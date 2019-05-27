Terazi Burcu Günlük Yorumları

İlişkilerde adalet arayan Teraziler, sabah saatlerinde ilham ve yaratıcılık artıyor. Gün içinde ailevi konulara yoğunlaşabilirsiniz. Gün boyu kaynaklarınızı verimli kullanın.
Ay Balıkta ilerlerken sabah saatlerinde Merkür ile görünümde. Öğleden sonra Neptün ile kavuşuma doğru ilerliyor. Hayal gücünün son derece aktif olduğu bir gündeyiz. Akşam üstü Kuzey Ay Düğümü ile olumlu açı içinde; kendimizi bir amaca adama arzumuz artıyor. Gün içinde şüphe, güvensizlik, aşırı hassasiyetler söz konusu olabilir. Gün boyu olaylara fazla iyimser yaklaşıp kolay kandiralabiliriz. Oğlak burcundaki zorlu görünümden kaçmak adına gereksiz riskler alabiliriz. Günü verimli geçirmek için; program dahilinde ilerlemek faydalı olur.
Günün rengi: Mor
Astroloji yaşamımızdaki birçok şeyi etkilediği gibi aşk hayatımızı da etkiliyor. Aşk hayatında burçların birbirleriyle etkileşimleri ve uyumları nasıl? Burcunuzun ve onun burcunun aşk hayatınıza etkisi ne olur? Kendi burcunuzla onunkini karşılaştırın...
Görünüşünüzü ve sizin kendinizi nasıl gördüğünüzü etkileyen burç olan yükselen burcu doğum anınızda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Yükselen burç Ay ve yönetici gezegen ile bağlantılıdır. Yükselen burcunuz kendi burcunuz kadar önemli ve etkilidir. Peki yükselen burcunuzu nasıl öğrenirsiniz? Yükselen burç saat olarak ortalama iki saatte bir değişir. Cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğduğunuz yer ile doğrudan ilgilidir. Tüm bu bilgileri biliyorsanız yükselen burcunuzu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki kutudan burcunuzu seçin ve saate göre yükseleninizi öğrenin...
Element: Hava
Nitelik: Öncü
Arketipler: Artist, yargıç, uzlaşmacı, adil
Uğurlu günü: Cuma
Madeni: Bakır
Uygun taşı: Opal, pembe veya beyaz kuvars, elmas, safir, gökzümrüt
Uygun meslekler: İç mimari, diplomatlık, elçilik, politika, halkla ilişkiler, danışmanlık, reklamcılık, ticari temsilcilik, hukuk müşavirliği, sanat, sanat eleştirmenliği, musuki, pazarlamacılık
Yoğun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından, mevsim sonbahar… Belki de yılın en rehavetli, en yumuşak renkli, en düz denizli, en az rüzgarlı, sakin ve güzellikleri takdir eden zamanında sıra… Eşitliğin, adaletin ve dengenin zamanı, terazi zamanında… Huzuru bilen ve arzulayan bu insan, iç dengemizin iniş çıkışlarını ayarlamak için biçilmiş kaftandır. Çelişkili ve kararsız yapısıyla her iki tarafı bilmek ve ondan sonra karar vermek ister. Savaşı sevmez o, huzuru bozacak herşeye karşıdır ve cesareti yoktur. Sanatçı yapısıyla biraz uyuşuk ama hep tembeldir. Uzlaştırıcı ve yumuşatıcı etkisiyle tıpkı bir kelebek gibi güzel ortamlarda bulunmayı, sosyal olmayı, sanatı ve sanatsal alanları çok sever. Misafirperverdir ve eleştiriye karşı oldukça hassastır. Estetik kaygıları en fazla olan burçtur. Gerçekleri bilmek ister ama gerçeklere ulaştıran yol, hem doğruyu, hem de yanlışı içerir. Adalet ise, doğru ve yanlış arasındaki dengede yatar. Çevresinden kusursuzluk ve mükemmelik bekleyen bu insan zor beğenir ve istediklerini bulamadığında acı çeker. Hep karşı tarafı düşünen ve sen diyen yapısı hayır diyemeyecek kadar çok yalnızlıktan korkar. İşte bu korkudan dolayı, hep çevresini mutlu etmek için hareket edecektir. Güneş terazide, uyumun, huzurun ve kararsızlığın yeryüzüne tecelli etmiş halidir. Ay terazide, duygusal olarak denge arayışını gösterirken, merkür terazide, iletişimde estetiği ve idare etme mekanizmasını devreye sokar. Venüs terazide, sosyalliği, güzelliği ve uyumu ön plana çıkartır. Mars terazide ise, enerjiyi aşağı çeker. Harekete geçmekten, savaşmaktan çok, tartışmacı durumları ortaya çıkartır. Jüpiter terazide başkalarını düşünme ve onlar adına bir şeyler yapma isteğini körüklerken, satürn terazi adaletin, dengenin ve zamanı iyi kullanmanın göstergesidir.