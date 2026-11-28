Venüs bu sabah Jüpiter ile altmışlık açı yapıyor. Bu etkiyle iş birliğine daha açık oluyor ve birbirimize şans tanımaya hazır hissediyoruz. Bu etki; hoşgörü, başkalarını önemseme, sıcaklık ve açıklık duygularını destekleyen bir ruh hâli ve atmosfer yaratıyor. Her zamankinden daha açık sözlü, iyimser ve cömert davranıyoruz. Keyif alma arzumuzu ön plana çıkarmak, biraz rahatlamamıza ve kendimizi akışa bırakmamıza yardımcı oluyor. İlişkilerimizde özellikle kabulü, kapsayıcılığı ve iyimserliği teşvik eden yumuşak ve hoş bir etki söz konusu. Sevgimizi, zamanımızı ve paramızı paylaşırken daha özgür ve cömert davranıyoruz. Bu geçiş, misafir ağırlamak ve sosyalleşmek açısından en elverişli gökyüzü etkilerinden biri. Hayatımıza iyimser ve manevi bir enerji katıyor; ilişkilerimiz ve değerlerimiz aracılığıyla daha yüksek bir amaç veya anlam arayışına yöneliyoruz. Romantik fırsatlar ortaya çıkabilir. Şans eseri güzel şeyler bulabilir, keyifli alışverişler yapabilir veya finansal konularda daha umut verici bir bakış açısı ve beklenti geliştirebiliriz. Aslan burcundaki Ay, bugün Güneş ve Satürn ile büyük üçgen açı oluşturuyor. Bu etki bizi daha sağlam ve dengeli hissettiriyor. Kendimizi daha etkili ve özgüvenli hissediyoruz. Ancak bu akşam Venüs, Şiron'a karşıt açı yapıyor. Etkileşimlerimizde güçlü yönlerimiz yerine farklılıklara ve zayıflıklara odaklandığımız için hayal kırıklıkları yaşayabiliriz. Bu açı, kararlarımızı verirken kendimizin farkında olmanın önemini hatırlatıyor. Geçici olarak ilişkilerimiz, sosyal yaşamımız, kendi değerimiz, paramız veya sosyal becerilerimiz konusunda kendimize daha az güvenebiliriz. İlişkilerimizdeki dengesizliklerin daha fazla farkına varabilir, hatta bunlara içerleyebiliriz. Sevgimizin karşılık bulup bulmadığı konusunda güvensizlik yaşayabiliriz. Gerçek ihtiyaçlarımızı ve arzularımızı fark edene kadar duygularımız ve tercihlerimizle ilgili konularda kaygı veya sorunlar yaşayabiliriz. Şu sıralar kararsız olduğumuz için normalde yapmayacağımız şeyleri sırf karar veremediğimizden kabul etmemeye dikkat etmeliyiz.