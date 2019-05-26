Astroloji

BENGÜ KADAKAL ile ASTROLOJİ

Akrep
Akrep 24 Ekim - 22 Kasım
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Akrep Burcu Günlük Yorumları

26.05.2019

Gün boyu tutamayacağınız sözler vermekten kaçının. Romantik ihtiyaçlarınız belirginleşiyor. Çelişkiler, yanılsamalar, yönsüzlük duyguları yoğunlaşırsa dua ve meditasyon faydalı olur.

Başımıza Neler Gelecek ? 26.05.2019

Ay Balık'ta ilerliyor. Öze dönme, kaygıdan arınma için gerekli koşullar mevcut. Bugün Ay gün içinde, hayal gücünün son derece aktif olduğu bir gündeyiz. Kendimizi bir amaca adama arzumuz çok yüksek. Özdisiplin ve içsel gücümüz düşebilir.  Gün boyu melankolik, karasız güdülerimizle, duygularını dengeleyen, yüksek algılı vasıflarımız çatışma halinde olacaktır.

Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Açık gri

YÜKSELEN BURÇ

Görünüşünüzü ve sizin kendinizi nasıl gördüğünüzü etkileyen burç olan yükselen burcu doğum anınızda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Yükselen burç Ay ve yönetici gezegen ile bağlantılıdır. Yükselen burcunuz kendi burcunuz kadar önemli ve etkilidir. Peki yükselen burcunuzu nasıl öğrenirsiniz? Yükselen burç saat olarak ortalama iki saatte bir değişir. Cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğduğunuz yer ile doğrudan ilgilidir. Tüm bu bilgileri biliyorsanız yükselen burcunuzu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki kutudan burcunuzu seçin ve saate göre yükseleninizi öğrenin...

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Akrep Burcu Özellikleri

Element: su
Nitelik: sabit
Arketipler: casus, operatör, dedektif, büyücü, hipnoz
Uğurlu günü: cuma
Madeni: plütonyum, radyum, bakır
Uygun taşı: topaz, hematit, kaplangözü, Mıknatıs
Uygun meslekler: dedektiflik, müfettişlik, casusluk, terapist, operatör doktorluk, yarışçılık, askerlik, pilotluk, politika, görsel sanatlar, hukuk, psikoloji, mühendislik


İşte sonbaharın hüznü karşımızda… Dökülen yapraklar, geri alınan saatler, kısalan gündüzler, başlayan  mesailer, artan rüzgarlar, azalan güneş ışığı  gitgide insanı daha yalnızlığa ve kendi içine çekilmesine sebep olur. Artık kendi kendimize kalma ve muhakeme yapma zamanıdır. İçimizdeki güce yönelme zamanı… Evlerine çekilen insanlar gibi akrep insanlarıda sırlarını iyi saklarlar… Hep bir gizemli yanları vardır ve hiçbir zaman bir akrebin ne düşündüğünü bilemezsiniz. Tıpkı yaşam gibi, ölümünde gerçekliğini bilir ve bunu diğer insanlardan daha doğal karşılarlar. Belki de bu görüntü ve bu anlayış onları zalim, korkunç ve karanlık bir insanmış gibi görmemize sebep olur. Halbuki bu anlayış onların gerçek doğalarında vardır hatta o kadar yoğun ve derin yaşarlarki, tıpkı bir detektif edasıyla fark ettirmeden etrafta olup biteni kaçırmazlar. Karşı tarafın fotokopisini çeker gibi, zayıflıklarını ve güçlü hallerini farkederler… En ince ayrıntıları gözlemleyen  akrep, doğası gereği derine iner, olayları deşer ve acımasızca yargılar… Tutkularımızı ortaya dökmekte onlar için hiçbir sakınca yoktur. Yaşam ve ölüm arasında fiziksel teması, cinselliği önemserler…Ama bu temas sadece vücut teması değil, aynı zamanda duygusal temastır. Kendini her defasında yeniden yenileyen ve güç sahibi olmak isteyen bu insanlar, kontrol mekanizmasını iyi kullanırlar. Güneş akrepte,  güç isteğini, gizemli yönleri ortaya koyarken, ay akrepte, intikamı ve unutmamayı ön plana çıkarabilir. Merkür akrepte, sezgisel ve inceleyici bir iletişim verir. Venüs akrepte, müdanası olmayan, kıskanç ve sevgide güvensiz bir yapı ortaya koyabilir. Mars akrepte güçlüdür ve simgesi ya hep, ya hiçtir. Jüpiter akrepte, karanlık ve gizli işleri sevme isteğini gösterir. Satürn akrepte ise, yoğunluğu ve istekleri arttırarak, hem sevgiyi, hem nefreti aynı anda yaşatabilir.

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  • Başak Başak
  • Terazi Terazi
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  • Yay Yay
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