Terazi Burcu Günlük Yorumları

Terazi Burcu Özellikleri

Element: Hava

Nitelik: Öncü

Arketipler: Artist, yargıç, uzlaşmacı, adil

Uğurlu günü: Cuma

Madeni: Bakır

Uygun taşı: Opal, pembe veya beyaz kuvars, elmas, safir, gökzümrüt

Uygun meslekler: İç mimari, diplomatlık, elçilik, politika, halkla ilişkiler, danışmanlık, reklamcılık, ticari temsilcilik, hukuk müşavirliği, sanat, sanat eleştirmenliği, musuki, pazarlamacılık





Yoğun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından, mevsim sonbahar… Belki de yılın en rehavetli, en yumuşak renkli, en düz denizli, en az rüzgarlı, sakin ve güzellikleri takdir eden zamanında sıra… Eşitliğin, adaletin ve dengenin zamanı, terazi zamanında… Huzuru bilen ve arzulayan bu insan, iç dengemizin iniş çıkışlarını ayarlamak için biçilmiş kaftandır. Çelişkili ve kararsız yapısıyla her iki tarafı bilmek ve ondan sonra karar vermek ister. Savaşı sevmez o, huzuru bozacak herşeye karşıdır ve cesareti yoktur. Sanatçı yapısıyla biraz uyuşuk ama hep tembeldir. Uzlaştırıcı ve yumuşatıcı etkisiyle tıpkı bir kelebek gibi güzel ortamlarda bulunmayı, sosyal olmayı, sanatı ve sanatsal alanları çok sever. Misafirperverdir ve eleştiriye karşı oldukça hassastır. Estetik kaygıları en fazla olan burçtur. Gerçekleri bilmek ister ama gerçeklere ulaştıran yol, hem doğruyu, hem de yanlışı içerir. Adalet ise, doğru ve yanlış arasındaki dengede yatar. Çevresinden kusursuzluk ve mükemmelik bekleyen bu insan zor beğenir ve istediklerini bulamadığında acı çeker. Hep karşı tarafı düşünen ve sen diyen yapısı hayır diyemeyecek kadar çok yalnızlıktan korkar. İşte bu korkudan dolayı, hep çevresini mutlu etmek için hareket edecektir. Güneş terazide, uyumun, huzurun ve kararsızlığın yeryüzüne tecelli etmiş halidir. Ay terazide, duygusal olarak denge arayışını gösterirken, merkür terazide, iletişimde estetiği ve idare etme mekanizmasını devreye sokar. Venüs terazide, sosyalliği, güzelliği ve uyumu ön plana çıkartır. Mars terazide ise, enerjiyi aşağı çeker. Harekete geçmekten, savaşmaktan çok, tartışmacı durumları ortaya çıkartır. Jüpiter terazide başkalarını düşünme ve onlar adına bir şeyler yapma isteğini körüklerken, satürn terazi adaletin, dengenin ve zamanı iyi kullanmanın göstergesidir.





