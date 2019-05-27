Aslan Burcu Günlük Yorumları

Hizmet almayı seven Aslanlar sabah saatlerinde beden enerjiniz düşük. Gün boyu sezgilere güvenmek önem kazanıyor. Öğleden sonra önemli işlere yoğunlaşabilirsiniz.
Ay Balıkta ilerlerken sabah saatlerinde Merkür ile görünümde. Öğleden sonra Neptün ile kavuşuma doğru ilerliyor. Hayal gücünün son derece aktif olduğu bir gündeyiz. Akşam üstü Kuzey Ay Düğümü ile olumlu açı içinde; kendimizi bir amaca adama arzumuz artıyor. Gün içinde şüphe, güvensizlik, aşırı hassasiyetler söz konusu olabilir. Gün boyu olaylara fazla iyimser yaklaşıp kolay kandiralabiliriz. Oğlak burcundaki zorlu görünümden kaçmak adına gereksiz riskler alabiliriz. Günü verimli geçirmek için; program dahilinde ilerlemek faydalı olur.
Günün rengi: Mor
Astroloji yaşamımızdaki birçok şeyi etkilediği gibi aşk hayatımızı da etkiliyor. Aşk hayatında burçların birbirleriyle etkileşimleri ve uyumları nasıl? Burcunuzun ve onun burcunun aşk hayatınıza etkisi ne olur? Kendi burcunuzla onunkini karşılaştırın...
Görünüşünüzü ve sizin kendinizi nasıl gördüğünüzü etkileyen burç olan yükselen burcu doğum anınızda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Yükselen burç Ay ve yönetici gezegen ile bağlantılıdır. Yükselen burcunuz kendi burcunuz kadar önemli ve etkilidir. Peki yükselen burcunuzu nasıl öğrenirsiniz? Yükselen burç saat olarak ortalama iki saatte bir değişir. Cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğduğunuz yer ile doğrudan ilgilidir. Tüm bu bilgileri biliyorsanız yükselen burcunuzu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki kutudan burcunuzu seçin ve saate göre yükseleninizi öğrenin...
Element: Ateş
Nitelik: Sabit
Arketipler: Kral, aktör, çocuk, soytarı, oyuncu
Uğurlu günü: Pazar
Madeni: Altın
Uygun taşı: Elmas,pırlanta, yakut, mavi topaz, sarı safir, kaplangözü
Uygun meslekler: Yöneticilik, organizatörlük, politika, eğitim- öğretim, iç mimari, kozmetik, aktörlük, sanat yönetmenliği, tiyatro, kuyumculuk, subaylık
Yazın en sıcak, en ateşli zamanı… Oldukça cömert, hareketli geçen günün ardından azıcık serinlenen akşam zamanlarında artık sahneye çıkmanın vakti gelmiştir. İçe dönüklükten, dışa vuruma geçme zamanıdır… Açık, direkt olan bu insan için herşey gün ışığı kadar görünür ve net olmalıdır. Güneşin ışığını üstünde hisseden ve kendine güvenle ilerleyen aslan insanı, yaratıcılığını ortaya çıkaracak sahneyi arar. Nerede olursa olsun sahneyi bulur çünkü alkışı duymak, alkışı almak onun doğasının vazgeçilmezidir. Sahnede kendini kaybeder, egosunu parlatır ve öne çıkarır… O bir kraldır ve sanatını en gösterişli bir biçimde insanlara sunmalıdır. Kendini bir parça olsun diğer insanlardan üstün görür… Gururu ise, zaman zaman onu zorlayabilir. Kararlı, aktif, eğlenceli, neşeli, sıcak yapısıyla insanları etkilemede üstüne yoktur. Güneşe yaklaşıldığında daha fazla ateşi hissettiğiniz gibi, bir aslan insanına duygusal anlamda iyice yaklaştığınızda ışığı görünce yanan ateş böcekleri misali ne olduğunu anlamadan yanarsınız. Bir aslan insanını ben bilirim tavrından, dikkat çekme merakından, çevresinde yaratacağı baskın duruştan anlamanız hiç de zor olmayacaktır. Güneş aslanda, canlılığı, güçlülüğü ve yaşam enerjisini ortaya koyarken, ay aslanda duygusal anlamda inatçılığı öne çıkarabilir. Merkür aslanda, iletişimi gösterişli kılar. Venüs aslanda, tam bir şölendir, oyuncudur ve dramatikliktir. Mars aslanda kişiyi lider yapar… Herkese ne yapmasını söyleyen, inatçı ve kararlı bir lider. Jüpiter aslanda, yeteneği ve renkli kişiliği ortaya koyar. Satürn aslan, çocuklar, sevgi ve duygusallık konularında daha iyi tutumlar geliştirmemiz gerektiğinin altını çizer.