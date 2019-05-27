Yengeç Burcu Günlük Yorumları

Sezgilerin doğasına aşina Yengeçler sabah gelen haberler sizi harekete geçirebilir. Gün içinde duygusal tatmin arayışınız artarken yanlızlık hissi belirginleşiyor.
Ay Balıkta ilerlerken sabah saatlerinde Merkür ile görünümde. Öğleden sonra Neptün ile kavuşuma doğru ilerliyor. Hayal gücünün son derece aktif olduğu bir gündeyiz. Akşam üstü Kuzey Ay Düğümü ile olumlu açı içinde; kendimizi bir amaca adama arzumuz artıyor. Gün içinde şüphe, güvensizlik, aşırı hassasiyetler söz konusu olabilir. Gün boyu olaylara fazla iyimser yaklaşıp kolay kandiralabiliriz. Oğlak burcundaki zorlu görünümden kaçmak adına gereksiz riskler alabiliriz. Günü verimli geçirmek için; program dahilinde ilerlemek faydalı olur.
Günün rengi: Mor
Astroloji yaşamımızdaki birçok şeyi etkilediği gibi aşk hayatımızı da etkiliyor. Aşk hayatında burçların birbirleriyle etkileşimleri ve uyumları nasıl? Burcunuzun ve onun burcunun aşk hayatınıza etkisi ne olur? Kendi burcunuzla onunkini karşılaştırın...
Görünüşünüzü ve sizin kendinizi nasıl gördüğünüzü etkileyen burç olan yükselen burcu doğum anınızda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Yükselen burç Ay ve yönetici gezegen ile bağlantılıdır. Yükselen burcunuz kendi burcunuz kadar önemli ve etkilidir. Peki yükselen burcunuzu nasıl öğrenirsiniz? Yükselen burç saat olarak ortalama iki saatte bir değişir. Cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğduğunuz yer ile doğrudan ilgilidir. Tüm bu bilgileri biliyorsanız yükselen burcunuzu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki kutudan burcunuzu seçin ve saate göre yükseleninizi öğrenin...
Element: Su
Nitelik: Öncü
Arketipler: Anne, hemşire, aşçı
Uğurlu günü: Pazartesi
Madeni: Gümüş,
Uygun taşı: Ay taşı, yakut, inci, zümrüt
Uygun meslekler: Psikoloji, hekimlik, müzisyenlik, maliye, armatörlük, bahçeçilik, belediyecilik, hastabakıcılık, sosyal yardım görevlisi, aşçılık
Meraklı ve uyanık ikizlerden, yazın başlangıcı, güneşin arttığı, duyguların ve hislerin uyandığı yengeç burcuna geçiyoruz. Aşkların, duygusal karşılaşmaların en yoğun yaşandığı döneme, yengeç dönemine uzanıyoruz. Bir yengeç insanı için en önemli şey duygusal açıdan güvende olmaktır. Sevgi alışverişleri onlar için hayati önem taşır. Sezgileri kuvvetlidir, duyguları yoğundur hatta o kadar yoğundur ki, duyguları kelimelere, şarkılara dökmek, ya da göz yaşı olarak akıtmak hayatın anlamı haline gelebilir. Aşırı hassas ve duygusal olan bu insan, ilk bakışta sert kabuğunun altında gizler kendisini… Halbuki içi sıcacık, yumuşacık keşfedilmeyi bekler… Belki de yabancılara ve düşmanlarına karşı kendisini korumak istediği için yampiri yampiri, sert sert adımlar atar. Evini kendi kabuğunda saklayan yengeç, ailesine, sevdiklerine ve çocuklarına fazlasıyla düşkündür. Haa bir de geçmişine… Bilindik herşey, bilinmeyenden iyidir felsefesiyle, değişimi, değişikliği kolay karşılayamaz.. Belki de o yüzden diretir, inat eder ve duygusal şantaja başvurur… Anılar, yaşanmışlıklar hep saklanmalı, duygularda yeniden ve yeniden yaşanmalıdır… Bir yengeç insanını, yuvarlak hatlarından, sevgi bekleyen bakışlarından ve duygusal tepkilerinden kolaylıkla tanıyabilirsiniz. Güneş yengeçte, muhafazakarlığı, aileye düşkünlüğü arttırırken, Ay yengeçte, sezgileri kuvvetli yapar. Merkür yengeçte, akıl konularında ve iletişimde duygusal olarak karar verdiğimizi gösterir. Venüs yengeçte, sevdiklerimizi korumanın ve onlara annelik etmenin anlamıdır. Mars yengeç, devamlı savunur ve kendiyle kavga eder çünkü hassas ve alıngandır. Jüpiter yengeçte, cömertliği ve parayı iyi kullanmayı sağlarken, satürn yengeç, zamanı kullanmakta zorlanmamıza neden olur. Hassaslık hayatla baş etmede, başımıza işler açabilir.