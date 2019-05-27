Aslan Burcu Günlük Yorumları

Aslan Burcu Özellikleri

Element: Ateş

Nitelik: Sabit

Arketipler: Kral, aktör, çocuk, soytarı, oyuncu

Uğurlu günü: Pazar

Madeni: Altın

Uygun taşı: Elmas,pırlanta, yakut, mavi topaz, sarı safir, kaplangözü

Uygun meslekler: Yöneticilik, organizatörlük, politika, eğitim- öğretim, iç mimari, kozmetik, aktörlük, sanat yönetmenliği, tiyatro, kuyumculuk, subaylık





Yazın en sıcak, en ateşli zamanı… Oldukça cömert, hareketli geçen günün ardından azıcık serinlenen akşam zamanlarında artık sahneye çıkmanın vakti gelmiştir. İçe dönüklükten, dışa vuruma geçme zamanıdır… Açık, direkt olan bu insan için herşey gün ışığı kadar görünür ve net olmalıdır. Güneşin ışığını üstünde hisseden ve kendine güvenle ilerleyen aslan insanı, yaratıcılığını ortaya çıkaracak sahneyi arar. Nerede olursa olsun sahneyi bulur çünkü alkışı duymak, alkışı almak onun doğasının vazgeçilmezidir. Sahnede kendini kaybeder, egosunu parlatır ve öne çıkarır… O bir kraldır ve sanatını en gösterişli bir biçimde insanlara sunmalıdır. Kendini bir parça olsun diğer insanlardan üstün görür… Gururu ise, zaman zaman onu zorlayabilir. Kararlı, aktif, eğlenceli, neşeli, sıcak yapısıyla insanları etkilemede üstüne yoktur. Güneşe yaklaşıldığında daha fazla ateşi hissettiğiniz gibi, bir aslan insanına duygusal anlamda iyice yaklaştığınızda ışığı görünce yanan ateş böcekleri misali ne olduğunu anlamadan yanarsınız. Bir aslan insanını ben bilirim tavrından, dikkat çekme merakından, çevresinde yaratacağı baskın duruştan anlamanız hiç de zor olmayacaktır. Güneş aslanda, canlılığı, güçlülüğü ve yaşam enerjisini ortaya koyarken, ay aslanda duygusal anlamda inatçılığı öne çıkarabilir. Merkür aslanda, iletişimi gösterişli kılar. Venüs aslanda, tam bir şölendir, oyuncudur ve dramatikliktir. Mars aslanda kişiyi lider yapar… Herkese ne yapmasını söyleyen, inatçı ve kararlı bir lider. Jüpiter aslanda, yeteneği ve renkli kişiliği ortaya koyar. Satürn aslan, çocuklar, sevgi ve duygusallık konularında daha iyi tutumlar geliştirmemiz gerektiğinin altını çizer.



