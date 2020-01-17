Rüyamda Rüya’yı doğuruyorum!

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Rüyamda Rüya’yı doğuruyorum!
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Akşam eve döndüğümüzde ayaklarım buz gibi, karnım ağrıyor. Yumurtalıklarımdan kasıklarıma yayılan bir sancı can sıkıcı bir şekilde bedenimi sarsıyor. Ağlamak istiyorum. Olmadı işte, regl olacağım. Bütün hayallerim suya düştü. Hamile kalamadım. Hamile kalamayacağım. Oysa buradan evime hamile bir kadın olarak dönecektim. Lanet olsun, bütün emeklerim boşa gitti. Karnım ağrıyor. Kesin regl olacağım.

 

Ağlamakla güçlü görünmek arasında o kadar kararsız bir ruh halindeyim ki belli ki dışardan epey tuhaf görünüyorum. Serhat’ın benimle konuşma telaşını da görmezden geliyorum. Konuşursam onu da üzeceğim. Üstelik bana kızacak.

 

Kızmıyor. Anlamaya çalışıyor. Sonrasında beni karşısına oturtup, benim sağlığım mutluluğum dışında bir şeyi önemsemediğini anlatıyor. Gerisini hallederiz diyor. Bütün bu konuşmalar boyunca kendimi hamile kalamadığıma dair onaylanmış gibi hissediyorum. Sanki beni teselli etmeye çalışıyor.

 

O gece rüyamda dünya güzeli bir kız çocuğu doğuruyorum. Lüle lüle saçları, kocaman kocaman gözleriyle kucağıma sığmayan, tombik bir kız çocuğu. Adını Rüya koyuyorum ve bir başak tarlasında Rüya’yı emziriyorum. Uyandığımda rüyama devam edebilmek için yeniden uyumaya çalışıyorum. Rüyama Serhat’ı da eklemeye çalışıyorum. Rüya, hayal hepsi birbirine karışıyor.

 

Gözümü açtığım gibi internete girip “Rüyada kız çocuk doğurmak” diye aratıyorum. Allah’ım, sen bana akıl fikir ver. Yıllarca rüya analizi, psikoterapi vs. üzerine oku, psikoloji yan dalı yap, yine de sıkışınca internete girip rüya tabiri arat. Zekâ körelten bir stres altındayım!

 

Karşıma çıkan ilk rüya tabiri aynen şöyle diyor: Kız çocuğu gerçek hayatta hanelerin neşesi olarak yorumlanırken, rüyada da müjdeye işaret eder. Rüyasında kız çocuğu gören kimsenin uzun süredir arzu ettiği şey gerçekleşir. Eğer rüya sahibi hasta ise şifa bulur. Rüyada kız çocuğu doğurmak; gerçekte rüyanın tersi olarak bir erkek bebek dünyaya getirmektir.

 

Kanda gebelik testi yaptırıp pozitif sonuç alsam bu kadar çok sevinir, bu kadar çok itimat ederim. Evde bir bayram havası, utancımdan Serhat bu değişen ruh halimi merak ettiğinde olan biteni anlatamıyorum. Artık iyice saçmalamaya başladım, en azından tüm saçmalıklarımdan haberdar olmasın istiyorum.

 

O gün kasıklarımdaki ağrı yataktan çıkmama müsaade etmiyor. Erkek çocuk doğuracağıma dair inancım on dakika arayla kendini regl olacağım korkusuna bırakıyor ve bence ben ufak ufak mantıklı düşünme kabiliyetimi yitiriyorum.

 

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