yazıları

Saatler geçmiyor. Benim gözüm hep telefonda, haber bekliyorum. İkinci günün sabahında telefon çalıyor. Bir heyecanla açıyorum: Sekiz tane yumurta toplamışlar,  altı tanesini döllemişler, üçü sağlıklı bir şekilde ilerlemiş. Yarın transfer için saat 14.00’da tüp bebek merkezinde olmamız gerekiyormuş.

 

Ohhhhh! Üç tane sağlıklı embriyomuz var. Bizi bekliyorlar. Bundan sonrası kısmet diyorum içimden. Elimizden geleni yaptık, ilaçlar iğneler, ameliyatlar, her şeyi layıkıyla yapmaya gayret ettik. Gerisi doğanın, bedenimin, birtakım mucizelerin ve olmazların, sabırların sebatların işi. Bekleyeceğiz ve göreceğiz.

 

Ertesi gün, transfer için hastaneye gidiyoruz. Duygu bizi kapıda karşılıyor. Allah herkese tüp bebek sürecinde bir doula nasip etsin çünkü Duygu olmasa asansör çağırmayı akıl edemeyecek kadar şapşal olmuş durumdayız. Bize bir oda verilecek, bekliyoruz. Oda numarasını öğrenince odayı buluyoruz, oda iki kişilik ve yanımızdaki yatağın üzerinde kırklarında bir kadın oturuyor. Selamlaşıyoruz. Emine Hanım 42 yaşında, yarışmaya Edirne’den katılıyor, yedinci denemesi. Ne olup biteceğine aşırı hâkim. Dört doktor üç merkez değiştirmiş, nerede kim nasıl bir protokolle çalışıyor hepsinden haberi var. Kocası yanında değil çünkü ne gerek var? Bu sefer olacak diyor, inşallah diyoruz. Kimseye söylememişler, herkes bir laf ediyormuş. Kimse onları anlamıyormuş. Bir ev parası yemişler, gerekirse beş ev parası daha yerlermiş.

 

Duygu bu hikâyenin beni derin bir endişeye sürüklediğini fark edip, koridorda ufak bir yürüyüş organize ediyor. Ama ne organizasyon! Elimizde su bardakları benim üstümde ameliyat elbisesi, üç kişi daracık koridorda volta atıyoruz. Ama bir sorun var; benim çişim geliyor!

 

Transfer için çok sıkışık olmam gerekiyormuş, tuvalete gitmeme izin yok. Neredeyse ağlayacak hale geldiğimde bir bardak kadar çiş yapmama müsaade ediliyor. Ben ağlanacak halime kahkahalarla gülme halindeyim. Mızıklaya mızıklaya bekliyorum, dayanamıyorum diye inlediğim bir noktada transfer için alınıyorum.

 

Anestezi yok, embriyo serum hortumuna benzer bir hortumla rahme yollanacak, kısa sürecek. Bir dokuz hücreli bir de on hücreli embriyom varmış, doktorumun ve laboratuvarın tercihi dokuz hücreli olan olmuş. Daha sağlıklı ve daha dirençli görünüyormuş.

 

Ben hemen olup bitsin istiyorum, çünkü altıma işememek için büyük efor sarf ediyorum. Derin bir nefes alıyorum ve embriyomuz rahmimde.

 

“Yirmi dakika kadar tuvalete gitmiyorsun ve yerinden kalkmıyorsun” deyip bir sedyeden başka bir sedyeye aktarılıyorum. Çok çişim olması kimsenin umurunda değil. Yirmiden geriye saymaya başlıyorum.

 

Önceki yazılar

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 16

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 15

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 14

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 13

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 12

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 11

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 10

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 9

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 8

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 7

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 6

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 5

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 4

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 3

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 2

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 1

***

 

Siz de yazınızı gönderin, yayınlayalım

HTHayat.com Okur Blogu herkese açık!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Aşırı çikolata tüketimi tadınızı kaçırabilir
Aşırı çikolata tüketimi tadınızı kaçırabilir
Kız kardeşlik
Kız kardeşlik
Gelin hanım oturamıyor
Gelin hanım oturamıyor
Tüm klişelere düşüyoruz!
Tüm klişelere düşüyoruz!
Kavun karpuz yata yata!
Kavun karpuz yata yata!
Birlik BİZ’i çağırıyor
Birlik BİZ’i çağırıyor
Ya sabır!
Ya sabır!
Eşinizle aynı işte çalışmak: Kabus mu, mutluluk mu?
Eşinizle aynı işte çalışmak: Kabus mu, mutluluk mu?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Yüz şekline uygun saç modeli nasıl belirlenir?
    Yüz şekline uygun saç modeli nasıl...

    Süresi : 02:25 İzlenme : 2650

  • Hamilelikten önce hangi testler yapılmalı?
    Hamilelikten önce hangi testler yapılmalı?

    Süresi : 01:05 İzlenme : 11267

  • Hayvanlarla ilgili bilmediğiniz gerçekler
    Hayvanlarla ilgili bilmediğiniz gerçekler

    Süresi : 00:58 İzlenme : 1865

  • Bu yiyecekleri ısıtmayın!
    Bu yiyecekleri ısıtmayın!

    Süresi : İzlenme : 2681

  • İdeal doğum ortamı nasıl olmalı?
    İdeal doğum ortamı nasıl olmalı?

    Süresi : 01:49 İzlenme : 3347

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X