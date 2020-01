İçimdeki sesler korosu

Artık vajinal yoldan içime bir şeyin sokulması meselesine karşı biraz gerginim. Bir aydır aç kapa aç kapa, yok yumurtalar büyüdü mü, yok yumurtaları alalım, yok transfer yapalım derken sinirlerim yerinden oynamış olabilir. Bir kere daha vulvama bir hortum sokulacağını öğrenince delirecek gibi oluyorum ama çaresizce orada yatmaya devam ediyorum. Ağrı dayanılmaz hale geldiği için, işe yarayacak her şeyi kabule hazırım.

Hortumdan şişeye su çekiliyor, sarı bir su. Sanki yeşile dönük gibi. Su azaldıkça rahatlayacağımı düşünmüştüm ama sanki daha büyük bir ağrı çekiyor gibi hissediyorum. İş buralara gelene kadar doktora da gelmeyen aklıma tüküreyim. Tam bir buçuk litre su boşaltıldıktan sonra, doktorum tahmininden daha çok su olduğunu ve uzun süreceğini söylüyor. O söylemeden ben, “Beni uyutun” diyorum.

Gözlerimi açtığımda odadayım, yanı başımda Serhat bekliyor. 3 litre su boşaltılmış. İnsanın kendine ettiğini kimse edemez gerçekten. Biraz utanıyorum. Biraz da kendimi anlatma telaşına düşüyorum. Birbirimize sarılınca Serhat bana Hiçbir hayal senin canından kıymetli değil, bunu yapma” diyor. Müthiş şefkatli bir tokat yemiş gibi oluyorum, çok iyi geliyor.

Eve dönüyoruz, günler sonra ilk kez ağrım yok, çok yorgunum ama yarın sabah sokağa çıkmamak için hiçbir gerekçem olmamasına çok seviniyorum. Bikini almaya gitmek de aşırı şahane bir fikir gibi görünüyor gözüme. 4 gün sonra kan testi için merkeze gidene kadar özgürüm, İstanbul’un altını üstüne getirebiliriz diye düşünüyorum. Yatmadan önce ertesi güne bir sürü program yapıyoruz.

Sabah kalktığımda yumurtalıklarım ağrıyor. Regl olmadan önce yaşadığım ağrının ta kendisi. Orada duruyor o ağrı. Bana parmak sallıyor sanki. Şimdi kafamı dağıtmaya çok ihtiyacım var, korkunun da ecele faydası yok ne olacaksa olsun! Atıyoruz kendimizi sokağa, o avm senin bu sahil kenarı benim dolanıyoruz.

Ben içimden kendimle konuşuyorum: “Ilgıncım, regl olabilirsin ve bu dünyanın sonu değil. Bu tedaviye başlarken kimse sana bunun kesin sonuç vereceğini söylemedi. İnsan en güzelini hayal ediyor tabii ki ama olmazsa da olmaz. Lütfen gemilerin batmış gibi davranma, lütfen her şey bitmiş gibi hissetme. Lütfen kendine biraz merhamet et. Sevgiline biraz merhamet et. Lütfen biraz rahatla”

Bir yandan bikini bakmaya çalışıyorum, bir yandan kendimle konuşuyorum.

İçimdeki koyu renkli sesse sürekli az sonra regl olacağımı söylüyor.

