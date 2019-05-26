Akrep Burcu Günlük Yorumları

Akrep Burcu Özellikleri

Element: su

Nitelik: sabit

Arketipler: casus, operatör, dedektif, büyücü, hipnoz

Uğurlu günü: cuma

Madeni: plütonyum, radyum, bakır

Uygun taşı: topaz, hematit, kaplangözü, Mıknatıs

Uygun meslekler: dedektiflik, müfettişlik, casusluk, terapist, operatör doktorluk, yarışçılık, askerlik, pilotluk, politika, görsel sanatlar, hukuk, psikoloji, mühendislik





İşte sonbaharın hüznü karşımızda… Dökülen yapraklar, geri alınan saatler, kısalan gündüzler, başlayan mesailer, artan rüzgarlar, azalan güneş ışığı gitgide insanı daha yalnızlığa ve kendi içine çekilmesine sebep olur. Artık kendi kendimize kalma ve muhakeme yapma zamanıdır. İçimizdeki güce yönelme zamanı… Evlerine çekilen insanlar gibi akrep insanlarıda sırlarını iyi saklarlar… Hep bir gizemli yanları vardır ve hiçbir zaman bir akrebin ne düşündüğünü bilemezsiniz. Tıpkı yaşam gibi, ölümünde gerçekliğini bilir ve bunu diğer insanlardan daha doğal karşılarlar. Belki de bu görüntü ve bu anlayış onları zalim, korkunç ve karanlık bir insanmış gibi görmemize sebep olur. Halbuki bu anlayış onların gerçek doğalarında vardır hatta o kadar yoğun ve derin yaşarlarki, tıpkı bir detektif edasıyla fark ettirmeden etrafta olup biteni kaçırmazlar. Karşı tarafın fotokopisini çeker gibi, zayıflıklarını ve güçlü hallerini farkederler… En ince ayrıntıları gözlemleyen akrep, doğası gereği derine iner, olayları deşer ve acımasızca yargılar… Tutkularımızı ortaya dökmekte onlar için hiçbir sakınca yoktur. Yaşam ve ölüm arasında fiziksel teması, cinselliği önemserler…Ama bu temas sadece vücut teması değil, aynı zamanda duygusal temastır. Kendini her defasında yeniden yenileyen ve güç sahibi olmak isteyen bu insanlar, kontrol mekanizmasını iyi kullanırlar. Güneş akrepte, güç isteğini, gizemli yönleri ortaya koyarken, ay akrepte, intikamı ve unutmamayı ön plana çıkarabilir. Merkür akrepte, sezgisel ve inceleyici bir iletişim verir. Venüs akrepte, müdanası olmayan, kıskanç ve sevgide güvensiz bir yapı ortaya koyabilir. Mars akrepte güçlüdür ve simgesi ya hep, ya hiçtir. Jüpiter akrepte, karanlık ve gizli işleri sevme isteğini gösterir. Satürn akrepte ise, yoğunluğu ve istekleri arttırarak, hem sevgiyi, hem nefreti aynı anda yaşatabilir.



