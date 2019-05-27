Yengeç Burcu Günlük Yorumları

Yengeç Burcu Özellikleri

Element: Su

Nitelik: Öncü

Arketipler: Anne, hemşire, aşçı

Uğurlu günü: Pazartesi

Madeni: Gümüş,

Uygun taşı: Ay taşı, yakut, inci, zümrüt

Uygun meslekler: Psikoloji, hekimlik, müzisyenlik, maliye, armatörlük, bahçeçilik, belediyecilik, hastabakıcılık, sosyal yardım görevlisi, aşçılık





Meraklı ve uyanık ikizlerden, yazın başlangıcı, güneşin arttığı, duyguların ve hislerin uyandığı yengeç burcuna geçiyoruz. Aşkların, duygusal karşılaşmaların en yoğun yaşandığı döneme, yengeç dönemine uzanıyoruz. Bir yengeç insanı için en önemli şey duygusal açıdan güvende olmaktır. Sevgi alışverişleri onlar için hayati önem taşır. Sezgileri kuvvetlidir, duyguları yoğundur hatta o kadar yoğundur ki, duyguları kelimelere, şarkılara dökmek, ya da göz yaşı olarak akıtmak hayatın anlamı haline gelebilir. Aşırı hassas ve duygusal olan bu insan, ilk bakışta sert kabuğunun altında gizler kendisini… Halbuki içi sıcacık, yumuşacık keşfedilmeyi bekler… Belki de yabancılara ve düşmanlarına karşı kendisini korumak istediği için yampiri yampiri, sert sert adımlar atar. Evini kendi kabuğunda saklayan yengeç, ailesine, sevdiklerine ve çocuklarına fazlasıyla düşkündür. Haa bir de geçmişine… Bilindik herşey, bilinmeyenden iyidir felsefesiyle, değişimi, değişikliği kolay karşılayamaz.. Belki de o yüzden diretir, inat eder ve duygusal şantaja başvurur… Anılar, yaşanmışlıklar hep saklanmalı, duygularda yeniden ve yeniden yaşanmalıdır… Bir yengeç insanını, yuvarlak hatlarından, sevgi bekleyen bakışlarından ve duygusal tepkilerinden kolaylıkla tanıyabilirsiniz. Güneş yengeçte, muhafazakarlığı, aileye düşkünlüğü arttırırken, Ay yengeçte, sezgileri kuvvetli yapar. Merkür yengeçte, akıl konularında ve iletişimde duygusal olarak karar verdiğimizi gösterir. Venüs yengeçte, sevdiklerimizi korumanın ve onlara annelik etmenin anlamıdır. Mars yengeç, devamlı savunur ve kendiyle kavga eder çünkü hassas ve alıngandır. Jüpiter yengeçte, cömertliği ve parayı iyi kullanmayı sağlarken, satürn yengeç, zamanı kullanmakta zorlanmamıza neden olur. Hassaslık hayatla baş etmede, başımıza işler açabilir.



