Kavun karpuz yata yata!

+ Sonra Oku
Kavun karpuz yata yata!
Bütün Yazıları

Dakikaları sayarak bekliyorum ve en sonunda boşaltım sisteminin ne kadar önemli bir şey olduğunu düşünerek tuvalete gitmek üzere ayağa kalkıyorum. O da ne? Koşacağım sanmıştım, ağır ağır hareket ediyorum, hatta çişimi yaparken bile öyle tutuğum ve korkuyorum ki; sanki minik embriyomuz koşarak kaçacakmış gibi geliyor.

 

Duygu yurt dışında insanların tüp bebek merkezlerinden işlerine döndüklerini anlatıyor. Eve gidip bi hafta hareketsiz yatmak bize özgü bir durummuş. Aslında hiç gerek yokmuş. Bekâra karı boşamak kolay! O kadar endişeliyim ki beni bir yere sabitleseler ancak memnun olurum. Sanki her şey pamuk ipliğine bağlı ve o iplik bir koparsa benim yüzümden olacakmış gibi hissediyorum.

 

Bundan bir sene önce bunları başkasından duysam, aman ne cehalet deyiverirdim. Ama şimdi işler değişti, eşekten düştüm ve tüm eşekten düşüp kafasına çiğnenmiş ekmek bağlayanların acısını hissediyorum. Ağır hareketlerle kalkıp giyiniyorum, ben giyinirken Emine Hanım transferden geliyor. Hayırlı olsunlar, kısmetler, alın yazıları falan havada uçuşurken durup “Olmazsa üzülme, sen daha gençsin yolun uzun” diyor. Serhat’a bakıyorum, sözleşmiştik. Bu işi uzatmayacağız. Onaylayan bir bakış yakalayıp rahatlıyorum.

 

Duygu bize arabaya kadar eşlik ediyor. Arabaya binip kayınvalidemin evine yollanıyoruz. Yatacağım. Burası Avrupa değil canım, ben kavun karpuz gibi yatacağım! Gerekirse hiç hareket etmeyip kendime hayatı zindan edeceğim ki bu çocuk oraya sıkı sıkıya tutunsun. Allah akıl fikir versin! Kasislerden geçerken arabayı stop ettirecek kadar yavaşlayan kocam tedirginliğini gizleyebildiğini sanıyor, ben en çok buna gülüyorum.

 

Taksim Küçükçekmece arasını iki saatte gittikten sonra eve varıyoruz. Tabii ki geleneksel kayınvalidem de aynı şekilde düşünmüş, yata yata beklenecek. Yataklar kurulmuş, başına sehpalar konulmuş. Hareketsiz bir karpuz gibi devrileceğim ve bu 12 günün geçmesini bekleyeceğim. 12 günün sonunda tüp bebek merkezinde kanda gebelik testiyle sonucu öğreneceğiz.

 

İlaç işleri henüz bitmiş değil, transfer sonrası vajinal fitiller, çeşitli hormon bantları kullanmak gerekiyor. Bu bebeğin tutunmasını kolaylaştırmak için çabalıyoruz. Bu mucizeyi bir kadın hiç farkında olmadan da gerçekleştirebiliyor benim gibi kendini yırtarak da diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum.

 

Henüz kendime bile itiraf etmediğim kadar zorlu bir süreci aştım, sabrım sınandı ve işin henüz yarısındayım. 12 gün nasıl geçecek diye düşünmeden edemiyorum. Ne yapsam kadın forumlarına girip dört gün sonra kan testi yaptırıp salya sümük ağlayanlar kervanına mı katılsam?

 

En iyisi internetten “kaynana evi kasveti” ve bu kasvetin nasıl dağıtılacağı üzerine araştırmalar yapmak!

 

Önceki yazılar

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 17

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 16

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 15

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 14

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 13

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 12

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 11

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 10

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 9

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 8

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 7

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 6

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 5

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 4

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 3

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 2

 

ILGIN'IN TÜP BEBEK GÜNLÜĞÜ - 1

***

 

Siz de yazınızı gönderin, yayınlayalım

HTHayat.com Okur Blogu herkese açık!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Aşırı çikolata tüketimi tadınızı kaçırabilir
Aşırı çikolata tüketimi tadınızı kaçırabilir
Embriyomuz bizi bekliyor
Embriyomuz bizi bekliyor
Kız kardeşlik
Kız kardeşlik
Gelin hanım oturamıyor
Gelin hanım oturamıyor
Tüm klişelere düşüyoruz!
Tüm klişelere düşüyoruz!
Birlik BİZ’i çağırıyor
Birlik BİZ’i çağırıyor
Ya sabır!
Ya sabır!
Eşinizle aynı işte çalışmak: Kabus mu, mutluluk mu?
Eşinizle aynı işte çalışmak: Kabus mu, mutluluk mu?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Yüz şekline uygun saç modeli nasıl belirlenir?
    Yüz şekline uygun saç modeli nasıl...

    Süresi : 02:25 İzlenme : 2650

  • Hamilelikten önce hangi testler yapılmalı?
    Hamilelikten önce hangi testler yapılmalı?

    Süresi : 01:05 İzlenme : 11267

  • Hayvanlarla ilgili bilmediğiniz gerçekler
    Hayvanlarla ilgili bilmediğiniz gerçekler

    Süresi : 00:58 İzlenme : 1865

  • Bu yiyecekleri ısıtmayın!
    Bu yiyecekleri ısıtmayın!

    Süresi : İzlenme : 2681

  • İdeal doğum ortamı nasıl olmalı?
    İdeal doğum ortamı nasıl olmalı?

    Süresi : 01:49 İzlenme : 3347

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X